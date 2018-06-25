08:50 25 июня

Как войска «царя-ирода» штурмовали оплот русской веры

350 лет назад, 22 июня 1668 года, Соловецкий монастырь восстал против церковной реформы Никона и против царя-«ирода». Правительственные войска смогли взять оплот русской веры только после почти 8-летней осады (в 1676 году).

Предыстория

Церковную реформу Никона знаменитый на всю Россию Соловецкий монастырь осудил как ересь. Это выступление возглавил сам архимандрит Илья. Присланные из Москвы в 1657 году новые служебные книги решением совета соборных старцев были отвергнуты, богослужение проводилось по старым книгам. В следующем году Илья созвал всю соловецкую братию и увещевал её постоять за православие, не принимать «латинских» новшеств. Монахи подписали общий приговор, чтобы священники не смели служить по новопечатным книгам. Илья и его помощники стали распространять свои взгляды по всему Поморскому краю. Илья вскоре умер. Новый архимандрит Варфоломей пытался отменить приговор и ввести новые книги, но безуспешно. Стойкая приверженность старообрядчеству и проповедь о наступлении времени антихриста уже прочно укрепились среди братии и окрестного населения.


В 1666-1667 годах монахи написали царю пять челобитных в защиту старых богослужебных чинов. В это же время состоялся Большой Московский собор, который окончательно одобрил реформы Никона. Варфоломей был вызван в Москву на собор и рассказал, что пытался ввести новые книги, но безуспешно. Для расследования собор отправил на Соловки комиссию во главе с ярославско-спасским архимандритом Сергием в сопровождении стрельцов. Соловецкие иноки приняли её крайне неприязненно и комиссия уехала, ничего не добившись. Летом 1667 года власти назначили настоятелем монастыря сторонника реформ Иосифа, который должен был провести реформу в Соловецком монастыре. Иосиф прибыл в монастырь и здесь на общем соборе монахи отказались принять его в качестве настоятеля. Иосиф был изгнан из монастыря, настоятелем был избран бывший архимандрит любимого царем Саввы-Сторожевского монастыря Никанор, который удалился в Соловки на покой. Царю Алексею Михайловичу снова послали челобитную с просьбою оставить старые порядки. В декабре 1667 царь указал отобрать соловецкие вотчины в казну и прекратить монастырю подвоз хлебных припасов. Московский собор предал анафеме непокорных монахов и старообрядчество. Но Соловки не покорились.

Суть конфликта была в том, что Романовы и Никон шли по пути вестернизации России. Возможно, что это была концептуально-идеологическая диверсия с Запада. Они уничтожали «старые обряды» и внедряли новогреческие («латинские»), сжигали старые книги. А старообрядцы выступали как духовные наследники Сергия Радонежского. В итоге на официальном уровне происходила полная подмена смысла. Русское огненное и живое православие (славие прави, правды) подменяли пустой формой. Романовы начали преследовать людей за веру.

Как войска «царя-ирода» штурмовали оплот русской веры

Черный собор. Восстание соловецкого монастыря против новопечатных книг в 1666 году. С. Милорадович

Восстание

3 мая 1668 года царским указом для приведения обители в повиновение на Соловки было послано стрелецкое войско. Стрельцы под командованием стряпчего Игнатия Волохова высадились на Соловецком острове 22 июня. Монахи со многими находившимися у них в ссылке и на богомолье мирянами вооружились и приготовились к обороне. На уговоры отправленного Волоховым в монастырь посланца монахи ответили заявлением, что они «по новым книгам петь и служить отнюдь не хотят», а когда Волохов хотел силой войти в монастырь, его встретили пушечными выстрелами. Малый отряд стрельцов отступил. Началась осада, которая затянулась почти 8 лет.

Стоит отметить, что монастырь был мощной крепостью, направленной против Швеции. Само островное положение, на далеком море, полгода закованном во льды, удаленное от крупных городов, было отличной защитой. Монастырь был хорошо укреплён и вооружён (90 орудий и пищалей), а его население владело воинскими навыками. Гарнизон Соловков превышал 500 человек, в том числе до 200 монахов и послушников и более 300 мирян: крестьян, беглых холопов, стрельцов, донских казаков и даже иноземцев – шведов, поляков, татар. Рвение о старой вере придавало участником Соловецкого восстания большую моральную силу. Монастырь обладал большими запасами продовольствия на случай неожиданной шведской осады (на многие годы). Его влияние широко распространялось по берегам Белого моря и поморы активно снабжали продовольствием защитников Соловецкого монастыря. Сообщения с берегом и доставка продовольствия ещё долго не прекращались.


Соловецкий монастырь (фото Сергея Прокудина-Горского, 1915)

Воевода Волохов стал на Заячьем острове в нескольких верстах от монастыря. Ничего не достигнув, на зиму ушел на твердую землю. Он поставил в Кемском городке заставу, с задачей не пропускать в монастырь запасов, а сам засел поблизости в Сумском остроге и занялся поборами с монастырских волостей. Тут он вошёл в конфликт с архимандритом Иосифом. Изгнанный из Соловецкой обители после начала восстания, Иосиф поселился на том же Заячьем острове, и откуда управлял сумскими и кемскими монастырскими вотчинами и всякими промыслами. Иосиф жаловался в Москву на злоупотребления Волохова, а последний доносил, будто архимандрит и его старцы бражничают, за государево здоровье не молятся и даже способствуют мятежникам. Распря дошло до того, что Волохов избил архимандрита и посадил его на цепь. Оба противника были вызваны в Москву и уже не вернулись на Белое море.

