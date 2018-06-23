10:41 23 июня
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Познер: Никогда не пою российский гимн, он - сталинский

Телеведущий и продюсер Владимир Познер дал интервью украинскому средству массовой информации Znak. Разговор касался самых различных тем, включая работу Познера на российском телевидении. При этом характер такой работы озвучен уже в самом заголовке интервью.

Познер: Никогда не пою российский гимн, он - сталинский


А заголовок этот выглядит на укроСМИ следующим образом: «Для меня работать на ВГТРК — уже западло» - цитата из интервью. Ну а что же тогда г-н Познер работает именно на российском ТВ?..


Один из вопросов коснулся и чемпионата мира по футболу в России, причём в итоге и он ушёл в политическую плоскость. Познера спросили, за какую из двух стран, которые фактически являются для Познера родными, он болеет на турнире – за Россию или за Францию. Познер заявил, что болеет за Францию, а по сборной России добавил, что «рад за неё, но вряд ли она пройдёт дальше после матча с Испанией или Португалией».

У Познера поинтересовались, если вдруг так случится, и сборная России встретится со сборной Франции на ЧМ-2018, чем гимн он будет петь? Познер заявил, что будет петь «Марсельезу», а российский гимн он принципиально не поёт.

Украинский журналист:
Дайте угадаю. В знак протеста? Сталинский гимн?


Познер:
Именно. И музыка сталинская, и поэт. Я противник этого гимна. Конечно, демонстративно не сижу. Будет играть — встану. Но не более.


Разговор зашёл и о свободе слова в России. По словам Владимира Познера, у небольших СМИ в России со свободой слова всё в порядке: «Им можно всё».

Познер:
Но если аудитория увеличивается, то коридор становится узким.


После этого Познер добавил, что федеральные каналы контролируются Кремлём.

Украинские журналисты поинтересовались: А разве в США иначе?

Познер заявил, что ранее было точно иначе, и а теперь и в США со свободой слова в СМИ проблемы, так как информационную политику определяют крупные корпорации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 116

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  1. Чёрный Сегодня, 07:12
    Познер: Никогда не пою российский гимн, он - сталинский
    Да если бы его Пушкин написал - он бы всё равно его не пел wassat Чужая для него Россия. чу-жа-я.
    По словам Познера, если бы на ЧМ-2018 встретились сборные России и Франции, он бы пел "Марсельезу"
    А если бы России и Израиля, то "Ха-Тикву" laughing
    Чёрный
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:25
      Пусть валит к "Дупапольскому" в Киев..На пару будут петь "Ще не вмерла".похоронный гимн.
      210окв
      1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 07:32
        Цитата: Чёрный
        Чужая для него Россия. чу-жа-я.

        Так он для этой"чужой" страны сделал в миллион раз больше, чем вы для якобы "своей"
        Ну что сравним его и например ваши ачивки? hi
        Вендиго
        1. Чёрный Сегодня, 07:35
          Цитата: Вендиго
          ак он для этой"чужой" страны сделал в миллион раз больше, чем вы для якобы "своей"

          А ты шо, летописец моего рода?, откуда ты знаешь что я сделал , а что нет? wassat
          Чёрный
          1. MPN (Павел) Сегодня, 09:47
            Так он для этой"чужой" страны сделал в миллион раз больше, чем вы для якобы "своей"
            Еще один старый маразматик... Блин это не вирус какой секретный, чего то эпидемия на старых идиотов напала...
            MPN
            1. krot (Павел) Сегодня, 10:18
              Гимн не подбирают отдельно для Познера. За то гимн одобряет большинство в нашей стране! Его нелюбовь к нашему гимну раскрывает его отношение к нашей стране! Вот этот "казачек" точно засланный!
              krot
            2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 10:23
              Активизировались либеро маразматики . Подняли хвост на недовольстве пенсионной реформой . Правительство само подталкивает недовольство ,вот и ожили все эти познеры и швондеры ! Делают ставки на русский майдан .
              30 вис
        2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:36
          А что хорошего сделал он для России? Вечно только критиковал, поносил и оскорблял. В этом отношении Познер, конечно, о-о-о-очень много сделал в отношении России.
          Кот_Кузя
          1. Тралл Сегодня, 08:12
            Такие как Познер говорят публично не то что думают, а то что от них хотят услышать в данный момент. Поэтому верить этим "людям мира" нельзя.
            Но федеральная программа карательнаой психиатрии поможет вправить мозги и этому субъекту smile
            Тралл
            1. solzh (Сергей) Сегодня, 08:41
              Цитата: Тралл
              Но федеральная программа карательнаой психиатрии поможет вправить мозги и этому субъекту

