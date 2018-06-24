Мстислав Всеволодович Келдыш. Светило советской науки

По материалам из открытых источников

Вот уже сорок лет нет с нами выдающегося советского ученого Мстислава Всеволодовича Келдыша. Он ушел из жизни 24 июня 1978 года.Мстислав Всеволодович по праву был светилом отечественной науки, известным в стране и мире ученым в области прикладной математики и механики. Он был одним из идеологов советской космической программы, человеком, посвятившим свою жизнь развитию советской науки, крупным государственным деятелем. С 1961 по 1975 годы он являлся президентом Академии наук СССР.Знаменитый советский ученый родился в Риге 10 февраля (28 января по старому стилю) 1911 года в семье адъюнт-профессора Рижского политехнического института и крупного инженера-строителя Всеволода Михайловича Келдыша (в будущем академика архитектуры). Профессор и генерал-майор инженерно-технической службы он считался основоположником методологии расчета строительных конструкций, позднее его будут называть «отцом русского железобетона». Мать будущего знаменитого ученого Мария Александровна (урожденная Скворцова) — была домохозяйкой. При этом родители Мстислава Келдыша происходили из дворянских семей, хорошо знали иностранные языки, в частности немецкий и французский, любили музыку и искусство, играли на фортепиано. Семья была многодетной, в ней было семеро детей, при этом Мстислав был пятым по счету ребенком. Родители много своего времени уделяли воспитанию и развитию своих детей, занимались с ними.После того как в 1915 году к Риге подошли германские войска, семья Келдышей эвакуировалась в Москву. Благополучно пережив революционные события, они в 1919-1923 годах жили в Иваново, где глава семьи преподавал в местном политехническом институте. В 1923 году они вновь вернулись в столицу. В Москве Мстислав Келдыш учился в специальной школе со строительным уклоном (опытно-показательная школа №7), летом он часто отправлялся вместе со своим отцом на различные строительные площадки, много общался и работал с обычными разнорабочими. Тогда же еще во время учебы в 7-8 классах у Келдыша стали проявляться большие способности к математике, учителя отмечали незаурядные способности юноши в области точных наук.В 1927 году он успешно окончил школу и собирался стать строителем, продолжив путь своего отца, однако в инженерно-строительный институт его не приняли из-за возраста, на тот момент ему было лишь 16 лет. Воспользовавшись советом своей старшей сестры Людмилы, которая закончила физико-математический факультет МГУ, он в том же году поступил на тот же факультет. С весны 1930 года Мстислав Келдыш одновременно с учебой в МГУ имени Ломоносова работал ассистентом в Электромашиностроительном институте, а затем еще и в Станкоинструментальном институте.В 1931 году, окончив обучение в МГУ, Келдыш был направлен в Центральный аэродинамический институт имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). В данном институте он проработал вплоть до 1946 года. Пройдя долгий путь от инженера к старшему инженеру, затем начальнику группы и, наконец, начальнику отдела динамической прочности, данный отдел он возглавил в 1941 году. Начиная с 1932 года, уже работая в ЦАГИ, Мстислав Келдыш также читал лекции в МГУ, много занимаясь и педагогической работой.Работая в ЦАГИ, Мстислав Келдыш многое сделал для развития советского самолетостроения. Под его непосредственным руководством был проведен ряд важных исследований в области аэрогидродинамики. Будучи специалистом ЦАГИ осенью 1934 года он поступил в аспирантуру (дополненную впоследствии двухлетней докторантурой) Математического института имени В. А. Стрелкова АН СССР. В 1935 году успешно защитил диссертацию, после чего ему была присвоена степень кандидата физико-математических наук, в 1937 году – степень кандидата технических наук и звание профессора по специальности «аэродинамика». 26 февраля 1938 года Мстислав Всеволодович успешно защитил докторскую диссертацию, став доктором физико-математических наук. В том же году он вошел в состав Научно-технического совета ЦАГИ, став позднее членом Ученого совета данного института.