Японский «стелс» пятого поколения: скоро в небесах планеты



ATD-X, он же X-2, он же Shinshin в фирменной красно-белой ливрее. Источник: airwar.ru ATD-X, он же X-2, он же Shinshin в фирменной красно-белой ливрее. Источник: airwar.ru



Shinshin на рулежке. Источник: airwar.ru Shinshin на рулежке. Источник: airwar.ru



Двигатель XF5-1, используемый на прототипе X-2. Очевидно, этот силовой агрегат не отвечает требованиям, предъявляемым к технике для истребителей пятого поколения. Источник: wikipedia.org Двигатель XF5-1, используемый на прототипе X-2. Очевидно, этот силовой агрегат не отвечает требованиям, предъявляемым к технике для истребителей пятого поколения. Источник: wikipedia.org



На фото видны створки управления вектором тяги двигателей. Этот решение, безусловно, временное — оно никак не сочетается с технологиями малозаметности. Источник: airwar.ru На фото видны створки управления вектором тяги двигателей. Этот решение, безусловно, временное — оно никак не сочетается с технологиями малозаметности. Источник: airwar.ru



Сравнение контуров и размеров Shinshin с ближайшими конкурентами. Источник: globalsecurity.org Сравнение контуров и размеров Shinshin с ближайшими конкурентами. Источник: globalsecurity.org



Эскиз проекта F-3, предположительно, серийного варианта X-2. Источник: defenceforumindia.com Эскиз проекта F-3, предположительно, серийного варианта X-2. Источник: defenceforumindia.com



Первый и пока единственный полет Shinshin. Источник: airwar.ru Первый и пока единственный полет Shinshin. Источник: airwar.ru

В статье использовались материалы периодического издания "Взлет".

