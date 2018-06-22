Украинский блогер: ЗРК "Бук-М1" вооруженных сил Украины сбили 24 российских "Орлана"

На сегодня, среди экипажей «Бук-М1: первое место – девять сбитых «Орланов», второе место – семь сбитых, третье место – два экипажа по четыре

Интересная информация поступает с территории соседней страны. Сегодня украинский блогер Андрей Шор на своей странице в Facebook сделал запись о применении украинскими вооруженными силами зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» для уничтожения на территории Донбасса российских беспилотников "Орлан".Блогер написал, что экипажи ЗРК даже устроили что-то типа соревнований, кто больше собьет российских БПЛА, причем из записи не совсем ясно, как считаются сбитые БПЛА - за один день или за все время применения ЗРК? Также блогер утверждает, что в мае один из экипажей украинского ЗРК "Бук-М1" сбил два «Орлана» за четыре минуты. В своей записи он ссылается на данные с форума waronline.org, при этом утверждая, что "достоверность информации высокая".Здесь, наверное, необходимо отметить, что российский беспилотник "Орлан-10" весит всего 14 кг и применяется для ведения разведки. Беспилотники такого типа имеются на вооружении армий Донецкой и Луганской республик, но данных о точном количестве БПЛА не имеется. Также стоит отметить, что ракеты для ЗРК "Бук-М1" на Украине не производятся.В то же время начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов сегодня заявил, что в районе Хлебодаровки отмечено прибытие батареи ЗРК 9А34 «Стрела-10» с техникой управления. Данные комплексы по приказу комбрига были рассредоточены и приступили к боевому дежурству.