Подавлять восстание вместо Волохова в 1672 году направили стрелецкого голову Иевлева с подкреплением в 600 стрельцов из Холмогор и Архангельска. В августе 1672 года воевода с 725 людьми подступил к монастырю, но ограничился тем, что сжег ближние хозяйственные постойки, побил скот и ушел в Сумский острог, сославшись на недостаток боеприпасов. Тут он по примеру Волохова начал притеснять местных крестьян с целью наживы, оправдываясь сбором провианта для своего отряда. Таким образом, первые годы осада Соловецкого монастыря велась слабо и с перерывами. Летом царские войска высаживались на Соловках, пытались блокировать монастырь и прервать его связь с материком, а на зиму уезжали на берег в Сумский острог. Причём двинских и холмогорских стрельцов распускали на зиму по домам.

В 1673 году Иевлева отозвали. Руководить подавлением бунта было поручено Ивану Мещеринову с новым подкреплением и указом «быть на Соловецком острове неотступно». Подчиненные ему начальники (иноземцы Келер, Буш, Гутковский и Стахорский) должны были обучать стрельцов пехотному строю и стрельбе. Летом 1674 года Мещеринов собрал ладьи и карбасы и высадился на Соловецком острове. Тут выяснилось, что Иевлев, предав огню постройки, окружавшие монастырь, облегчил оборону и затруднил нападение. Строения давали бы возможность осаждающим скрытно и близко подойти к стенам, имея некоторую защиту от обстрела. Теперь стрельцам приходилось действовать против мятежников на открытой местности под огнём крепостной артиллерии. Грунт был каменистый, и шанцы (окопы) приходилось копать с большим трудом. Кое-как укрепившись, стрельцы стали обстреливать монастырь, оттуда отвечали. Наступивший в октябре 1674 года холод вынудил Мещеринова отступить. Осада снова была снята, и войска отправлены на зимовку в Сумский острог. Там повторилось то же, что было при Волохове и Иевлеве. В Москву пошли жалобы на притеснения и корысть воеводы Мещеринова, который под видом сбора продовольствия производил поборы в Сумском уезде.

Самым ярым мятежником стал бывший архимандрит Саввы-Сторожевского монастыря Никанор. Он благословил на стрельбу из пушек, ходил по башням и кропил святой водой голландские пушки, приговаривая: «матушки мои галаночки, надеемся на вас». Рядом с Никанором во главе Соловецкого восстания действовали келарь Маркел, городничий старец Дорофей, прозванием Морж, сотники Исачко Воронин и Самко. До конца 1674 года монахи, оставшиеся в монастыре, продолжали молиться за царя Алексея Михайловича. В начале 1675 года на сходке участников восстания было принято решение не молиться за царя-«ирода». Это привело к расколу среди восставших. Мятежники выгнали из монастыря некоторых черных священников, а другие ушли сами, явившись к Мещеринову, принеся покаяние царю и распространяя про участников Соловецкого восстания разные порочащие слухи. Раскаявшиеся священники изъявили согласие принять новоисправленные книги и троеперстие.

Стрелецкий отряд усилили. Летом 1675 года Мещеринов снова высадился у монастыря, имея более 1000 ратников. На сей раз он решил осаждать монастырь и зимой, для чего устроил вокруг монастыря 13 земляных городков с пушками и повел подкопы под три башни. Однако защитники монастыря активно оборонялись, стреляли из пушек и наносили правительственным силам большие потери. Подкопы были завалены при вылазке защитников монастыря. 23 декабря 1675 года (2 января 1676 года) отчаявшийся Мещеринов сделал неудачный приступ к монастырю, но штурм был отбит, погибли 36 стрельцов во главе с ротмистром Степаном Потаповым.

Таким образом, монастырь ещё мог долго обороняться, если бы не помогла измена. В ноябре из монастыря убежал чернец Феоктист. Он указал Мещеринову слабое место обороны восставших: слегка заложенное камнями окно у Белой башни. Воевода сначала не обратил на это внимание. Но после неудачного штурма, Мещеринов воспользовался советом Феоктиста. В ночь на 22 января (1 февраля) 1676 года он послал отряд с майором Кашиным. Феоктист знал час, когда караулы расходятся по кельям, а на стенах остается только по одному человеку. Стрельцы выломали камни в окне, вошли в Белую башню и впустили войско. Защитники монастыря обнаружили противника слишком поздно: около 30 человек из них бросились с оружием на стрельцов и погибли в неравном бою, остальных разоружили. К рассвету монастырь был в руках царской рати. Вожди Соловецкого восстания - архимандрит Никанор и сотник Самко - были повешены. Также казнили 26 других активных участников мятежа, других заточили по острогам. Есть источники, которые сообщают о пытках и зверствах – защитников монастыря топили в проруби, подвешивали за рёбра на крюках, четвертовали, морозили во льду. Часть простых людей, которые повинились, простили.

