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Ситуация в Сирии. Проамериканские боевики нанесли удар по САА в Хомсе
Проамериканские силы «Магавир Ат-Тауры» нанесли ракетный удар по САА в Хомсе. Правительственные силы провели мощную атаку на позиции исламистов в провинции Дараа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
На юго-востоке провинции Хомс вспыхнули вооруженные столкновения между исламистскими формированиями, поддерживаемыми США, и правительственными силами. Боевики группировки «Джейш Магавир Ат-Таура» выпустили несколько ракет по населенным пунктам Аль-Алияна и Аль-Хальба, занимаемым Сирийской арабской армией (САА). Есть погибшие и раненые. Напомним, подготовка боевиков ведется на контролируемой американскими войсками территории в районе Ат-Танфа. К вечеру позиции правительственных войск атаковали «спящие ячейки» ИГ (группировка запрещена в РФ), которым удары «соседей» оказались на руку.
В свою очередь сирийская армия, применив ракеты класса «земля-земля», нанесла мощнейший удар по позициям джихадистов в провинции Дараа в районе городов Эль-Хирак, Масифра, Малиха-Шаркия, Малиха-Эль-Гарбия, Бусра-Эль-Шам, Бусра-Эль-Харир и Эль-Карак. После интенсивной битвы несколько городов перешли под контроль САА. В настоящее время проводится операция по блокированию крупного опорного пункта исламистов Бусра Аль-Харир. После изоляции города, боевикам будет предложено сдаться. В случае отказа, населенный пункт будет взят штурмом.
Между тем российский Центр по примирению сторон в САР сообщил о переходе на сторону правительства одного из формирований «свободной армии» (САА), дислоцированного в Южной зоне деэскалации.
Лидер формирования Важди абу Слес завил, что находящиеся под его контролем населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль «с сегодняшнего дня переходят под контроль законного правительства».
Он добавил, что отныне его бойцы будут сражаться на стороне сирийской армии.
На юго-востоке провинции Хомс вспыхнули вооруженные столкновения между исламистскими формированиями, поддерживаемыми США, и правительственными силами. Боевики группировки «Джейш Магавир Ат-Таура» выпустили несколько ракет по населенным пунктам Аль-Алияна и Аль-Хальба, занимаемым Сирийской арабской армией (САА). Есть погибшие и раненые. Напомним, подготовка боевиков ведется на контролируемой американскими войсками территории в районе Ат-Танфа. К вечеру позиции правительственных войск атаковали «спящие ячейки» ИГ (группировка запрещена в РФ), которым удары «соседей» оказались на руку.
В свою очередь сирийская армия, применив ракеты класса «земля-земля», нанесла мощнейший удар по позициям джихадистов в провинции Дараа в районе городов Эль-Хирак, Масифра, Малиха-Шаркия, Малиха-Эль-Гарбия, Бусра-Эль-Шам, Бусра-Эль-Харир и Эль-Карак. После интенсивной битвы несколько городов перешли под контроль САА. В настоящее время проводится операция по блокированию крупного опорного пункта исламистов Бусра Аль-Харир. После изоляции города, боевикам будет предложено сдаться. В случае отказа, населенный пункт будет взят штурмом.
Между тем российский Центр по примирению сторон в САР сообщил о переходе на сторону правительства одного из формирований «свободной армии» (САА), дислоцированного в Южной зоне деэскалации.
Лидер формирования Важди абу Слес завил, что находящиеся под его контролем населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль «с сегодняшнего дня переходят под контроль законного правительства».
Он добавил, что отныне его бойцы будут сражаться на стороне сирийской армии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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