              hi Не соглашусь с вами. Таким как он нужно говорить примерно следующее (я не оригинален, но тем не менее): Чемодан, вокзал и куда хочется, хоть далеко, хоть глубоко! маршрут известен и с максимально возможной скоростью вон из России!
              solzh
            2. Лекс. Сегодня, 10:26
              Познер И про америку негативно тоже отозвался человек что говорит то и думает
              Лекс.
        3. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 08:11
          Цитата: Вендиго
          Так он для этой"чужой" страны сделал в миллион раз больше,

          а что простите он сделал? задает провокационные вопросы, ехидно щурится, откровенно говорит что он больше иностранец чем русский, ни разу не сказал что то существенное о проблемах страны, и откровенно кем то лоббируется т.е. кто то кому то платит чтобы его показывали по ТВ
          aybolyt678
        4. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:21
          Цитата: Вендиго
          Так он для этой"чужой" страны сделал в миллион раз больше, чем вы для якобы "своей"

          список в студию
          Василенко Владимир
          1. lwxx (Алексей) Сегодня, 09:36
            Порзнер это агент влияния. Причем душу продал не единожды. И ели он что то и делает ,то точно не для России.
            lwxx
        5. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 10:15
          Цитата: Вендиго
          Так он для этой"чужой" страны сделал в миллион раз больше,

          Объясните свою мысль, если не трудно.
          мордвин 3
        6. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 10:16
          Цитата: Вендиго
          Так он для этой"чужой" страны сделал в миллион раз больше, чем вы для якобы "своей"

          Запутали - так для какой "Своей" страны Познер так много сделал??! ))
          Lesorub
        7. solzh (Сергей) Сегодня, 10:34
          Молодой человек (то что вы молодой человек говорит термин "ачивки"), вы случаем не перепутали порталы? Тут не играют в компьютерные игры. Говорите нормальным языком, не " ачивки", а достижения. И не надо провоцировать людей. Вместо провокации, взяли бы и указали все достижения вашего "уважаемого", но не мной, познера.
          solzh
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 07:41
      Познер заявил, что будет петь «Марсельезу», а российский гимн он принципиально не поёт.. В России меня держит только работа

      Ну у нас крепостное право отменено. Так, что я считаю надо помочь товарищу познеру, и сделать так чтобы его здесь ничего не держало. Зачем он нам ? Тем более с такой откровенно антироссийской позицией
      рич
      1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 08:02
        Есть такая категория, к которой принадлежат все публичные персоналии, занятая только одним -"деланием себя", "самопиаром". .Но как ни странно, именно такие люди и создают "лицо государства", а не миллионы безвестных тружеников...
        Улиточник N9
        1. Тралл Сегодня, 08:13
          Цитата: Улиточник N9
          а не миллионы безвестных тружеников...

          Налоговая никого не забудет smile
          Тралл
      2. dsk (Сергей) Сегодня, 09:05
        Цитата: рич
        надо помочь товарищу познеру, и сделать так чтобы его здесь ничего не держало.

        Двумя руками "за"!
        Познер: И музыка сталинская, и поэт. Я противник этого гимна. В России меня держит только работа.

        Его"с... метлой не выгонишь", где ещё он найдёт такую высокооплачиваемую работу...
        "Первый" телеканал России - Владелец: Росимущество — 38,9 %; Национальная Медиа Группа — 25 %; Роман Абрамович — 24 %; ТАСС — 9,1 %; Останкино — 3,0 %.
        dsk
        1. kubanec (георгий) Сегодня, 10:29
          я так и думал что это еврейский нанал
          kubanec
    3. Маз Сегодня, 08:56
      Вот пусть шурует в Израиль и поет ее, атикву эту, там хоть весь день на жаре. А то у меня под домом в тель авиве живой оркестр раз в неделю исполняет российские военные марши в течение трех часов, и с чего бы это не еврейские? А поди ж ты laughing
      Маз
    4. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 09:06
      Глисты всегда ноют что живут в заднице. Это география. Но вне задницы они нежизнеспособны. Это биология.
      Сармат Саныч
      1. viktor. (Knyt) Сегодня, 09:39
        hi Лекарство в России слабенькое от глистов очень медленно выводятся,но помаленьку действует, дай бог выздоровит Россия разом! laughing
        viktor.
      2. Лекс. Сегодня, 10:28
        Вообще то Абрамович вообще в политику не лезет
        Лекс.
      3. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 10:33
        Цитата: Сармат Саныч
        Глисты всегда ноют что живут в заднице. Это география. Но вне задницы они нежизнеспособны. Это биология.

        Слева третий сверху - кто такой? Очень похож на человека, который вообще-то ненавидит эту шушеру и жизнь свою посвятил борьбе с нею. Возможно, я ошибаюсь, но тогда просветите - кто это?
        Николай Фёдоров
    5. Комментарий был удален.
    6. NikolaiN (Николай) Сегодня, 09:15
      Чужая для него Россия. чу-жа-я

      Это точно. Смотрел много его передач, интервью, и пришел к выводу - он не русский, не россиянин. Да, живет здесь, денежку зарабатывает, популярен, но... это не его родина... однозначно.
      NikolaiN
      1. Петр1 (петр) Сегодня, 09:30
        Так почему же эту собаку не престрелят, про Чечню же он плохого не говорит, это же надо пользуется Россией и пинает её.
        Петр1
    7. anjey (Андрей) Сегодня, 09:26
      Человек мира ,что с него взять, политический эгоист,где сегодня хорошо ему-там и родина, в этом и вся его свобода и заключена....
      anjey
      1. anjey (Андрей) Сегодня, 09:35
        Свобода дорогой и валютной......
        anjey
    8. mishaia_23 (Мишания (Никита)) Сегодня, 10:14
      Чужая для него Россия...
      Да познер непонятно где,
      как девушка с пониженной социальной ответственностью
      mishaia_23
  2. mitchhunter Сегодня, 07:14
    Депортировать и лишить гражданства
    mitchhunter
    1. Чёрный Сегодня, 07:17
      Цитата: mitchhunter
      лишить гражданства

      По Конституции это невозможно, к сожалению. request
      Чёрный
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:22
      Познер всегда утверждал, что считает Францию своей родиной. У него осталось французское гражданство, поэтому удивления по поводу его отношения к российскому гимну вообще неуместны. Тем более, что он всегда встает на общих мероприятиях при исполнении гимна России. И в чем он не прав в своем мнении? winked
      Уважать не обязательно любить.
      сибиралт
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:27
        Но ведь зарплату он получает здесь?ну неужели нельзя было мягко уйти от неудобного вопроса?Если ты гражданин Франции,то и обсуждай на здоровье свою Марсельезу!А встаёт он из-за того,что это попадёт в телекартинку,а отнюдь не из уважения!
        Фил77
        1. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:39
          Зарплату получает здесь, потому что он нужен работодателю, популярен у зрителей и что? Он реально работает, а не транши от госдепа получает. winked
          сибиралт
          1. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 08:14
            Цитата: сибиралт
            Зарплату получает здесь, потому что он нужен работодателю, популярен у зрителей

            популярен не Познер, популярны люди которых он приглашает, лично меня Познер обычно бесит тем что не задает тех вопросов ответы на которые я хотел бы слышать
            aybolyt678
      2. Чёрный Сегодня, 07:29
        Цитата: сибиралт
        Познер всегда утверждал, что считает Францию своей родиной. У него осталось французское гражданство,

        Безусловно - это его право.
        И в чем он не прав в своем мнении? winked
        В том, что приплёл Сталина, Иванова, Петрова.....мог бы просто сказать - "Моя Родина - Франция" , поэтому я пою "Марсельезу" и всё,никаких вопросов.А он начинает приплетать кого-то...
        Чёрный
        1. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:41
          А у нас разве есть список кого "приплетать" нельзя? Антисталинисту Ельцину Путин храмы возводит и что? winked
          Сталинский режим - заложник своего времени. Мой, репрессированный в 37-м, отец так и не мог понять за что срок мотал по ст. 58-10 . Говорил: - "Время такое было, а в партию я верю". hi
          сибиралт
          1. Чёрный Сегодня, 07:48
            Цитата: сибиралт
            А у нас разве есть список кого "приплетать" нельзя?

