У нас гранатомет РГ-6, а у них?

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Ручные гранатометы револьверного типа уже давно зарекомендовали себя как оружие эффективное и относительно компактное. Разумеется, такой аппарат в карман не спрячешь, и с боекомплектом весит он совсем не как пушинка. Но все познается в сравнении, а возможность на достаточно большой дистанции с относительно высокой скорострельностью забросать позицию противника гранатометными выстрелами сводит на нет все надуманные недостатки в виде дискомфорта при транспортировке.Немалую популярность гранатометы револьверного типа получили в кинематографе и в компьютерных играх, так что можно говорить о том редком исключении, когда эффектность на экране сопоставима с эффективностью в реальности.Если говорить об эффективности, то, как и везде, основные характеристики закладываются используемым боеприпасом, само же оружие является только средством доставки до цели. В данной статье подойдем к вопросу несколько «сзади» и попробуем рассмотреть ручные гранатометы в контексте их конструкции, а именно ручные гранатометы револьверного типа. Ну а чтобы хоть немного уравнять их по характеристикам, рассматривать будем конструкции, питающиеся выстрелами калибром 40 миллиметров.Сравнения и итога в виде выбора лучшего ручного гранатомета револьверного типа не будет, так как для таких выводов нужно хотя бы иметь доступ ко всем рассматриваемым образцам с возможностью их проверки на полигоне. А вот указать на очевидные недостатки и преимущества конструкции можно.После закупки и вполне успешного применения в ЮАР американских ручных гранатометов М79 военные страны озадачили конструкторов: следовало устранить главный недостаток подобного оружия, а именно однозарядность. Решение задачи не заставило себя долго ждать, тем более что само решение было на поверхности и известно не один десяток лет. Взяв за основу револьверную систему питания оружия, конструкторы изготовили опытный образец ручного гранатомета всего за один год. А еще через два года, в 1983 году, уже началось серийное производство ручного гранатомета револьверного типа, известного нам как MGL.Конструкция оружия подвергалась модификации несколько раз: в 1998 году, в 2004 и в 2008. Впрочем, ничего принципиально нового сделано не было, если не считать того, что в 2004 году появилось два варианта оружия с обозначениями L и S, отличающиеся от первых моделей формой барабана, а друг от друга длиной камор. Именно эти гранатометы на данный момент производятся серийно, а в армии США используются под обозначением М32. Получается, что когда-то США дали ЮАР свои М79, а через несколько лет ЮАР дала США М32 MGL. Вот такой круговорот ручных гранатометов в природе.Так как на данный момент распространены только варианты гранатометов 1998 года и 2004, по ним и приведем цифры.Все три варианта гранатометов питаются из барабана с шестью каморами, гранатометными выстрелами 40х46. Модификация гранатомета 1998 года имеет обозначение MGL Mk.I. Ее вес без боеприпасов составляет 5,3 килограмма. Длина оружия варьируется от 630 до 730 миллиметров в зависимости от того, насколько выдвинут приклад, чем достигается подгонка оружия под комплекцию стрелка. Первые варианты имели складывающийся вверх приклад фиксированной длины.Два варианта гранатометов 2004 года имеют следующие характеристики. Модель MGL Mk.I S может похвастаться весом в 5,6 килограмма. Потолстело оружие за счет того, что был изменен барабан, наружная поверхность которого теперь волнистая и не собирает загрязнения. Длина со сдвинутым/раздвинутым прикладом равна 674/775 миллиметров. Вариант оружия с литерой L в названии. Главное отличие этого оружия от двух предыдущих моделей заключается в удлиненных каморах барабана, которые выросли со 105 миллиметров до 140. Соответственно увеличился и вес оружия, который стал равен 6 килограммам, зато ручной гранатомет получил возможность использовать более широкую номенклатуру боеприпасов. Длина оружия со сдвинутым/раздвинутым прикладом 674/775 миллиметров.Нелишним будет уточнить, что существует еще одна модификация данного ручного гранатомета револьверного типа, датируемая 2008 годом, а именно MRGL. Насколько я понимаю, данная разработка уже не только компании Milkor. Данное оружие рассчитано как на использование стандартных боеприпасов, их удлиненных вариантов, так и выстрелов 40х51 с более высокой скоростью полета. То есть оружие, грубо говоря, то же, а выстрелы другие. Если рассматривать гранатомет внешне, то главное чем отличается от предшественников это длина ствола, которая уменьшилась с 300 миллиметров до 260. Незначительно (на 4 миллиметра) стали короче каморы барабана, что привело к тому, что оружие может питаться всеми боеприпасами на основе гранатометного выстрела 40х46 и их удлиненными вариантами, плюс новыми более «быстрыми» боеприпасами. При всем при этом габариты ручного гранатомета остались в пределах его «коротких» версий: 676 и 756 миллиметров для сдвинутого и раздвинутого приклада.