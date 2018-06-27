Пистолеты-пулемёты MEMS M-52/60 и M-67 (Аргентина)



Пистолет-пулемет MEMS M-52/60 с разложенным прикладом. Фото Zonwar.ru



М-52/60 в музее. Фото Wikimedia Commons



Модернизированный MEMS M-67. Фото Zonwar.ru



Изделие M-67 со сложенным прикладом. Рисунок Earmi.it



Аргентинское оружие в музее. Вверху в центре - MEMS M-52/60. Фото Guns.com

По материалам сайтов:

http://allmilitaryweapons.com/

https://galerie.vojsko.net/

http://earmi.it/

https://en.valka.cz/

http://forgottenweapons.com/

С середины сороковых годов прошлого века основным пистолетом-пулеметом армии и полиции Аргентины было изделие Halcón M/943. Такое оружие выпускалось в двух модификациях под разные патроны, соответствовавшие требованиям разных структур. «Альконы» отличались достаточно высокими характеристиками, однако были сложны и дороги в производстве. В начале пятидесятых годов стартовала новая программа создания подобного оружия, и первым ее результатом стал пистолет-пулемет MEMS M-52.Армия, нуждавшаяся не только в качественном, но и в дешевом оружии, в начале пятидесятых заказала разработку нового пистолета-пулемета. На призыв вооруженных сил откликнулись несколько оружейных предприятий; это были как крупные и известные заводы, так и небольшие фирмы. Одним из участников программы стала компания Miguel Enrique Manzo Sal (MEMS), основанная конструктором Мигелем Энрике Мансо Салем. Несмотря на ограниченные конструкторские и производственные возможности, она разработала весьма интересный образец оружия, отвечавший требованиям заказчика.По известным данным, проект компании MEMS стартовал в начале пятидесятых годов, и после недолгих проверок пистолет-пулемет приняли на вооружение. В связи с этим он получил обозначение M-52. Однако из иных данных следует, что оружие появилось в иной период. Первая серийная модификация пистолета-пулемета обозначалась как M-52/60, и это означает, что она была принята на вооружение лишь в 1960 году. Доступные и сохранившиеся данные, к сожалению, пока не позволяют однозначно установить, какая из версий соответствует действительности.Одно из главных требований к новому пистолету-пулемету заключалось в необходимости максимального упрощения конструкции. Армия желала получить простое и дешевое автоматические оружие под патрон 9х19 мм «Парабеллум». Требования в отношении эргономики предусматривали наличие складного приклада. Все эти задачи были успешно решены.С точки зрения общей архитектуры и компоновки пистолет-пулемет MEMS M-52/60 был похож на многие другие образцы своего класса, созданные в тот период или ранее. Предлагалось делать орудие с нарезным стволом средней длины, использующее автоматику на основе свободного затвора. На ствольной коробке помещалась приемная шахта для отъемного магазина большой емкости. Все основные детали оружия можно было изготавливать штамповкой при минимальном использовании иных технологий.Оружие строилось по простейшей линейной схеме, при которой ствол, затвор и возвратно-боевая пружина располагались на одной прямой. Основным агрегатом пистолета-пулемета являлась трубчатая ствольная коробка. Спереди на ней имелись крепления для ствола, за которыми находилось верхнее окно выброса гильз. На правом борту коробки предусматривалась прорезь для рукоятки затвора. Сзади от прорези отходил небольшой паз, применявшийся для разборки оружия. Снизу на коробке имелись несколько окон для подачи затвора и вывода деталей спускового механизма. На заднем торце ствольной коробки имелась простейшая крышка.Оружие комплектовалось нарезным стволом калибра 9 мм длиной 180 мм (20 калибров). На дульной части ствола конструкторы разместили развитый тормоз-компенсатор в виде трубки сравнительно большой длины с поперечными прорезями. Казенная часть ствола имела утолщение-втулку для монтажа в коробке. В отличие от ряда предыдущих аргентинских пистолетов-пулеметов, M-52/60 не имел оребрения ствола.