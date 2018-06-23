Пентагон приостановил ряд совместных учений на Корейском полуострове

Дополнительные решения (по этому вопросу) будут зависеть от того, продолжит ли Северная Корея продуктивные переговоры с США в духе доброй воли,

В пятницу Минобороны США объявило о приостановлении военных маневрах на Корейском полуострове «на неопределенный срок».Как отметили в пресс-службе Пентагона, данный шаг согласуется с договоренностями, достигнутыми на саммите США-КНДР в Сингапуре. Принятие такого решения было одобрено на встрече министра обороны Джеймса Маттиса с госсекретарем Майком Помпео, председателем Объединенного комитета начальников штабов морской пехоты Джо Данфордом и помощником президента по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном.По словам представителя военного ведомства Даны У. Уайт, на сегодняшний день речь идет о приостановке регулярных совместных с Республикой Корея маневров Ulchi Freedom Guardian, которые проводятся с 1968 года, а также о двух учениях по программе военно-морского обмена между Пентагоном и Минобороны РК, запланированных на ближайшие 3 месяца.Таким образом, военное ведомство США поддержало предстоящие переговоры госсекретаря Майка Помпео с северокорейскими представителями.пояснила Уайт.Напомним, накануне представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила, что Майк Помпео намерен в ближайшее время встретиться с руководством КНДР для имплементации соглашения, подписанного лидерами двух стран по итогам июньского саммита в Сингапуре.