17:10 23 июня
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В США создадут гетто для мигрантов на бывших военных базах. На пике демократии

Американское военное ведомство предлагает создание, по сути, мигрантских гетто на территории США. Автором плана по созданию мигрантских гетто выступает командование военно-морских сил США. В специально подготовленном докладе говорится о том, что тысячи мигрантов раз за разом пытаются прорваться через морские границы Соединённых Штатов. И чтобы впоследствии не тратить лишних средств на их «социализацию», можно создать целые палаточные города непосредственно в отведённых для этого зонах на побережье (и не только) – близ американских военно-морских баз или на территории бывших военных объектов.

Из доклада, фрагмент которого публикует Military Times:
ВМС могут разместить до 47 тыс. человек на бывшей базе флота Конкорд и еще 47 тыс. человек в районе лагеря Пендлтон, штат Калифорния.


Также рассматриваются пустынные местности. Например, аризонская бывшая база тренировки морпехов Юма.


В США создадут гетто для мигрантов на бывших военных базах. На пике демократии


Информацию подтверждает и еженедельник Time.

В общей сложности, из бюджета планируется распилить выделить 233 млн долларов. И это только на закупку армейских палаток.

Пока в Пентагоне не говорят о том, когда программа начнёт реализовываться. На данном этапе, как заявлено, ведётся анализ предложения ВМС и обсуждаются варианты «разумной логистики и планирования» распределения нелегальных мигрантов.

Здесь можно констатировать, что США исторически преуспели в создании гетто и резерваций, фактически истребив коренное население; а если не истребив, то превратив его фактически асоциальный элемент на территории Североамериканского континента.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:25
    Пик, не пик демократии, а нам не мешало бы перенять опыт. Тоже слоняется по стране всякая рвань.
    хрыч
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:43
      Самое интересное что у этой "рвани" есть прописка ..А так я с Вами согласен.В свое время Лукашенко поступил правильно с его точки зрения..Отловили бомжей и поездами в Россию..Ловить и отсылать к едрени фене..В Среднюю Азию или ещё куда подальше.
      Цитата: хрыч
      Пик, не пик демократии, а нам не мешало бы перенять опыт. Тоже слоняется по стране всякая рвань.
      210окв
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:45
        Цитата: 210окв
        Самое интересное что у этой "рвани" есть прописка ..

        В Бангладешь? Или в Узбекистане? wassat
        хрыч
        1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 16:52
          Цитата: хрыч
          Цитата: 210окв
          Самое интересное что у этой "рвани" есть прописка ..

          В Бангладешь? Или в Узбекистане? wassat

          Значительно ближе.
          KLV2018
    2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 16:43
      Цитата: хрыч
      Пик, не пик демократии, а нам не мешало бы перенять опыт. Тоже слоняется по стране всякая рвань.

      давно пора.
      KLV2018
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 16:27
    Резерваций штатам мало, им теперь гетто в "аризонской пустыни" подавай. Гетто в "пустыне" - это уже концлагерь. Вот такие США борцы за демократию.
    solzh
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 16:51
      Цитата: solzh
      Резерваций штатам мало, им теперь гетто в "аризонской пустыни" подавай. Гетто в "пустыне" - это уже концлагерь. Вот такие США борцы за демократию.

      Просто они не хотят бросать бедных мигрантов на произвол судьбы - это не демократично. Поэтому решили о них позаботиться.
      В общей сложности, из бюджета планируется распилить выделить 233 млн долларов. И это только на закупку армейских палаток.

      А ведь ещё придётся тратиться на: их транспортировку в скотовозах, комбикорма для их питания, колючую проволоку, зарплату охранникам и кинологам, материалы для вышек и, возможно, газовых камер с крематориями и многое другое! belay
      ALEXXX1983
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 17:04
      Цитата: solzh
      Вот такие США борцы за демократию

      Огласите рецепт интеграции тысяч нелегалов в общество, если вас такой вариант отвращает.
      Дырокол
  3. болот Сегодня, 16:28
    Одни покажут,лидиры свободного мира,другие повторят.И не чего будет пальцами тыкать.
    болот
  4. Павел 1 (Павел 1) Сегодня, 16:36
    Кто то думает что в России нелегальных мигрантов гладят по головке и с мороженным из отделений везут получать паспорт и бесплатную квартиру?
    Павел 1
  5. Xander (Александр) Сегодня, 16:39
    Ну можно и без дешевой пропаганды, ведь свои гетто и резервации были в любом государстве в тот или иной период истории, даже в России.

    А шаг правильный, с незаконными мигрантами надо бороться, там не врачи и инженеры едут,плывут и ползут. Почему граждане страны должны все это кормить,терпеть всю эту дикость которая приезжает вместе с мигрантами.
    Xander
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 16:47
      Цитата: Xander
      Почему граждане страны должны все это кормить,терпеть

      А теперь представьте на секунду - когда вы (ваша семья) из СССР (СНГ) убывали в Израиль, вас (их) бы разместили в палаточном лагере на 100 тыс. человек на базе со ржавыми бочками из-под горючки, а израильтяне бы говорили: "ну зачем нам эта дикость тут нужна, вдруг они не инженеры и не врачи".
      Я к тому, что для начала нужно в зеркало посмотреться, прежде чем заявлять о "правильности шага".
      Володин
      1. Xander (Александр) Сегодня, 17:00
        Ну во первых мы не были нелегальными мигрантами, во вторых лидеры Израиля на тот момент прекрасно понимали что принимают в страну граждан СССР, образованных и трудолюбивых людей, это как если б сейчас в Россию попросились граждане Японии или Германии - беспроигрышный вариант. Другое дело что под шумок закона о возвращении пришлось принимать и эфиопских евреев со всей их дикостью,до сих пор пожинаем плоды, про это и речь.

        Вот попытайтесь ответить честно на вопрос - Готовы ли вы принять у себя скажем миллиона этак четыре сирийцев с иракцами, ну можно еще пару миллионов суданцев с эритрейцами? А потом и про зеркало поговорим wink
        Xander
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 17:03
          Цитата: Xander
          ... пришлось принимать и эфиопских евреев со всей их дикостью...

          ЫЫЫ laughing good laughing
          Был у вас один раз, пару недель в далеком 1998-м, видел этих, кхм, зверушек.
          "Дикость" подтверждаю yes
          Голован Джек
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 17:08
      Цитата: Xander
      А шаг правильный, с незаконными мигрантами надо бороться

      Их надо высылать обратно, как бы это жестоко не звучало. Если у тебя в стране неустроено, меняй правительство и налаживай жизнь, а не пользуйся плодами чужого пота и крови.
      Дырокол
  6. gabonskijfront Сегодня, 16:53
    Я рассматриваю движение мексиканцев на юг СЩА как новую реконкисту, аналог противостояния мавров и испанцев на Перенеях в 718–1492 годах., тогда изнеженные мусульмане создавшие высочайшую цивилизацию и уже не верившие ни в Аллаха.ни в чёрта , не смогли противостоять движению грубых ,напористых христиан..
    gabonskijfront
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:56
    А газовые камеры и крематории там будут? А как же тогда решать "эмигрантский вопрос"? wassat
    Непорядок! Короче, сияющий град на холме - во всей красе...
    Горный стрелок
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