История будущего «японского прорыва» началась ещё в 1994 году, когда Институт технических исследований и разработок Управления национальной обороны Японии TRDI (Technical Research & Development Institute) и фирма Mitsubishi Heavy Industries (MHI) приступили к реализации проекта TD-X (Technology Demonstrator eXperimental, «Экспериментальный демонстратор технологий»). Тему стали развивать с целью создания летающей машины на замену F-15J в начале XXI столетия и денег на это предусмотрели около 1 млрд. долларов. В 1995 году для работ над двигателем тягой в 5000 кгс привлекли компанию Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI), которая предложила в качестве базы взять ТРДД F3-30. Предусматривалось разработать на его основе двухконтурный двигатель с форсажной камерой XF3-400, однако получили только 3500 кгс. В итоге требуемые 5000 кгс удалось достичь только к 2008 году на образце XF5-1.Первоначально предполагалось поднять самолет в воздух в 2000 году, потом этот срок отодвинули к 2007 году, а потом его переименовали в ATD-X, добавив Advanced (перспективный). Во многом перенос сроков связан с проектом Mitsubishi F-2, представляющим собой увеличенный «американец» F-16 с большими площадью и размахом крыльев. К слову, F-2 стал первым в мире истребителем с локатором АФАР собственной японской разработки – J/APG-1. Японцы работали вместе с Lockheed Martin и к началу 2016 году сумели поставить в строй аж 64 такие машины. Так вот, ATD-X должен был сменить F-2 в рядах сил самообороны Японии где-то в районе 2027 года. Обида на США за отказ делить технологиями, и собственная гордость дали японцам повод назвать проект еще одним словом – Shinshin или «дух нации». В 2000 году появился первый пилотажный стенд для моделирования новых концепций воздушного боя, а с 2002 года японцы работают над самовосстанавливающейся адаптивной системой управления самолетом. Система именуется SRFCC (Self Repairing Flight Control Capability) и обеспечивает управляемость самолетом при боевом повреждении или неисправностях. Управляющие сигналы передаются через помехозащищенный оптоволоконный канал – технология fly-by-light.Эффективную поверхность рассеивания нового истребителя пришлось замерять во Франции на полигонном комплексе SOLANGE в Брюзе – у японцев подобных условий нет. Для этого смастерили модель 1:1,33 и в полной секретности в сентябре-ноябре 2005 года «обкатывали» на французском испытательном стенде. А вот аэродинамику будущего истребителя пятого поколения уже исследовали в Японии на полигоне в Хоккайдо на радиоуправляемой модели масштаба 1:5. Но в 2008 году грянул кризис и японском Министерству обороны урезали бюджет на ATD-X сразу в 7 раз, что не могло не сказаться на темпах разработки машины. И только на следующим год деньги пришли в приемлемом объеме и это позволило начать постройку первого самолета-демонстратора. Контракт на его постройку был подписан в конце 2011 года. Собирать машину решили всем японским миром – фюзеляж и окончательная сборка легли на упоминаемую MHI, за консоли крыла отвечала Fuji Heavy Industries, а кабину доверили Kawasaki Heavy Industries. Итоговый экземпляр имеет длину 14,2 м, размах крыльев – 9,1 м и высоту с выпущенный шасси – 4,5 м. Пустой Shinshin весит от 9000 до 9700 кг (данные разнятся), а в «максимуме» — 13000 кг.Утверждается, что доля композитов в конструкции может достигать 30%. Первая машина пока без радиопоглощающего покрытия корпуса – его имеет только фонарь кабины. Но военное руководство Минобороны Японии утверждают, что стелс-технологии для Страны восходящего солнца вполне по силам и ATD-X будет (внимание!) иметь ЭПР «меньше, чем у птицы, но больше, чем у насекомого». Самолет имеет два двигателя упоминаемого типа XF5-1 с тягой на форсаже 5000 кгс с трехступенчатым компрессором низкого давления, шестиступенчатым высокого давления и двумя турбинами также низкого и высокого давления. Вектор тяги двигателя отклоняется тремя плоскостями за соплами каждого XF5-1. Торжественную «первую клёпку» шпангоута фюзеляжа провели на заводе MHI в Тобисиме 28 марта 2012 года в присутствии представителей Минобороны и управленцев TRDI. Спустя два года самолет в яркой красно-белой ливрее с бортовым номером 51-0001 покинул цех MHI в Комаки, что в префектуре Айти. В самом начале 2015 года начались проблемы с программным обеспечением системы управления двигателем и первый полет сдвинули почти на 12 месяцев. Однако и этот срок не был выдержан – 28 января 2016 года самолет лишь официально представили прессе (тогда и дали ему имя X-2), в 2 февраля начались рулежки и пробежки. Первый разгон до скорости отрыва от полосы состоялся 12 апреля.В 8.47 утра 22 апреля 2016 года летчик-испытатель, чье имя не обнародовано, поднял в воздух со взлетной полосы аэродрома в Нагойе экспериментальный истребитель пятого поколения X-2. Как обычно в таких случаях, полет проходил на «минимальных настройках» с выпущенным шасси на скорости 370 км/ч и без управления вектором тяги двигателей. Домой самолет после взлета не вернулся, а спустя 26 минут приземлился на авиабазе Сил самообороны Японии в Гифу. Ничего необычно в полете не произошло, лишь некоторые наблюдатели отметили очень короткий разбег X-2.Будущее Shinshin X-2 японское руководство связывает с несколькими ключевыми аспектами. Первый – формирование ЭПР, меньше, чем у аналогичных самолетов противника. Японцы в этой связи активно работают над новыми радиопоглощающими материалами и новыми формами воздухозаборников. Второй – разработка РЛС следующего поколения, способной обнаруживать малозаметные объекта. Третий аспект – принцип cloud-shooting или «облачная стрельба», позволяющий наносить удары на основании внешних источников целеуказания (ДРЛО или других истребителей). Четвертый – разработка нового двигателя с меньшими размерами и способностью летать на сверхзвук в крейсерском режиме, чего пока X-2 делать не умеет.По имеющейся информации, двигатель, РЛС и стелс-технологии сейчас в процессе разработки и должны быть готовы к 2020 году. До конца 2018 года японцы будут раздумывать о разработке на базе Shinshin нового истребителя под индексом F-3, а первые полеты этого прототипа запланированы на 2024-2025 гг. В самом оптимистичном варианте в серию машина пятого поколения должна пойти в 2027 году, однако, учитывая «расторопность» японцев в данном вопросе, верится в это с трудом. Как вариант, японцы могут к тому времени скооперироваться с американцами (читай с Lockheed Martin) в создании совместного самолета с учетом собственных наработок. Успеет ли Япония вооружиться собственными новыми истребителями к тому времени, когда «друзья» в округе уже будут с машинами пятого поколения? Или, учитывая последние сомнения руководства в целесообразности проекта ATD-X, останутся в технологической зависимости от США?