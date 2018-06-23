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Блумберг попытался найти картографический "компромисс": Крым ничей...

Американское информационное агентство Bloomberg вышло с публикацией, посвящённой развивающимся рынкам. При этом ИА не смогло определиться с тем, как на карте мира обозначить Крымский полуостров. Сначала решили найти «компромиссный» для самих себя вариант: Крым обозначили особым цветом, не относя его ни к России, ни к Украине. Карта - по ссылке.

Блумберг попытался найти картографический "компромисс": Крым ничей...


Этот факт вызвал возмущение в первую очередь в украинской политической и медиасреде. Так, на своей странице в Фейсбуке критикой разразилась замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппар, опубликовавшая карту, представленную одним из крупнейших американских информагентств. Джеппар (Джапарова) объявила, что уже строчит письмо в американскую редакцию с требованием исправить ошибку и окрасить Крым в тот же цвет, в который на карте окрашена Украина.


Украинская чиновница:
Или мне всё это кажется? Блумберг публикует карту с Украиной без Крыма. Готовлю письмо в редакцию.


После поднятой шумихи «Блумберг» решил удалить первоначальный вариант опубликованной карты.

Напомним, что на Западе всё чаще выходят публикации, в которых Крым на картах не относят к Украине. И всякий раз украинская среда громко возмущается по этому поводу. Между тем, Украине пора признать очевидное: Крым – территория России, за что высказалось подавляющее большинство жителей полуострова. При этом самим крымчанам уже наплевать на то, каким цветом полуостров на картах обозначают как на Украине, так и на Западе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Vard Сегодня, 06:02
    Не так страшен Крым... Как его на картах малюют...
    Vard
    1. Чёрный Сегодня, 06:15
      Да какое нам дело , как там его перекрасили - нейтрально или нет. Крым - часть территории России. И это главное.
      Чёрный
  2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 06:22
    Знатно у кастрюлек пердануло wassat . Чем еще украинцев потроллят?
    Кот_Кузя
    1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 06:32
      Нам стоит так же включить "дурку" и лешить аккредитации журналистов "Блумберга" за то, что не окрасили Крым в цвет России. Если продавим, можно "дурку" продолжить и .........!
      Что нам терять все равно в их глазах мы "хорошими" не будем! hi
      Котище
    2. Deck (Pertti) Сегодня, 06:44
      16 мая – Sputnik. Крымского моста до сих пор нет на Google Maps, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

      Пользуясь вашим лексиконом: Знатно у Захаровой пердануло ! good
      Deck
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 06:50
        Вот только что посмотрел Гугл-мапс, там Крымский мост изображен:
        Кот_Кузя
  3. zulusuluz Сегодня, 06:47
    Ну и дб... Даже СССР во время оккупации своей территории фашистами обозначал их (территории) тем же цветом, что и Германию.
    zulusuluz
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