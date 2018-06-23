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Блумберг попытался найти картографический "компромисс": Крым ничей...
Американское информационное агентство Bloomberg вышло с публикацией, посвящённой развивающимся рынкам. При этом ИА не смогло определиться с тем, как на карте мира обозначить Крымский полуостров. Сначала решили найти «компромиссный» для самих себя вариант: Крым обозначили особым цветом, не относя его ни к России, ни к Украине. Карта - по ссылке.
Этот факт вызвал возмущение в первую очередь в украинской политической и медиасреде. Так, на своей странице в Фейсбуке критикой разразилась замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппар, опубликовавшая карту, представленную одним из крупнейших американских информагентств. Джеппар (Джапарова) объявила, что уже строчит письмо в американскую редакцию с требованием исправить ошибку и окрасить Крым в тот же цвет, в который на карте окрашена Украина.
Украинская чиновница:
После поднятой шумихи «Блумберг» решил удалить первоначальный вариант опубликованной карты.
Напомним, что на Западе всё чаще выходят публикации, в которых Крым на картах не относят к Украине. И всякий раз украинская среда громко возмущается по этому поводу. Между тем, Украине пора признать очевидное: Крым – территория России, за что высказалось подавляющее большинство жителей полуострова. При этом самим крымчанам уже наплевать на то, каким цветом полуостров на картах обозначают как на Украине, так и на Западе.
Этот факт вызвал возмущение в первую очередь в украинской политической и медиасреде. Так, на своей странице в Фейсбуке критикой разразилась замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппар, опубликовавшая карту, представленную одним из крупнейших американских информагентств. Джеппар (Джапарова) объявила, что уже строчит письмо в американскую редакцию с требованием исправить ошибку и окрасить Крым в тот же цвет, в который на карте окрашена Украина.
Украинская чиновница:
Или мне всё это кажется? Блумберг публикует карту с Украиной без Крыма. Готовлю письмо в редакцию.
После поднятой шумихи «Блумберг» решил удалить первоначальный вариант опубликованной карты.
Напомним, что на Западе всё чаще выходят публикации, в которых Крым на картах не относят к Украине. И всякий раз украинская среда громко возмущается по этому поводу. Между тем, Украине пора признать очевидное: Крым – территория России, за что высказалось подавляющее большинство жителей полуострова. При этом самим крымчанам уже наплевать на то, каким цветом полуостров на картах обозначают как на Украине, так и на Западе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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