10:41 23 июня
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Крейсер "Маршал Устинов" уничтожил "Вулканом" мишень-имитацию отряда кораблей

В ходе выполнения маневров крейсер «Маршал Устинов» выполнил ракетные стрельбы. Пресс-служба Северного флота распространила сообщение о том, что была использован ракетный комплекс «Вулкан», ракета которого поразила цель на расстоянии свыше 150 морских миль (это около 280 км).

Крейсер "Маршал Устинов" уничтожил "Вулканом" мишень-имитацию отряда кораблей


Крейсер «Маршал Устинов» осуществляет сбор-поход в Баренцевом море вместе с другими, как отмечено – разнородными, силами СФ России. В частности, была сформирована единая ударная тактическая группа с эсминцем «Адмирал Ушаков».


Главный ракетный комплекс «Вулкан» был использован для нанесения удара по мишеням, которые выступали в качестве имитации отряда кораблей условного противника.

Отмечено, что цель была точно поражена. При этом визуальный осмотр поражённой цели осуществлялся с применением противолодочного Ил-38 Северного флота РФ.

На время проведения стрельб закрытие полигона в Баренцевом море было обеспечено кораблями и катерами Кольской флотилии.

Для справки: крейсер "Маршал Устинов" в 2011 году вставал на ремонт и модернизацию. Процедура осуществлена в Центре судостроения "Звёздочка".

В 2018 году с момента закладки крейсера в Николаеве - 40 лет. Спущен на воду в 1982 году. В боевом составе Северного флота - с 1986 года. Первая модернизация была завершена в 1997 году в Санкт-Петербурге.

В общей сложности ВМФ РФ имеет в своём составе три ракетных крейсера. Помимо "Маршала Устинова" это "Варяг" (ТОФ) и "Москва" (ЧФ).

Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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Комментарии 18

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:05
    Да прекрасно что в учениях.Плохо то что боевых кораблей кот наплакал..Разнородные силы..
    210окв
    1. Комментарий был удален.
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:27
        Дима , Виталя hi
        П-1000 «Вулкан» (Индекс УРАВ ВМФ (ракеты): 3М70) — советский/российский противокорабельный ракетный комплекс (ПКР). Является развитием системы П-500 «Базальт»
        Длина: 11,7 м
        Диаметр: 0,88 м
        Размах крыла: 2,6 м
        Стартовая масса: 7000—8000 кг
        Скорость число Маха (км/ч):
        на высоте: 2,5 (2660 км/ч)
        у поверхности: 2 (2460)
        Максимальная дальность стрельбы: до 700 км[4][5] со стартовыми ускорителями от П-500, для РКР «Маршал Устинов», после замены ПУ на жаропрочные, до 1000 км.
        Система управления: инерциальная + радиолокационная
        Боевая часть:
        фугасно-кумулятивная: 500 кг (масса ВВ)
        ядерная: 350 кт

        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 09:45
          Хорошо все, надо только было мишенный ордер в Карибском море поразить, а не в Баренцевом... wink
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:50
            Мечтать оно , конечно , не вредно . Но - согласен ! good
            bouncyhunter
      2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 09:12
        Цитата: Komisar
        Ну как говорится "мал золотник ,да дорог"

        Виталька?! это в каком месте Устинов мал?
        Все три крейсера надо модифицировать-ремонтировать и на ТОФ, оба Орлана на севере оставить, Чабаненко отправить флагманом на ЧФ а для балтики хватит корветов и МРК
        Сандор Клиган
    2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 08:28
      Странно, что при ремонте не заменили Вулкан на что то более современное, например Оникс с Калибром. По сути, на время ремонта Москвы, Петра Великого и Адмирала Нахимова, Маршал Устинов останется единственным крейсером на все наши 3 флота на Западе страны, не считая Варяга на ТОФ, который сам нуждается в ремонте и модернизации.
      Донской
      1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 08:35
        Согласен, поскольку корабль стоял в длительном ремонте, то модернизация могла бі біть и поглубже
        ТермиНахТер
  2. Victor_B (Виктор) Сегодня, 08:08
    Хорошо бы чтоб только в полигоне и стрелять...
    Не дай бог по настоящему, по амерам...
    Ну их подальше!
    Victor_B
    1. Vard Сегодня, 08:11
      Что характерно.. наши вот такие настроения... Лишь бы не было войны... Рассматриваются противником как признак слабости... И ведут они себя соответственно...
      Vard
      1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 08:17
        А нам война ни во что не уперлась!
        Нам главное, чтобы нас не трогали.
        Ну, а ежели тронули... Кто не спрятался - я не виноват!
        Victor_B
  3. Дирижер Сегодня, 08:33
    вы . мареманы . хоть шото для страны сделайте . а то пулять горазды и шило жрать . а то как воойна . так пехота отдувается
    Дирижер
    1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 09:35
      Цитата: Дирижер
      а то как воойна . так пехота отдувается

      До Берлина флот долго бы добирался, сами понимаете - дноуглубительные работы очень трудоемки. Каждый занимается своим делом.
      Ст.пропорщик
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:38
    Крейсер "Маршал Устинов"
    ...навеяло, призывал меня Дмитрий Фёдорович на службу... ну и отсрелялся крейсер как положено - поразил мишени, похвально! good
    a.s.zzz888
  5. Dart2027 Сегодня, 08:40
    Вообще-то сейчас он выглядит так
    Dart2027
    1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 09:55
      на "грот-мачте" новая РЛС Подберёзовик
      Romario_Argo
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 10:20
        what Простите дилетанта, а который из них на фото "Устинов"?
        рич
  6. demiurg (валера) Сегодня, 09:22
    Вот почему у нас никогда не показывают видео с таких стрельб, вернее их результатов? Мне бы было интересно посмотреть, вот превращается мишень в реальном времени..
    demiurg
    1. выползень:Ъ (Максим Алексеевич) Сегодня, 09:58
      засекречено:)
      выползень:Ъ
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