В годы Великой Отечественной войны Мстислав Всеволодович Келдыш работал на различных советских авиационных заводах, а также, как начальник отдела динамической прочности ЦАГИ, курировал работы по проблеме вибраций в самолетостроении. Необходимо отметить, что в 1930-е и 1940-е годы избавление от «флаттера» – самопроизвольной вибрации крыла при увеличении скорости полета самолета было одной из очень актуальных проблем. Благодаря работам, которые проводил Келдыш вместе со своими коллегами, было найдено решение, которое позволило развиваться скоростной авиации. За работы в этой области Мстислав Всеволодович Келдыш и Евгений Павлович Гросссман в 1942 году были отмечены Сталинской премией II степени, а спустя год Келдыш получил свой первый орден Трудового Красного Знамени.Одновременно с основной работой даже в военные годы Мстислав Всеволодович не переставал преподавать в МГУ. С 1942 по 1953 год профессор заведовал в МГУ кафедрой термодинамики и вел курс математической физики. Тогда же в годы войны 29 сентября 1943 года Мстислав Всеволодович был избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению физико-математических наук. В 1946 году он стал действительным членом Академии, в 1953 году членом ее Президиума, в 1960-61 годах вице-президентом, а с 1961 – президентом Академии наук СССР.При этом значимость исследований Мстислава Келдыша для развития математики в нашей стране и в мире была ничуть не меньше, чем его работа в области аэродинамики и исследования в интересах авиационной промышленности. Его работы по дифференциальным уравнениям и теории приближений, функциональному анализу удивляли многих его коллег тем, что он в простом виде мог формулировать решаемые задачи. Келдыш в совершенстве владел многими из разделов математической науки, умея находить самые неожиданные аналогии, что способствовало эффективному использованию уже имеющегося математического аппарата, а также созданию новых методик. Работы данного советского ученного по математике и механике середины 1940-х годов получил не только признание коллег, но и принесли ученому известность в научном мире, в том числе далеко за пределами Советского Союза.После завершения Великой Отечественно войны Мстислав Всеволодович Келдыш работал над созданием советских ракетных комплексов и атомного оружия. В 1946 году Келдыш был назначен начальником Реактивного научно-исследовательского института (НИИ-1 Министерства авиационной промышленности, сегодня Исследовательский центр (ИЦ) имени М. В. Келдыша), который занимался решением прикладных задач ракетостроения. Начиная с августа 1950 года и по 1961 год, он являлся научным руководителем НИИ-1, основное направление его деятельности было связано с развитием советской ракетной техники. В 1951 году Келдыш был одним из инициаторов создания Московского физико-технического института, расположенного в Московской области в городе Долгопрудном. Здесь он читал лекции и был заведующим одной из кафедр.Мстислав Келдыш принимал непосредственное участие в работах по созданию советской термоядерной бомбы. Для этого в 1946 году он организовал специальное расчетное бюро при МИАН. В 1956 году за участие в создании термоядерного оружия Мстислав Всеволодович был награжден званием Героя Социалистического Труда, позднее он станет трижды Героем Социалистического Труда (1956, 1961 и 1971 годы). В СССР Мстислав Келдыш был одним из основоположников проведения работ по созданию ракетно-космических систем и исследования просторов космоса, неслучайно он вошел в Совет главных конструкторов, который возглавлял Сергей Павлович Королёв.С середины 1950-х годов он занимался теоретическим обоснованием и исследованиями в области вывода искусственных тел на околоземную орбиту, а в будущем – полетов к Луне и планетам Солнечной системы. В 1954 году вместе с Сергеем Королёвым и Михаилом Тихоноваровым Келдышем было представлено письмо в правительство с предложением по созданию искусственного спутника Земли (ИСЗ). Уже 30 января 1956 года Мстислав Келдыш был назначен председателем специальной комиссии Академии наук СССР по ИСЗ. Ученый сумел сыграть очень важную роль в вопросе создания в нашей стране ракеты-носителя, предназначенного для выведения на орбиту спутников по научным программам (космические аппараты семейства «Космос»). Руководил «лунной» программой, включая полеты к естественному спутнику Земли автоматических советских станций «Луна». Помимо этого Келдыш принимал участие в программах, направленных на изучение Венеры автоматическими космическими станциями семейства «Венера». Учитывая его вклад в дело освоения космоса, в 1960 году он был назначен председателем созданного Межведомственного научно-технического совета по космическим исследованиям при Академии наук СССР.