Немного позже Романовы сожгли духовного вождя старообрядцев протопопа Аввакума и десятки его последователей. Однако, несмотря на жестокий террор и жестокость, ряды сторонников старой веры ширились и крепли. В России происходит раскол: народ и власть отделяются друг от друга (главная предпосылка катастрофы 1917 года). При этом от России Романовых отпала самая пассионарная, лучшая, трудолюбивая и живущая по совести часть народа. В раскол ушло до 20% населения Руси. Староверы уйдут в отдаленные, глухие области (русский Север, Запорожье, Урал, Сибирь) и создадут свою, «параллельную» Россию. А в остальной, «никонианской» России произойдёт постепенная утрата веры, падение авторитета церкви и духовенства. Веры будет выхолощена, станет формальностью. Казенное никонианское православие будет мельчать и вырождаться, станет просто формой без огненной сути. В итоге мы увидим катастрофу 1917-1918 гг. с взорванными храмами и расстрелянными священниками и монахами (при полном равнодушии большей части народа).


«Путешествие Аввакума по Сибири» (1898). С. Милорадович
Автор: Самсонов Александр


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Комментарии 28

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  1. Андрей Сухарев (Андрей Сухарев) Сегодня, 05:53
    Религия- опиум для народа. Чем труднее живут люди, тем больше церквей.
    Андрей Сухарев
    1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 07:06
      традики ,как то не особенно объясняют причину раскола.Все эти бунты и вся кровь была оказывается из за
      замена двуперстного знамения на троеперстное. У противников реформ это нововведение вызвало больше всего нареканий. Крестное знамение, совершаемое новым способом, расценивалось как
      -неуважение к самому Господу, ведь из трех пальцев получался «кукиш Богу»;
      -написание «Иисус» вместо «Исус»;
      -сокращение числа просфор для литургии;
      -во время службы вместо земных поклонов необходимо было совершать поясные;
      движение во время крестного хода теперь совершалось против солнца;
      -в церковном пении стали произносить три раза «Аллилуйя» вместо двух.
      Это объяснение РПЦ и официальной науки.Неужели ради таких мелочей люди массово восставали против власти и шли на гибель и изгнание?
      Мы никогда не поймём ,что же происходило тогда и какая на самом деле была обстановка в мире и на Руси,если будем читать только официальную историю.
      Бар1
      1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 07:12
        Это не мелочи.

        Как не мелочи и то, что, например называя людей " традики" Вы проявляете неуважение.

        Одну логику вижу - "Багира нас заметила" (с).
        Korsar4
        1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 07:19
          Цитата: Korsar4
          Это не мелочи.


          вы не хотите представить себе картину того времени,раскол длился СТОЛЕТИЯМИ вплоть до революции ,староверы ради этого троеперстия разбегались с Руси по всему миру. Нет официальная наука меня не убеждает со своими "традиционными" объяснениями.

          Цитата: Korsar4
          ак не мелочи и то, что, например называя людей " традики" Вы проявляете неуважение.


          опять не поняли ,не людей,а традиционную историческую науку,которая врёт и изворачивается ничего не желая рассказать на самом деле.
          Бар1
          1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 07:24
            Что прочитал у Вас - то и прочитал.
            И это топором уже не вырубить.
            Korsar4
  2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 06:19
    При этом от России Романовых отпала самая пассионарная, лучшая, трудолюбивая и живущая по совести часть народа. В раскол ушло до 20% населения Руси. Староверы уйдут в отдаленные, глухие области (русский Север, Запорожье, Урал, Сибирь) и создадут свою, «параллельную» Россию. А в остальной, «никонианской» России произойдёт постепенная утрата веры, падение авторитета церкви и духовенства.

    Пока они создавали параллельную Россию в глухих местах , остальные 80% народа во главе с Романовыми построили реальную Россию, самую большую страну в мире.
    Более того, часть параллельной России сражалась с Отечеством в рядах отъявленных врагов России-Турции...
    Ольгович
    1. Фишер Мартин (Фишер Мартин) Сегодня, 07:03
      Цитата: Ольгович
      Пока они создавали параллельную Россию в глухих местах , остальные 80% народа во главе с Романовыми построили реальную Россию, самую большую страну в мире.

      А в остальной, «никонианской» России произойдёт постепенная утрата веры, падение авторитета церкви и духовенства. Веры будет выхолощена, станет формальностью. Казенное никонианское православие будет мельчать и вырождаться, станет просто формой без огненной сути. В итоге мы увидим катастрофу 1917-1918 гг. с взорванными храмами и расстрелянными священниками и монахами (при полном равнодушии 80 % народа). laughing
      Фишер Мартин
      1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 07:15
        Так же представляю.