            Да не в этом дело, Олег.....Просто , если вникнуть в его слова, то получается, что гимн РФ он не поёт, потому что он "сталинский" ( непонятно с чего он это взял)....Получается, что будь другой гимн он бы пел его, а не марсельезу"? smile ...Сталин и мясо ел, и вино пил - может теперь Познеру от всего этого отказаться? По логике ведь так выходит? smile
            Зарплату получает здесь, потому что он нужен работодателю, популярен у зрителей
            Согласен.....Я не всегда разделяю его мнение( хотя бывает и такое), но отношусь к нему вполне нейтрально.
            Чёрный
            1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 08:35
              Цитата: Чёрный
              .........Просто , если вникнуть в его слова, то получается, что гимн РФ он не поёт, потому что он "сталинский" ( непонятно с чего он это взял)....Получается, что будь другой гимн он бы пел его, а не марсельезу"? smile ....
              А вот построчный нелитературный перевод 2х. куплетов Марсельезы, которая и дальше продолжается в том же духе.
              Вставайте сыны Отечества,
              Настал день славы!
              Против нас поднят
              Кровавый флаг тирании
              Слышите ли вы в своих деревнях
              Рёв кровожадных солдат?
              Они идут прямо к вам,
              Что б резать ваших сынов, ваших подруг!
              *****припев.
              Куплет 2:Что нужно этой орде рабов,
              Предателей, королей-заговорщиков.
              Для кого эти отвратительные путы,
              Эти оковы, что давно готовились?
              Французы, для нас а! Что за оскорбление?
              Какой порыв чувств это должно вызвать!
              Это нас они осмеливаются хотеть
              Отдать в рабство, как в древности.
              *****припев, ещё 3й, 4й, 5й, 6й, 7й куплеты
              Reptiloid
              1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:41
                Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 08:35 А вот построчный нелитературный перевод 2х. куплетов Марсельезы, которая и дальше продолжается в том же духе.
                ... как раз для дерьмократов ...
                a.s.zzz888
      3. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:57
        Цитата: сибиралт
        И в чем он не прав в своем мнении?

        Извиняюсь, но деятели Великой Французской, которых символизирует Марсельеза- ребятишки куда более кровавые, чем "тиран Сталин"

        Обычное лицемерие, густо замешанное на самолюбовании.
        Лопатов
        1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 10:18
          Цитата: Лопатов
          Цитата: сибиралт
          И в чем он не прав в своем мнении?

          Извиняюсь, но деятели Великой Французской, которых символизирует Марсельеза- ребятишки куда более кровавые, чем "тиран Сталин"

          Обычное лицемерие, густо замешанное на самолюбовании.

          А я это и подразумеал-----знать, французский революционный террор Познер принимает , как правильное решение проблемы.Пусть поёт Марсельезу на 2х языках----на французском и на русском, ничего, пусть без рифмы. Поскольку другие варианты-переводы отходят от первоначального.
          Reptiloid
      4. Tusv (Владимир) Сегодня, 08:58
        Цитата: сибиралт
        поэтому удивления по поводу его отношения к российскому гимну вообще неуместны.

        Я например думал, что Гимн Александровский, на стихи Михалкова, а никак не Сталинский. Да и текст менялся 3 раза. Познер позиционирует себя умным и мудрым, а сел в лужу, согласившись с полным невеждой, следовательно сам невежда hi
        Tusv
    3. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 10:23
      Цитата: mitchhunter
      Депортировать и лишить гражданства

      Так у него ещё 2 в запасе имеются.
      мордвин 3
    4. Pollux (Сергей) Сегодня, 10:31
      Цитата: mitchhunter
      Депортировать и лишить гражданства

      К сожалению в нашей стране лишение гражданства не предусмотрено вообще. Могут посадить, могут расстрелять, но не лишить гражданства.
      Pollux
  3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:15
    Боже,как он мелок и глуп,этот чревовещатель?! убожище!!! am Вот что оно делает на нашем телевидении?!?
    Фил77
    1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 07:34
      Цитата: Фил77
      Вот что оно делает на нашем телевидении?!?

      А вы хотите что бы одни шейнины да соловьевы там остались? wassat
      Вендиго
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:49
        Цитата: Вендиго
        Цитата: Фил77
        Вот что оно делает на нашем телевидении?!?

        А вы хотите что бы одни шейнины да соловьевы там остались? wassat

        Я хочу,чтобы персонажи обитающие в телеящике с уважением относились к гимну страны где они работают!Всё,не много,правда?! am
        Фил77
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 09:32
      Цитата: Фил77
      Боже,как он мелок и глуп,этот чревовещатель?! убожище!!! am Вот что оно делает на нашем телевидении?!?

