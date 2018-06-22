21:18 22 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Иран: Выходим из ядерной сделки в течение ближайших недель

Информационное агентство Tasnim публикует сведения, касающиеся заявления главы внешнеполитического ведомства Ирана Сайеда Аббаса Аракчи. По словам главы МИД Исламской Республики Иран, официальный Тегеран готов к принятию решения о выходе из так называемой «ядерной сделки». Сегодня Аракчи отметил, что отзыв своих подписей под документом о «Совместном всеобъемлющем плане действий» может состояться «в ближайшие несколько недель».

Аракчи заявляет, что для Ирана остаётся весьма размытой роль Европейского союза в сделке, которая предполагала отказ Тегерана от ядерных разработок. Глава МИД Ирана говорит, что европейцы, судя по всему, не готовы предоставить надёжных гарантий того, что Тегеран не столкнётся с серьёзными экономическими и политическими последствиями в результате выхода из соглашения США.

Напомним, что США ранее заявили об одностороннем выходе из соглашения с Ираном, которое готовилось на паритетных основаниях в течение нескольких лет. При этом США уже после подписания сделки стали требовать от Ирана и отказа от ракетной программы, о которой в сделке не говорилось ни слова.


Иран: Выходим из ядерной сделки в течение ближайших недель

Никки Хейли демонстрирует фрагмент ракеты иранского производства


Аракчи:
Наше терпение подходит к концу. Оно не безгранично. Нас настораживает тот факт, что европейцы ввязались в эту игру, затеянную Штатами, и пытаются играть роль «доброго полицейского». Ждём, что европейские члены сделки всё же предложат рабочее решение, а не будут отдавать себя этой странной игре.


Стоит заметить, что ранее Франция и Британия заявили, что не поддерживают решение Вашингтона и даже готовы посодействовать Ирану в том, чтобы тот соглашение продолжал придерживаться. Иран понять можно, ведь, по сути, европейцы предлагают Тегерану соблюдать букву соглашения в одиночку.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
22

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:17
    Вот теперь пусть Израиль потрясется или опять Биби в Москву покатит.
    Egorovich
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 19:23
      Цитата: Egorovich
      Вот теперь пусть Израиль потрясется или опять Биби в Москву покатит.

      А что для тебя это изменит?
      Арон Заави
      1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 19:31
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Egorovich
        Вот теперь пусть Израиль потрясется или опять Биби в Москву покатит.

        А что для тебя это изменит?

        Ну почему вы евреи такие меркантильные? Прямо как в вашем анекдоте:
        — Хаим, ты слышал новость?
        — Ну?
        — В зоопарке родился слонёнок!
        — А как это отразится на евреях? hi
        Проксима
      2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:37
        Арон, это же ваша инициатива по Ирану, принятая Трампом. А лично мне ни тепло , ни холодно.
        Egorovich
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 19:44
          Цитата: Egorovich
          Арон, это же ваша инициатива по Ирану, принятая Трампом. А лично мне ни тепло , ни холодно.

          Ну и хорошо.
          Арон Заави
    2. собаковод Сегодня, 19:26
      Egorovich (Александр Румянцев)
      Вот теперь пусть Израиль потрясется или опять Биби в Москву покатит

      Ну ему не привыкать. Меня больше интересуют результаты той экспертизы, что связана с обнародованием Беней результатов беспрецедентной разведки, которая выявила нарушение Ираном ядерной сделки. .
      собаковод
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:34
        Такая же брехня, как отравление Скрипалей, химатака в Думе. Они из того же Западного мира балаболов wassat .
        Egorovich
    3. Komisar Сегодня, 19:35
      Цитата: Egorovich
      Вот теперь пусть Израиль потрясется или опять Биби в Москву покатит.

      Скорея всего Сирию начнут бомбить и возможно Российские базы (невзначай)
      По очереди то Израиль, то США ...А потом хим атаки и т.д. т.д. т.д.
      Но Путин не собирается сдавать Иран , ни за каие ваши "бойтесь данайцев дары дарящие.."
      Komisar
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:42
        Бомбилку свою в одно место засунь и больше не показывай. Трусливей вас мир еще не видел, а туда же, бомбовоз!
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:31
          Саш , спокойнее ! wink Пусть помашут особо ретивые сабелькой из-за лужи . Из своей конуры оно и гавкать сподручнее . bully
          bouncyhunter
          1. Komisar Сегодня, 21:07
            Цитата: bouncyhunter
            Саш , спокойнее ! wink Пусть помашут особо ретивые сабелькой из-за лужи . Из своей конуры оно и гавкать сподручнее . bully

            Ну почему из за "лужи" Паша ? ..Главное душа и не важно как и что.. hi
            Komisar
    4. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:45
      Цитата: Egorovich
      Вот теперь пусть Израиль потрясется или опять Биби в Москву покатит.

