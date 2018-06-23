14:04 23 июня
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Лукашенко: Если мы не выдержим, у нас развяжут войну как на Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал обращающее на себя внимание заявление во время совещания по вопросам социально-экономического развития. Совещание проходило под Могилёвом, куда Лукашенко прибыл в формате рабочей поездки. По словам Лукашенко, необходимо интенсифицировать развитие сельскохозяйственной отрасли, и «навести, наконец, порядок» в сфере экономики.

Президент Белоруссии заявил, что предоставляет региональным чиновникам «неограниченные полномочия» для наведения порядка в социально-экономической сфере (цитата naviny.by):

Мы — на фронте. Если не выдержим эти годы, провалимся — значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или об нас будут просто вытирать ноги. А не дай Бог, ещё развяжут войну как на Украине.



Лукашенко: Если мы не выдержим, у нас развяжут войну как на Украине


О том, кого конкретно президент Белоруссии считает виновным в развязывании войны на Украине, Лукашенко не поведал. Также не поведал Лукашенко и о том, в состав какого именно государств РБ «может войти», если «не выдержит эти годы».

Лукашенко, обращаясь к местным руководителям, отметил, что основной целью является эффективное производство востребованной продукции и возможность выстоять в условиях современной конкуренции:
Хотите — строем ходите, хотите — берите пистолеты и наводите тут порядок. Это ваши проблемы.


Гнев Лукашенко был связан частично с невыполнением его конкретных поручений «на местах».

Накануне в Белоруссии сообщили о том, что Россельхознадзор отменил ранее введённые запреты на поставки молока из РБ и установил перечень продукции, которую можно ввозить на территорию Российской Федерации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:32
    Да, Батька - вот так загогулина! Если намек- то на кого?
    Silvestr
    1. Глядя Петрович Сегодня, 13:37
      Цитата: Silvestr
      Да, Батька - вот так загогулина! Если намек- то на кого?

      На себя пусть оглянется.
      Президент Белоруссии заявил, что предоставляет региональным чиновникам «неограниченные полномочия» для наведения порядка в социально-экономической сфере

      А чем он 20+ лет занимался, если надо сейчас срочно наводить "порядок в социально-экономической сфере"?
      Ну а пока проталкиванием своего отпрыска на "царство" сам готовит майдан со всеми вытекающими.
      Глядя Петрович
      1. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 13:55
        все просто -мировые олигархи тоже хотят подмять под себя -бабло качать можно и с народа.
        Сергей иппон
    2. Комментарий был удален.
    3. Svarog (Владимир) Сегодня, 13:42
      Цитата: Silvestr
      Да, Батька - вот так загогулина! Если намек- то на кого?

      Батька то сынка во всю готовит к престолу, а народ войной пугает.. Где нет заевшийся элиты, война туда не приходит.. по крайней мере такая, на которую Лукашенко намекает...
      Svarog
      1. TAMBU (tambu) Сегодня, 13:45
        Это в Ливии или в Сирии "заевшаяся" была элита? Уточнить хочется....
        TAMBU
        1. Svarog (Владимир) Сегодня, 13:50
          Цитата: TAMBU
          Это в Ливии или в Сирии "заевшаяся" была элита? Уточнить хочется....

          Нет, в Ливии вообще Кадаффи был большим молодцом в отношении своего народа, с Сирией сложнее...Славян будет сложно раскачать, если они чувствуют справедливость власти и видят, как руководство страны работает на благополучие народа, но когда они видят феодальное гос-во, где 80% население нищие, а другие 10-20% с жиру бесятся, да нищий народ еще большими налогами обкладывают, пенсии лишают, ну и тд.. вот тут раскачать не сложно будет.. Вот смысл моего посыла..
          Svarog
          1. TAMBU (tambu) Сегодня, 13:55
            ясно...только между феодализмом и капитализмом, так-и есть разница как говорят в Одессе...)В Ливии война была, а потому думается мне что фраза "Где нет заевшийся элиты, война туда не приходит" не корректна, ибо так получается что в мае 41-го в Кремле сидела зажравшаяся элита...что было не так)
            TAMBU
            1. Svarog (Владимир) Сегодня, 14:02
              Цитата: TAMBU
              ясно...только между феодализмом и капитализмом, так-и есть разница как говорят в Одессе...

