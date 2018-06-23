19:52 23 июня
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Тесты для израильского ударного беспилотника-камикадзе Rotem

Израиль продолжает демонстрировать успешные разработки в области беспилотной авиационной техники. Так сообщается, что IAI (Israel Aerospace Industries) осуществила удачные испытания лёгкого ударного беспилотника, имеющего ряд примечательных свойств. Речь идёт о беспилотнике сверхлёгкой модификации Rotem.

Одна из особенностей этого дрона состоит в том, что он способен поражать цели с максимальной точностью. При этом разработчики Rotem говорят о том, что БПЛА имеет все возможности для поражения в том числе и малозаметных целей.

Беспилотник может эксплуатироваться и в режиме наблюдения за противником. При этом оператор, который управляет дроном от IAI в любой момент может навести сам беспилотник на выявленную тем цель. В этом случае дрон превращается в своего рода БПЛА-камикадзе, который может перейти в режим обычного (свободного) падения. Однако наносить удар по выявленной цели Rotem способен и с приданием ускорения от его двигателей.


Габариты Rotem описываются следующим образом: 970х180х130 мм. При этом для его запуска не требуется «стартовый стол – пусковая установка». Взлёт и посадка у этого израильского дрона – вертикальные.

Дрон оборудован набором датчиков, включая датчики инфракрасного диапазона – для отслеживания целей в тёмное время суток и при ухудшившихся погодных условиях.



Беспилотник планируется поставить на вооружение ЦАХАЛ, а также правоохранительных органов Израиля. В первом случае он будет использоваться непосредственно как ударный вариант БПЛА.

Использованы фотографии: YouTube/Israel Aerospace Industries
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Комментарии 36

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  1. viktor. (Knyt) Сегодня, 17:21
    Испытывали эти БЕЗпилотники ИГИЛОВЦЫ в Сирии. yes
    viktor.
    1. маленькая страна (Дани) Сегодня, 17:46
      Цитата: viktor.
      ИГИЛОВЦЫ в Сирии.


      Будте добры ссылочку, а так вы выглядете как то не респектабельно!
      маленькая страна
      1. GRF (Евгений) Сегодня, 18:06
        Цитата: маленькая страна
        Цитата: viktor.
        ИГИЛОВЦЫ в Сирии.


        Будте добры ссылочку, а так вы выглядете как то не респектабельно!

        А вот некоторым по мамой кланус, (хайли лакли по аглицки)- респектабельные верят!
        Такичто сами даказывайте и ссылки ищете что ви человечные человеки...
        А то шото нема их...
        GRF
        1. маленькая страна (Дани) Сегодня, 18:45
          Цитата: GRF
          А то шото нема их...

          А теперь все, что вы написали ПОЖАЛУЙСТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!
          И после того. как все у вас пройдет.
          маленькая страна
      2. san4es Сегодня, 18:21
        Цитата: маленькая страна
        Цитата: viktor.
        ИГИЛОВЦЫ в Сирии.


        ..В тех краях, они с коптеров бомбят по-старинке (не особо успешно)...Но бывает попадают
        san4es
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:23
    Ничего нет удивительного.У Израиля прочная база и опыт в разработке производстве и применении БПЛА.. Тот же самый наш "Форпост" копия израильского аппарата двадцатилетней давности.
    210окв
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:30
      Против "мёртвой" ПВО такой дрон вполне прокатит , НО : характеристики не разглашают , есессна , потому можно ждать сюрпризов ...
      bouncyhunter
      1. тлауикол (Иван) Сегодня, 17:36
        это боеприпас линии соприкосновения, фронта. 10км дальность. его задача - комсостав, главари бандформирований, огневые точки.
        тлауикол
      2. Shahno (Павел) Сегодня, 17:38
        Ну уж, прямо против мертвой. Какая там вероятность поражения целей, атакующих в свободном падении под 90 град?
        Shahno
        1. тлауикол (Иван) Сегодня, 17:46
          ну он же не с 30км отвесно падает. просто очень уж накладно его сбивать
          тлауикол
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 17:52
            Нет конечно, есть небольшая коррекция, с 5 км... Пока так.
            Shahno
        2. Vard Сегодня, 17:48
          Здесь задача не для ПВО... а для РЭБ... Нажали на кнопочку... и посыпались с небес...
          Vard
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 17:54
            Ну и много рэб там подавило при атаке панцирей. Разговоры одни...
            Shahno
            1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:05
              Цитата: Shahno
              Ну и много рэб там подавило при атаке панцирей. Разговоры одни...

              Нет не разговоры, коль враг с дронами не прорвался. Спецкор Олег Блохин описывал ситуацию, когда дрон летал над позициями САА, по нему сирийцы палили из всего, что можно с отрицательным результатом, но только залетел на позиции ССО РФ, как мгновенно грохнулся о земь laughing
              хрыч
        3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:52
          Чтобы атаковать на нормали в 90 градусов нужно на точку атаки сначала выйти . А Ротем способен при не "мёртвом" ПВО достичь её ?
          bouncyhunter
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:30
        Паш hi Ставка сделана на массовость,точность,малозаметность.Непроницаемой ПВО не существует,и массовый налет таких БПЛА отразить проблематично.Воздействовать на электронику?Разве что так.И это относится прежде всего к нам,а не к БВ..
        Цитата: bouncyhunter
        Против "мёртвой" ПВО такой дрон вполне прокатит , НО : характеристики не разглашают , есессна , потому можно ждать сюрпризов ...
        210окв
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:34
          Дима hi Так я и не говорю что Ротем - хлам и ПВО их пачками торпедирует . Я же чётко и недвусмысленно написал что сюрпризов можно ждать .
          bouncyhunter
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 19:46
            Ну да, так что работы не" початый край"
            Shahno
    2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:16
      Цитата: 210окв
      Тот же самый наш "Форпост" копия израильского аппарата двадцатилетней давности.

      Сам планер сего БПЛА близок к аэроплану Можайского (Шутка), его летные характеристики сводятся к максимальному времени баражирования, главное его система управления, слежения и наведения. Здесь наши самые современные военные разработки с наличием соглосования с ГЛОНАСС и пр. Поэтому далеко не копия старья, а отвечающая современным требованиям система, отвечающая требованиям колониальной войны с папуасами (типа палестинцев). При войне серьезных противников, ни о каких БПЛА и речи быть не может, там удары систем с дальностью в тысяч километров, не говоря уже о войне сверхдержав. Поэтому ренесанс БПЛА наблюдается из-за колониальных, гражданских и пр. отсталых войн, без применения ПВО, дуэлей истребителей и пр.
      хрыч
      1. тлауикол (Иван) Сегодня, 18:25
        В нашей войне с папуасами сотня таких бпла была бы в разы полезней калибра, при меньших затратах
        тлауикол
      2. Shahno (Павел) Сегодня, 18:32
        При войне серъезных противников? Ликвидируйте хоть один? А то, пока только паника....И это, боевики вручную сделали эти аппараты, скопировали, китайцы, отдохните.
        Shahno
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:46
          Цитата: Shahno
          А то, пока только паника..

          С каких это перепугов? Кого испугались? Это у вас там мания величия сочетается с манией преследования, не стоит по себе ровнять wassat
          хрыч
    3. Маз Сегодня, 19:09
      Ох если бы вы знали откуда ноги у них растут. Прехал репатриант из россии и начал всю эту катавасию возле квиш Саргель с беспилотниками мутить ещё в восьмидесятых. Дело у него пошло хорошо, в русских вузах на инженеров учили добротно. Как только стало понятно что пошли заказы, то К нему пришли израильтяне местные и сказали продай свой бизнес со всеми лицензиями и патентами иначе сожрем. и пояснили что все госдолжности вокруг занимают их друзья, коллеги, сослуживцы, родственники, знакомые..и т.д. и привели пару замечательныхпримеров с показом на месте. Мужик сдался на миллионе долларов и умотал в Канаду. Вот такие они добрые хлопцы.
      Маз
      1. маленькая страна (Дани) Сегодня, 19:36
        Цитата: Маз
        Прехал репатриант из россии и начал всю эту катавасию возле квиш Саргель с беспилотниками мутить ещё в восьмидесятых


        Soltam Systems Ltd - Создана в 1950 году.
        Tadiran Ltd основана в 1958
        Israel Shipyards Основана в 1959
        Israel Aerospace Industries Основание 1953
        Если всамом деле интересно можите дальш поискать

