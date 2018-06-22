19:14 22 июня
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Украинский блогер: ЗРК "Бук-М1" вооруженных сил Украины сбили 24 российских "Орлана"

Интересная информация поступает с территории соседней страны. Сегодня украинский блогер Андрей Шор на своей странице в Facebook сделал запись о применении украинскими вооруженными силами зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» для уничтожения на территории Донбасса российских беспилотников "Орлан".

Украинский блогер: ЗРК "Бук-М1" вооруженных сил Украины сбили 24 российских "Орлана"


Блогер написал, что экипажи ЗРК даже устроили что-то типа соревнований, кто больше собьет российских БПЛА, причем из записи не совсем ясно, как считаются сбитые БПЛА - за один день или за все время применения ЗРК? Также блогер утверждает, что в мае один из экипажей украинского ЗРК "Бук-М1" сбил два «Орлана» за четыре минуты. В своей записи он ссылается на данные с форума waronline.org, при этом утверждая, что "достоверность информации высокая".


На сегодня, среди экипажей «Бук-М1: первое место – девять сбитых «Орланов», второе место – семь сбитых, третье место – два экипажа по четыре


Здесь, наверное, необходимо отметить, что российский беспилотник "Орлан-10" весит всего 14 кг и применяется для ведения разведки. Беспилотники такого типа имеются на вооружении армий Донецкой и Луганской республик, но данных о точном количестве БПЛА не имеется. Также стоит отметить, что ракеты для ЗРК "Бук-М1" на Украине не производятся.

В то же время начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов сегодня заявил, что в районе Хлебодаровки отмечено прибытие батареи ЗРК 9А34 «Стрела-10» с техникой управления. Данные комплексы по приказу комбрига были рассредоточены и приступили к боевому дежурству.

Использованы фотографии: Минобороны Украины
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Комментарии 38

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  1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 18:06
    А слабо с С-300 сбить автоматную пулю?
    Чича сквад
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:09
      Цитата: Чича сквад
      А слабо с С-300 сбить автоматную пулю?

      Боюсь, что ракета Бука стоит раз в 10 дороже этого несчастного орлана
      хрыч
      1. MPN (Павел) Сегодня, 18:38
        Цитата: хрыч
        Боюсь, что ракета Бука стоит раз в 10 дороже этого несчастного орлана

        Нормально так... А сколько стоит стрельнуть?.... А если со своим орланом...??? smile
        MPN
      2. reservist (Алексей) Сегодня, 18:43
        неужели никто ещё не подкинул идею делать упрощённые БПЛА-мишени ?
        запустил несколько таких, подождал пока по ним отстрелялись, и можно начинать работать на нормальном БПЛА
        сколько там по времени нужно Бук перезаряжать ?
        reservist
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:44
          Цитата: reservist
          неужели никто ещё не подкинул идею делать упрощённые БПЛА-мишени ?

          Стоимость будет почти одинаковая, передающая камера ныне стоит копейки
          хрыч
      3. Pollux (Сергей) Сегодня, 18:56
        Цитата: хрыч
        оюсь, что ракета Бука стоит раз в 10 дороже этого несчастного орлана

        В десять тысяч раз.
        Pollux
      4. venik (Владимир) Сегодня, 19:06
        Цитата: хрыч
        Боюсь, что ракета Бука стоит раз в 10 дороже этого несчастного орлана

        =========
        Боюсь, что у "наших" отечественных блоггеров с "Головкой" не всё в порядке: То ли с "верхней" (диагноз - "Слабоумие"!), то ли с "нижней" (Диагноз: "Творческая Импотенция"!!!)......
        То ли с ОБЕИМИ сразу!!!!!! fool
        venik
    2. volodya (владимир) Сегодня, 18:09
      Ракетами по воробьям! Это просто жуть!
      volodya
      1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 18:21
        Да пропили "соседи" ракеты! На цветмет сдали и точка! drinks
        Котище
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 18:55
      Что-то у них охота на "Орланов" (а может азовских бакланов) не по сезону. Как-то Жирик для борьбы с птичьим гриппом тоже предлагал мобилизовать охотников для отстрела пернатой дичи летящих к нам из-за бугра. lol
      сибиралт
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:06
    "Буком" по "Орлану"?..... Это очень круто, а что ж не с С-300?
    svp67
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:08
      Цитата: svp67
      "Буком" по "Орлану"?..... Это очень круто, а что ж не с С-300?

      Из пушки по воробьям wassat
      хрыч
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:10
        Цитата: хрыч
        Из пушки по воробьям

        Хорошее сравнение. Меня вот больше интересует
        На сегодня, среди экипажей «Бук-М1: первое место – девять сбитых «Орланов», второе место – семь сбитых, третье место – два экипажа по четыре
        А на чьем счету один сбитый "Боинг"?
        svp67
        1. akunin (эд) Сегодня, 18:28
          это ветеранский экипаж,тот который в 2001 году сбил ту 154 над черным морем. годы идут,а мастерство не пропьешь.
          akunin
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 18:37
            Цитата: akunin
            это ветеранский экипаж,тот который в 2001 году сбил ту 154 над черным морем. годы идут,а мастерство не пропьешь.