              А я что сказал что ее нет? Речь о том, что мы ,очень быстро движемся в сторону именно феодализма, причем практически все постсоветские страны..
              Цитата: TAMBU
              мае 41-го в Кремле сидела зажравшаяся элита...что было не так)

              Не путайте жирное с теплым , стиль развязывания войн с тех пор сильно изменился, сейчас не будет войны, но может быть смена власти через революцию.. и Лукошенко именно на это намекает..
              Svarog
          2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 13:59
            Цитата: Svarog
            где 80% население нищие

            Это где Вы нашли такое? У
            Цитата: Svarog
            Славян

            именно?
            Цитата: Svarog
            нищий народ еще большими налогами обкладывают

            Цитата: Определение
            НИЩИЙ - Очень бедный, неимущий, живущий подаянием

            Смысл "обкладывать", если нечего обкладывать?
            И, да... давно все хотел поинтересоваться, Svarog: а Вы сами - тоже нищий? Если оно так, и подвердить сумеете реально - может, матпомощь Вам организовать? Я умею yes
            Голован Джек
    4. MPN (Павел) Сегодня, 13:45
      Цитата: Silvestr
      Если намек- то на кого?

      Ну что сразу намеки искать? Сказал образно своим дворянам... Но вот предложил неограниченные возможности... это ошибка, с дворянами так опасно, у них могут эти мандаты на вседозволенность далеко завести...
      MPN
    5. народник (юрий) Сегодня, 13:50
      Лукашенко
      Мы на фронте

      хотите- берите пистолеты и наводите тут порядок.

      fool Совсем рехнулся fool
      Видать, очень худо с экономикой. no Куда деньги-то подевал? request
      народник
      1. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 13:56
        у нас лярды с нефтянки текут -лярды!!!
        где они? fool request
        Сергей иппон
  2. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 13:33
    Нам бы такого президента ...
    Даже без нефтянки бы жили неплохо.
    А с нефтянкой лучше всех -народ бы жил ,а не упыри при власти как сейчас.
    Сергей иппон
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 13:49
      если у вас действительно такая уверенность в непогрешимости бацьки, то мне вас искренне жаль...
      если просто послепятничный синдром, то ничего...с кем не бывает...
      кстати, они может и живут без СВОЕЙ нефтянки...только за счет НАШЕЙ...
      kepmor
      1. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 13:54
        да пофиг за чей счет!.
        бензин там для граждан белорусии дешевше для народа!остальное пустое!!!
        а у нас?
        Все.? wassat
        Сергей иппон
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:55
      Даже без нефтянки бы жили неплохо. Если бы Беларусь нас заливала нефтью и газом
      Дормидонт
      1. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 14:03
        это врядли-если нефть потеряется баксов до 20(гипотетически )всем амбец.
        заводы или сдохли или полудохлые как и фабрики и с/х.
        Сергей иппон
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 13:35
    Что-то Лукашенко страха на граждан Белоруссии нагоняет. Зачем?
    Мы — на фронте. Если не выдержим эти годы, провалимся — значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или об нас будут просто вытирать ноги. А не дай Бог, ещё развяжут войну как на Украине
    .
    solzh
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 14:00
      Скоро выборы! Достижений нет, задачи не выполнены, народ уехал на заработки, гайки дальше закручивать уже некуда. Что ему остается? Только войной пугать или "рабством" в составе другой страны. Ему сейчас не позавидуешь, но виноват полностью сам. По крайней мере мне его будет не жалко.
      Гаргантюа
  4. sustav75 (Павел) Сегодня, 13:37
    Как же надоело это хамство по отношению к России! Если путин великий ТЕРПИЛА! То простой народ, русский! Нет! Я презираю лукашенко и всех тех, кто с ним! лукашенко падлец!
    sustav75
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 13:57
      один ньюанс...так кто же терпила????...великий путин или великий народ????
      kepmor
    2. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 13:58
      все просто ,наши олигархи хотят там править бал -отжать и делать бабосы ,да хоть на воздухе!
      нам же будут показывать где бело -бело ,но говорить ,что черно.
      Сергей иппон
  5. виктор н (Виктор н) Сегодня, 13:39
    Никаких реальных предпосылок для ускорения экономического роста в Белоруссии не видно: это просто хотелки. У страны нет никаких ресурсов для рывка; что было - уже износилось и устарело, а обновить не за что. Ни для экономики, ни для народа объединение с "некой страной" ничем не плохо, напротив: ресурсов у этой страны хватит и на себя, и на Беларусь. Вот чиновникам - да, сложно будет усидеть. Поэтому они и дальше будут пугать народ "олигархами".
    виктор н
  6. Подрезчик (Александр) Сегодня, 13:45
    Царю нужно "пукнуть"....
    Но он прав....
    Подрезчик
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:53
      Как так, чтобы да, так вовсе и нет
      Дормидонт
  7. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 13:46
    ну что, кончилась соска? а своего мозга то и нет? вот и все..писец бялорусского "чуда экономики" надо поменьше гуманитарку карателям всу отправлять..
    толя ежик
  8. Микадо (Николай) Сегодня, 13:47
    Я хочу сказать одно - пусть живут хорошо! В Белоруссию в отпуск ездить - одно удовольствие. good Люди хорошие!
    Совещание проходило под Могилёвом, куда Лукашенко прибыл в формате рабочей поездки.

