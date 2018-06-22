19:18 22 июня
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ВЦИОМ опубликовал свежие рейтинги президента и правительства. Опрос "ВО"

Кому из этих политиков вы больше доверяете?

Всероссийский центр изучения общественного мнения представляет итоги опроса по уровню доверия граждан Российской Федерации президенту, правительству, парламенту и отдельным политическим партиям в стране. Отмечено снижение рейтинговых показателей, однако, по оценкам ВЦИОМ, они остаются по-прежнему высокими.

Итак, каковы результаты представленные исследовательским центром?

Так, уровень одобрения деятельностью президента в течение этой недели составил 72,1%. И тут же ВЦИОМ публикует рейтинг доверия Владимиру Путину как политику – уже 42%. Это первое место с большим отрывом.


На втором месте по уровню доверия такой человек как Сергей Шойгу. Его политический рейтинг – 16,7%. Тройку лидеров рейтинга доверия замыкает глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров с 13,7% голосов. Дмитрию Медведеву, как политику, доверяют лишь 9,2% опрошенных.

ВЦИОМ опубликовал свежие рейтинги президента и правительства. Опрос "ВО"


При этом лидером в рейтинге недоверия среди российских политиков, фамилии которых оказались в опросе, оказался председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский. Каждый третий участник опроса заявил, что Жириновскому, как политику, не доверяет.

Положительно работу правительства, по заявлениям ВЦИОМ, на неделе оценили 44,7% россиян, а работу его председателя – 38,5 процентов.

Оказалось, что партией с наиболее высоким рейтингом (опять-таки по данным ВЦИОМ) остаётся «Единая Россия», за которую высказались 45,9% опрошенных. У КПРФ – 11,8 процентов, у ЛДПР – 9,5%, у «Справедливой России» - менее 5%. И если бы выборы в Думы проходили в ближайшее воскресенье, то партия Сергея Миронова осталась бы за бортом парламента.

В свою очередь предлагаем нашим читателям поучаствовать в опросе на предмет доверия политикам.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 81

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 17:27
    Я не верю ВЦИОМ. Непонятно откуда берут рейтинги.
    solzh
    1. Чёрный Сегодня, 17:30
      Я только себе доверяю...и то не всегда am
      Чёрный
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:36
        Цитата: Чёрный
        и то не всегда

        Когда такое выдают
        Дмитрию Медведеву, как политику, доверяют лишь 9,2% опрошенных
        то либо у нас 9% сумасшедших в стране, либо перепутали в 10 раз. Этот ... премьер отличился переводом стрелок часов ... не туда, куда надо. Или те кому скоро на пенсию все за этого танцора, которому вечно что-то мешает...
        хрыч
        1. Logall (Александр) Сегодня, 17:58
          Из этого списка доверия нет никому!
          Медведев, Матвиенко живут в параллельной реальности... Где всем хорошо! А кому не очень, советуют "держаться"...
          Лавров и Шойгу страной не рулят, у них свои ведомства далёкие от дел внутри страны..
          Жириновский, Зюганов, Миронов уже давно показали свою несостоятельность... Не раз отошли от своих слов...
          Явлинский и Собчак... Не точки, маты!
          Ну и Путин: спектакли Матвиенко и Медведева - это его "хитрый план"!
          Никого не упустил?
          Нужно создавать новое народное движение, каким когда-то была "ЕдРо"... Нужно менять депутатов и чиновников раньше, чем они задираются и действуют против народа!
          Logall
      2. Гардамир Сегодня, 18:10
        Я только себе доверяю...и то не всегда

        Гардамир
    2. VALERIK_097 (Валерий) Сегодня, 17:31
      Сейчас и посмотрим где у нас Путин и Со.,с ВЦИОМовскими рейтингами сравним
      VALERIK_097
      1. фигвам (Сергей) Сегодня, 17:35
        А как Медведеву минус поставить?
        фигвам
        1. VALERIK_097 (Валерий) Сегодня, 17:38
          Сергей к Вам присоединяюсь я,супруга и дочь))))
          VALERIK_097
        2. akunin (эд) Сегодня, 17:53
          Цитата: фигвам
          А как Медведеву минус поставить?