Под трубчатой коробкой поместили штампованный кожух под несколько устройств. В его передней части, за небольшим выступом, установили высокую приемную шахту магазина. Она располагалась под небольшим наклоном к вертикали. За шахтой находился крупный кожух спускового механизма, также являвшийся основой для рукоятки управления. На таком кожухе закреплялся подвижный приклад.Главной деталью автоматики был подвижный затвор. Он имел простейшую цилиндрическую форму с фигурным передним торцом. На последнем имелась чашечка с фиксированным ударником и подпружиненным экстрактором. Сзади снизу предусматривался зубец для взаимодействия с шепталом. Затвор управлялся при помощи простейшей рукоятки, выведенной наружу через прорезь ствольной коробки. Вся задняя часть коробки отдавалась под возвратно-боевую пружину. С точки зрения принципов работы M-52/60 ничем не отличался от множества других образцов.Оружие оснащалось не самым сложным спусковым механизмом, который, однако, имел два режима работы. При помощи спускового крючка можно было вести огонь одиночными или очередями. Выбор режима осуществлялся при помощи небольшого флажка над спусковой скобой. Он же отвечал за блокировку механизмов.С новым оружием должен был использоваться отъемный коробчатый магазин с двухрядным размещением патронов. Магазин помещался внутрь приемной шахты и закреплялся на своем месте при помощи защелки. Последняя располагалась на уровне кожуха спускового механизма и управлялась небольшой выступающей кнопкой. Под действием пружины патроны 9х19 мм «Парабеллум» подавались в оружие; гильзы выбрасывались через верхнее окно.В проекте MEMS M-52/60 использовались простые прицельные приспособления, соответствовавшие огневым характеристиками. На дульной части ствола поместили невысокое основание с мушкой, прикрытой кольцевым намушником. Собственно прицел помещался позади окна выброса гильз и имел перекидной целик. Он позволял вести огонь на дальностях не более 150-200 м.Пистолет-пулемет не отличался выдающейся эргономикой. Удерживать его предлагалось за рукоятку управления с парой деревянных накладок и высокую шахту магазина. Был предложен простейший складной приклад, состоявший из пары боковых деталей и плечевого упора. В сложенном положении стержни приклада находились на боках кожуха УСМ, а плечевой упор поворачивался и ложился перед магазином, образуя некое подобие цевья. В передней части нижнего кожуха и на задней крышке коробки имелась пара антабок для ремня.Общая длина пистолета-пулемета M-52/60 составляла 800 мм. При сложенном прикладе этот параметр уменьшался до 640 мм. Масса изделия без патронов – 3,3 кг. Автоматика со свободным затвором давала скорострельность на уровне 850 выстрелов в минуту. Дальность эффективного огня – на уровне другого оружия под патрон 9х19 мм «Парабеллум».Достаточно быстро пистолет-пулемет от компании MEMS прошел необходимые испытания и заинтересовал силовиков, но так и не получил рекомендацию к принятию на вооружение. Впрочем, это не помешало началу малосерийного производства. Было произведено не более нескольких сотен изделий M-52/60 для вооружения отдельных армейских частей. Также, по некоторым данным, интерес к подобному оружию проявило полицейское управление Кордовы. По понятным причинам, этот заказ тоже не мог быть большим.Через несколько лет компания М.Э. Мансо Саля разработала новый вариант пистолета-пулемета. Вероятно, появление этого проекта было связано с опытом эксплуатации уже существующих изделий, а также с пожеланиями военных и полиции. Доработанный вариант пистолета-пулемета MEMS M-52/60 получил обозначение M-67. Согласно разным источникам, в таком названии – как и в других случаях – отражался год появления оружия. Примерно в конце шестидесятых новый пистолет-пулемет получил одобрение заказчика и тоже пошел в серийное производство.Проект модернизации существующего оружия не привел к серьезному изменению имеющейся конструкции. Была сохранена общая архитектура, и на своих местах остались основные агрегаты. При этом имели место заметные доработки, прямо связанные с эргономикой и огневыми возможностями. Также могли применяться различные доработки технологического характера.