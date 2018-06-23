14:04 23 июня
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Получат по зубам и с Запада, и с Востока: Савченко предсказала судьбу Киева

Депутат Рады Надежда Савченко, обвиняемая в госизмене, в пятницу была доставлена в суд для рассмотрения ходатайства защиты об изменении ей меры пресечения в виде ареста на более мягкую – в виде домашнего ареста либо взятия на поруки, сообщает Страна.ua.



Судья отказал в удовлетворении ходатайства, оставив Савченко под стражей.

После оглашения решения обвиняемая выступила с короткой речью, в которой опровергла домыслы следствия о том, что собиралась с группой единомышленников взрывать детские дома и все те объекты (например, Верховную раду), которые ей приписывает Генпрокуратура Украины.

Она напомнила присутствующим, что на Майдане также было очень много оружия, в том числе взрывчатки. Но одно дело, что-то готовить, и совсем другое, – когда приходит время действовать.

Так вот, «когда пришло время брать в руки оружие, я взяла санитарную сумку и пошла оказывать медицинскую помощь», сказала Савченко.

К сожалению, киевская власть «заранее обгадилась (выражение заменено, – ВО)», отметила экс-депутат. Однако, по ее словам, Киев не до конца понимает, что ему грозит – если он еще «повымахивается» и не перестанет душить людей, не остановит войну в Донбассе, то «получит всё сполна».

Они получат по зубам и с запада, и с востока. Получит Киев. Тот самый официальный Киев, который называет себя властью,
заявила Савченко.

Напомним, Надежда Савченоко была арестована Шевченковским районным судом Киева 23 марта. В этот же день она объявила голодовку. Правда, по сообщениям защиты, несколько раз ее пришлось прервать для того, чтобы пройти тесты на полиграфе («детекторе лжи»).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:09
    ! Надя ,ты хоть и стерва редкая.Но я на это смотреть не могу.Я, не фашист..Я не испытываю кайф когда человек действительно страдает.
    Наблюдатель2014
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:23
      А у нас ночные события. Я только вернулся с юга Республики.

      Сегодня, в районе 1 часа ночи, украинские боевики предприняли попытку улучшить свои позиции южнее н.п. КОМИНТЕРНОВО. Для этого силами двух групп общей численностью до 15-ти человек под покровом ночи выдвинулись в сторону наших позиций. В этот раз, как исключение, террористы находились в трезвом состоянии, и старались себя не раскрыть громким общением.

      Тем не менее, благодаря бдительности наших военнослужащих, украинские вояки были замечены еще на подступах к минным полям. Наши военнослужащие перегруппировались и приступили к наблюдению за горе-боевиками, которые подорвались при обезвреживании первых же мин. Раскрыв себя, одна группа кинулась в бегство, бросив подорвавшихся на мине боевиков, другая группа продолжила сближение, надеясь на поддержку первой группы и минометного огня с позиций ВСУ.
      Вступив в боевое столкновение, наши военнослужащие применением только стрелкового оружия остановили атаку противника. В результате профессиональных действий военнослужащих ВС ДНР часть украинских горе-вояк пустилась в бегство, бросив своих раненых на поле боя, а другая часть террористов понесла существенные потери. По предварительным данным, до ТРЕХ террористов было ликвидировано, и не менее ЧЕТЫРЕХ получили ранения. С нашей стороны ранение получил ОДИН защитник.
      При чем, под минометный огонь подразделений ВСУ попали не только наши позиции, но и район где боевики бросили своих раненных, подорвавшихся на мине. Не исключено, что ликвидация своих террористов имела цель не допустить попадания раненных боевиков в плен.
      Владыка Ситх
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:31
        Сергей , приветствую ! hi
        Цитата: Владыка Ситх
        В этот раз, как исключение, террористы находились в трезвом состоянии

        Судя по результатам - трезвость вовсе не является гарантией неуязвимости . wink
        bouncyhunter
        1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:40
          Цитата: bouncyhunter
          Судя по результатам - трезвость вовсе не является гарантией неуязвимости

          Ну да. А если они были обнаружены еще на подходе к минным полям, то это говорит о их полной необученности...
          helmi8
        2. MPN (Павел) Сегодня, 12:31
          которые подорвались при обезвреживании первых же мин
          Да дятлы еще те... Кто же ночью мины пытается руками обезвреживать? Полагаю там через одну на неизвлекаемость поставлена...
          MPN
          1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 13:17
            Цитата: MPN
            которые подорвались при обезвреживании первых же мин
            Да дятлы еще те... Кто же ночью мины пытается руками обезвреживать? Полагаю там через одну на неизвлекаемость поставлена...