      Для того, чтобы определить кто из вас умнее, нужно, для начала, сравнить его труды и ваши. О Познере у нас есть более или менее объективное представление. И это представление говорит, что это отнюдь не глупый человек, многого добился, еще больше читал и продолжает читать, обосновывает свою позицию. Это ,конечно, не представитель истины последней инстанции, но все же. А что мы знаем о вас? Ничего! Так расскажите нам, чего вы добились, над какими мировозренческими проблемами работали, что написали или может возглавляли какое то крупное производство, сколько, максимально, человек было в вашем подчинении и т.д? Я не пытаюсь вас принизить, просто хочу посмотреть объективно.
      Гаргантюа
      1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 10:32
        Цитата: Гаргантюа
        Для того, чтобы определить кто из вас умнее, нужно, для начала, сравнить его труды и ваши
        А сравнения должны быть одноимённых единиц! А не сравнивать круглое с солёным. В случае с Познером сравнение с другими телеведущими. Они ведь позиционируют, что для всех работают, все могут их квалифицировать
        Reptiloid
  4. mitchhunter Сегодня, 07:20
    Цитата: Чёрный
    к сожалению. request

    Действительно жаль sad
    mitchhunter
  5. papas-57 (PAPAS-57) Сегодня, 07:24
    "Познер: Никогда не пою российский гимн, он - сталинский". Никогда не смотрю Познера, он "казачок" засланный.
    papas-57
    1. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 08:18
      Цитата: papas-57
      Никогда не смотрю Познера, он "казачок" засланный.

      он не только засланный, он еще и кем то активно спонсируется судя по пресности его программ, отсутствии активной позиции. и наличию информационных вирусов в его вопросах.
      aybolyt678
  6. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:24
    Почему это еще работает на российском ТВ? На Украине если бы он выступал в Москве и поносил украинский гимн, то его бы со всех должностей выперли. Точно так же выперли бы его из американских СМИ, если бы он неуважительно высказался о гимне США. Доколе мы будем терпеть этих мразей, которые жируют за наши деньги, и нас самих же поносят? По-моему, такое нигде нет.
    Кот_Кузя
    1. Million (Влад) Сегодня, 08:51
      Потому что нужен власти,его мнение совпадает с мнением правительства,иначе бы он не работал на федеральном канале
      Million
    2. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 08:59
      вы из своего кармана познера оплачиваете ? есть чек ?
      Heterocapsa
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 09:05
        Конечно! Я налоги плачу!
        Кот_Кузя
  7. Holsten (Будвайзер) Сегодня, 07:25
    Не знаю - кого может интересовать мнение старого гнуса и приспособленца . Совершенно объективно : российский\советский\ гимн один из самых красивых в мире . А текст меняется время от времени , как и жизнь не стоит на месте .
    Holsten
  8. Дирижер Сегодня, 07:28
    И что же ты , Познер , на РФ телевидение так засел ? Словно клоп
    Дирижер
    1. Чёрный Сегодня, 07:52
      Цитата: Дирижер
      что же ты , Познер , на РФ телевидение так засел ? Словно клоп