Цифры — это хорошо, но куда интереснее конструкция данного гранатомета. В процессе работы над новым оружием конструкторы компании Milkor столкнулись с проблемой поворота барабана. Такая массивная деталь не желала поворачиваться так, как в револьвере, под действием мускульной силы стрелка, при нажатии на спусковой крючок или взводе курка, а класть в каждый комплект к оружию качественный эспандер было непозволительно дорого. Решение данной проблемы тоже оказалось известным: приведение в действие барабана оружия пружиной, которая сжимается при перезарядке гранатомета.Несмотря на простоту такого решения, конструкторы компании Milkor решили немного усложнить схему работы, а заодно и жизнь последующим пользователям оружия. Храповой механизм барабана освобождается в момент выстрела, а отвечает за этот момент поршень, приводимый в движение пороховыми газами вышибного заряда. Для потребителя это значило более сложную чистку оружия, что не такая и большая проблема. Куда большей проблемой считается то, что поворот совсем не легкого барабана при стрельбе сказывается на точности ведения огня, и, хотя гранатомет вовсе не снайперская винтовка, учитывать этот недостаток все равно приходится.На данный момент разработано огромное количество боеприпасов на базе выстрела 40х46, от осколочно-фугасных до боеприпасов, снаряженных резиновой дробью или раздражающими слизистую веществами. Из последних разработок можно отметить выстрел, в котором размещена камера и небольшой парашют. В теории такое устройство должно помочь ориентироваться на поле боя, давая представление о расположении и передвижениях противника. На практике же объектив камеры не может показать большой участок территории боевых действий, так как сама камера находится относительно невысоко. Другими словами, пока будешь рассматривать мутную картинку на маленьком экранчике, пытаясь понять, где верх, а где низ, противник может неспешным шагом приблизиться на расстояние вытянутой руки.Куда более интересным является гранатометный выстрел, который запускает осветительную ракету, только светит она в инфракрасном диапазоне приборов ночного видения, что дает отличный обзор в ночное время суток. Правда, если у противника тоже имеется ПНВ, то и он будет видеть не хуже.На данный момент ручные гранатометы MGL широко распространены в странах НАТО, активно используются и за пределами этого блока. Производство налажено как в Европе, так и в Африке, ну и, само собой, в Китае. Данный гранатомет считают прямым и единственным конкурентом отечественного РГ-6, часто проводя сравнения, хотя сравнивать, в данном случае, нужно не столько оружие, сколько боеприпасы. Кроме того, MGL не единственный ручной гранатомет револьверного типа, хотя и весьма распространенный.Само собой, глядя на успех конструкторов из ЮАР, американские оружейники не могли остаться в стороне. В 1985 году, компанией Hawk Engineering был предложен свой собственный вариант гранатомета револьверного типа. Сделать то же самое, что и в ЮАР было бы странно, а вариантов улучшения конструкции было не так много. В данном случае можно смело говорить о том, что лучшее враг хорошего и вот почему.Для того чтобы превзойти изделие африканских коллег было решено сделать оружие с более вместительным барабаном, причем полумеры в виде увеличение до 7-8 камор в барабане посчитали недостаточными и решив что гулять так гулять, сделали гранатомет с барабаном в котором размещалось 12 выстрелов. На массе самого оружия это не сказалось. Благодаря пластику и легким сплавам гранатомет без выстрелов весит 5,7 килограмма. Но если взять за массу выстрела 220 граммов, то получается занимательная математика: 5,7+(0.22*12)=8,34 килограмма.Но масса оружия — это далеко не главный недостаток, куда важнее масса барабана с выстрелами. Основой для этого ручного гранатомета стала точно такая же система, которая была применена в аналогичном оружии из ЮАР. То есть для того чтобы барабан приходил в движение во время стрельбы, при перезарядке нужно сжать пружину барабана, а освобождение пружины происходит под действием пороховых газов вышибного заряда. Как несложно догадаться, в конструкции самого гранатомета самая тяжелая часть это барабан, к которому добавляется еще и вес 12 выстрелов. В процессе стрельбы вся эта масса будет стараться увести оружие в сторону, что негативно отразится на точности огня.