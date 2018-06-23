17:10 23 июня
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Рост экономики остановит вода. Как водные ресурсы становятся дороже нефтяных

Эксперты в области глобальной экономики изучают вызовы, которые могут уже в ближайшем будущем привести к тому, что у стран с самыми быстрорастущими экономиками в мире, ситуация может поменяться в худшую сторону. Другими словами, проанализированы данные того, что может повлиять на те или иные страны так, что рост их экономики не только замедлится, но и, вероятно, сменится на спад.

Интересные данные публикует правительственный исследовательский центр Индии. В исследовательском материале заявлено о том, что Индия может стать именно тем государством мира, где рекордный экономический рост последних лет сменится катастрофическим падением. Для начала нужно отметить, что вот уже несколько лет подряд индийская экономика растёт более существенными темпами, чем, например, китайская. Так, в 2017 году ВВП Индии вырос на 7,5%.

По мнению экспертов, у этого роста просматривается предел. Состоит он в уровне обеспечения огромного населения страны чистой водой. Данные последних нескольких лет для Индии выглядят удручающими: ежегодно в Индии более 200 тысяч человек умирает от банальной нехватки питьевой воды. При этом практически каждый второй житель Индии сталкивается с проблемой обеспеченности чистой водой ежедневно. Показатели астрономические – 600 млн человек.


Авторы исследования говорят о том, что в 21 крупнейшем городе страны к 2020 году проблема может дойти до критической точки. Именно в 2020-м году, как считаются индийские специалисты, иссякнут запасы почвенно-грунтовых вод, способных «напоить» население городов-миллионников.

Рост экономики остановит вода. Как водные ресурсы становятся дороже нефтяных


Отмечено и резкое ухудшение с объёмами пресной воды в сельскохозяйственной отрасли Индии. На сегодняшний день лишь 16% крестьянских хозяйств страны имеют доступ к достаточным объёмам пресной воды. Прогноз экспертов неутешительный: к 2030 году спрос на воду в Индии превысит предложение ровно вдвое, в свою очередь это приведёт к ежегодному падению ВВП Индии примерно на 6%.

Напомним, что Индия – член БРИКС и ШОС, который старается наращивать своё экономическое присутствие в этих международных организациях с участием России. Значит ли это, что вскоре, как для Индии, так и для многих других экономик, актуальнее станут трубопроводы с пресной водой, нежели трансграничные системы транспортировки нефти и газа? Проблема, на самом деле, достойна глубокого анализа.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 15:07
    А куда вся вода то на земле девается? Круговорот воды в природе остановлен? Марсиане воруют?
    MPN
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 15:17
      да ее люди делают непригодной . например еще в 70х в Оби рыбы было столько что чуть ли не Китай прокормить можно было . а сейчас там эту рыбу надо сначала найти . а найти ее в самой реке не очень легко ибо ее абзац мало стало . это все последствия развития нефтянки . на Волге и других реках плотины ГРЭС убивают реки .
      да и другие люди ее усиленно прячут . так например Каддафи нашел огромные подземные озера с пресной водой и начал строить свой пресный водопровод который смог бы озеленить весь север Африки . и тут же Ливию разбомбили .
      но и сам климат так же меняется в этом плане не в лучшую сторону.
      Молдавия некогда зеленая страна уже наверное с десяток лет почти вся в засухе.
      колодцы которые я помню , всегда в моем детстве были полными почти до краев .
      сейчас пустые . люди за водой с вердрами за километр ходят (не сильно прикольная тема тащить ведра с водой целый километр )
      просто экспл
      1. Logall (Александр) Сегодня, 15:23
        Зато в России есть всё! Всё кроме экономики... А тормозят её те, кого, окунуть нужно... И вынырнуть не давать.
        Logall
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 15:53
          Вот скоро на Россию коситься будут по поводу воды и мечтать ею завладеть , а по поводу экономики " тормозов " надо убирать и никто кроме нас это не сделает.Приветствую! hi
          cniza
        2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:57
          Сашка. прЮвет! Что касается Индии, пусть для начала прекратят бросать своих покойников в Ганг! Сливать нечистоты туда же! Нет денег для ритуального костра ( а это у них ОЧЕНЬ дорого)-сожги на мебели. Зато будешь пить нормальную воду. Что касается России.....Есть у меня стойкое ощущение, что я уже жил, где то в гражданскую....И воевал на стороне красных...
          sabakina
      2. MPN (Павел) Сегодня, 15:25
        Но вода то ни куда не делась с планеты. Как то искусственно перераспределили, Гидрологией надо заниматься в плотную, исправлять творения рук человеческих. Загрязнили, так тоже выход есть, всегда в городах вода подавалась после водоподготовки, из колодцев только в деревне можно было пить вкуснющую воду. А вместо всего этого нас коммерсанты наладили продажу водопроводной воды в бутылках... Это конечно приведет в скором времени и к продаже воздуха, что отнюдь не будет способствовать экологии.
        MPN
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 15:27
          Цитата: MPN
          Рост экономики остановит вода.

          "Губит людей не пиво. Губит людей вода!" smile
          СРЦ П-15
          1. MPN (Павел) Сегодня, 15:29
            Цитата: СРЦ П-15
            Цитата: MPN
            Рост экономики остановит вода.

            "Губит людей не пиво. Губит людей вода!" smile

            laughing
            MPN
        2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:00
          Паш, спроси меня, как мелиоратора (правда на уровне пту), куда девается вода...
          sabakina
          1. MPN (Павел) Сегодня, 16:02
            Цитата: sabakina
            Паш, спроси меня, как мелиоратора (правда на уровне пту), куда девается вода...

            smile hi Слава, куда девается вода? Я тебя как мелиоратора спрашиваю?
            MPN
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:18
              Паша, во времена СССР сильно перебарщивали с осушением, ибо деньги выделялись немерянные. Дана заявка, осушить болото, фигак- в округе в деревнях ушла вода из колодцев. А какая вода из колодца наверно сам знаешь. Пока вода из болота дойдёт до колодца...Такая фильтрация нашей технологии только снится! По поводу орошения...Ну, это совсем другая история. Ну, как мог объяснил, мог и и более, но суббота, мать её... drinks
              sabakina
              1. MPN (Павел) Сегодня, 16:27
                Цитата: sabakina
                Ну, как мог объяснил, мог и и более, но суббота, мать её...

                Ну понятно. Я и говорил выше , надо гидрографам силы приложить на исправление творений кривых рук человеческих, а не воду из под крана в бутылках продавать.. С субботой drinks
                MPN
                1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:30
                  С природой, матерью нашей! drinks
                  sabakina
                  1. MPN (Павел) Сегодня, 16:35
                    Цитата: sabakina
                    С природой, матерью нашей! drinks

                    Жара вот, даже шашлыки перенес на поздний вечер, ну ни чего пиво лучше остынет. smile drinks
                    MPN
                    1. болот Сегодня, 17:10
                      Цитата: MPN
                      Жара вот, даже шашлыки перенес на поздний вечер, ну ни чего пиво лучше остынет.

                      Шашлычек если из баранины или свинины,лучше под белое вино сухое или водочку.Иначе плохо перевариваться будет,пиво не плохо под шницель или колбаски,пора гурманом становится. smile
                      болот
            2. сибиралт (Олег) Сегодня, 17:02
              Начнутся муссоны - все напьются. winked
              сибиралт
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 15:20
      Цитата: MPN
      А куда вся вода то на земле девается? Круговорот воды в природе остановлен? Марсиане воруют?

      Павел, мне кажется все проще... Все эти "эксперты-исследователи" работают по заказу, реальных исследований там нет. Снова некоторые хотят финансирования на "дальнейшие исследования и поиска решений проблемы". Можно привести кучу примеров с подобными страшилками начиная от вреда употребления в пищу яиц и заканчивая "озоновой дырой". Можно посмотреть предсказания этих "экспертов" двадцатилетней давности и сравнить с сегодняшними - разница поразительная. Да и проблема с пресной водой сильно преувеличена. Достаточно примера МКС - технологии позволяют делать пригодную для питья воду из практически любой жидкости. Было бы желание и деньги на оборудование.
      helmi8
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:27
        Да мне тоже так кажется..., Если стали продавать водопроводную воду в бутылках, тут есть резон заказывать научные блефы.
        MPN
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 15:38
        дефицит воды это не миф . это реальность и при чем опасная реальность .
        ибо население растет . а с ним и потребление воды . а вода нужна не только что бы пить . но и что бы выращивать то что поесть , что бы производить товары тоже требуется вода , что бы мыться тоже нужна вода . и ее потребление растет с каждым годом .
        а вот чистой воды больше не становится , ибо мы ее только загрязняем .
        просто экспл
        1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 15:44
          Цитата: просто экспл
          а вот чистой воды больше не становится , ибо мы ее только загрязняем