      Ну дык для познеров деньги не пахнут...
      Чёрный
  9. ltc35 (Алексей) Сегодня, 07:28
    С мнением Познера о гимне я не согласен. Да, он создан в сталинскую эпоху. Но, создавался, как символ, объединяющий всех! И это удалось. Слова менялись, но музыка заставляет встать всех. Пробирает до мурашек и звучит на фоне других гордо. А про СМИ он сказал абсолютно точно. Он один из немногих профессионалов, которые могут себе позволить задавать "неудобные" вопросы крупным госчиновникам, да и сам может ответить "неудобно". И, опять же, некоторые слова его интервью просто вырваны из контекста ради выгодной подачи.
    ltc35
  10. maiman61 (Юрий) Сегодня, 07:29
    Никогда не смотрю Познера! Предатель гнилой!
    А гимн своей любимой Родины пою с удовольствие!
    maiman61
  11. Старый военрук Сегодня, 07:30
    по происхождению, воспитанию и образованию. Вот и всё об этом человеке.
    Старый военрук
  12. Victor_B (Виктор) Сегодня, 07:31
    Даже писать про ЭТОГО не хочется...
    Ага! Совесть журналистики. Далее нецензурно!
    Victor_B
  13. Грац (Грац) Сегодня, 07:32
    очередной которому с народом не повезло, ну так и оставался бы во франции или сша, чего в Россию то приехал, а потому что там он нафиг никому не сдался и смотреть его там больше как на поселковом тв никто не будет
    Грац
    1. Дирижер Сегодня, 07:42
      Да и в поселковом его многомудрые вещи не поймут . В чавку дали бы ему
      Дирижер
    2. 100502 (2203) Сегодня, 07:49
      Он той национальности) где хорошо(где платят) там и родина.
      100502
  14. victorsh (Виктор) Сегодня, 07:44
    А причем гражданство лягушатников?Я помню 80-е года.Когда он"вернулся на Родину"."Крутой"журналист."Телемост"со штатами."Мальчик"100%-КГБшник(сексот).Он и остальные "современные"дерьмократы одного поля ягода.Макаревич-куча бабла и"орден".Денежку прикрыли-Россия и жители"дерьмо".Остальных перечислять не буду.Здесь взрослые.
    victorsh
  15. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  16. 100502 (2203) Сегодня, 07:47
    Вызывает отвращение этот еврей.
    100502
  17. Moskovit (Алексей) Сегодня, 07:50
    А сало русское едят...
    Он очень много для страны сделал. Так много, что и вспомнить нельзя.
    Moskovit
  18. nikls26 (Николай) Сегодня, 07:53
    По одежде Познера ему только в гейпарадах участвовать!
    nikls26
  19. Victor_B (Виктор) Сегодня, 08:01
    Тому назад ... лет это тело по вражьему нью-йоркскому RTVI выступало со словом.
    Для своих он откровенно так и говорил - меня с Россией ничего не связывает, я в России только потому, что мне там ПЛАТЯТ хорошо.
    Это я своими ушами по ящику слышал и смотрел.
    После этого у меня уважение к нему полностью рассосалось... Навсегда.
    Victor_B
  20. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 08:03
    Познер заявил, что будет петь «Марсельезу», а российский гимн он принципиально не поёт.