Вполне закономерным будет замечание о том, что ручной гранатомет — это не только не снайперская винтовка, но и не пулемет и при введении поправок на увод оружия, а также при нормальном прицеливании перед каждым выстрелом на все эти негативные моменты можно плевать с высокой колокольни. Но есть в этом оружии одна деталь, которая отличает его и от южноафриканской разработки и от всех ручных гранатометов револьверного типа. Гранатомет ММ-1 умеет стрелять очередью.Как уже понятно по количеству камор в барабане оружия, американские конструкторы полумер не признают, и если уж улучшать, то улучшать по полной программе. Темп ведения огня небольшой — 150 выстрелов в минуту, тем не менее, вращение барабана даже при таком темпе огня будет уже сказываться существенно. Кроме того, не забываем об отдаче в процессе стрельбы.Возможность ведения автоматического огня из данного оружия была бы более чем оправдана при установке таких гранатометов на транспортных средствах, станках и так далее, в «ручном режиме», как мне кажется, это скорее нерациональный расход боеприпасов.Было бы несправедливо сказать о недостатках конструкции, но умолчать о ее преимуществах. Как уже было сказано выше, побороть недостаток конструкции, когда поворот барабана происходит сразу после выстрела, можно, что доказано вполне успешным и точным применением этого оружия, так что, если не придираться, то на это можно смотреть сквозь пальцы. У этой же конструкции есть одна примечательная особенность, которая может быть очень полезна в случае внештатной ситуации. Так, если после нажатия на спусковой крючок оружие никак не отреагировало, то можно попробовать выстрелить еще раз или дождаться пока оружие выстрелит, в случае затяжного выстрела. Ситуация редкая, но возможная, то есть, до того момента пока не произойдет выстрел, барабан остается неподвижным. Если провести параллель с механизмом работы РГ-6, то могут быть варианты, но об этом чуть ниже.Как уже было сказано выше, масса незаряженного ручного гранатомета ММ-1 равна 5,7 килограмма. Питание осуществляется из барабана на 12 камор выстрелами 40х46, при этом использование более длинных боеприпасов невозможно. Длина оружия 635 миллиметров без приклада. Приклады могут устанавливаться от винтовок AR-15 и им подобным. Перезарядка осуществляется при откидывании тыльной части гранатомета в сторону вместе с пистолетной рукоятью для удержания. Так же как и другие шестизардные модели гранатометов, снаряжение барабана происходит по одному выстрелу, взвод же пружины барабана можно осуществлять отдельно.Оружие получилось излишне габаритным и совершенно неудобным для транспортировки из-за барабана. Несмотря на это гранатомет ММ-1 был поставлен на вооружение армии США, но за пределами Родины распространения и широкой известности не получил, но в играх и фильмах он достаточно частый гость, что создает неверное ощущение его повсеместного распространения.В 1993 году оружейная компания Arsenal закончила работу над своим вариантом ручного гранатомета револьверного типа. Очевидно, что старт разработке дали и успех зарубежного образца из Африки и начало работы над аналогичным оружием в России. Но на рынке оружия далеко не всегда действует принцип «кто первый встал того и тапки». Несмотря на то, что производство этого гранатомета было начато раньше РГ-6, широкого распространения он не получил, хотя и является весьма интересным оружием по совокупности своих характеристик.В первую очередь нужно отметить очень небольшие габариты ручного гранатомета «Лавина» (не путать с советским ТКБ-0218). Это, без преувеличения, самый компактный образец подобного оружия. Его длина со сложенным прикладом составляет всего 388 миллиметров, с разложенным прикладом 525 миллиметров. Такие компактные габариты объясняются очень просто – оружие это скорее не револьверного типа, а пеппербокс, то есть в нем отсутствует ствол как отдельная деталь. Прикинув что длины каморы барабана и наличия нарезов в ней вполне достаточно для того чтобы оружие имело хоть какую-то точность для своей ниши применения, ствол решили удалить из конструкции. Результат «обрезания» не сказался значительно на боевых характеристиках оружия, короче все как у людей.Масса гранатомета после удаления ствола не сократилась, так как для удобного удержания оружия пи стрельбе пришлось делать цевье под барабаном. Вес ручного гранатомета «Лавина» в разряженном положении 6,3 килограмма, с полным барабаном масса оружия около 7,8 килограмма. Барабан имеет 6 камор, в которые помещаются выстрелы ВОГ-25 и ему подобные.