Лукашенко: Если мы не выдержим, у нас развяжут войну как на Украине

Мы — на фронте. Если не выдержим эти годы, провалимся — значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или об нас будут просто вытирать ноги. А не дай Бог, ещё развяжут войну как на Украине.

Хотите — строем ходите, хотите — берите пистолеты и наводите тут порядок. Это ваши проблемы.