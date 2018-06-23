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В ООН приняли резолюцию о выводе миротворцев РФ из Приднестровья. Заявление Додона

Молдавский президент Игорь Додон прокомментировал принятую Генассамблеей ООН резолюцию по Приднестровью. Речь идёт о резолюции, проект которой готовили представители молдавского правительства. Касается этот проект обращения к России с «требованием о безоговорочном и незамедлительном выводе» миротворцев из Приднестровья.

Игорь Додона в интервью РИА Новости отмечает, что инициатива молдавского правительства направлена исключительно на обострение ситуации в первую очередь в самой Молдове.

Додон:
Она направлена на нанесение серьёзного ущерба молдавско-российским отношениям.



По словам молдавского президента, такого рода инициатива будет приводить только к ухудшению позиций Кишинёва по вопросу урегулирования приднестровской проблематики.

В молдавском МИД заявили о необходимости соблюдения Россией резолюции и о том, что Москва «не должна реагировать на инициативу нервно». Такое заявление позволил себе глава МИД республики Тудор Ульяновский. При этом Ульяновский назвал конфликт в Приднестровье не внутренней проблемой Молдовы, а «вмешательством третьего государства, разместившей свои войска на молдавской территории».

В ООН приняли резолюцию о выводе миротворцев РФ из Приднестровья. Заявление Додона


На самом деле, резолюция ГА ООН – один из тех документов, который не предполагает каких-либо обязательств. Проект обсудили, посовещались, решение вынесли – и на этом всё. А молдавскому правительству вместо озабоченности присутствием миротворцев на берегах Днестра было бы куда лучше озаботиться вопросами консолидации молдавского общества и поднятия уровня жизни простых граждан – тогда бы и любые проблемы внутри страны решились сами собой.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dodon.igor
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Комментарии 12

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  1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 05:40
    Кто вообще его в Молдавии слушает, зачем вообще цитировать человека, чье положение в политической системе страны на уровне клоуна...
    Дырокол
  2. demo (Ван) Сегодня, 05:41
    На самом деле, резолюция ГА ООН – один из тех документов, который не предполагает каких-либо обязательств. Проект обсудили, посовещались, решение вынесли – и на этом всё.
    Все?
    Нет, нет все.
    Если на высоком международном уровне принимается такое решение, то это говорит о многом.
    В мире практически не осталось стран, которые или бы хотели выступить на нашей стороне, или бы не боялись выступить за нас.
    Вот это и есть - все.
    demo
    1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 06:14
      Инициаторы кроме Канады или соседи или близ лежащие страны Эстония,Грузия,Латвия,Литва,Румыния,Украина, Молдова. Это говорит о полном провале внешней политики ,в отношение ближайших соседей .
      Кстати никакие Российские СМИ не промолвили про этот не маловажный факт цитата из сайта ООН "Они также сослались на то, что Российская Федерация взяла на себя «обязательство завершить вывод своих вооруженных сил и вооружений с территории Республики Молдова в конкретные сроки в соответствии с решением, принятым на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшемся в 1999 году в Стамбуле, Турция»." А это уже говорит об информационной блокаде внутри России ,проверил первую страницу гугла никакое СМИ РФ не упомянул от чего отталкивались эти страны .Вместе этого лозунги "русофобия" ,"антироссийские силы","эксперты" наспешь найденные и бла бла бла .
      Lek38
      1. Володин (Алексей) Сегодня, 06:26
        Цитата: Lek38
        Это говорит о полном провале внешней политики ,в отношение ближайших соседей .

        И это говорят из Азербайджана, у которого с соседями, конечно же, мир, благодать и исключительно мирная непровальная политика. Давайте уж тогда на своём примере - поладьте с Арменией. А после этого России, может быть, будет, чему у Баку поучиться в вопросах соседства...
        Володин
        1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 06:47
          Цитата: Володин
          И это говорят из Азербайджана, у которого с соседями, конечно же, мир, благодать и исключительно мирная непровальная политика. Давайте уж тогда на своём примере - поладьте с Арменией. А после этого России, может быть, будет, чему у Баку поучиться в вопросах соседства...

          При чём тут Аз-ан если мы говорим о Молдове и миротворцев России ? У Аз-на кроме как с Арменией хорошие отношения с соседями .Они хороши как с Россией так и с Турцией так и с западными странами .Если поговорить об резолюциях ООН в отношении Карабаха ,то Аз-ан не без грешен .Аз-ан не выполнял резолюции о немедленной остановке боевых действий .Но потом выполнила ,а Армения нет о НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОМ И БЕЗОГОВОРОЧНОМ выводе своих вооруженных сил .Так что мировое сообщество тут на стороне Аз-на .Не России преемнице СССР указывать на погрешности Аз-на которая больше 100 раз накладывала ВЕТО .
          Lek38
      2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 06:47
        Цитата: Lek38
        Вместе этого лозунги "русофобия" ,"антироссийские силы","эксперты" наспешь найденные и бла бла бла .

        И тем не менее, это именно так.
        Потому как сделать это- т.е. вывести войска из Молдавии, Россия не может. Технически. Тоже "информационная блокада", только с другой стороны. Помалкивают о реальных причинах этого шоу. 8)))))))))
        Лопатов
    2. глаголъ (владимир) Сегодня, 06:17
      Это "ООН" уже ничего не решает.США, например, "пилюють" на неё с высокой колокольни.Изжило себя уже ООН.Пора переформатировать.
      глаголъ
      1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 06:32
        Цитата: глаголъ
        Это "ООН" уже ничего не решает.США, например, "пилюють" на неё с высокой колокольни.Изжило себя уже ООН.Пора переформатировать.

        ООН мёртво родилось благодаря праву ВЕТО совета безопасности Россия,США,Китай,Франция,Великобритания .
        Это право использовало СССР/Россия больше всего до 70-80 годов ,потом позиция СССР усилилась и США начали 80 раз .Великобритания 32 раза ,Франция 16 раз многие были совместные .Китай 11 раз ,часто прислушивается большинству мира .
        Lek38
  3. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 05:47
    Резолюция не обязательна к исполнению, этим всё сказано.
    Ретвизан 8
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 06:07
      Цитата: Ретвизан 8
      Резолюция не обязательна к исполнению, этим всё сказано.

      Теперь у российских военных в Приднестровье нет статуса "миротворцы" и Молдова будет требовать их признания как оккупантов со всеми вытекающими экономическими последствиями.
      Дырокол
  4. Severski (Олег) Сегодня, 05:56
    Гадкий народ эти молдаване.
    Требовать вывод российских войск из Молдовы?
    Да как они смеют?
    Severski
    1. Minus (Евгений) Сегодня, 06:18
      Да не брать во внимание Россию, то скорее Украина имеет большие права на территории прилнестровья, но никак не Молдова.
      Minus
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