Перед барабаном размещена пластина с отверстием перед верхней каморой, через это отверстие происходит как разрядка оружия, так и его снаряжение поочередно в каждую камору барабана. Барабан в процессе снаряжения проворачивается, что сжимает пружину, которая и является основным элементом приводящим барабан в движение в процессе стрельбы. Разрядка оружия опять же производиться по одному выстрелу, для чего на дне каждой каморы имеется толкатель при нажатии на который выстрел извлекается из оружия. Нажатие производится при помощи кнопки с левой стороны оружия, расположенной над переключателем предохранителя.Ударно-спусковой механизм гранатомета самовзводный двойного действия, к сожалению, не удалось выяснить курковый он или ударниковый. Принцип работы гранатомета аналогичен таковому у РГ-6. При нажатии на спусковой крючок происходит взвод и срыв ударного механизма, что приводит к выстрелу, после того как спусковой крючок отпускается стрелком, пружина барабана поворачивает барабан на 60 градусов, подставляя новый выстрел под удар бойка. Так как конструкция гранатометных выстрелов «безгильзовая» то после израсходования боеприпасов можно сразу же приступать к снаряжению оружия, не тратя время на извлечение стреляных гильз. Впрочем, как показывает практика использования других гранатометов, такая процедура не занимает много времени, вернее она не занимает никакого времени вообще, так как после открытия барабана гильзы сами падают под собственным весом. Единственное связанное с этим неудобство – о них можно споткнуться.Для обеспечения более комфортного восприятия отдачи стрелком, приклад гранатомета оснащен демпфером растягивающим момент отдачи, помимо него на приклад оружия устанавливается резиновая накладка, которая также играет роль амортизатора.Отдельно нужно отметить, что подобная конструкция гранатомета не позволяет сделать легкий переход оружия на боеприпасы стандартов НАТО, где выстрелы имеют гильзу, в результате проще сделать новое оружие, чем пытаться модернизировать старое.Данный гранатомет используется как вооруженными силами Болгарии, так и правоохранительными органами в сочетании с нелетальными гранатометными выстрелами, также этот гранатомет предлагается на экспорт, но большим спросом не пользуется.Если быть объективным, то оружие у болгарских конструкторов получилось неплохое, хоть и с непривычным внешним видом. С другой стороны на гранатомете не жениться и если он полностью удовлетворяет всем требованиям, которые предъявляют к нему военные и обладает достаточно эффективностью, то есть в нем ствол, нет в нем ствола уже дело десятое. Единственным недостатком, или даже скорее особенностью оружия, является то, что снаряжение происходит через отверстие в переднем щите перед барабаном. В других моделях гранатометов, где барабан откидывается в сторону, можно предварительно сжать пружину барабана, а после поочередно вставить выстрелы в каморы. В ручном гранатомете «Лавина» процедура поворота и снаряжения чередуется, что увеличивает время перезарядки оружия в сравнении с другим образцами.Ну наконец-то добрались до отечественного изделия. Появлению ручного гранатомет РГ-6 на вооружении мы обязаны конструкторам В. Н. Телешу и Б. А. Борзову. Нужно заметить, что работа конструкторов была достаточно спешной. В ноябре 1993 года было выдано задание на новое оружие, а уже в марте 1994 была выпущена пробная партия оружия, которая сразу же была направлена на испытания, причем испытания не ограничились только полигоном, опробовали новый гранатомет и в боевых действиях в Чечне. Там гранатомет получил только положительные отзывы и с учетом пожеланий уже не командования, а конечного потребителя оружия, РГ-6 начал выпускаться серийно. К сожалению, не удалось найти достоверную информацию о применении противостоящей стороной гранатометов аналогичной конструкции, но при всем том разношерстном зоопарке оружия, можно не сомневаться, что оно было, потому РГ-6 был на поле боя явно не лишним.Если говорить о каких-то конкретных особенностях или нововведениях в конструкции оружия, то выделить что-то нельзя. Все было реализовано ранее в других образцах, другого класса, но если учесть время, которое было потрачено на разработку оружия, то становится понятно, что от конструкторов не требовалось изобретать, от них требовалось делать.Начать нужно с барабана гранатомета. Барабан состоит из 6 камор, каждая из которых имеет по 12 нарезов. Дно камор глухое, имеются только отверстия для входа ударника и для стержня выбрасывателя для разрядки оружия. Барабан гранатомета приводится в действие винтовой пружиной, работающей на кручение. Скручивание пружины осуществляется вручную, при снаряжении барабана выстрелами. Для перезарядки барабан вместе с прикладом и рукоятью для удержания поворачивается в сторону вверх.Ствол оружия не имеет нарезов, на нем установлено простейшее прицельное приспособление, а снизу дополнительная рукоять для удержания.