          только поставив путину + laughing
          akunin
      2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:43
        Цитата: VALERIK_097
        Сейчас и посмотрим где у нас Путин и Со.,с ВЦИОМовскими рейтингами сравним

        Дело ясное, что дело темное. ВЦИОМ получает указания от того же места, откуда ее берет ЦИК, Росстат и т.д.
        Гаргантюа
      3. Svarog (Владимир) Сегодня, 18:46
        Цитата: VALERIK_097
        Сейчас и посмотрим где у нас Путин и Со.,с ВЦИОМовскими рейтингами сравним

        Даже если Путин скажет, что стране лучше избавиться от стариков и детей, то ВЦИОМ все равно нарисует ему поддержку в 75%
        Svarog
        1. VALERIK_097 (Валерий) Сегодня, 18:58
          Мне кажется рейтинги президенту сейчас по бую,это его крайний срок,все самые нехорошие законы будут приняты за этот период.Что-то подсказывает мне,что пенсии,бензин-это ещё цветочки.
          VALERIK_097
      4. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:51
        Сейчас и посмотрим где у нас Путин и Со.,с ВЦИОМовскими рейтингами сравним

        где где там же - на первом месте
        bk316
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:32
      Цитата: solzh
      Непонятно откуда берут рейтинги.

      Есть такой давно проверенный метод 3П называется - "Пол,Палец,Потолок"...
      Оказалось, что партией с наиболее высоким рейтингом (опять-таки по данным ВЦИОМ) остаётся «Единая Россия», за которую высказались 45,9% опрошенных. У КПРФ – 11,8 процентов, у ЛДПР – 9,5%, у «Справедливой России» - менее 5%. И если бы выборы в Думы проходили в ближайшее воскресенье, то партия Сергея Миронова осталась бы за бортом парламента.
      Такое впечатление, особенно в отношении "ЕР" они провели среди руководства "ЕР"....
      И на счет "Справедливой России", после выступления её представителя, депутата Шеина, рейтинг этой партии выше будет, чем у многих
      svp67
    4. Комментарий был удален.
    5. Alber (Альберт) Сегодня, 17:50
      Цитата: solzh
      Я не верю ВЦИОМ. Непонятно откуда берут рейтинги.


      ну как же! там же "всеми любимая" особенно питерцами Эллочка, у которой раньше бегали глаза туда-сюда (не могла смотреть прямо в лицо собеседнику и в камеру).
      а сейчас и глаза подправили, и в камеру говорить научили...
      вот и старается, отрабатывает доверие с хорошей зарплатой
      Alber
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 19:05
        Если завтра Путин отменит пенсионную реформу вообще и уволит Медведива на ВО активное большинство из завсегдатаев левой тусовки скажут с негодованием, что Путин обокрал тех, кто уже находится на пенсии! Про увольнение Медведева будет еще интереснее-ага, скажут, кто такой этот Медведев?!?! Сечина пусть уволит из теневых примьеров! И далее по списку... А больше всего меня забавляют призывы-"проведите опрос на ВО и будет вам объективная оценка по стране! Я со своей женой и детьми и внуками и с соседом по площадке Васей, который опросил 32 000 человек все голосовали против Путина...Негодяи нас обманули!!!" А вот если такой опрос проведет среди своих читателей "Независимая газета..." Интересно, какой будет результат по стране?))))) С Собчак то договоритесь?)
        Опер
    6. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:06
      Не доверяю ни им,ни нашей статистике!Как нужно,так и посчитают! hi
      Фил77
  2. Галеон (Андрей) Сегодня, 17:29
    Не стану больше разделять Путина и правительство. Всем им рейтинг один. Пусть наш президент прекрасен на мировой арене, к народу он повернут постоянно только своим правительством.
    Галеон
    1. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 17:34
      Про повернут правительством это точно... Вам ++++
      ВадимЖивов
      1. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 19:10
        Он не может полностью убрать правительство это не схлопотав несчастный случай или череду катастроф и терактов по стране
        Beltasir Matyagu
    2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:08
      А чем таким он прекрасен на мировой арене?Если только на фоне трампа,Меркель,ну и этой старой англичанки.
      Фил77
  3. фрезер (александр) Сегодня, 17:33
    А я за Ксюшу проголосовал, типа против всех. Не, не потому что доверяю а из за того, что людям из списка я не доверяю чуть больше чем полностью. Почти все они выкормыши гаранта, плюс ручная оппозиция в виде Зюганова.
    фрезер
    1. Комментарий был удален.
    2. Svarog (Владимир) Сегодня, 18:48
      Цитата: фрезер
      А я за Ксюшу проголосовал, типа против всех. Не, не потому что доверяю а из за того, что людям из списка я не доверяю чуть больше чем полностью. Почти все они выкормыши гаранта, плюс ручная оппозиция в виде Зюганова.

