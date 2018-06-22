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Иран: Выходим из ядерной сделки в течение ближайших недель
Информационное агентство Tasnim публикует сведения, касающиеся заявления главы внешнеполитического ведомства Ирана Сайеда Аббаса Аракчи. По словам главы МИД Исламской Республики Иран, официальный Тегеран готов к принятию решения о выходе из так называемой «ядерной сделки». Сегодня Аракчи отметил, что отзыв своих подписей под документом о «Совместном всеобъемлющем плане действий» может состояться «в ближайшие несколько недель».
Аракчи заявляет, что для Ирана остаётся весьма размытой роль Европейского союза в сделке, которая предполагала отказ Тегерана от ядерных разработок. Глава МИД Ирана говорит, что европейцы, судя по всему, не готовы предоставить надёжных гарантий того, что Тегеран не столкнётся с серьёзными экономическими и политическими последствиями в результате выхода из соглашения США.
Напомним, что США ранее заявили об одностороннем выходе из соглашения с Ираном, которое готовилось на паритетных основаниях в течение нескольких лет. При этом США уже после подписания сделки стали требовать от Ирана и отказа от ракетной программы, о которой в сделке не говорилось ни слова.
Аракчи:
Стоит заметить, что ранее Франция и Британия заявили, что не поддерживают решение Вашингтона и даже готовы посодействовать Ирану в том, чтобы тот соглашение продолжал придерживаться. Иран понять можно, ведь, по сути, европейцы предлагают Тегерану соблюдать букву соглашения в одиночку.
Аракчи заявляет, что для Ирана остаётся весьма размытой роль Европейского союза в сделке, которая предполагала отказ Тегерана от ядерных разработок. Глава МИД Ирана говорит, что европейцы, судя по всему, не готовы предоставить надёжных гарантий того, что Тегеран не столкнётся с серьёзными экономическими и политическими последствиями в результате выхода из соглашения США.
Напомним, что США ранее заявили об одностороннем выходе из соглашения с Ираном, которое готовилось на паритетных основаниях в течение нескольких лет. При этом США уже после подписания сделки стали требовать от Ирана и отказа от ракетной программы, о которой в сделке не говорилось ни слова.
Никки Хейли демонстрирует фрагмент ракеты иранского производства
Аракчи:
Наше терпение подходит к концу. Оно не безгранично. Нас настораживает тот факт, что европейцы ввязались в эту игру, затеянную Штатами, и пытаются играть роль «доброго полицейского». Ждём, что европейские члены сделки всё же предложат рабочее решение, а не будут отдавать себя этой странной игре.
Стоит заметить, что ранее Франция и Британия заявили, что не поддерживают решение Вашингтона и даже готовы посодействовать Ирану в том, чтобы тот соглашение продолжал придерживаться. Иран понять можно, ведь, по сути, европейцы предлагают Тегерану соблюдать букву соглашения в одиночку.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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