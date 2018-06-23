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Познер: Никогда не пою российский гимн, он - сталинский
Телеведущий и продюсер Владимир Познер дал интервью украинскому средству массовой информации Znak. Разговор касался самых различных тем, включая работу Познера на российском телевидении. При этом характер такой работы озвучен уже в самом заголовке интервью.
А заголовок этот выглядит на укроСМИ следующим образом: «Для меня работать на ВГТРК — уже западло» - цитата из интервью. Ну а что же тогда г-н Познер работает именно на российском ТВ?..
Один из вопросов коснулся и чемпионата мира по футболу в России, причём в итоге и он ушёл в политическую плоскость. Познера спросили, за какую из двух стран, которые фактически являются для Познера родными, он болеет на турнире – за Россию или за Францию. Познер заявил, что болеет за Францию, а по сборной России добавил, что «рад за неё, но вряд ли она пройдёт дальше после матча с Испанией или Португалией».
У Познера поинтересовались, если вдруг так случится, и сборная России встретится со сборной Франции на ЧМ-2018, чем гимн он будет петь? Познер заявил, что будет петь «Марсельезу», а российский гимн он принципиально не поёт.
Украинский журналист:
Познер:
Разговор зашёл и о свободе слова в России. По словам Владимира Познера, у небольших СМИ в России со свободой слова всё в порядке: «Им можно всё».
Познер:
После этого Познер добавил, что федеральные каналы контролируются Кремлём.
Украинские журналисты поинтересовались: А разве в США иначе?
Познер заявил, что ранее было точно иначе, и а теперь и в США со свободой слова в СМИ проблемы, так как информационную политику определяют крупные корпорации.
А заголовок этот выглядит на укроСМИ следующим образом: «Для меня работать на ВГТРК — уже западло» - цитата из интервью. Ну а что же тогда г-н Познер работает именно на российском ТВ?..
Один из вопросов коснулся и чемпионата мира по футболу в России, причём в итоге и он ушёл в политическую плоскость. Познера спросили, за какую из двух стран, которые фактически являются для Познера родными, он болеет на турнире – за Россию или за Францию. Познер заявил, что болеет за Францию, а по сборной России добавил, что «рад за неё, но вряд ли она пройдёт дальше после матча с Испанией или Португалией».
У Познера поинтересовались, если вдруг так случится, и сборная России встретится со сборной Франции на ЧМ-2018, чем гимн он будет петь? Познер заявил, что будет петь «Марсельезу», а российский гимн он принципиально не поёт.
Украинский журналист:
Дайте угадаю. В знак протеста? Сталинский гимн?
Познер:
Именно. И музыка сталинская, и поэт. Я противник этого гимна. Конечно, демонстративно не сижу. Будет играть — встану. Но не более.
Разговор зашёл и о свободе слова в России. По словам Владимира Познера, у небольших СМИ в России со свободой слова всё в порядке: «Им можно всё».
Познер:
Но если аудитория увеличивается, то коридор становится узким.
После этого Познер добавил, что федеральные каналы контролируются Кремлём.
Украинские журналисты поинтересовались: А разве в США иначе?
Познер заявил, что ранее было точно иначе, и а теперь и в США со свободой слова в СМИ проблемы, так как информационную политику определяют крупные корпорации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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