      Ну это вы напрасно... а чем коммунисты вас не устраивают? Что Грудинин хуже, как кандидат чем ксюша по вашему?
      Svarog
  4. alekc75 Сегодня, 17:34
    не может у президента такой большой процент-после всего должно 30% не больше!!!
    alekc75
  5. Trevis (Артём) Сегодня, 17:36
    За Ксюшу один человек проголосовал. lol Есть такие люди на ВО?
    Trevis
    1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:48
      Цитата: Trevis
      За Ксюшу один человек проголосовал. lol Есть такие люди на ВО?

      Артём, ксюша это голос против всех wink hi
      vovanpain
      1. Trevis (Артём) Сегодня, 17:50
        А Навальный тогда что? Чего это про него забыли?
        Trevis
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:54
          Цитата: Trevis
          А Навальный тогда что? Чего это про него забыли?

          Артём ВО все таки серьёзный ресурс и большинство взрослые, а школьники сейчас на каникулах. hi
          vovanpain
          1. Trevis (Артём) Сегодня, 18:14
            Точно, школьники это его тема.
            Trevis
    2. космонафт (космонафт) Сегодня, 17:52
      именно из за ксюши не ходил на выборы.из 140млн народа России не нашлось более достойных конкурентов Путину.мне показалось,что из меня делают дурака.
      космонафт
  6. лысова (владимир) Сегодня, 17:36
    Как можно доверять политикам, которые в очередной раз кидают народ - а это неоспоримый факт. Они все - труха.
    лысова
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 17:37
    Цитата: фрезер
    Почти все они выкормыши гаранта, плюс ручная оппозиция в виде Зюганова.

    --------------------
    К сожалению, другой оппозиции у меня на сегодня нет.
    Altona
  8. ПалБор (Павел) Сегодня, 17:39
    Шойгу и Лавров - исполнители, а не политики. А остальным не доверяю никому, одна шайка. ВВП - страшнейшее разочарование последних пары лет. Хоть опять "Рюрика" зови. recourse
    ПалБор
    1. akunin (эд) Сегодня, 17:45
      а задорнов(царствие небесное)сказал,что рюрик (сокол)наш ,славянин,как с этим быть? winked
      akunin
      1. ПалБор (Павел) Сегодня, 17:52
        Под Рюриком я имел в виду кого-то со стороны, совершенно нового, как образ. А то, что Рюрик - славянин, например из полабского племени вагров, - это весьма сильная версия, как историк подтверждаю.
        И что характерно! Вроде и свой, а очень издалека, почти от границ Дании. Надо призадуматься.
        ПалБор
        1. akunin (эд) Сегодня, 18:00
          Цитата: ПалБор
          как образ
          ,а то придет какая ни будь образина laughing
          akunin
  9. ultra (Михаил) Сегодня, 17:40
    Никому из списка не доверяю.
    ultra
    1. Imobile (Игорь) Сегодня, 17:42
      Я тут не один оказывается. Автор, надо добавить такой вариант для легитимности.
      Imobile
  10. Imobile (Игорь) Сегодня, 17:41
    Никому из предложенных не доверяю!
    Imobile
  11. Shahno (Павел) Сегодня, 17:46
    Я правильно понял статью. Если президент РФ политик, то у него 42%,а если нет, то 70%....?
    Shahno
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 17:57
      Цитата: Shahno
      Я правильно понял статью. Если президент РФ политик, то у него 42%,а если нет, то 70%....?

      Правильно,правильно....я верю армии в которой мой сын!наша армия это наша защита и ...шутить с ней опасно!
      Проголосовал за Шойгу...в этом коротком голосовании
      himRa
    2. Svarog (Владимир) Сегодня, 18:49
      Цитата: Shahno
      Я правильно понял статью. Если президент РФ политик, то у него 42%,а если нет, то 70%....?

      Смысл статьи что рейтинг путина бьет все рекорды не смотря на приговор пенсионерам и тем кто мог ими стать..
      Svarog
  12. космонафт (космонафт) Сегодня, 17:46
    Путин и его Правительство за буржуев,а не за Народ.вот моя оценка.про единую Россию больше всего понравилось)шутники))
    космонафт
  13. Komisar Сегодня, 17:51
    И все же я за Путина ! Во внешней политике молодца конечно, но чтобы экономику поднять на уровень все же нужно идти на непопулярные меры в социальном плане ..Мы многое не знаем в большой политике ,но Россия поднялась конкретно !
    Смотри Володя ,если оступишься русский бунт жестокий бывает ..Терпение на пределе! soldier
    Komisar
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:12
      Экономика поднимается существенно, примерно на 8 -10 триллионов рублей в год, но половина население как было среднего и низшего достатка, так остаётся - и останется впредь, даже если ВВП увеличится в два раза, с нынешних 100 триллионов до 200.
      Вадим237
    2. Иван58 (Касланов Иван) Сегодня, 18:39
      А в чём молодца? Украину профукал, Грузию , Молдавию тоже . Имею ввиду ничегонеделание с 2000г. по Грузии до 2008, по Украине до 2014. Казахстан и Армению профукивает сейчас.
      Иван58
    3. Svarog (Владимир) Сегодня, 18:51
      Цитата: Komisar
      Мы многое не знаем в большой политике ,но Россия поднялась конкретно !

