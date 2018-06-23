Рост экономики остановит вода. Как водные ресурсы становятся дороже нефтяных

Эксперты в области глобальной экономики изучают вызовы, которые могут уже в ближайшем будущем привести к тому, что у стран с самыми быстрорастущими экономиками в мире, ситуация может поменяться в худшую сторону. Другими словами, проанализированы данные того, что может повлиять на те или иные страны так, что рост их экономики не только замедлится, но и, вероятно, сменится на спад.Интересные данные публикует правительственный исследовательский центр Индии. В исследовательском материале заявлено о том, что Индия может стать именно тем государством мира, где рекордный экономический рост последних лет сменится катастрофическим падением. Для начала нужно отметить, что вот уже несколько лет подряд индийская экономика растёт более существенными темпами, чем, например, китайская. Так, в 2017 году ВВП Индии вырос на 7,5%.По мнению экспертов, у этого роста просматривается предел. Состоит он в уровне обеспечения огромного населения страны чистой водой. Данные последних нескольких лет для Индии выглядят удручающими: ежегодно в Индии более 200 тысяч человек умирает от банальной нехватки питьевой воды. При этом практически каждый второй житель Индии сталкивается с проблемой обеспеченности чистой водой ежедневно. Показатели астрономические – 600 млн человек.Авторы исследования говорят о том, что в 21 крупнейшем городе страны к 2020 году проблема может дойти до критической точки. Именно в 2020-м году, как считаются индийские специалисты, иссякнут запасы почвенно-грунтовых вод, способных «напоить» население городов-миллионников.Отмечено и резкое ухудшение с объёмами пресной воды в сельскохозяйственной отрасли Индии. На сегодняшний день лишь 16% крестьянских хозяйств страны имеют доступ к достаточным объёмам пресной воды. Прогноз экспертов неутешительный: к 2030 году спрос на воду в Индии превысит предложение ровно вдвое, в свою очередь это приведёт к ежегодному падению ВВП Индии примерно на 6%.Напомним, что Индия – член БРИКС и ШОС, который старается наращивать своё экономическое присутствие в этих международных организациях с участием России. Значит ли это, что вскоре, как для Индии, так и для многих других экономик, актуальнее станут трубопроводы с пресной водой, нежели трансграничные системы транспортировки нефти и газа? Проблема, на самом деле, достойна глубокого анализа.