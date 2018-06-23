Кабмин Италии: ЕС может утратить единство в течение года

Уже в течение года будет понятно, сохранится ли Европа единой.

Мы не намерены выслушивать чьи-либо лицемерные нравоучения, особенно нравоучениях тех, кто в сложных миграционных вопросах всегда отворачивался в другую сторону.

Зампред правительства Италии Маттео Сальвини сделал заявление, которое всколыхнуло общественно-политические круги не только самой Италии, но и всего Европейского союза. По словам Сальвини, фактически не существует на сегодняшний день единой европейской политики по целому кругу вопросов. Одним из таких вопросов, раскалывающим Евросоюз, является вопрос мигрантов.По словам Маттео Сальвини, Италия не готова принять ни одного беженца и намерена «активно делиться» беженцами с другими членами ЕС, которые выстраивают барьеры реализации квот на распределение мигрантов.После этого Сальвини заявил о том, что у Евросоюза есть все шансы на то, чтобыИз заявления итальянского вице-премьера:Нужно отметить, что чёрная кошка в отношениях Рима с рядом других стран ЕС пробежала после отказа Италии принять в своих портах паром Aquarius, на борту которого в Европу направлялись более 600 мигрантов из стран Африки. Судно после этого стало искать другие варианты для того, чтобы причалить после перехода через Средиземное море. Согласилась «приютить» Aquarius Испания. После этого в адрес Рима послышались слова обвинения в «цинизме». Французские власти назвали позицию нового правительства Италии «тошнотворной», на что в Риме ответили так:Напомним, что ранее о неготовности соблюдать квоты Брюсселя по вопросу мигрантов заявили в Венгрии и Польше. Свои порты для приёма судов с беженцами из Африки закрыла Мальта.После Брекзита ожидать Италэкзита?