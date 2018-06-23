Получат по зубам и с Запада, и с Востока: Савченко предсказала судьбу Киева

Они получат по зубам и с запада, и с востока. Получит Киев. Тот самый официальный Киев, который называет себя властью,

Депутат Рады Надежда Савченко, обвиняемая в госизмене, в пятницу была доставлена в суд для рассмотрения ходатайства защиты об изменении ей меры пресечения в виде ареста на более мягкую – в виде домашнего ареста либо взятия на поруки, сообщает Страна.ua Судья отказал в удовлетворении ходатайства, оставив Савченко под стражей.После оглашения решения обвиняемая выступила с короткой речью, в которой опровергла домыслы следствия о том, что собиралась с группой единомышленников взрывать детские дома и все те объекты (например, Верховную раду), которые ей приписывает Генпрокуратура Украины.Она напомнила присутствующим, что на Майдане также было очень много оружия, в том числе взрывчатки. Но одно дело, что-то готовить, и совсем другое, – когда приходит время действовать.Так вот, «когда пришло время брать в руки оружие, я взяла санитарную сумку и пошла оказывать медицинскую помощь», сказала Савченко.К сожалению, киевская власть «заранее обгадилась (выражение заменено, – ВО)», отметила экс-депутат. Однако, по ее словам, Киев не до конца понимает, что ему грозит – если он еще «повымахивается» и не перестанет душить людей, не остановит войну в Донбассе, то «получит всё сполна».заявила Савченко.Напомним, Надежда Савченоко была арестована Шевченковским районным судом Киева 23 марта. В этот же день она объявила голодовку. Правда, по сообщениям защиты, несколько раз ее пришлось прервать для того, чтобы пройти тесты на полиграфе («детекторе лжи»).