        Только в этой долгой смуте находится место и тому, что старообрядческое купечество революцию спонсировало.
        Korsar4
      2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 07:56
        Цитата: Фишер Мартин
        при полном равнодушии 80 % народа

        Да-да именно о равнодушии народа говорят эти ОФИЦИАЛЬНЫЕ нерабочие праздничные дни в 1925 году:

        1 января — Новый Год
        22 января — День 9 января 1905 года
        12 марта — Низвержение самодержавия
        18 марта — День Парижской Коммуны
        18 апреля — Страстная суббота
        19—20 апреля — Пасха
        1 мая — День Интернационала
        28 мая — Вознесение
        7 июня — Троица
        8 июня — Духов день
        6 августа — Преображение
        15 августа — Успение
        7 ноября — День Пролетарской Революции
        25—26 декабря — Рождество
        fool yes
        Ольгович
        1. Фишер Мартин (Фишер Мартин) Сегодня, 08:22
          Цитата: Ольгович
          Да-да именно о равнодушии народа говорят эти ОФИЦИАЛЬНЫЕ нерабочие праздничные дни в 1925 году:

          1 января — Новый Год
          22 января — День 9 января 1905 года
          12 марта — Низвержение самодержавия
          18 марта — День Парижской Коммуны
          18 апреля — Страстная суббота
          19—20 апреля — Пасха
          1 мая — День Интернационала
          28 мая — Вознесение
          7 июня — Троица
          8 июня — Духов день
          6 августа — Преображение
          15 августа — Успение
          7 ноября — День Пролетарской Революции
          25—26 декабря — Рождество

          Ебанашка, я конечно знаю что ты у нас самый "монархический" и "православный" среди нас , однако это не отменят того факта что к церкви тогда как к институту, простой народ относился мягко скажем не очень хорошо, считая её обслугой того правящего класса , который этот самый народ нещадно эксплуатировал . Песенка типа "Поп и чёрт " тогда была весьма популярна. Так уж не надо путать здесь праздники с государственным институтом. И да я повторюсь - "В итоге мы увидим катастрофу 1917-1918 гг. с взорванными храмами и расстрелянными священниками и монахами (при полном равнодушии 80 % народа)." И это исторический факт. bully
          Фишер Мартин
    2. Бар1 (Тимур) Сегодня, 07:10
      Цитата: Ольгович
      Романовыми построили реальную Россию, самую большую страну в мире.


      страна и до западников была самая большая,ваша "реальная" Россия отвергла веру отцов и обратилась к вере чужой не руской.
      Что касается войн ,то романовым надо было ,как то уничтожать народы имеющих старые устои,поэтому и вели романовы войны до самого расстрела царей.
      Бар1
      1. Фишер Мартин (Фишер Мартин) Сегодня, 07:28
        Цитата: Бар1
        страна и до западников была самая большая,ваша "реальная" Россия отвергла веру отцов и обратилась к вере чужой не руской.

        И церковь стала обслуживать интересы правящего класса bully
        Цитата: Бар1
        Что касается войн ,то романовым надо было ,как то уничтожать народы имеющих старые устои,поэтому и вели романовы войны до самого расстрела царей.

        Ну Романовы были разные и эпоха их была не однозначна, как и всё в нашей истории. hi
        Фишер Мартин
      2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 08:02
        Цитата: Бар1
        страна и до западников была самая большая

        В школу! Ну, или:"В САД!"
        Цитата: Бар1
        ваша "реальная" Россия отвергла веру отцов и обратилась к вере чужой не руской.

        lol Знаем, знаем: Иисус-русский человек, как и Византия-русская страна wink
        У Вас есть соратники на Руине:они считают так же, правда ,истинными руськими -себя считатют. lol
        Ольгович
      3. avt Сегодня, 08:48
        Цитата: Бар1
        Россия отвергла веру отцов и обратилась к вере чужой не руской.

        bully
        Цитата: Ольгович
        В школу! Ну, или:"В САД!

        Каку таку
        Цитата: Бар1
        веру отцов
        ??? С какого момента считать то надумали ? С аналогичной церковной реформы Василия №3 ,которую продолжил Ваня №4 ? Или сразу начнёте родноверить с крещения Владимиром ? bully
        Цитата: Фишер Мартин
        И церковь стала обслуживать интересы правящего класса

        А это было всегда и везде и с разными религиями в МИРЕ, ВСЕ правители рихтовали религию под себя и выкидывали все эти
        Цитата: Бар1
        старые устои

        ради сиюминутной выгоды в укреплении личной власти . Причём КПСС возведшая идеологическую теорию в ранг религиозного культа , не исключение из правила. Понадобилось приватизировать страну - моментально отреклись от своих проповедуемых идеалов и практически не опротестанились- замасонились на раз. bully
        avt
  3. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 07:04
    Статья сильно неоднозначная.

    С чем согласен: раскол - одна из предпосылок 1917 года.

    Православное священство считает, что в рукописных книгах накопились ошибки.
    Думаю, не все так просто.

    А крепость характеров многих старообрядцев сомнению не подлежит.
    Korsar4
    1. Фишер Мартин (Фишер Мартин) Сегодня, 07:18
      Цитата: Korsar4
      Статья сильно неоднозначная.