Возглавляя с 1961 по 1975 год Академию наук, Мстислав Всеволодович оказывал всемерную поддержку развитию в нашей стране математической науки и механики, а также развитию новых направлений науки, к которым относили кибернетику, молекулярную биологию, генетику и квантовую электронику. Помимо своей основной работы, ученый входил в состав разных комиссий по космическим проблемам. В частности, он являлся председателем аварийной комиссии, которая занималась установлением обстоятельств и причин гибели экипажа космического аппарата «Союз-11». Огромный вклад Мстислав Келдыш внес в осуществление первого совместного советского-американского космического полета в рамках реализации программы «Союз-Апполон», а также развитие полетов в рамках программы «Интеркосмос». В последние годы жизни Мстислав Всеволодович много внимания уделял работе по созданию солнечных электростанций, расположенных на орбите, эта проблема его по-настоящему увлекала.Заслуги ученого было высоко оценены на Родине. Мстислав Всеволодович Келдыш был трижды Героем Социалистического Труда, обладателем семи орденов Ленина, трех орденов Трудового Красного Знамени, многочисленных орденов и медалей, в том числе иностранных государств. Он был избран иностранным членом 16 Академий наук мира, а также являлся почетным доктором шести университетов.О взглядах и жизненной позиции Мстислава Келдыша лучше всего говорит его напутствие академику Ивану Петровскому, которого ученый благословил на ректорство в МГУ. Он рекомендовал новоиспеченному ректору соблюдать в работе три правила, которые, по всей видимости, и были его главными жизненными принципами: не бороться со злом, а стараться делать хорошие, добрые дела; не слушать жалобы в отсутствии тех, на кого жалуются; никому ничего не обещать, но если пообещал, то делать, даже если ситуация или обстоятельства ухудшились. Свои правила Келдыш в беседе с Петровским постарался объяснить максимально понятным образом. В частности он отмечал, что не следует бороться со злом, потому что в данной борьбе зло будет использовать все доступные средства, а Вы – лишь благородные, поэтому проиграйте и пострадайте от этой борьбы. Не слушать жалобы на других людей очень полезно – сразу сокращается число жалобщиков, а когда к вам приходят обе стороны, то разбор ситуации ускоряется из-за отсутствия у людей необоснованных претензий друг к другу. Наконец, лучше никогда не обещать и сделать то, что от вас просят, чем обещать, но не сделать, если вам помешают обстоятельства.Мстислав Всеволодович Келдыш ушел из жизни 24 июня 1978 года. Урна с прахом знаменитого советского ученого была захоронена в Кремлевской стене на Красной площади. По официальной версии ученый умер от сердечного приступа, его тело было обнаружено в его «Волге» в гараже на даче в поселке академиков в Абрамцево. Одновременно с этим была распространена версия о том, что известный ученый совершил самоубийство, отравившись выхлопными газами автомобильного двигателя. Некоторые отмечают, что в то время профессор пребывал в глубокой депрессии, а также тяжело болел. По причине своей болезни в 1975 году он и оставил пост президента Академии наук СССР. Вне зависимости от причин и обстоятельств смерти великого ученого, его уход из жизни стал по-настоящему тяжелой утратой не только для всей страны, но и для отечественной и мировой науки. Ученый ушел из жизни сравнительно рано, на тот момент ему было 67 лет.Память Мстислава Всеволодовича Келдыша была увековечена его потомками. Его именем названы многочисленные улицы и площади, в различных городах страны и бывшего Советского Союза ему установлена масса памятников, в том числе в Риге, где он родился. А Российская Академия наук за выдающиеся научные работы в области прикладной математики и механики, а также теоретические исследования в области освоения космического пространства вручает сегодня золотые медали имени выдающегося отечественного ученого Мстислава Всеволодовича Келдыша.