    Ну если ты такой ненавистник России, поезжай назад на Запад, и пей там что хочешь. Хоть коньяк, хоть слабительное...
    Jovanni
  21. Комментарий был удален.
  22. Komisar (ГПУ) Сегодня, 08:05
    Познер еще во времена СССР начал подпевать американский гимн "Господи, благослови америку.."
    Как только начинается смута в России, сразу такие "познеры" из всех щелей вылазить начинают, с ехидными улыбочками начинают нас жизни учить..
    Komisar
  23. Vard Сегодня, 08:09
    Еще одна кучка распространяет свое зловонный дыхание... Хает все российское... Но как говориться... А сало русско едят...
    Vard
  24. demo (Ван) Сегодня, 08:10
    Познер:
    Именно. И музыка сталинская, и поэт. Я противник этого гимна. Конечно, демонстративно не сижу. Будет играть — встану. Но не боле.
    Во в этом ответе вся суть еврейства.
    В стране, которая называется Родиной, сохранять чувство дистанции. Не отождествлять ее с собой, не болеть за нее, пользоваться ее благами (защищенностью, востребованностью и многим другим), но при этом говорить вслух о своей обособленности.
    Какие чувства вызывает это?
    Негативные.
    Хотя Познеру простительно.
    Он родился не СССР, ни в России.
    Он - инородная пиявка, сосущая соки от нашего тела.
    И приводить его в пример наверное не стоит?
    demo
  25. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 08:12
    Сам Познер - вполне себе настоящая цензура. Лишает допуска к эфиру, угрожает судом, угрожает за другие мнения. И он знает, что власть на его стороне.
    А в "родной" Франции был бы просто статистическим "гражданином мира".
    samarin1969
  26. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:14
    Что ещё раз подтверждает правоту Сталина
    Дормидонт
  27. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 08:16
    Этот скот сидит в России только потому что ему платят деньги на тв. Во Франции он особо никому не нужен и его бредни там слушать не будут. А здесь он себя мнит кумиром и разбирающимся в политике. Ему надо было за интервью накинуть чуть чуть и он запел бы « Ще не вымерла..»
    Berkut154
  28. 1536 (Евгений) Сегодня, 08:17
    В русском языке всегда были исключения из правил. Всё на свете пишем так, но некоторые слова - исключения и писать их надо по-другому. Поэтому русский язык Великий и Могучий. Дедушка полностью подпадает под это определение. Повезло ему, не испытал он на себе еще один общий принцип: "не можешь - научим, не хочешь - заставим", был исключением. Остается пожелать ему успехов в деле "исключительности".
    1536
  29. Челдон (Алексей) Сегодня, 08:20
    Насколько надо иметь продажную душенку,чтобы за деньги жить и работать в стране,которую ненавидишь. При появлении этого персонажа я испытываю тоже чувство,как-будто наступил в некую известную субстанцию.
    Челдон
  30. Старший матрос (Иван Оченков) Сегодня, 08:33
    Когда в 2000 году вернули старый новый гимн, у меня было странное ощущение неуместности... много людей чья деятельность и привела к распаду СССР, очень радовались, как бы говоря, вот страну мы прос... гадили, а гимн сохранили. Вот у союзного государства России и Беларуси, если бы оно когда-то стала реальностью, а не странным бюрократическим образованием, гимн Александрова был бы уместен.
    Старший матрос
  31. Комментарий был удален.
  32. Razvedka_Boem Сегодня, 08:45
    Отменить двойное гражданство и все. Оставит гражданство Франции - До свиданья.
    Razvedka_Boem
  33. Lek38 (Илькин) Сегодня, 08:46
    Познер прямой человек но ангажированный журналист , что и не скрывает .Он островок показной "демократии" в России .Ну типо смотрите у нас есть демократия а по факту это иллюзия .Как и СМИ под руководством Венедиктова ,эти люди конечно имеют свою позицию ,но говорят то что им разрешают говорить .Даже для них есть границы дозволенного, поэтому Познер всё ещё на первом канале и поэтому не закрылся ресурс Венедиктова .
    Но если поставить на одни весы Познера и таких как Соловьев ,Кисилев то конечно Познер журналист ,в отличие от вторых индивидов .
    Lek38
    1. Пленник (Айрат) Сегодня, 09:20
      Похоже Вы с Познером из одного инкубатора.
      Пленник
  34. Опер (Игорь) Сегодня, 08:50
    Гимн русский. Славящий Россию нашу Родину. Он просто еще пока боится объяснить действительную причину своей ненависти.
    Опер
  35. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 08:53
    Свобода слова.Никто не обязан петь гимн.Нужно уважать любое мнение.
    Heterocapsa
    1. Пленник (Айрат) Сегодня, 09:22
      Любое?! Гиммлер, Гитлер и еже с ними в аду в этот момент Вам аплодируют стоя.
      Пленник
    2. Опер (Игорь) Сегодня, 09:44
      А почему это я русский человек должен уважать мнение человека неуважающего гимн моей Родины?! Не будет этого! Полная свобода бывает только в мире животных да и там баран не наделает беред медвежьей берлогой!
      Опер
  36. KOLAaps (Алмаз) Сегодня, 08:53
    Фильм-репортаж взахлёб с прикиванием и с придыханиями об Иностранном Легионе на Росстелевидении... Откровенное лакейство в программах с Донахью..... Не ребята, в разведку с "Этим" не пошёл бы... и оборонять и защищать как-то не очень
    KOLAaps
    1. Svateev Сегодня, 10:30
      Цитата: KOLAaps
      и оборонять и защищать как-то не очень

      А ты не этого врага народа защищать будешь, а своих.
      Svateev
  37. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 08:54
    Шакал Табаки! Поносит на Россию и все Российское. Но деньги получает то же российские. Наверное ему надо гривнами платить.
    Дилетант
    1. Svateev Сегодня, 10:29
      Цитата: Дилетант
      ему надо гривнами платить

      Пинками под зад ему надо платить.
      Svateev
  38. lucul (Виталий) Сегодня, 09:05
    Цитата: Фил77
    Боже,как он мелок и глуп,этот чревовещатель?! убожище!!! am Вот что оно делает на нашем телевидении?!?

    Его задача - внушать чувство неполноценности у русских. Это 100% иностранный агент.
    А как известно - сомневаешься в победе это уже 50% проигрыша.
    Яровая Познера хорошо раскатала в его передаче ))
    lucul
  39. lucul (Виталий) Сегодня, 09:07
    Цитата: Heterocapsa
    Свобода слова.Никто не обязан петь гимн.Нужно уважать любое мнение.

    Какая свобода слова ?? Заикнитесь о Холокосте - в половине стран Европы за решётку угодите мигом.
    lucul
  40. туц Сегодня, 09:09
    Да абсолютно пофиг ну не нравиться и не нравиться, у нас не тоталитарное государство, имеет право считать все что ему хочется. Главное что для большинства граждан нормальный гимн с сохранением советских добрых традиций
    туц
    1. Svateev Сегодня, 10:28
      Цитата: туц
      имеет право считать все что ему хочется.