          Вот с этим не поспоришь. Но отсюда следует другой вывод - речь не о дефиците воды, а об эффективности ее использования. А это немного разные вещи...
          helmi8
        2. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 15:52
          Питьевой воды меньше на Земле не стало! Она всего-навсего уходит в подземные недра, откуда мы так безалаберно усиленно её выкачиваем. Природа не терпит пустоты: если внизу убавилось, то по схеме сообщающихся сосудов, вверху она тоже идёт на убыль, просачиваясь в те пустоты, откуда мы выкачали нефть, газ и воду. Если мы и дальше продолжим ускоренную добычу из земных глубин нефти, воды и разных полезных ископаемых, то на поверхности совсем могут обмелеть многие реки и озёра. Верно, всё дело в нас.
          СРЦ П-15
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:24
            Если судить по фильмам, например, "Не бойся,я с тобой", когда начали качать нефть ещё в царские времена...Она почему то не заканчивается... request
            sabakina
            1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 16:40
              Цитата: sabakina
              Если судить по фильмам, например, "Не бойся,я с тобой", когда начали качать нефть ещё в царские времена...Она почему то не заканчивается...

              Не заканчивается что, нефть? Но реки, в отличие от рек нефти - обмелели значительно!
              СРЦ П-15
    3. Маз Сегодня, 16:58
      Шо сказать только это: Байкал, Енисей, Обь, Лена, Волга, Днепр, просто Сибирь... мы можем быть самыми богатыми в мире - куда там саудовской аравии. Главное с умом!
      Маз
  2. Комментарий был удален.
    1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 15:26
      Цитата: Kasandra
      А нас все грабят и грабят..

      Все грабят или всё грабят ? То что нас грабят, то это точно, и не все, а весьма узкий круг ... crying
      AlexVas44
  3. Усталый (Александр Барчев) Сегодня, 15:13
    То, что планета перенаселена ещё в конце XX века серьёзные люди из римского клуба обсуждали. Но контроль рождаемости в развивающихся странах так и не был введён. За исключением Китая, да и в нём его уже отменили. В сочетании с отсутствием существенной поддержки политики направленной на развитие общественного воспитания детей в развитых странах, это создаёт определённые риски для этих стран. Семья старого уклада в развитых странах уже не актуальна в связи с изменением производственных отношений (главным образом упадком деревни из-за её ненужности для экономики), а развитие системы общественного воспитания тормозится капиталистической моделью экономики. При этом развивающиеся страны также действуют в капиталистической экономике а значит по мере своего развития всё сильнее будут тяготеть к империализму. Это неизбежно приведёт к конфликту между малонаселенными но развитыми странами и перенаселёнными развивающимися странами.
    Усталый
  4. gabonskijfront Сегодня, 15:28
    Братья!!! Давайте постоим за воду русскую.
    gabonskijfront
  5. gridasov Сегодня, 16:07
    Идеализированное представление о том , что Вода это Монооксид Дигидрогена привело человека к тому , что он не учитывает или просто не желает учитывать всю системность процессов , которые делают Воду той или иной по качеству. Как можно вообще говорить , что Вода это два атома водорода и одна кислорода и не говорить о наличие в ней огромного количества растворенных веществ определяющих ее свойства . Как можно не учитывать свойства воды от ее динамического состояния .Поэтому действительно количество воды на планете может быть и постоянно , но количественные соотношения воды которая несет различные функции могут быть опасными для развития живого мира. Человечество до сих пор не владеет технологиями восстановления Воды до необходимого качества исключительно методами внутренней трансформации , а не вводом в нее или фильтрацией различных составляющих . Поэтому технологические революции по восстановлению водных ресурсов , как основы жизни на планете , еще впереди.
    gridasov
  6. болот Сегодня, 16:10
    Россияне,продавайте воду в стеклянных бутылках.
    Ессентуки классная вода,как раз для меня с испорченным желудком.Но пластик не комильфо,понимаю проще транспортировать но ведь же грузины Боржоми в стеклянной таре у нас же реализуют.
    Местная вода в пластиковых бутылках похожа на обычную газированную и водопровода.А какой ранние был Сары Агаш,да и Аксайская не плоха была.
    болот
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