        "Прехал репатриант из россии"
        Да вы правы, мне тоже говорили: "Уезжай в свой Израиль." Что я с большим успехом и сделал.
        А таких как я приехало более миллиона человек и конечно внесли вклад в развитие НАШЕЙ СТРАНЫ. ЧЕМ И ГОРДИМСЯ!
        маленькая страна
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:24
    Технологическое превосходство в конфликтах малой интенсивности имеет решающее значение. Израиль просто подавляет своими разработками. Надеюсь, наши отслеживают? И готовят нечто подобное?
    Горный стрелок
  4. маленькая страна (Дани) Сегодня, 17:52
    Если ВО, то полный обзор
    маленькая страна
  5. болот Сегодня, 18:04
    Граждане евреи,надеюсь шабат закончился,это БПЛА из разряда -уничтожения глав.бандформирования.То же самое что ранние установка взрывных устройств на автомобили,используюя мотоциклистов.Ваша идея,будет востребованна у колумбийцев и мексиканцев.А по серьезному хотя бы кумулятивную струю бы создать,что бы башню могло бы прожечь,с крыши.
    болот
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:12
      Нет не закончился, так что обдумайте ваши доводы, посерьезнее. Время есть, пара часов.
      Shahno
      1. болот Сегодня, 18:17
        Цитата: Shahno
        Нет не закончился, так что обдумайте ваши доводы, посерьезнее. Время есть, пара часов.

        А какие вас доводы устроят?Из разряда квадрокоптер с Али и плюс кило сентекса.
        болот
        1. маленькая страна (Дани) Сегодня, 19:18
          Цитата: болот
          А какие вас доводы устроят?Из разряда квадрокоптер с Али и плюс кило сентекса.


          Извените, что встрял.Но я попытаюсь вам помочью.
          Все, что выпускают эти предприятия. А что именно, вы можите найти на прросторах интернета.
          Это далеко не весь список.

          Компания Aeronautics Defense Systems
          Компания Elbit Systems
          Группа Elisra
          Предприятие BlueBird Aero System
          Израильский концерн IAI (Israel Aerospace Industries)
          Компания Elop Electro-Optics Industries
          Компания Rafael Advanced Defense Systems корпорация, Корпорация Israel Military Industries
          Корпорация Israel Aerospace Industries
          маленькая страна
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 19:20
            Да, спасибо за помощь. Мало времени на общение остается...
            Shahno
            1. болот Сегодня, 19:46
              Цитата: Shahno
              Да, спасибо за помощь. Мало времени на общение остается...

              Да просто ответить не смогли.Сами то в Цахале служили? laughing
              болот
              1. Shahno (Павел) Сегодня, 19:51
                Да, пришлось.,..
                Shahno
          2. болот Сегодня, 19:30
            Цитата: маленькая страна
            Извените, что встрял.Но я попытаюсь вам помочью.

            Прощаю. smile
            Цитата: маленькая страна
            Компания Aeronautics Defense SystemsКомпания Elbit SystemsГруппа Elisra Предприятие BlueBird Aero System Израильский концерн IAI (Israel Aerospace Industries)Компания Elop Electro-Optics Industries Компания Rafael Advanced Defense Systems корпорация, Корпорация Israel Military Industries Корпорация Israel Aerospace Industries

            Конечно список богат но комплектующие откуда на этот БПЛА,ваше конечно разработка,програмное обеспечение и кое что.
            Вообще машинка не серьезна смотрится в отличии не которых баррожирующих БПЛА,это узко специлизированное применение,другие боле мение развитые страны в этом вопросе сами смогут это произвести.Не удивлюсь что у Хамаса,Хезболы от Иранцев что то подобное появится,Вы открыли ящик Пандоры.

            Ведь не знал что будут использовать воздушных змеев а ведь предлагал использования тех же презервативов с уголковыми отражателями,для расшатывания,дестабилизации радиолокационного поля и систем ПВО противника.
            болот
  6. лысова (владимир) Сегодня, 18:16
    Всё выше и выше, и выше - наука работает. Интересно, а ведь родственники, работников нашего КБ ( Полёт ), туда эмигрировали - то есть, я так понимаю ( извините ) общее дело делаем ! laughing laughing laughing
    лысова
  7. Rusticolus Сегодня, 19:17
    Нам надо то же калибры подшаманить и сделать реактивные ударные безпилотники-камикадзе, с дальностью тысячи в полторы-две километров.
    Rusticolus
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