      С чем согласен: раскол - одна из предпосылок 1917 года.

      Православное священство считает, что в рукописных книгах накопились ошибки.
      Думаю, не все так просто.

      Ну тык Романовы подгоняли церковь под себя , оттуда и Никонианская реформа. Это как с Генрихом Восьмым - когда Папа не разрешил ему женится на Болейн и расстаться с Катей Арагонской, тот решил оторвать местную церковь от Рима и сами стать Главой Церкви. После чего естественно женился на Анне Болейн. lol
      Фишер Мартин
      1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 07:40
        А Вы представляете - что благочестивый юноша Алексей Михайлович: "Дай ка подгоню Церковь под себя." Или какая фигура за ним стояла?

        "Темна вода в облацех" (с).
        Korsar4
        1. Фишер Мартин (Фишер Мартин) Сегодня, 07:52
          Цитата: Korsar4
          А Вы представляете - что благочестивый юноша Алексей Михайлович: "Дай ка подгоню Церковь под себя."

          Представляю. Он хоть и Тишайший, но как известно в тихом омуте больше чертей водиться wink
          Цитата: Korsar4
          Или какая фигура за ним стояла?

          Не фигура , а фигуры , Алёша не вакууме же находился . Были интересы правящего класса , полонизированного кстати . Вот так вот bully
          Фишер Мартин
  4. bober1982 (vladimir) Сегодня, 07:38
    Статья написана с грубыми ошибками, главная из которых - сам факт восстания на Соловках преподносится,как борьба за чистоту веры против злобных правительственных церковников, "притянули" сюда старообрядцев (раскольников),естественно,как идейных борцов за нашу родную (?),справедливую (?) веру.
    На момент решающих сражений с бунтовщиками, как таковых монахов в монастыре почти не осталось,а оборонялся вообщем-то обычный сброд - разбойники,разинцы,беглые и проч.
    bober1982
    1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 07:49
      Для Старообрядческой Церкви восставшие - мученики и исповедники.
      Korsar4
    2. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:50
      Цитата: bober1982
      сам факт восстания на Соловках преподносится,как борьба за чистоту веры

      Есть факт, ни кем не отрицаемый, о том, что Никон проводил реформы. Именно его реформы привели к расколу единой церкви. По факту Никон - раскольник. И не надо нас убеждать в том, что только неадекваты были с ним не согласны.
      Видео в тему:.
      Boris55
      1. bober1982 (vladimir) Сегодня, 08:08
        Цитата: Boris55
        И не надо нас убеждать в том, что только неадекваты были с ним не согласны.

        Я никого и не убеждаю, неадекватов, как вы выразились, было достаточно с обеих враждующих сторон.Власти совершили ошибку,конфисковав монастырские вотчины и промыслы (за непослушание), тем самым сами же власти и перевели восстание в экономическую борьбу.
        bober1982
        1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:19
          Цитата: bober1982
          Я никого и не убеждаю, неадекватов,

          А как же это понимать: "...а оборонялся вообщем-то обычный сброд - разбойники,разинцы,беглые и проч..."?
          Не надо забывать ещё и о том, что церковь в те времена была, что-то вроде партии по нынешнему. Пришла новая власть, этой власти было необходимо политическое обеспечение. Новая власть стремилась поработить народ (крепостное право). Народ с этим был не согласен... Это основная причина раскола. Всё остальное - это последствия. Открытое противостояние закончилось казню стрельцов. Но РПСЦ существует и по ныне.
          Boris55
      2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 08:37
        Пока нет времени посмотреть видео. Скорей всего вечером дома посмотрю. Читал о том, что люди, не согласные с вопросами веры, бежали массами из Государства Российского в другие страны или в Сибирь, что ближе. А пограничные заставы, в первую очередь, были против убегающих из страны, а не против тех, кто хотел проникнуть в страну
        Reptiloid
    3. Фишер Мартин (Фишер Мартин) Сегодня, 08:01
      Цитата: bober1982
      Статья написана с грубыми ошибками, главная из которых - сам факт восстания на Соловках преподносится,как борьба за чистоту веры против злобных правительственных церковников, "притянули" сюда старообрядцев (раскольников),естественно,как идейных борцов за нашу родную (?),справедливую (?) веру.

      Одним из фактором восстания была как раз Никонианская реформа, которую на дух не переносили тогдашние священнослужители.
      Цитата: bober1982
      На момент решающих сражений с бунтовщиками, как таковых монахов в монастыре почти не осталось,а оборонялся вообщем-то обычный сброд - разбойники,разинцы,беглые и проч.

      Как раз монахи вместе с простым людом и обороняли Соловецкий монастырь. И не надо здесь ничего упрощать.
      Фишер Мартин
      1. bober1982 (vladimir) Сегодня, 08:22
        Цитата: Фишер Мартин
        Одним из фактором восстания была как раз Никонианская реформа

        Согласен.
        Цитата: Фишер Мартин
        Как раз монахи вместе с простым людом и обороняли Соловецкий монастырь. И не надо здесь ничего упрощать.