            В ВОВ перед любым наступлением или проходом разведгруппы саперы руками обезвреживали мины по ночам. А как иначе было сделать проходы в минных полях?
            Да и установка минных полей осуществлялась по ночам.
            Капитан Пушкин
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:30
              Петр, в ВОВ работали сапёры/минёры, а не двухнедельной подготовки селюки. hi
              sabakina
            2. MPN (Павел) Сегодня, 13:54
              Так не подорвались бы если бы не неизвлекаемость, что ж они прыгали по минам?.. Сей час расчистка делается подрывом, начиная с установок "тропа" ЗРП-2 и заканчивая «Метеорит» УР-77, в зависимости от задач. А при проникновении ДРГ ставятся метки не прибегая к разминированию...
              MPN
        3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:34
          Паша, приветствую! hi Нужны еще годы правильной подготовки, а у ВСУ 14 дней обучения и на фронт.
          Владыка Ситх
        4. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:35
          Замаскировались, блин. Они думали,что их могут обнаружить по "выхлопу" горилки? laughing
          сибиралт
      2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 11:42
        Почему полностью не уничтожили бендеровских мразей? Почему не причесали их пулеметным огнем и минометами?
        Кот_Кузя
      3. Подрезчик (Александр) Сегодня, 12:00
        [/quote]Сергей, можем обсудить вопрос определенной помощи? Группа белорусских товарищей готова помочь. Все "бывшие"...Готовы помочь финансово, и материально. А вообще-держитесь, мужики!!!! hi
        [quote]А у нас ночные события. Я только вернулся с юга Республики.
        Подрезчик
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:28
          Приветствую, Александр. Это вы откуда скопировали?
          Владыка Ситх
          1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 12:33
            Сергей, с этой статьи. Я не тролль, я реальный белорусский гражданин. Все предложения мои реальны. hi
            Подрезчик
          2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:45
            Сергей, Сашка просто не справился с цитированием. Со смартфоном такое бывает часто.
            sabakina
      4. Moskovit (Алексей) Сегодня, 12:13
        Мужики, держитесь. Мы со своих диванов чем можем поможем. Пиши в личку если что. Ну а северный ветер вообще непредсказуем. Как задует и много чего может из терриконов выдуть.)
        Moskovit
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:25
      Сергей hi Таковы печальные результаты радения за нэньку "не по понятиям" правящей верхушки . Демократия , однако ...
      bouncyhunter
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 11:54
        Доброго времени всем! hi , правителей толкают на развязывание большой войны и ещё подтягивают Приднестровье , того гляди и там полыхнет.
        cniza
      2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 12:03
        Паш, привет! hi Ты, друже, неправильно написал-надо "демократия". Извини, поправил.... feel
        А вообще девочка осунулась в украинской тюрьме, в российской морда была шире плеч....
        Подрезчик
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:48
          Саш, прЮвет. Форма стража......вроде не украинская....Плохо видно на фото....Сам в первую очередь обратил внимание.
          sabakina
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:11
    А вот теперь она - реально голодает. А то в Российской тюрьме прямо "опухла" от голода...
    Неужели до неё "дошло"? Ну, не знаю... Стоит ей выбраться... Так ведь - не выпустят. Придушат "по-тихому", если в тюрьму не закатают до скончания века. Она "отыгранная" карта.
    Горный стрелок
    1. Ваше благородие (Валерий) Сегодня, 12:04
      Тоже заметил, что на родине она без голодовки похудела, не то что в российской тюрьме. -Хотел написать а тут готовый коментарий, поддерживаю
      Ваше благородие
  3. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 11:14
    Да уж! Гадина действительно похудела, выглядит изможденной, не то что тогда, когда выходила из российской тюрьмы и была розовощекой, пышущей здоровьем самкой.
    Кажется, ее по-тихой травят, а она даже не понимает этого. Ну что же, черти в Аду ее заждались. Для нее приготовлена отдельная сковорода с особо жгучим и горячим маслом.
    Кот_Кузя
    1. Злой543 Сегодня, 11:22
      Если Надя помрёт от яда в тюрьме, обвинят нас, скажут что убрали свидетеля
      Злой543
      1. Комментарий был удален.
      2. Ваше благородие (Валерий) Сегодня, 12:05
        Неа, скажут агента своего убрали
        Ваше благородие
      3. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 13:05
        Цитата: Злой543
        Если Надя помрёт от яда в тюрьме, обвинят нас, скажут что убрали свидетеля