      Где Россия поднялась не уточните? Так то мы по доходам на душу населения Габон(Африка) лишь опережали и то в том году, сейчас думаю в Габоне люди то лучше жить стали по отношению к нам...
      Svarog
  14. LUCKY777 (Лексус) Сегодня, 17:55
    А можно такой же опрос, но про рост зарплат за последние годы, а то что-то у кого не спрошу, никому не свезло?
    LUCKY777
  15. Moskovit (Алексей) Сегодня, 17:55
    А тем временем в Миллерово избили военного инженера до полусмерти. Ответят вежливые люди? Или все сойдет с рук. Если ответит, то и буду доверять.
    http://rusvesna.su/news/1529620178
    Moskovit
  16. Комментарий был удален.
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 18:03
      Чему удивляться.... Тут некоторые умудряются друг другу очки-"звания" "накручивать" от "лейтенанта"-"капитана" до "маршала" за день....
      Улиточник N9
  17. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 17:56
    не доверяем никому,пошли вон!
    Хаджи Мурат
  18. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 18:00
    Народ ещё помнит времена СССР. Вот и ориентируются на привычных "КПСС" и её "генсека". Выборы марта показали, что "верхам" надоело притворяться, а "низы" давно верят только в свои силы. ...Но вот "пенсии" - это событие сравнимое с развалом Союза. Рушатся планы миллионов семей. Сам ВЦИОМ кроме его сотрудников и нескольким околовластным "райтерам" никому не нужен.
    samarin1969
  19. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 18:00
    "Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус..."
    Улиточник N9
  20. LUCKY777 (Лексус) Сегодня, 18:01
    Дмитрий Медведев - 0 (0%)

    Ксения Собчак - 5 (2.16%)

    Это фиаско димон. Перевести стрелки и ляпнуть бабкам на площади то, что думаешь, и всё - ты политический труп.
    LUCKY777
  21. lis-ik (Сергей) Сегодня, 18:03
    Почему нет графы, никому не доверяю.
    lis-ik
  22. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 18:04
    Кто то ещё и Путина опять выбрал. Все люди разные, есть ведь люди которым анальные забавы нравятся.
    Чича сквад
  23. Гардамир Сегодня, 18:06
    Господа администраторы и модераторы, прошу не удалять, ибо сейчас буду грубить.Но вы почему то посчитали, некую Собчак политиком, допустим Фёдорова, Старикова, не записали в политики.
    Первые восемь это один человек. Все они проходят под фамилией Путин. Итак голосование состоит из Путиных, спойлера Явлинского и шоувуменши Собчак. Так из кого выбирать? Всем этим трём конечно же не доверяю. Про последних двух не будем говорить ибо говорить про пустое место себя не уважать.
    Итак Путин в связи с пенсионным скандалом выяснилось что в сортирах никого не замочили и Чечня живёт по своим законам. На бензин у них своя цена. Пенсионный возраст повышать не будут. Но Москва исправно платит дань.
    А вот новость посвящаю любителям Ельцина. Валентин Юмашев опять советник Путина, говорят он и не переставал быть советником последние 15 лет. Ну что холопы съели? Надо будет вам не только пенсионный возраст, но и налоги поднимут.
    Гардамир
  24. Малюта (Сергей) Сегодня, 18:06
    Кому из этих политиков вы больше доверяете?
    Сергей Шойгу - не политик, он министр обороны;
    Сергей Лавров - министр иностранных дел;
    Опрос считаю задан не правильно.
    Малюта
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 18:40
      Цитата: Малюта
      Сергей Лавров - министр иностранных дел;

      С каких же это пор министры - не политики?
      Андрей из Челябинска
  25. Шмель_3 Сегодня, 18:09
    У меня возник вопрос! Почему в списке нет П. Грудинина? ЕМНИП он на выборах президента занял 2-е место. К. Собчак - в списке доверия? Ну и ну!
    Так и хочется воскликнуть - Неисповедимы пути Господни. То бишь ВЦИОМ.
    Шмель_3
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 18:39
      ....и "няшки" "Навального" нет.... sad
      Улиточник N9
    2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 18:40
      Цитата: Шмель_3
      У меня возник вопрос! Почему в списке нет П. Грудинина?

