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В США создадут гетто для мигрантов на бывших военных базах. На пике демократии
Американское военное ведомство предлагает создание, по сути, мигрантских гетто на территории США. Автором плана по созданию мигрантских гетто выступает командование военно-морских сил США. В специально подготовленном докладе говорится о том, что тысячи мигрантов раз за разом пытаются прорваться через морские границы Соединённых Штатов. И чтобы впоследствии не тратить лишних средств на их «социализацию», можно создать целые палаточные города непосредственно в отведённых для этого зонах на побережье (и не только) – близ американских военно-морских баз или на территории бывших военных объектов.
Из доклада, фрагмент которого публикует Military Times:
Также рассматриваются пустынные местности. Например, аризонская бывшая база тренировки морпехов Юма.
Информацию подтверждает и еженедельник Time.
В общей сложности, из бюджета планируется
распилить выделить 233 млн долларов. И это только на закупку армейских палаток.
Пока в Пентагоне не говорят о том, когда программа начнёт реализовываться. На данном этапе, как заявлено, ведётся анализ предложения ВМС и обсуждаются варианты «разумной логистики и планирования» распределения нелегальных мигрантов.
Здесь можно констатировать, что США исторически преуспели в создании гетто и резерваций, фактически истребив коренное население; а если не истребив, то превратив его фактически асоциальный элемент на территории Североамериканского континента.
Из доклада, фрагмент которого публикует Military Times:
ВМС могут разместить до 47 тыс. человек на бывшей базе флота Конкорд и еще 47 тыс. человек в районе лагеря Пендлтон, штат Калифорния.
Также рассматриваются пустынные местности. Например, аризонская бывшая база тренировки морпехов Юма.
Информацию подтверждает и еженедельник Time.
В общей сложности, из бюджета планируется
Пока в Пентагоне не говорят о том, когда программа начнёт реализовываться. На данном этапе, как заявлено, ведётся анализ предложения ВМС и обсуждаются варианты «разумной логистики и планирования» распределения нелегальных мигрантов.
Здесь можно констатировать, что США исторически преуспели в создании гетто и резерваций, фактически истребив коренное население; а если не истребив, то превратив его фактически асоциальный элемент на территории Североамериканского континента.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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