            Ту сбил С-200 hi
            Tusv
        2. тол100в (Игорь) Сегодня, 18:40
          Цитата: svp67
          А на чьем счету один сбитый "Боинг"?

          В точку! На Петином счету, и его больших подельников!
          тол100в
    2. Komisar Сегодня, 18:25
      Цитата: svp67
      "Буком" по "Орлану"?..... Это очень круто, а что ж не с С-300?

      Они себя представили Израилем ..))))) Вся разница в том ,что Израиль может это себе позволить там они вкруговую оборону держат , а Украина уже на уровне самых бедных африканских стран (пока на кредитах держаться)
      А если серьезно ,то помнится ополченцы Донбасса все ваши ВВС "перещелкали" без всяких серьезных ПВО ..Подлавливали и мочили из ПЗРК !!! Высший класс был ..
      Komisar
  3. sir_obs (Борис) Сегодня, 18:08
    Взмахнула Василиса левой рукой-озеро, взмахнула правой-лебеди. Махнула еще две соточки и начались глюки посложнее.
    sir_obs
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 18:42
      Цитата: sir_obs
      Взмахнула Василиса левой рукой-озеро, взмахнула правой-лебеди. Махнула еще две соточки и начались глюки посложнее.

      Такие заявления только после Кило!
      тол100в
  4. лысова (владимир) Сегодня, 18:08
    Ну а как ж, после литра, из стольких стволов, да по такой стае ( из анекд.) !
    лысова
  5. brr1 (Макар ) Сегодня, 18:12
    А что, Боинги закончились?
    brr1
    1. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 19:04
      Цитата: brr1
      А что, Боинги закончились?

      А Боинги теперь "ЦэЕвропу" по территории агрессора России облетают. И как то спокойно летают...
      kotdavin4i
  6. Swed (Сергей) Сегодня, 18:13
    Это из темы:
    Пусть лучше такие статьи, чем настоящая война.
    Swed
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:20
    Это даже не из пушки по воробьям... А "Сарматом" по охотничьей сторожке...
    Горный стрелок
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 18:44
      Цитата: Горный стрелок
      . А "Сарматом" по охотничьей сторожке...

      Уговорили, Если это Пятистенок!
      тол100в
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:21
    Богатая страна, фигли..ежели из Буков по беспилотникам стрелять...видимо данные аппараты стаями летают...Из пушки , да по воробьям...
    parusnik
  9. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 18:24
    А что не 54? А ещё лучше по уткам пошмалять ракетами. Видно продали ук.ропы ракеты ополченцам.
    АлеБорС
  10. loha (sergey) Сегодня, 18:24
    "один из экипажей украинского ЗРК "Бук-М1" сбил два «Орлана» за четыре минуты." Русские "орланы" на Донбассе стаями летают.
    loha
  11. андрон-30 (Андрей) Сегодня, 18:29
    ПЕРШЕ МИСТО за БОИНГ МН -17,сало украине ,украине сала .
    андрон-30
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 18:51
      Цитата: андрон-30
      ,сало украине ,украине сала .

      Пора уже и ски-п-и-д-а-р-а, настоянного на патефонных иголках!
      тол100в
  12. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 18:32
    Как они буками маленький пластиковый самолетик сбивали? Его поди обычный радар не видит. Может ещё и бумажные можно? А надувные шарики с гелием? А попасть в цель меньше ракеты в несколько раз и не промазать? Мне кажется из Шилки ещё можно было бы, или из снайперской винтовки, зенитного пулемета.
    Beltasir Matyagu
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:49
      Подождите, еще не вечер,они ещё и про бумажные самолётики напишут... laughing
      parusnik
  13. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 18:39
    Бурятские бронекавалеристы- подводники закончились,пришлось перейти на "Орланы"....
    Ну,и кто сбил "Боинг"??Опыт есть,маленькиеБПЛА СБИВАЮТ ПАЧКАМИ... hi
    HAM
  14. HMR333 (Владимир) Сегодня, 18:41
    а пингвинов он не сбивал еще )))
    HMR333
  15. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 18:47
    А они точно Орланы сбивали? laughing а то тут что то перестало слышно быть про американские беспилотники
    Proton
  16. К-50 (Алексей) Сегодня, 18:56
    Блогер написал, что экипажи ЗРК даже устроили что-то типа соревнований, кто больше собьет российских БПЛА

    А по-моему, блогеру соревнуются, кто самую небывалую небылицу про Россию выдумает. yes laughing
    К-50
  17. galan (Alex Galan) Сегодня, 19:03
    "...ракеты для ЗРК "Бук-М1" на Украине не производятся". Из пушки по воробьям. Хохложопое решение.
    galan
  18. tralmaster. Сегодня, 19:08
    И где теперь выплывут эти ракеты??. Минимум тридцать штук списаны.
    tralmaster.
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