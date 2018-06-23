10:37 23 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Ситуация в Сирии. Проамериканские боевики нанесли удар по САА в Хомсе

Проамериканские силы «Магавир Ат-Тауры» нанесли ракетный удар по САА в Хомсе. Правительственные силы провели мощную атаку на позиции исламистов в провинции Дараа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



На юго-востоке провинции Хомс вспыхнули вооруженные столкновения между исламистскими формированиями, поддерживаемыми США, и правительственными силами. Боевики группировки «Джейш Магавир Ат-Таура» выпустили несколько ракет по населенным пунктам Аль-Алияна и Аль-Хальба, занимаемым Сирийской арабской армией (САА). Есть погибшие и раненые. Напомним, подготовка боевиков ведется на контролируемой американскими войсками территории в районе Ат-Танфа. К вечеру позиции правительственных войск атаковали «спящие ячейки» ИГ (группировка запрещена в РФ), которым удары «соседей» оказались на руку.


В свою очередь сирийская армия, применив ракеты класса «земля-земля», нанесла мощнейший удар по позициям джихадистов в провинции Дараа в районе городов Эль-Хирак, Масифра, Малиха-Шаркия, Малиха-Эль-Гарбия, Бусра-Эль-Шам, Бусра-Эль-Харир и Эль-Карак. После интенсивной битвы несколько городов перешли под контроль САА. В настоящее время проводится операция по блокированию крупного опорного пункта исламистов Бусра Аль-Харир. После изоляции города, боевикам будет предложено сдаться. В случае отказа, населенный пункт будет взят штурмом.

Между тем российский Центр по примирению сторон в САР сообщил о переходе на сторону правительства одного из формирований «свободной армии» (САА), дислоцированного в Южной зоне деэскалации.

Лидер формирования Важди абу Слес завил, что находящиеся под его контролем населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль «с сегодняшнего дня переходят под контроль законного правительства».

Он добавил, что отныне его бойцы будут сражаться на стороне сирийской армии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
9

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Комментарий был удален.
    1. MPN (Павел) Сегодня, 10:03
      Он добавил, что отныне его бойцы будут сражаться на стороне сирийской армии.
      Сказать Ага, ага и за бархан их всех... Когда он опять против будет, завтра, через неделю? Такие формирования нельзя оставлять... это змеи, точнее шакалы, прививка от бешенства вряд ли поможет, запущено все до хронического...
      MPN
  2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 09:55
    Дараа будет освобождена так же как и пригороды Дамаска.
    Сармат Саныч
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:04
    В драке - главное, не оопускать противника, не давать ему отдышаться и прийти в себя... Пока не сдастся или не погибнет... wassat
    Горный стрелок
  4. capitosha1rang (Алекс Линкевич) Сегодня, 10:10
    Я бы их держал на восточной границе Сирии.
    "Предавший однажды..."
    capitosha1rang
Картина дня