Ударно-спусковой механизм гранатомета РГ-6 курковый самовзводный, имеет свои интересные особенности. Сам ударник непосредственно контактирует с капсюлем гранатометного выстрела и удерживается им в своем заднем положении. При очень небольшой массе ударника такое решение оказалось вполне безопасным, ни падения, ни удары не приводят к непредвиденному выстрелу оружия, зато из конструкции удалось исключить минимум одну пружину. Второй особенностью является то, что после выстрела, барабан остается на месте, так же как и у болгарского гранатомета «Лавина», поворот барабана осуществляется при отпускании спускового крючка.Защита от случайного выстрела организована при помощи переключателя предохранителя, плюс ко всему своего рода защитой является усилие при нажатии на «спуск». Дополнительно безопасность обращения с оружием обеспечивается автоматическим предохранителем, который блокирует курок при не до конца закрытом блоке стволов.В интернете часто можно встретить рассказы о том, как при затяжном выстреле, в разных вариациях: а) всех поубивало; б) оружие успели выбросить и никто не пострадал; в) любой другой вариант, вплоть до «выбежал медведь из леса, лег на гранатомет и всех спас». Истории интересные, красочные, обрастают каждый раз все новыми подробностями. Действительно решение с поворотом барабана при обратном ходе спускового крючка не самое удачное в такой нестандартной ситуации. Тем не менее, остается не совсем понятно зачем, зная такую особенность своего оружия, в случае нажатия на спусковой крючок и не почувствовав и не увидев ожидаемого результата этот самый спусковой крючок отпускать. Если уже отпускать спусковой крючок, так можно и в ствол посмотреть, чего уж там, мало ли чего застряло.Для сокращения длины ручного гранатомета РГ-6 приклад выполнен сдвижным, в походном положении длина оружия составляет 520 миллиметров, в боевом положении 680 миллиметров. Масса гранатомета без выстрелов 5,6 килограмма. Прицельные приспособления рассчитаны на ведение огня до 400 метров, правда, на максимальных дистанциях, для прицеливания приклад приходится зажимать под подмышкой. Ресурс оружия от 2500 до 3000 выстрелов, что для ручного гранатомета весьма неплохой результат.Если быть объективным, то РГ-6 оружие достаточно грубое. Пара трубок, блок стволов-барабан и УСМ от ГП-25, несмотря на это гранатомет как минимум не уступает зарубежным конкурентам ни в чем. Плюсом этого оружия является и цена, которая значительно ниже южноафриканского аналога. За свое непродолжительное время существования ручной гранатомет РГ-6 показал себя как оружие достаточно надежное и эффективное, простое в освоении и обслуживании, хоть и не лишенное недостатков в виде мелких деталей, которые могут быть утеряны при обслуживании гранатомета в полевых условиях.Предвижу критику в обозначении отдельных элементов оружия, указанных в статье. В частности, обозначение стволом того, что стволом по своей сути не является, а только похоже на него. Так, например, у того же РГ-6 прицельные приспособления и рукоять для удержания расположены на фальшстволе, в то время как каморы барабана как раз и являются стволами оружия с нарезной частью. Парировать это нечем, разве что расположением этих элементов в конструкции. Потому правильнее, наверное, обозначать такие гранатометы не как оружие револьверного типа, а как гранатомет-пеппербокс, но мне кажется, что это не настолько важный нюанс, на котором стоит заострять внимание.Как понятно из статьи, гранатометы револьверного типа под сорокамиллиметровые выстрелы — оружие востребованное, но такого многообразия, как в других классах, среди их конструкций нет. Сами же конструкции отличаются максимальной простотой и дешевизной, что можно объяснить стоимостью выстрелов. При дорогих выстрелах еще и оружие дорогое – непозволительная роскошь. Несмотря на это, конструкторам-оружейникам еще есть куда двигаться как в совершенствовании уже созданных моделей, так и в разработке новых конструкций. Главным же недостатком гранатометов револьверного типа является их медленная перезарядка по одному выстрелу, который еще нужно индивидуально извлечь. То есть даже в направлении разработки дополнительных приспособлений есть куда идти.Отдельно стоит сказать и о номенклатуре боеприпасов. Несмотря на то, что в большинстве своем выстрелы, разрабатываемые на базе 40х46, далеко не все получаются успешными, один вариант на десяток «выстреливает» и принимается на вооружение. Казалось бы, при нынешнем изобилии вариантов отечественных гранатометных выстрелов перекрыты все ниши применения, но стремиться к большему никто не запрещал. Камеры на парашютах спускать — это, конечно, перебор, но стремиться еще есть куда, так как уже на данный момент в этом плане мы становимся отстающими.