06:53 23 июня

Русское оружие, которого они боятся больше всего

22.06.2018 на официальном сайте Минобороны России произошла небывалая показательная история.

Минобороны в новостях сообщило: "На официальном сайте Минобороны России опубликованы уникальные исторические документы, рассказывающие о героизме красноармейцев в первых сражениях Великой Отечественной войны". Кратко изложены крайне интересные истории подвигов наших бойцов, примеры грамотных и инициативных действий, дана ссылка на документы по этим подвигам.

Но самое интересное — это голосование по сообщению.


Внизу каждой новости на сайте имеется строка "Оцените информацию на данной странице" и кнопки от 1 до 5. Сделано это следующим образом: общие результаты оценки всеми читателями открываются для просмотра только после того, как ты сам оценишь эту новость. Чтобы мнение других читателей не повлияло на твою оценку (купируется "стадный инстинкт").

Я постоянно читаю новости на этом сайте и почти каждый день какую-нибудь новость оцениваю. И вижу общие результаты. Новости о новых вооружениях обычно оценивают 3-5 человек, не более 10. Какую-нибудь горячую новость о Сирии могут оценить человек 10-15. Часто я вообще оцениваю один (или первый).

А когда я оценил указанную выше новость о героизме красноармейцев, то не поверил своим глазам: 744 (!) оценки. Невиданное количество.

Но ещё больше поразила другая цифра: средний результат голосования = 3,36. А это означает, что из 744 голосов на 1 (единицу) текст оценила почти половина, человек около 370, почти столько же, сколько на 5, ведь (1+5)/2=3.

Откуда же взялось такое невиданное количество желающих оценить эту новость? И главное, откуда взялось около 370 русофобов, которым правда об умелых действиях наших бойцов — это кость в горле?

Думаю, не ошибусь, предположив, что 370 русофобов — это планомерная атака на правду о Великой Отечественной войне. Атака, подготовленная заранее, ко Дню памяти и скорби. Атака с территории какой-нибудь "бандерлогии".



Пока нам удалось "сравнять счёт" по этой новости.

Но атака может повториться.

Чтобы новость о героизме наших солдат не заросла «колами», прочти ей и поставь ей 5!

И вообще, давайте почаще заходить на сайт Минобороны, читать и оценивать новости. Это людям с лампасами и большими звездами на погонах очень надо.
Автор: В.А. Сватеев


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Комментарии 3

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  1. Vard Сегодня, 06:05
    Удивляет не результат голосования... Удивляет то что мы каждый раз наступаем на одни и те же грабли в в той же пропаганде... Они чего хотели добится этим голосованием...
    Vard
  2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 06:19
    Когда же эти скакуны забудут русский язык и перестануть гадить и вонять в рунете? Всюду их кастрюлеголовый понос льется, везде они разводят срачи и троллинг. Надеюсь, скоро вырастет новое поколение украинцев, не знающих русский язык, и поток поноса с 404 резко сократится.
    Кот_Кузя
  3. антивирус Сегодня, 06:47
    мертвые сраму не имут
    антивирус
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