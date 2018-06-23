Потеря оружия и следы волочения. Чем закончилась попытка ВСУ "улучшить позиции"

Другая группа продолжила сближение, надеясь на поддержку первой группы и минометного огня с позиций ВСУ. Вступив в боевое столкновение, наши военнослужащие применением только стрелкового оружия остановили атаку противника.

Оперативное командование ДНР сообщает о резком обострении ситуации на азовском направлении. Украинские силовики подвергли обстрелу территории ДНР в районе населённого пункта Коминтерново. По обстрелом оказались Ленинское и Саханка. В общей сложности было выпущено 25 мин калибром 120 мм. Также применялись вооружения боевых машин пехоты, гранатомёты и «стрелковка».Сообщается о попытке продвижения ВСУ в ночное время суток. Так, использовались силы двух небольших диверсионных групп численностью около 15 человек. Украинские силовики, как заявлено, попытались улучшить свои позиции к югу от Коминтерново. При этом несколько человек из диверсионной группы подорвались при попытке обезвредить мины на минном поле. При этом утверждается, что другие силовики ВСУ «кинулись в бегство, оставив раненых».Из материала:В общей сложности, «до трёх» военнослужащих ВСУ погибли, не менее 4-х получили ранения. Один военнослужащий ВС ДНР ранен в ходе боя.На месте подрыва представителей ДРГ ВСУ утром были обнаружены два автомата и «следы волочения».В сводке также сообщается о получении информации о переброске 4-х отремонтированных на Харьковском заводе танков ВСУ в район дислокации 93-й омбр. Примечательно, что такие сведения сообщили военнослужащим армии ДНР местные жители, уставшие от постоянных украинских провокаций.