    а вот это он зря. География-с! request Во время Первой Мировой ставка Николая находилась в Могилеве, в здании ратуши, оно не сохранилось. Кстати, даже многие местные думают, что Ставка находилась в здании Могилевского театра, которое находится рядом. Они ошибаются! hi

    а вот такая чеховская "Дама с собачкой" находится при входе в театр. Я был в нем один раз, году в 2006-м, что ли. Игра артистов выше всяких похвал! good Нос, уши и хвост у шпица натерты до блеска - на счастье! good drinks
    Друзья мои, что бы там Батька ни говорил.. Там наши люди, и наша культура, конечно, с особенностями. Первая особенность - там нет нашей нервозности и агрессии. yes good Они - именно - НАШИ. Пусть там все хорошо будет! Даст Бог - до Бреста доеду. soldier
    Микадо
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:49
    У батьки деменция? Что то рано...ещё не "поднял" Колю... Не определил "на княжение"...
    Горный стрелок
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:51
    Самастийнасць и нэзалэжнасць - залог будущего кровопролития
    Дормидонт
  11. senima56 (Николай) Сегодня, 13:52
    Что хохлы, что бульбаши- всё время жили за счёт России, в всю жизнь её кляли! Вот хохлам надоело лизать "москальскую дупу"- станут лизать американскую! Они думают, что "американская дупа" слаще!?
    senima56
  12. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:55
    Лукашенко: Если мы не выдержим, у нас развяжут войну как на Украине
    ....Огласите пожалуйста весь список..
    parusnik
  13. 23424636 Сегодня, 13:58
    Спасибо Батьке ,что много продуктов в Донбасс идет из Белоруссии ,Он мужик .хозяин. Душой за свой народ ,,да дистанцируется от Кремлевских счетоводов типо Силуанова с Орешкиным и их побратимов Рыжего Толика и Кудрина ,зная что в голове у этих клоунов - только лизнуть западных партнеров в ущерб русского простого работяги. Поэтому звереет на чиновников ,зная что народ верит ему как отцу родному. который в обиду врагу его не отдаст
    23424636
  14. gabonskijfront Сегодня, 14:02
    Лука эволюционирует,на заре президентства адепт единого государства и единого народа ,помню его спорный тезис, о том что белорусы те же русские ,только со знаком качества.А сейчас это типичный номенклатурный националист.
    gabonskijfront
  15. Громобой Сегодня, 14:03
    [quoteы — на фронте. Если не выдержим эти годы, провалимся — значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или об нас будут просто вытирать ноги. А не дай Бог, ещё развяжут войну как на Украину.е.]
    [/quote]Оговорочка по Фрейду,вместо слов о железой в лице единых государств под Флагом ОДКБ,а сказал он проститутско-обратное,и нашим и вашим,блин,а я ведь этому усачу верил в своё время.
    Громобой
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