10:37 23 июня
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Пентагон приостановил ряд совместных учений на Корейском полуострове

В пятницу Минобороны США объявило о приостановлении военных маневрах на Корейском полуострове «на неопределенный срок».



Как отметили в пресс-службе Пентагона, данный шаг согласуется с договоренностями, достигнутыми на саммите США-КНДР в Сингапуре. Принятие такого решения было одобрено на встрече министра обороны Джеймса Маттиса с госсекретарем Майком Помпео, председателем Объединенного комитета начальников штабов морской пехоты Джо Данфордом и помощником президента по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном.


По словам представителя военного ведомства Даны У. Уайт, на сегодняшний день речь идет о приостановке регулярных совместных с Республикой Корея маневров Ulchi Freedom Guardian, которые проводятся с 1968 года, а также о двух учениях по программе военно-морского обмена между Пентагоном и Минобороны РК, запланированных на ближайшие 3 месяца.

Таким образом, военное ведомство США поддержало предстоящие переговоры госсекретаря Майка Помпео с северокорейскими представителями.

Дополнительные решения (по этому вопросу) будут зависеть от того, продолжит ли Северная Корея продуктивные переговоры с США в духе доброй воли,
пояснила Уайт.

Напомним, накануне представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила, что Майк Помпео намерен в ближайшее время встретиться с руководством КНДР для имплементации соглашения, подписанного лидерами двух стран по итогам июньского саммита в Сингапуре.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Komisar (ГПУ) Сегодня, 08:52
    Ын Трампу конкретно объяснил , что будет в этом регионе в случае конфликта (не спроста он после встречи в Китай поехал все обсудить и потом еще Путин там побывал ))))
    Komisar
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:25
      Цитата: Komisar
      Ын Трампу конкретно объяснил , что будет в этом регионе в случае конфликта

      Это типа,как Порох скаал,что навалял нашим на Донбассе.Ваш пост из той же оперы
      Александр романов
  2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:09
    Пентагон приостановил ряд совместных учений на Корейском полуострове

    Как приостановил - так и возобновит . Временный реверанс для КНДР , не более .
    bouncyhunter
    1. MPN (Павел) Сегодня, 09:36
      hi Паша! Я вообще не пойму, чего там с этими учениями как с торбой писаной носятся, ну учения и учения, что тут такого, что за подвиги совершают с приостановкой учений, вроде как цунами блин остановили. Ну герои ни дать ни взять...
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:39
        Привет , тёзка ! hi Ну так Ын же постоянно возмущается по поводу учений , вот матрасы и сделали ему сомнительный "подарок" .
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 09:42
          Хороший подарок..., сдачи не надо... как говорится smile
          MPN
  3. Перейра (Михаил) Сегодня, 09:23
    Но санкции продлил.
    Что проще и быстрее, в смысле бюрократической процедуры, отменить санкции или возобновить учения?
    Думаю, второе.
    Перейра
    1. donavi49 Сегодня, 09:34
      Вопрос отмены санкций будет только тогда - когда ликвидация ядерной программы примет необратимый характер (Трамп сказал про 20%). До этого - все санкции в силе. Включая и китайскую блокаду.
      donavi49
  4. Старый26 (Владимир) Сегодня, 10:23
    Цитата: Komisar
    Ын Трампу конкретно объяснил , что будет в этом регионе в случае конфликта (не спроста он после встречи в Китай поехал все обсудить и потом еще Путин там побывал ))))

    Ага, конкретно объяснил, что готов на компромисс, лишь бы остаться у власти. Вы всерьез считаете, что КНДР на что-то способно, кроме гневных реплик в отношении США???

    Цитата: bouncyhunter
    Пентагон приостановил ряд совместных учений на Корейском полуострове

    Как приостановил - так и возобновит . Временный реверанс для КНДР , не более .

    Тем более, что такие двухсторонние учения погоды не делают. Южная Корея сможет всегда проводить учени с теми же США, Японией, Тайванем, но за пределами территории Южной Кореи.

    Цитата: donavi49
    Вопрос отмены санкций будет только тогда - когда ликвидация ядерной программы примет необратимый характер (Трамп сказал про 20%). До этого - все санкции в силе. Включая и китайскую блокаду.

    Да, в принципе это может включать в себя деактивацию реактора-накопителя и ликвидацию еще какие-нибудь узловых предприятий ядерной области, например радиохимического завода.
    Старый26
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