      Имеет. На своей кухне. А его на общероссийское ТВ всё ещё допускают.
      Svateev
  41. Пленник (Айрат) Сегодня, 09:18
    Доколе?! Доколе это сборище дряни будет чувствовать себя вольготно в стране которую презирают и ненавидят? what
    Пленник
  42. Jarserge (Serge) Сегодня, 09:21
    Никогда не смотрю Познера, он кто угодно только не русский, только не патриот России.
    Jarserge
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:05
      Он еврей с французским гражданством. Россия для него чужая страна. Он этого и не скрывает.
      Кот_Кузя
  43. wooja (Dmitry) Сегодня, 09:32
    Я думал с возрастом люди становятся мудрее, похоже не тот случай, хотя чего только за деньги не делают, попиариться захотел , познер есть познер , встал в очередную позу, наверное думает что поза красивая...., красавчегг.
    wooja
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 10:27
      Непосредственно к возрасту мудрость отношения не имеет. Мудрость это опыт и способность его анализировать и применять в различных ситуациях в соответствии с моральными принципами, национальными интересами, патриотизмом и т.д. Познер не глупый человек просто интересы у него не российские и мораль нам чуждая. Хотя это и не мораль, а мировоззрение ничего общего с российскими интересами не имеющее! Им не нужна сильная Россия, равно как и СССР! Им нужен в России либеральный бардак 90-х!
      Опер
  44. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 09:46
    На Российском ТВ, одни "гусские"... Кому ещё нести "непосильный труд"?
    Я не антисемит, НО... Не находите?...
    Сибирский цирюльник
    1. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 10:24
      Вот Вы оговариваетесь "Не антисемит". Меня давно мучает вопрос- семитом можно быть, а наоборот ни-ни. Как-то не правильно. Не находите?
      ODERVIT
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:27
        Цитата: ODERVIT
        Меня давно мучает вопрос- семитом можно быть, а наоборот ни-ни. Как-то не правильно. Не находите?

        Русский - это хорошо. Ну, как минимум - нейтрально.
        Антирусский - заведомо нехорошо.
        Аналогий не находите? wink
        Голован Джек
  45. OrcSWAT (Варяг) Сегодня, 09:46
    Когда сборная Франции играла с Перу, я от смеха с дивана падал, насколько это симулянская команда, позорники!
    OrcSWAT
  46. Таис Сегодня, 09:57
    Они все сейчас срываются в истерику, начинают уже откровенно показывать свое вражеское нутро. Одному герб, другому гимн, третьему - народ не хорош...
    Гранты сильно урезали, видимо, а кушать условный гамбургер хочется. - вот и соревнуются ("друг с другом" тут как-то неуместно)
    Таис
  47. Бэре (Алексей) Сегодня, 10:05
    " Прав Кушанашвили и в отношении Владимира Познера. Российские СМИ сотворили из него «духовного лидера нации», хотя на самом деле весь его «дух» преследовал одну цель – умело запудрить людям мозги своими речами о мнимой духовности. На самом деле Познер был ничем не лучше Кушанашвили, а во многом и опаснее его, поскольку его внешняя интеллигентность позволяла ему легко манипулировать людьми, сея в их умах гораздо более опасные мысли, чем примитивные матерные эпатажи Кушанашвили. Объединяло же этих людей одно общее дело: один «пудрил мозги» в среде низших слоев населения, а второй «окучивал» высшие слои, в том числе и интеллигенцию."
    Фёдор Раззаков в своей книге «Блеск и нищета российского ТВ».
    В Украине такой же есть окучиватель мозговой ткани людей - Гордон.

    Развелось мрази на Земле Славянской.
    Бэре
  48. dgoncovch (Евгений) Сегодня, 10:10
    Пусть валит из страны.чем скорее тем лучше.
    dgoncovch
  49. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 10:20
    Уважаемые форумчане, не слишком обличайте, нет смысла- Деменция не лечится, но прогрессирует нещадно.
    ODERVIT
  50. Svateev Сегодня, 10:24
    коридор становится узким.

    Этому откровенному врагу России надо бы обеспечить реально узкий коридор - в следственном изоляторе. А то ему коридоры ВГТРК узки, понимаешь.
    Svateev
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