        А вот здесь не согласен.Не такие и простые люди обороняли монастырь.Властями была совершена ошибка,когда в монастырь ссылали стрельцов,беглых, бродяг и тому подобное.Тогда о какой борьбе за чистоту веры можно говорить?
        И не надо, наоборот, всё усложнять............История об отцах и страдальцах Соловецких, за благочестие пострадавших...... , это и называется,передёргиванием фактов.
        bober1982
        1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:27
          Хронология раскола в Русской церкви

          Февраль 1651 года — после церковного собора было объявлено о введении «единогласия» в богослужении вместо «многогласия» по всем церквям. Царь Алексей Михайлович, не утвердив соборного постановления 1649 года о допустимости «многогласия», поддерживаемого Московским патриархом Иосифом, обратился к Константинопольскому патриарху, который решил этот вопрос в пользу «единогласия». На этом же стояли царский духовник Стефан Вонифатьев и постельничийФёдор Михайлович Ртищев, которые упросили царя Алексея Михайловича утвердить в церквах единогласное пение вместо многогласного.
          11 февраля 1653 года — патриарх Никон указал опустить в издании Следованной Псалтири главы о числе поклонов на молитве преподобного Ефрема Сирина и о двуперстном крестном знамении.
          21 февраля 1653 года — Спустя 10 дней, в начале Великого поста 1653 года, патриарх Никон разослал по московским церквам «Память» о замене части земных поклонов на молитве Ефрема Сирина поясными и об употреблении троеперстного крестного знамения вместо двуперстного.
          Cентябрь 1653 года — Протопопа Аввакума бросают в подвал Андрониевского монастыря, где он просидел 3 дня и 3 ночи «не евши и не пивши». Увещевают принять «новые книги», однако безуспешно. Патриарх Никон велел расстричь его. Но царь заступается, и Аввакум Петров был сослан в Тобольск.
          1654 год — патриарх Никон устраивает церковный собор, на котором в результате давления на участников добивается разрешения провести «книжную справу по древним рукописям греческим и славянским». Однако равнение шло не на старые образцы, а на современную греческую практику. Среди участников собора был епископ Коломенский и Каширский Павел. На соборе он открыто выступил в защиту «старых книг», а под соборными постановлениями вместо подписи написал: «Если кто от преданных обычаев святой соборной церкви отымет, или приложит к ним, или каким-либо образом развратит, анафема да будет». Никон избил Павла на соборе, сорвал с него мантию, без соборного суда лишил епископской кафедры и сослал в Палеостровский монастырь.
          1654 год — по приказу патриарха Никона начинают сжигать старые иконы.[источник не указан 94 дня] Это был шок для массы верующих, в сознании которых принцип иконопочитания является безусловным для православной христианской культуры.
          Прибл. 1655 год — ссылка протопопа Аввакума с семьёй «в Даурскую землю». Шесть лет провёл там Аввакум, доходил до Нерчинска, Шилки и Амура. К 1663 году, после ухода от дел патриарха Никона, возвращён в Москву.
          1654 — 1655 год — патриарх Никон посылает послание с вопросами о необходимости унификации русских обрядов, считая их еретическими, по греческим образцам; в Константинополе патриарх Паисий собрал собор, на который пригласил 28 архиереев, и присылает соборный ответ, в котором пишет, что разница в обрядах не является преступлением против догматов и признаком ереси и раскола; разные поместные церкви вполне могут отличатся порядками, например, временем совершения литургии или какими перстами должен благословлять священник.[11][12]
          Начало 1656 года — Поместный собор, проходивший в Москве, и собранный патриархом Никоном с участием четырех восточных иерархов: Антиохийского патpиаpхаМакаpия, Сеpбского патpиаpха Гавpиила, митpополита Hикейского Гpигоpия и митрополита всей Молдавии Гедеона, осудил двоеперстие, а всех крестящихся двоеперстно проклял. Все крестящиеся двумя перстами были объявлены еретиками, отлучены от Отца, Сына и Святого Духа. Издание книги под названием «Скрижаль».
          В неделю Торжества православия (в первое воскресение Великого поста) 1656 года — в московском Успенском соборе Патриархом Антиохийским Макарием, Патриархом Сербским Гавриилом и митрополитом Никейским Григорием была торжественно провозглашена анафема на тех, кто крестится двумя перстами во время богослужения.
          3 (16) апреля 1656 года — епископ Павел Коломенский переведён под более строгий надзор в новгородский Хутынский монастырь, где и был, по-видимому, убит.
          1664 год — протопоп Аввакум сослан в Мезень, где он продолжил свою проповедь и поддерживал своих приверженцев, разбросанных по всей России, посланиями, в которых именовал себя «рабом и посланником Исуса Христа», «протосингелом российской церкви».
