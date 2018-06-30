Последний довод королей из Копенгагена

Так выглядит само здание Tøjhusmuseet…Первые орудия XV века. Создать такое чудо военной мысли было в то время совсем нелегко. Во-первых, требовалось сковать из железа полосы клиновидного профиля и тщательно пришлифовать их одну к другой. Затем их раскаляли докрасна и сковывали из них трубу, соединяя воедино посредством кузнечной сварки. Во-вторых, следовало сделать обручи диаметром меньше, чем ствол, нагреть их докрасна и надеть на ствол с натягом. Отдельно нужно было сделать пороховую зарядную камору, причем не одну, а чем не больше, тем лучше. Обе эти детали должны были точно подходить одна к другой, чтобы не было прорыва газов. Камора запиралась клином. Поскольку порох имел вид липкой мякоти, заряжать каморы было довольно сложным и опасным делом, но зато позволяло обеспечить хотя бы какую-то скорострельность!В XVI веке орудия уже научились отливать из меди и даже чугуна. Датско-норвежские 6 фунтовые корабельные пушки.А вот это уже 14-фунтовые бронзовые орудия короля Кристиана IV.Литье развязало руки мастерам, ведь отливали их по восковым формам, и пушки превратились в самые настоящие произведения искусства. Вот, например, орудие, отлитое в 1564 году Матиасом Беннингком в Любеке для адмиральского корабля «Энгл».Орудие, отлитое в 1687 году в Копенгагене Альбертом Беннингком (семейный, так сказать, подряд) для Кристиана IV, короля Дании и Норвегии.Мортира 1692 года с аббревиатурой завода-производителя.Пушки теперь иной раз специально отливали, чтобы преподнести как дар. Вот, например, 27-фунтовое бронзовое орудие XVI века, подарок Кристиана IV герцогу Олденбургскому.Это же орудие вид сзади.12-фунтовое полевое орудие 1849 года с бронзовым стволом.Пушки в XIX веке служили подолгу. Вот датская 24-фунтовая полевая пушка образца 1834 года, участвовавшая в войне 1864 года.Датская 12-фунтовая крепостная нарезная пушка M1862-1863.Датская 30-фунтовая береговая пушка M1865.Датская 12-фунтовая крепостная нарезная пушка M1862-1876.Датская 150-мм M1887-1924 крепостная пушка на полевом лафете.Датская 190-мм гаубица 1898 г. крепостной артиллерии.Бельгийская пушка 120-мм конца XIX в.Как видите, затвор уже клиновой.Датская 90-мм полевая пушка М1876.Датская крепостная 150-мм пушка M1884.Датская 75-mm полевая пушка конца XIX в.Ну и, конечно, 37-мм револьверная пушка Гочкиса на полевом лафете. Ну как без нее…В свое время журнал «Моделист-конструктор» публиковал материалы о линкоре «Двенадцать апостолов», о мощнейших 68-фунтовых бомбических орудиях, установленных на нижних деках кораблей «Париж», «Великий князь Константин», «Двенадцать апостолов» и той роли, что они сыграли в Синопском бою. Но и у тех же датчан в то время уже были и вот такие, совершенно уж чудовищные, 100-фунтовые (45,4 кг) железные корабельные гаубицы.Датское нарезное корабельное 84-фунтовое орудия с поршневым затвором.Оно же: вид спереди.Эдакие «поросята»…Датская 150-мм экспериментальная нарезная гаубица.Датская 1887 года выпуска 170-мм пушка Фридриха Круппа. Без него, конечно, здесь тоже никак не обошлось…А это ее казенная часть под горизонтальный клиновидный затвор.Датская 75-мм корабельная скорострельная пушка 1914 года.Так она выглядит сзади.Датская скорострельная корабельная 37-мм пушка с плечевым упором 1886 г.Датская скорострельная корабельная 47-мм пушка с плечевым упором 1887 г.А это уже шведско-датская 37-мм противотанковая пушка 1938 г.Знаменитая французская 75-мм полевая пушка М1897 Пюто и Депора. С нее-то и началась вся современная скорострельная артиллерия…Вид на нее сзади. Что и говорить, орудие сохраняется в таком качестве, что хоть сейчас заряжай и стреляй!А вот это для сравнения германская 77-мм полевая пушка 1896 г. Ни тебе элегантности, ни изящества.Так она выглядела сзади. В принципе, ничего себе, но скорострельность все равно была ниже, чем у «француженки», 10 против 15. Из-за более короткого ствола меньше была и дальнобойность.Зато вот на этой конструкции немцы взяли реванш: 7,5-см противотанковое орудие М1940.40-мм корабельный «пом-пом». У датчан во флоте они тоже были!Датский 20-мм зенитный автомат 1940 г.40-мм зенитный автомат фирмы «Бофорс» 1936 г. на установке для береговых фортификационных сооружений.Знаменитая германская зенитная пушка «88» 1936 г.Музей располагает и впечатляющей коллекцией мортир. Вот одна из них. Мортира датско-норвежского производства 1600-1700 гг.Ну, а вот это и вовсе уникальный экспонат – печка для того, чтобы раскаливать пушечные ядра для стрельбы по деревянным кораблям. Ядра закладывались сверху и опускались вниз по мере нагревания, откуда их брали специальными клещами. Ядро должно было иметь темно-вишневый цвет, чтобы не стать слишком уж мягким.А вот это тележка, при помощи которой раскаленные ядра доставлялись к орудиям. В Англии сняли очень интересный сериал «Хорнблауэр» про карьеру английского морского офицера эпохи адмирала Нельсона и на основе фактов его же биографии. Так вот там в одной из серий очень реалистично показано, как раскаляют ядра и стреляют калеными ядрами по кораблям. Только вот печка там другая. Но все равно – очень рекомендую этот фильм посмотреть!Будете в Копенгагене, сходите в этот музей обязательно. Там еще много всего интересного. Жаль только, что за стеклом.