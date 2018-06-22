Иран: Выходим из ядерной сделки в течение ближайших недель

Никки Хейли демонстрирует фрагмент ракеты иранского производства

Наше терпение подходит к концу. Оно не безгранично. Нас настораживает тот факт, что европейцы ввязались в эту игру, затеянную Штатами, и пытаются играть роль «доброго полицейского». Ждём, что европейские члены сделки всё же предложат рабочее решение, а не будут отдавать себя этой странной игре.