          29 апреля 1666 года — царь Алексей Михайлович произнес перед Большим Московским церковным собором речь, в которой говорил о том, что на Руси Православная вера насаждена апостолами через Кирилла и Мефодия , Ольгу и Владимира. Эту веру царь назвал чистой пшеницей. Далее он перечислял заблуждения противников реформы («раскольников» или «диаволе семя»), говоривших про церковь хулы: «яко церковь не есть церковь, тайны божественные — не тайны, крещение — не крещение, архиереи — не архиереи, писания — лестна, учения — неправедное, и вся скверна и не благочестна.» Далее царь говорил, что надо очищать пшеницу (церковь) от плевел (раскольников), опираясь на авторитет четырех «адамантов» : восточных греческих патриархов. В ответ от имени русских архиереев выступил митрополит Иоаким, который согласился с царем, назвав раскольников «врагами и супостами» церкви, и который просил царя помочь покорить врагов архиереям с помощью царской власти.
          15 мая 1666 года — перед Большим Московским церковным собором предстал протопоп Аввакум, который отказался принести покаяние, и был осужден в ссылку вПустозерский острог на Печоре. На соборе отказался принести покаяние и поп Лазарь, за что был сослан в тот же острог. На собор был приведен диакон Благовещенского собора Феодор, который на соборе не принес покаяние, был предан анафеме, и был сослан в Николо-Угрешский монастырь. Вскоре он прислал свое письменное покаяние на собор, был прощен, но затем вернулся к своим прежним взглядам, за что ему в 1667 году отрежут язык и отправят в Пустозерский острог, в ссылку, а затем сожгут живьем в срубе вместе с протопопом Аввакумом.
          Boris55
          1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:28
            На втором этапе Большого Московского церковного собора 1666—1667 годов патриарху Макарию Антиохийскому, вместе с также участвующим в работе СобораПаисием, патриархом Александрийским, удалось навязать чрезвычайно жесткие по отношению к русским старообрядцам определения, которые фактически сделали необратимым раскол в Русской Церкви. Собор одобрил книги новой печати, утвердил новые обряды и чины и наложил клятвы и анафемы на старые книги и обряды. Сторонники старых обрядов были объявлены раскольниками и еретиками. Страна оказалась на грани религиозной войны.
            1667 год — из-за отказа братии Соловецкого монастыря принять нововведения правительство распорядилось конфисковать все вотчины и имущество монастыря.
            С 1667 по 1676 год страна была охвачена бунтами в столице и на окраинах. Старообрядцы совершали нападения на монастыри, грабили монахов-никониан, захватывали церкви.
            22 июня 1668 года — На Соловки прибыли царские полки и приступили к осаде монастыря (Соловецкое восстание).
            Ноябрь 1671 года — верховная дворцовая боярыня, представительница одного из шестнадцати высших аристократических семейств Московского государстваФеодосия Морозова, твёрдая сторонница старого обряда, была перевезена в Чудов монастырь в Кремле, откуда после допросов отправлена в заключение на подворье Псково-Печерского монастыря.
            1672 год — в Палеостровском монастыре совершили самосожжение 2700 старообрядцев.[источник не указан 38 дней] Первый известный случай массовых самосожжений, так называемых «гарей».
            Конец 1674 года — боярыня Морозова, её сестра Евдокия Урусова и их сподвижница жена стрелецкого полковника Мария Данилова были приведены на Ямской двор, где пытками на дыбе их пытались переубедить в верности старообрядчеству. По распоряжению царя Алексея Михайловича Морозова с сестрой высланы в Боровск, где были заточены в земляную тюрьму в Боровском городском остроге, а 14 их слуг за принадлежность к старой вере в конце июня 1675 года сожгли в срубе.
            11 (21) сентября 1675 года — Евдокия Урусова скончалась от истощения.
            2 (12) ноября 1675 года — Феодосия Морозова также была уморена голодом в земляной тюрьме, 14 слуг Феодосии Морозовой и Евдокии Урусовой были сожжены живыми в срубе.
            22 января (1 февраля) 1676 года — Соловецкий монастырь взят приступом. Бунт в обители, во время которого погибли 400 человек, был жестоко подавлен.
            В 1677 и в 1678 году на Малом и Большом церковных поместных соборах Русской церкви была деканонизирована благоверная княгиня Анна Кашинская (в схиме монахиня София) за то, что рука княгини, скончавшейся в XIV веке, изображала двоеперстие, а её открытые мощи лежали в соборе города Кашина для всеобщего поклонения. Она была объявлена не святой, мощи закопали и запретили служить ей службу, оставив только панихиды, а храм в честь княгини переименовали. Причем сначала, приезжая комиссия из нескольких человек в Кашине закопала мощи и объявила её не святой, закрыла церковь, отобрали иконы с изображением святой Анны, а затем задним числом провели два собора. Анну Кашинскую только в 1649 году на церковном поместном соборе Русской церкви причислили к лику святых, затем торжественно в присутствии всей царской семьи и при большом стечении народа перенесли нетленные мощи в кафедральный собор (царь дважды ездил в Кашин в 1649 и в 1650 году: на открытие и на перенесение мощей), написали святые иконы с её изображением, которые стояли в церкви для поклонения, написали церковную службу Анне, которую служили и молились святой Анне, в честь Анны называли новокрещаемых детей.
            С 1676 по 1685 год, по документально зафиксированным сведениям, погибли от самосожжений около 20 000 человек-старообрядцев.[источник не указан 38 дней]Самосожжения продолжались и в XVIII веке.
