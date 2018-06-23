Тесты для израильского ударного беспилотника-камикадзе Rotem

Израиль продолжает демонстрировать успешные разработки в области беспилотной авиационной техники. Так сообщается, что IAI (Israel Aerospace Industries) осуществила удачные испытания лёгкого ударного беспилотника, имеющего ряд примечательных свойств. Речь идёт о беспилотнике сверхлёгкой модификацииОдна из особенностей этого дрона состоит в том, что он способен поражать цели с максимальной точностью. При этом разработчики Rotem говорят о том, что БПЛА имеет все возможности для поражения в том числе и малозаметных целей.Беспилотник может эксплуатироваться и в режиме наблюдения за противником. При этом оператор, который управляет дроном от IAI в любой момент может навести сам беспилотник на выявленную тем цель. В этом случае дрон превращается в своего рода, который может перейти в режим обычного (свободного) падения. Однако наносить удар по выявленной цели Rotem способен и с приданием ускорения от его двигателей.Габариты Rotem описываются следующим образом: 970х180х130 мм. При этом для его запуска не требуется «стартовый стол – пусковая установка». Взлёт и посадка у этого израильского дрона – вертикальные.Дрон оборудован набором датчиков, включая датчики инфракрасного диапазона – для отслеживания целей в тёмное время суток и при ухудшившихся погодных условиях.Беспилотник планируется поставить на вооружение ЦАХАЛ, а также правоохранительных органов Израиля. В первом случае он будет использоваться непосредственно как ударный вариант БПЛА.