      А он нужен? Я вот за него голосовал, но это не значит, что я ему доверяю
      Андрей из Челябинска
      1. Шмель_3 Сегодня, 18:51
        Андрей из Челябинска (Андрей)
        Зачем тогда голосовал, если не доверяешь?
        Шмель_3
        1. faiver (Андрей) Сегодня, 19:02
          это стандартная процедура голосования против власти...
          faiver
          1. Шмель_3 Сегодня, 19:09
            faiver (Андрей)
            Цитата: faiver
            это стандартная процедура голосования против власти...

            Если против власти - не ходи на выборы!
            Шмель_3
    3. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 18:43
      Потому что грудинкин мошенник.
      Beltasir Matyagu
      1. Шмель_3 Сегодня, 18:53
        Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff)
        В таком случае - К.Собчак - образец честности и порядочности.
        Шмель_3
      2. faiver (Андрей) Сегодня, 19:03
        вы его сами поймали? или вам об этом в телевизоре/интернете сказали?
        faiver
      3. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 19:08
        Потому что грудинкин мошенник.

        А остальные- wink winked laughing lol love
        Улиточник N9
  26. zulusuluz Сегодня, 18:16
    Я являюсь гражданином соседней страны и поэтому не могу голосовать за кого-либо.
    zulusuluz
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:09
      То что Вы сосед, не отменяет Ваше право "нравится"-"не нравится". Тем более, жили же все когда то в коммуналке под названием "СССР". Голосуйте смело.
      sabakina
  27. анатолич83 (евгений) Сегодня, 18:32
    список очень умных аферистов
    анатолич83
  28. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 18:33
    Очередная брехня. Это даже не информационная война. Это информационная канализация. А мы, как нормальные граждане, должны побыстрее сдохнуть. На радость Медведеву и Путину. Выйдите на улицу и послушайте, что говорят про "творцов" пенсионного геноцида. А рейтинги - это тухлая манипуляция.
    Старый Хрен
  29. Иван58 (Касланов Иван) Сегодня, 18:35
    Почему то этот ВЦИОМ никогда не спрашивает меня...
    Иван58
    1. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 18:41
      Потому что это новый вариант левады
      Beltasir Matyagu
  30. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 18:37
    Кому из этих политиков вы больше доверяете?

    Никому!
    А Матвиенко и Медведев это вообще что-то. У них какая-то патологическая маньяческая ненависть к пожилым людям. КСТАТИ, КО ВНУКАМ И ВНУЧКАМ ТЕХ ВОИНОВ, КОТОРЫЕ ПРИНЕСЛИ НАМ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ (и им тоже кстати).
    И сегодня, 22 июня, можно только сожалеть, что после всех жертв нами правят вот "эти".
    Старый Хрен
  31. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 18:37
    У медведвева рейтинг должен быть минус 1000%, у правительства минус 999%
    Повышать пенсионный возраст выше средней продолжительности жизни? За это правительство должно отправиться на баржу для затопления в Баренцевом море. Уточнение: вместе с родственниками
    Beltasir Matyagu
  32. андрон-30 (Андрей) Сегодня, 18:47
    Медведев ясень, пень будет не в тренде , нам ( мужикам и нашим женщинам ) решено накинуть по нескольку дцать лет по работать , дескать зажились , зажрались , пора и землю удобрить , всё как никак " обжитая" площадь ,можно денег срубить , да и ещё каких !!!!!!!!!!!!
    андрон-30
  33. kefan (kefan) Сегодня, 18:54
    Видимо с потолка цифры взяли и написали.
    kefan
  34. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:06
    Ув. администрация, Вы создали рейтинг политиков. В этом списке нет фамилии, за которую я бы проголосовал, а именно-Е. Примаков. Ибо он сделал ровно наоборот, что требовал Запад и МВФ в частности, чем нас и вытащил из той помойной ямы, куда нас спихнули. До сих пор удивляюсь его мужеству и воле! Как ему это удалось?
    Но, раз Вы составили список, надо подумать...
    sabakina
  35. alfa19638 (Владимир) Сегодня, 19:18
    Они все легко предали свою страну - СССР , так какое может быть к ним доверие ?
    alfa19638
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