Ствольная коробка и нижний кожух остались прежними, но приемную шахту переделали. Теперь ее задняя стенка имела выгнутую «анатомическую» форму, а на боках появились деревянные накладки наподобие тех, что использовались на рукоятке. Немного была изменена форма рукоятки управления огнем.Конструкторы удалили старый дульный тормоз-компенсатор, вместо которого поместили обновленное устройство. Оно было короче и получило асимметричную переднюю часть, отводившую газы вверх и вперед. Были изменены прицельные приспособления. Мушку перенесли с дульной части ствола на передний срез ствольной коробки. Теперь она была выполнена в виде простейшей металлической пластины и не имела защиты. Прицел, выполненный из U-образной опоры и перекидного целика, после модернизации находился рядом с задним торцом ствольной коробки.Несмотря на такие изменения, общие габариты и масса оружия почти не поменялись. Огневые характеристики тоже остались на прежнем уровне. Таким образом, новый пистолет-пулемет MEMS M-67 мог считаться улучшенной версией предыдущего M-52/60, имевшей определенные преимущества производственного и эксплуатационного характера. Впрочем, этому оружию не приходилось рассчитывать на производство особо крупной серией. К моменту его появления армия и полиция Аргентины уже успели обновить свои арсеналы при помощи иных изделий.Незначительные количества пистолетов-пулеметов от компании MEMS использовались разными структурами, в том числе вместе с другим оружием этого класса. Большую часть время оружие пребывало на хранении и лишь время от времени использовалось в тирах, на стрельбищах, во время учений и полицейских операций. Относительно спокойная служба продолжалась до середины семидесятых годов.В середине семидесятых, на фоне политического кризиса, в Аргентине началась т.н. Грязная война. Различные вооруженные формирования – сначала самостоятельно, а затем при поддержке хунты – стали любыми доступными методами бороться с оппозицией и инакомыслием. В ходе этих событий пистолеты-пулеметы фирмы MEMS и других производителей активно использовались полицейскими отрядами и различными вооруженными группировками при поиске и уничтожении неугодных. За годы Грязной войны было убито более 9 тыс. человек и порядка 30 тысяч пропало без вести. Сколько из них погибло от рук бойцов с M-52/60 или M-67 – остается только гадать.По известным данным, компания Miguel Enrique Manzo Sal вела мелкосерийное производство своих пистолетов-пулеметов в течение нескольких лет. Было изготовлено не более нескольких сотен изделий двух моделей, после чего их производство остановилось. Пистолеты-пулеметы M-52/60 и M-67 официально не принимались на вооружение, хотя и закупались в ограниченны количествах для тех или иных структур. От них такое оружие могло попадать различным вооруженным формированиям, боровшимся с оппозицией.Эксплуатация оружия двух типов под маркой MEMS продолжалось, по разным данным, до начала или до середины восьмидесятых годов. К этому времени армия и полиция успели закупить новое оружие, а вооруженные формирования, участвовавшие в недавних событиях, были подавлены. Подобные обстоятельства не могли не привести к прекращению массовой эксплуатации не самого распространенного оружия.Во время неофициальной и незаконной службы M-52/60 и M-67 ломались, выходили из строя и уходили на утилизацию. В итоге до наших времен дожило лишь несколько образцов подобного оружия. Все они хранятся в аргентинских музеях, зачастую вместе с другими образцами стрелкового оружия отечественного производства.С технической точки зрения пистолеты-пулеметы конструкции Мануэля Энрике Мансо Саля не представляли особого интереса. Однако они имели весьма примечательную историю. Оружие самого обычного облика, основанное на традиционных решениях, не смогло официально поступить на вооружение, но все же производилось малой серией и эксплуатировалось разными организациями. Ему довелось служить в один из самых суровых периодов истории Аргентины и стать одним из инструментов массовых преступлений. Однако и с такой «биографией» два пистолета-пулемета дополняют общую историю аргентинского стрелкового оружия.