Познер: Никогда не пою российский гимн, он - сталинский

Дайте угадаю. В знак протеста? Сталинский гимн?

Именно. И музыка сталинская, и поэт. Я противник этого гимна. Конечно, демонстративно не сижу. Будет играть — встану. Но не более.

Но если аудитория увеличивается, то коридор становится узким.