            6 января 1681 года — восстание, организованное приверженцами старообрядчества в Москве. Вероятным его организатором был Аввакум Петров.[источник не указан 38 дней]
            1681 год — Новый Церковный Собор признал необходимой совокупную борьбу духовной и светской властей с усиливавшимся «расколом», просил царя подтвердить постановления Большого Московского собора 1667 года об отсылке упорствующих раскольников к градскому суду, постановил отбирать старопечатные книги и взамен их выдавать исправленные, установил надзор за продажей тетрадей, которые, под видом выписок из священного Писания, содержали в себе хулы на книги церковные.
            14 (24) апреля 1682 года, Пустозёрск — сожжение в срубе протопопа Аввакума и трёх его товарищей по тюремному заточению (см.Пустозёрские страдальцы) Протопоп Аввакум в момент сожжения, по преданию, предсказал близкую смерть царю Фёдору Алексеевичу.
            27 апреля 1682 года — в возрасте 20 лет скончался царь Фёдор Алексеевич, не сделав распоряжения относительно престолонаследия. Вопрос о престолонаследии вызвал волнения, разрешившиеся решением о венчании на царство одновременно двух царей — малолетних Ивана V и Петра I при регентстве их старшей сестрыСофьи Алексеевны.
            5 июля 1682 года — диспут о вере в Грановитой палате Московского Кремля. Официальную церковь представлял патриарх Иоаким (главным действующим лицом со стороны православных был не он, а Афанасий, епископ Холмогорский и Важеский), старообрядческую — Никита Пустосвят. Спор свёлся ко взаимному обвинению сторон в ереси и невежестве и, в конце концов, к ругани и чуть ли не к драке. Старообрядцы покинули Кремль с поднятой головой и на Красной площади объявили всенародно о своей полной победе, хотя фактически диспут не пришёл ни к какому результату. Шантажируемые царевной Софьей стрельцы отступились от старообрядцев, обвинив их в смуте и желании восстановить стрельцов против царей. И. А. Хованский едва успел спасти остальных старообрядцев, которым он ранее гарантировал безопасность. Царевна Софья на следующее утро приказала схватить раскольников: Никита Пустосвят был казнён на Лобном месте, а его соратники разосланы по монастырям, откуда некоторым удалось бежать.
            В 1685 году был издан указ — «Двенадцать статей» царевны Софьи о преследовании хулителей Церкви, подстрекателей к самосожжению, укрывателей раскольников вплоть до смертной казни (одних через сожжение, других мечом). Тайных сторонников старообрядцев приказано было бить кнутом, и, лишив имущества, ссылать в монастыри. Укрывателей старообрядцев «бить батогами и, после конфискации имущества, тоже ссылать в монастырь». Явных противников реформы велено пытать, а затем казнить. До 1685 года правительство подавляло бунты и казнило нескольких вождей раскола, но специального закона о преследовании раскольников за веру не было.
            В 1702 году Петр I посещает Выг — большое старообрядческое поселение и не трогает стаообрядцев.
            В 1709 году написано сочинение против старых обрядов — Соборное деяние на еретика Арменина, на мниха Мартина (впервые упоминает о нем Димитрий Ростовский), примерно же в это время создан Феогностов сборник. Оба сочинения сделаны под древние рукописи, но таковыми не являются, оба будут использоваться новобрядческими миссионерами весь синодальный период против старых обрядов.
            В начале 1716 года отменены Двенадцать статей и издан указ, согласно которому старообрядцы могут легально жить, но обязаны платить двойной налог.
            В 1716—1719 году архиепископ Питирим отправляется на Керженец ради миссионерства к старообрядцам с вопросами. В 1719 году Александр Дьякон от имени кержаков подает письменные Нижеградские ответы, в которых изобличается подложность обоих вышеупомятых сочинений. В этом же году поселение на Керженце старообрядцев было разгромлено царскими войсками под руководством Питирима.
            В 1720 году казнен Александр Дьякон, и в этом же году вышел указ читать подложное Деяние на Мартина во всех церквях во время богослужения; того, кто сомневался в наличии Мартина, согласно указу надо было сжечь.
            В 1722 году на Выг (Олонецкая губерния), в старообрядческую общину ради миссионерства был отправлен иеромонах Неофит, он принес 106 вопросов, среди которых был опять вопросы о еретике Мартине и о Киевском соборе. Братья Денисовы в Поморсих ответах снова провели подобный разбор ложности и подлога документа, найдя в нём множество откровенных топорных ляпов, и послали ответ Петру. Ответ прочитали, но старообрядцев на сей раз не тронули.
            В конце 1790 годов учреждено Единоверие — разрешено по снисхождению служение по древним православным чинам в Русской церкви, создание приходов для древлеправославных, и стали рукополагать священников для единоверцев (старообрядцев соединившихся с новообрядцами), при этом сами древнейшие православные чины официально продолжают считать в Русской церкви еретическими, берущими свое начало от армян и евреев.
            Boris55
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