      Да фиг с ним с Биби. Бабло надо рубить. Варшавянки хотят - надо продать. Кстати крайнюю для Вьетнама построили за 1 год. Авиапарк устаревший. Танковый парк ацтой. Помогать нужно соседу, но как говорят евреи: "За наш счёт, но на их деньги"
      Tusv
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:17
    Жду, когда Иран откажется от "сделки", рассорится с ЕС , Трам пошлет Помпэо для "закулисной встречи" с аятоллой. Надо же ему стать первым "дважды Нобелевским лауреатом", а заодно захватить монополию на иранский рынок, для компаний Америки
    svp67
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 19:21
      Да, все уже решено...Это наш конфликт..Уйдут из Сирии добровольно, тогда мирный. Если нет, РФ и НАТО, не вмешиваются..
      Shahno
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 19:39
        Цитата: Shahno
        Да, все уже решено...Это наш конфликт.

        Опять надеетесь, что внезапность будет на стороне Израиля? Неужели мало вам палестинских проблем.
        Vita VKO
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 19:18
    Кипит Ближний Восток. Как бы новой горячей точки не возникло
    solzh
  4. MPN (Павел) Сегодня, 19:18
    Ждите, Трамп назначит встречу в Сингапуре... Ну а так то Ядерное оружие у границ наших ну тоже не фонтан, хотя на зло янкам радуюсь за жесткую позицию Ирана...
    MPN
    1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:22
      Цитата: MPN
      Ну а так то Ядерное оружие у границ наших ну тоже не фонтан, хотя на зло янкам радуюсь за жесткую позицию Ирана...

      Ну Наши, надеюсь аккуратно закрутят гайки. Но болтать то айоталам ни кто не запрещает Кстати Мы с ними воевали ради Тегерана 43. Наверное первая в истории Шестидневная война
      Tusv
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 19:25
    Израилю стоит "напрячься"... Иран с ядерной бомбой - это жуткая угроза... И средства доставки у него есть.
    Горный стрелок
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 19:59
      Непременно
      Totah155
  6. 501Legion (Артём) Сегодня, 19:34
    Нужны срочно санкции на Израиль, лобистов надо наказывать
    501Legion
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:43
    Иран видимо всё хорошо взвесил, делая такое заявление..
    parusnik
  8. AlexSam (Алексей) Сегодня, 19:47
    такое ощущение, что госдеп именно на этот результат и расчитывал, и иранцев просчитал... теперь санкции, заморозка счетов и активов, и ии полный профит!
    AlexSam
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 20:00
      Правильно мыслишь, товарищ
      Totah155
  9. donavi49 Сегодня, 20:03
    Ну и земля пухом.

    Это развязывает руки ЕС - присвоить деньги в своих банках, а также остановить многомиллиардные контракты (Арбуз, инфраструктурные проекты, поставка оборудования и т.п.) - деньги возвращать не надо тоже.

    Ну и все. Плюс есть высокая вероятность нарваться на массированный удар по ядерным объектам. С полного одобрения международного сообщества.

    Впрочем - позиция ЕС также непрозрачная. Они с одной стороны подтверждают - что пока сделка выполняется, никаких санкций/арестов. С другой стороны - выдвигают дополнительные требования и не дают никаких гарантий.
    donavi49
    1. spektr9 Сегодня, 21:12
      Не нарвется, Иран граничит с Китаем, а если уж начнутся
      массированный удар по ядерным объектам. С полного одобрения международного сообщества.

      То боюсь КНР начнет массовые бомбардировки самого "международного сообщества"
      spektr9
  10. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 20:16
    Да быстрей уже.Весь мир труху.Жду когда эта планета сгинет.Этот мир давно уже весь прогнил.
    Heterocapsa
  11. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:22
    Я боюсь ошибиться, но, по моему, Никки Хейли демонстрирует кусок трубы украинской ГТС. Или это фотография из будущего?
    sabakina
    1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:41
      Цитата: sabakina
      Я боюсь ошибиться, но, по моему, Никки Хейли демонстрирует кусок трубы украинской ГТС.

      Не ну Слава, Вы необычайно прозорливы.А из чего исчо террористы свои ракеты делають laughing Персов жеж корейцы ракетным технологиям учили Надо сказать в ракетных технологиях КНДР худшие из лучших, но никак не лучшие из худших. Ну в общем не тот уровень
      Tusv
  12. Комментарий был удален.
  13. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 20:41
    А не надо было шиитам вместе с американцами торопиться брать Мосул! С США вообще бессмысленно о чём-либо договариваться. Раньше КСИР гонял террористов, а теперь проиранские группировки довольно жестко бомбятся вчерашними попутчиками.
    samarin1969
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 20:51
    Цитата: Арон Заави
    А что для тебя это изменит?

    -------------------------
    Арон, Биби таки крутит хвост Трампу? Трамп ведь так симпатит Израилю...))
    Altona
Картина дня