        А если не от яда и не в тюрьме?Уверяю Вас----скажут точно тоже самое! А если не она? Хошь Бабченко? Хошь поросёнок от алкоголя, цэ диабета,----всё равно одни и теже слова будут!!!!!!
        Reptiloid
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:51
      Кузьма , могу ошибаться, но мне кажется, сейчас она нам полезнее живой.
      sabakina
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 11:22
    Сбледнула и схуднула шота. Демократические застенки видимо суровее тоталитарных российских, там нет жк-телика и холодильника с едой для голодовки.
    Altona
  5. Trevis (Артём) Сегодня, 11:27
    Савченко предсказала судьбу Киева

    Что то в украинской тюрьме она исхудала. Видно там голодовка настоящая.
    Trevis
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 11:31
    Цитата: Злой543
    Если Надя помрёт от яда в тюрьме, обвинят нас, скажут что убрали свидетеля

    -----------------------
    От яда? Я думаю, что ГРУшник засадит ей полмагазина в спину. Да, да!
    Altona
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:32
    Савченко хоть и своеобразная "дама", но предчувствие у нее не отнять. Киев сам нарывается получить и с востока и с запада. Чего ему и желаю.
    rotmistr60
  8. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:34
    всё,Наденька,ты вышла в тираж,теперь у "правозащитников" и остальной либеральной гнили новый "герой",новая "жертва",которую надо защищать-это так называемый режиссёр и самый настоящий террорист-Сенцов...
    taiga2018
  9. Комментарий был удален.
    1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:51
      Цитата: Kasandra
      А вот девчушек жалко

      а чего их жалеть,они выбрали этот путь(в смысле в Европу),так что пусть теперь шагают,шагают и шагают...
      taiga2018
      1. Комментарий был удален.
        1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 12:39
          Не шагают, а скачут. Мужики на площадях, а бабы на членах в борделях. Хотя, Украина же це Европа! Так что и украинцы могут на членах арабов и негров скакать.
          Просто жалко их, славянская нация
          Поляки тоже славяне, но злейшего врага не найти. Чехи тоже славяне, но исправно работали на нацистов вплоть до 9 мая 1945 г. 20% вооружения было сделано на чешских заводах руками чешских рабочих.
          Кот_Кузя
    2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 13:24
      Цитата: Kasandra
      А вот девчушек жалко , где они сейчас в каких борделях (турции или саудовской аравии ???)))

      Вот только не надо по поводу этих девчушек сопли по щекам размазывать - девчушки очень даже хорошо представляют, что их в Европе ожидает, в кружевных ли трусах или вовсе без трусов, это их осознанный выбор, взросленькие уже.
      Капитан Пушкин
  10. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 11:43
    Это надо же быть таким тупым существом, что постоянно находить приключения на свою дупу !
    Ретвизан 8
  11. demo (Ван) Сегодня, 11:51
    Надежда умирает последней.
    Надежда власти - успеть вовремя сбежать.
    А вот надежды Надежды не сбудутся.
    Она умрет значительно раньше.
    demo
  12. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:52
    Ни как не пойму, когда она была искренена , когда наводчицей была или сейчас.Что - то подозреваю , осудят, затем отпустят..перед выборами..Идет какая-то игра....
    parusnik
  13. ggl1 Сегодня, 11:55
    Хоть ты Надежда и наш пртивник
    но зато честный человек
    Заслуживаешь только уважение
    ggl1
    1. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 13:15
      Цитата: ggl1
      Хоть ты Надежда и наш пртивник
      но зато честный человек
      Заслуживаешь только уважение

      Это с чего хоть?! А может и тех, кто в Одессе людей убивал, так же зауважаем? Чем она от них отличается?
      Tank Hard
    2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 13:26
      Цитата: ggl1
      Заслуживаешь только уважение

      Да нет, не только. Ещё стакан водки да пулю в лоб.
      Капитан Пушкин
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:20
    Русская кича излечивает злокачественную свидомию
    Дормидонт
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