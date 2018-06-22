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ВЦИОМ опубликовал свежие рейтинги президента и правительства. Опрос "ВО"
Всероссийский центр изучения общественного мнения представляет итоги опроса по уровню доверия граждан Российской Федерации президенту, правительству, парламенту и отдельным политическим партиям в стране. Отмечено снижение рейтинговых показателей, однако, по оценкам ВЦИОМ, они остаются по-прежнему высокими.
Итак, каковы результаты представленные исследовательским центром?
Так, уровень одобрения деятельностью президента в течение этой недели составил 72,1%. И тут же ВЦИОМ публикует рейтинг доверия Владимиру Путину как политику – уже 42%. Это первое место с большим отрывом.
На втором месте по уровню доверия такой человек как Сергей Шойгу. Его политический рейтинг – 16,7%. Тройку лидеров рейтинга доверия замыкает глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров с 13,7% голосов. Дмитрию Медведеву, как политику, доверяют лишь 9,2% опрошенных.
При этом лидером в рейтинге недоверия среди российских политиков, фамилии которых оказались в опросе, оказался председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский. Каждый третий участник опроса заявил, что Жириновскому, как политику, не доверяет.
Положительно работу правительства, по заявлениям ВЦИОМ, на неделе оценили 44,7% россиян, а работу его председателя – 38,5 процентов.
Оказалось, что партией с наиболее высоким рейтингом (опять-таки по данным ВЦИОМ) остаётся «Единая Россия», за которую высказались 45,9% опрошенных. У КПРФ – 11,8 процентов, у ЛДПР – 9,5%, у «Справедливой России» - менее 5%. И если бы выборы в Думы проходили в ближайшее воскресенье, то партия Сергея Миронова осталась бы за бортом парламента.
В свою очередь предлагаем нашим читателям поучаствовать в опросе на предмет доверия политикам.
Итак, каковы результаты представленные исследовательским центром?
Так, уровень одобрения деятельностью президента в течение этой недели составил 72,1%. И тут же ВЦИОМ публикует рейтинг доверия Владимиру Путину как политику – уже 42%. Это первое место с большим отрывом.
На втором месте по уровню доверия такой человек как Сергей Шойгу. Его политический рейтинг – 16,7%. Тройку лидеров рейтинга доверия замыкает глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров с 13,7% голосов. Дмитрию Медведеву, как политику, доверяют лишь 9,2% опрошенных.
При этом лидером в рейтинге недоверия среди российских политиков, фамилии которых оказались в опросе, оказался председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский. Каждый третий участник опроса заявил, что Жириновскому, как политику, не доверяет.
Положительно работу правительства, по заявлениям ВЦИОМ, на неделе оценили 44,7% россиян, а работу его председателя – 38,5 процентов.
Оказалось, что партией с наиболее высоким рейтингом (опять-таки по данным ВЦИОМ) остаётся «Единая Россия», за которую высказались 45,9% опрошенных. У КПРФ – 11,8 процентов, у ЛДПР – 9,5%, у «Справедливой России» - менее 5%. И если бы выборы в Думы проходили в ближайшее воскресенье, то партия Сергея Миронова осталась бы за бортом парламента.
В свою очередь предлагаем нашим читателям поучаствовать в опросе на предмет доверия политикам.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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