Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Лукашенко: Если мы не выдержим, у нас развяжут войну как на Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал обращающее на себя внимание заявление во время совещания по вопросам социально-экономического развития. Совещание проходило под Могилёвом, куда Лукашенко прибыл в формате рабочей поездки. По словам Лукашенко, необходимо интенсифицировать развитие сельскохозяйственной отрасли, и «навести, наконец, порядок» в сфере экономики.
Президент Белоруссии заявил, что предоставляет региональным чиновникам «неограниченные полномочия» для наведения порядка в социально-экономической сфере (цитата naviny.by):
О том, кого конкретно президент Белоруссии считает виновным в развязывании войны на Украине, Лукашенко не поведал. Также не поведал Лукашенко и о том, в состав какого именно государств РБ «может войти», если «не выдержит эти годы».
Лукашенко, обращаясь к местным руководителям, отметил, что основной целью является эффективное производство востребованной продукции и возможность выстоять в условиях современной конкуренции:
Гнев Лукашенко был связан частично с невыполнением его конкретных поручений «на местах».
Накануне в Белоруссии сообщили о том, что Россельхознадзор отменил ранее введённые запреты на поставки молока из РБ и установил перечень продукции, которую можно ввозить на территорию Российской Федерации.
Президент Белоруссии заявил, что предоставляет региональным чиновникам «неограниченные полномочия» для наведения порядка в социально-экономической сфере (цитата naviny.by):
Мы — на фронте. Если не выдержим эти годы, провалимся — значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или об нас будут просто вытирать ноги. А не дай Бог, ещё развяжут войну как на Украине.
О том, кого конкретно президент Белоруссии считает виновным в развязывании войны на Украине, Лукашенко не поведал. Также не поведал Лукашенко и о том, в состав какого именно государств РБ «может войти», если «не выдержит эти годы».
Лукашенко, обращаясь к местным руководителям, отметил, что основной целью является эффективное производство востребованной продукции и возможность выстоять в условиях современной конкуренции:
Хотите — строем ходите, хотите — берите пистолеты и наводите тут порядок. Это ваши проблемы.
Гнев Лукашенко был связан частично с невыполнением его конкретных поручений «на местах».
Накануне в Белоруссии сообщили о том, что Россельхознадзор отменил ранее введённые запреты на поставки молока из РБ и установил перечень продукции, которую можно ввозить на территорию Российской Федерации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти