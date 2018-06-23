14:05 23 июня
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Потеря оружия и следы волочения. Чем закончилась попытка ВСУ "улучшить позиции"

Оперативное командование ДНР сообщает о резком обострении ситуации на азовском направлении. Украинские силовики подвергли обстрелу территории ДНР в районе населённого пункта Коминтерново. По обстрелом оказались Ленинское и Саханка. В общей сложности было выпущено 25 мин калибром 120 мм. Также применялись вооружения боевых машин пехоты, гранатомёты и «стрелковка».

Сообщается о попытке продвижения ВСУ в ночное время суток. Так, использовались силы двух небольших диверсионных групп численностью около 15 человек. Украинские силовики, как заявлено, попытались улучшить свои позиции к югу от Коминтерново. При этом несколько человек из диверсионной группы подорвались при попытке обезвредить мины на минном поле. При этом утверждается, что другие силовики ВСУ «кинулись в бегство, оставив раненых».

Из материала:
Другая группа продолжила сближение, надеясь на поддержку первой группы и минометного огня с позиций ВСУ. Вступив в боевое столкновение, наши военнослужащие применением только стрелкового оружия остановили атаку противника.



В общей сложности, «до трёх» военнослужащих ВСУ погибли, не менее 4-х получили ранения. Один военнослужащий ВС ДНР ранен в ходе боя.



На месте подрыва представителей ДРГ ВСУ утром были обнаружены два автомата и «следы волочения».

В сводке также сообщается о получении информации о переброске 4-х отремонтированных на Харьковском заводе танков ВСУ в район дислокации 93-й омбр. Примечательно, что такие сведения сообщили военнослужащим армии ДНР местные жители, уставшие от постоянных украинских провокаций.

Использованы фотографии: Фейсбук
19

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Комментарии 19

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  1. Комментарий был удален.
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:36
      Фотография БТР-80 ВС ДНР, уничтоженного огнем ВСУ в Коминтерново 21 июня. БТР принадлежал 9 полку морской пехоты ВС ДНР.
      Владыка Ситх
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 12:53
        Вот интересно. Учился в Военнном Училище вместе с украинцами. Учились прилично, экзамены и зачеты сдавали. Разучились воевать???? Ну и Слава Богу!!!!
        Подрезчик
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:57
          Те с кем вы учились наверно по 40-50 лет. Те кто умел, что то делать под разными предлогами отказались служить или погибли в 2014-2015 и с нашей стороны кстати тоже.
          Владыка Ситх
      2. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 13:05
        Срегей , приветствую!!! hi
        Цитата: Владыка Ситх
        Фотография БТР-80 ВС ДНР, уничтоженного огнем ВСУ в Коминтерново

        Я так понимаю, позиции уже поменяли??
        Тут на ВО, тоже хватает с "той" стороны...
        ИМХО: если и полезут (по серьезному), то ближе к осени... Слишком серьезно ВВП предупредил what
        С другой стороны, может проведем ЧМ и за укропов возмемся?? wink
        LiSiCyn
        1. Пленник (Айрат) Сегодня, 13:19
          Конечно хватает. Иначе откуда те семеро, которым понравился подбитый бэтр наших.
          Пленник
        2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 13:20
          Цитата: LiSiCyn
          ..С другой стороны, может проведем ЧМ и за укропов возмемся?? wink

          Об этом во всю трубят западные масс-медиа, мол ЧМ-18 это единственная ниточка, за которую можно было дёргать Россию. После завершения мундиаля (когда России терять будет уже нечего), Москва по полной программе разберётся с Украиной. hi
          Проксима
          1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 13:59
            Ваши слова, да Богу в уши!!! hi
            LiSiCyn
        3. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 13:43
          Цитата: LiSiCyn
          Срегей , приветствую!!! hi
          Цитата: Владыка Ситх
          Фотография БТР-80 ВС ДНР, уничтоженного огнем ВСУ в Коминтерново

          Я так понимаю, позиции уже поменяли??
          Тут на ВО, тоже хватает с "той" стороны...
          ИМХО: если и полезут (по серьезному), то ближе к осени... Слишком серьезно ВВП предупредил what
          С другой стороны, может проведем ЧМ и за укропов возмемся?? wink

          Беритесь на здоровье.
          KLV2018
          1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 13:57
            А ведь ты, не Севастополец no
            В Севастополе, живут добрые , отзывчивые люди, настоящие патриоты России...
            Ты же, похож на укропского троля... Скорей всего им и являешься negative Специально, под ЧМ регался??
            Маленький, жалкий троль tongue
            LiSiCyn
      3. Александр War (Александр) Сегодня, 13:23
        Ситх а чем уничтожили БТР -минометной миной?
        Александр War
  2. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 12:42
    Цитата: Владыка Ситх
    Фотография БТР-80 ВС ДНР, уничтоженного огнем ВСУ в Коминтерново 21 июня. БТР принадлежал 9 полку морской пехоты ВС ДНР.

    Сам фотографировал?
    Dietmar
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:50
      А что Вас беспокоит , или это , по Вашему , не правда?
      cniza
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:55
      Цитата: Dietmar
      Сам фотографировал?

      Вы того... поаккуратнее, что ли...
      Кто такой Владыка Ситх, здесь большинство людей знают, и к словам его... прислушиваются, так скажу.
      А вот кто Вы есть такой и чем тут работаете - это пока мало кому известно.
      Я понятен до сих пор, или перевод требуется?
      Голован Джек
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:40
        Цитата: Голован Джек
        Владыка Ситх, здесь большинство людей знают,

        Ради спортивного интереса зашел на спутниковую карту Яндекс и внимательно просмотрел все строения вдоль дороги. Ни чего похожего не увидел.. Кроме того, нет фотографий ни в "Русской весне" и других нормальных (не бандеровских) изданиях.
        Так какими источниками пользуется " Владыка Ситх"?
        Vita VKO
        1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 14:04
          На "Телеге" у Военного осведомителя, уже есть фото...
          LiSiCyn
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:00
    Провокации продолжаются...
    parusnik
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:21
    Волочить им не перевыволочить
    Дормидонт
  5. Александр War (Александр) Сегодня, 13:25
    Цитата: Владыка Ситх
    Фотография БТР-80 ВС ДНР, уничтоженного огнем ВСУ в Коминтерново 21 июня. БТР принадлежал 9 полку морской пехоты ВС ДНР.

    Снято с бпла укровермахта?
    Александр War
  6. BAI Сегодня, 13:45
    Первоисточник уничтоженного БТР - фэйсбук (укровский фонд). lostarmour.info потерю подтверждает.
    BAI
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