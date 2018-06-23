Крейсер "Маршал Устинов" уничтожил "Вулканом" мишень-имитацию отряда кораблей

В ходе выполнения маневров крейсер «Маршал Устинов» выполнил ракетные стрельбы. Пресс-служба Северного флота распространила сообщение о том, что была использован ракетный комплекс «Вулкан», ракета которого поразила цель на расстоянии свыше 150 морских миль (это около 280 км).Крейсер «Маршал Устинов» осуществляет сбор-поход в Баренцевом море вместе с другими, как отмечено – разнородными, силами СФ России. В частности, была сформирована единая ударная тактическая группа с эсминцем «Адмирал Ушаков».Главный ракетный комплекс «Вулкан» был использован для нанесения удара по мишеням, которые выступали в качестве имитации отряда кораблей условного противника.Отмечено, что цель была точно поражена. При этом визуальный осмотр поражённой цели осуществлялся с применением противолодочного Ил-38 Северного флота РФ.На время проведения стрельб закрытие полигона в Баренцевом море было обеспечено кораблями и катерами Кольской флотилии.крейсер "Маршал Устинов" в 2011 году вставал на ремонт и модернизацию. Процедура осуществлена в Центре судостроения "Звёздочка".В 2018 году с момента закладки крейсера в Николаеве - 40 лет. Спущен на воду в 1982 году. В боевом составе Северного флота - с 1986 года. Первая модернизация была завершена в 1997 году в Санкт-Петербурге.В общей сложности ВМФ РФ имеет в своём составе три ракетных крейсера. Помимо "Маршала Устинова" это "Варяг" (ТОФ) и "Москва" (ЧФ).