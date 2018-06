Полёт мысли над суетой амбиций. Беспилотники Китая

Использованы материалы:

В начале 1999 года пекинский Институт исследования аэродинамики (в настоящее время Китайская академия аэродинамики СААА (China Academy of Aerospace Aerodynamics), входящий в Китайскую аэрокосмическую научно-технологическую корпорацию CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation)) получил требования китайской армии по беспилотным летательным аппаратам (БЛА), которые могли бы нести телеметрическую аппаратуру при проведении ракетных испытаний.Хотя СААА уже несколько десятилетий (поскольку была основана в 1956 году) работала в области аэродинамики и контроля полетов, внося большой вклад в дело развития авиационно-космической отрасли страны, у нее не было никакого опыта строительства своего собственного летательного аппарата. Впрочем, руководство Института было убеждено в потенциале БЛА для перспективных гражданских и военных приложений и добилось разрешения на начало разработки.После одобрения была сформирована научно-исследовательская группа из семи человек для определения целесообразности разработки БЛА. Определившись, компания начала проект практически с чистого листа, к рабочей группе подключились другие подразделения CASC, в частности исследовательские институты, которые специализировались на спутниковой связи и навигационных технологиях. С целью ускорения работ обратились к большому опыту в разработке сенсоров и систем высокоточного наведения китайской корпорации China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC).Начальные работы, продолжавшиеся полгода, завершились проектированием дистанционно управляемого летательного аппарата малой дальности с требуемой максимальной взлетной массой 140 кг и размахом крыльев 4,4 метра. К концу 2000 года проект этого аппарата прошел стадию критического анализа.Аппарат, получивший кодовое обозначение HangWu-01 (HW-01), конструктивно представлял собой планер нормальной аэродинамической схемы, к фюзеляжу обтекаемой формы прикреплены две посадочные лыжи, высокорасположенные крылья, сдвоенные хвостовые балки с двумя килями с вертикальными рулями направления, сзади установлен поршневой двигатель с толкающим воздушным винтом. Управляемый вручную аппарат совершил свой первый полет 29 декабря 2001 года. Он был запущен с установленной на грузовике пусковой установки без направляющих с помощью стартового ракетного ускорителя и был возвращен на парашюте.Воодушевленная первым успехом академия СААА в 2002 году создала подразделение по специальным летательным аппаратам Special Flight Vehicle, которое было оснащено всем необходимым, в том числе электронными системами управления полетом и телеметрической аппаратурой. Вскоре в результате упорного труда появилась платформа Hang Wu-02 (HW-02), более крупный и более функциональный прототип летательного аппарата, который был оснащен автономной навигационной системой.Хотя погода не благоприятствовала первому полету HW-02, намеченному на 24 июля 2004 года, в конце концов, он все же поднялся в воздух для испытаний. Во время полета этого опытного образца появилась на небе большая и яркая радуга, что подвигло группу разработчиков дать своему детищу имя Cai Hong (Радуга). Новое название, в конечном счете, было дано всему семейству беспилотников подразделения Special Flight Vehicle, как и самому этому подразделению, позднее вошедшему в состав Cai Hong UAV Technology Company года вследствие реорганизации в октябре 2016 корпорации CASC и упорядочения ее научно-исследовательской и деловой деятельности.Несмотря на то, что подразделение Special Flight Vehicle еще занималось отработкой своих технологий автономного полета, беспилотник первого поколения компании Cai Hong (короткое обозначение СН-1) был уже на продвинутой стадии сборки и готов для проверки качества и испытаний на летную годность. В этот момент им заинтересовался один неназванный зарубежный заказчик. Контракт на поставку двух БЛА СН-1 в рамках проекта PW-01 был подписан в июне 2003 года.Выпущенная компанией первая серийная модель СН-1 считается системой «второго поколения», так как за «первое поколение» сошли прототипы серии HW. Систему компания отнесла к классу тактических БЛА. Она имеет максимальную взлетную массу 140 кг и размах крыльев 4,4 метра. Полезная грузоподъемность 20 кг позволяет нести различные оптико-электронные сенсоры для выполнения различных задач, которые включают корректировку артиллерийского огня, оценку степени боевых повреждений, а также разведку и наблюдение в пределах прямой видимости 100 км.СН-1, по сути, представляет собой доработанный вариант прототипа HW-01, хотя конструкция планера изготовлена не из алюминия, а из композиционных материалов; эта модель также запускается с помощью реактивной катапульты и возвращается на парашюте. Установленный сзади поршневой двигатель вращает толкающий винт, который позволяет аппарату достичь крейсерской скорости до 150 км/ч и максимальной скорости полета 175 км/ч; продолжительность полета составляет 6 часов, практический потолок 4500 метров.Уже к 2005 году начался серийный выпуск более крупного варианта средней дальности под обозначением СН-2. Платформа, способная работать, в том числе и ночью, базировалась на аэродинамической компоновке предыдущего варианта, но имела взлетную массу 220 кг и размах крыльев 6 метров. Новая платформа почти по каждой характеристике превосходит своего предшественника, включая увеличенный радиус действия в пределах прямой видимости 200 км, максимальную скорость 200 км/ч и продолжительность полета 8 часов. Заново разработанный модульный отсек с увеличенной грузоподъемностью 30 кг упрощает замену функциональных систем в полевых условиях, позволяя летательному аппарату выполнять более широкий круг задач, например, передачу данных или исполнять роль ретранслятора связи.С целью удовлетворения требований еще одного зарубежного заказчика работы над беспилотником третьего поколения СН-3 начались сразу же после выпуска в свет БЛА СН-2. Использовав опыт и навыки, полученные при проведении научно-исследовательских работ в предыдущие годы и руководствуясь четко определенным заказчиком набором требований к характеристикам и задачам, инженеры подразделения Special Flight Vehicle смогли быстро создать опытный образец и тем самым сократить общий цикл разработки.В сентябре 2005 года группа разработчиков остановилась на радикально измененной схеме с требуемой взлетной массой около 600 кг. В передней части фюзеляжного модуля пулевидной формы с подфюзеляжным креплением сенсорной станции крепится переднее горизонтальное оперение. В задней части фюзеляжа закреплены крылья с развитыми законцовками и горизонтальными и вертикальными рулями, под каждым крылом могут устанавливаться пилоны, способные нести различное ракетное вооружение.Предлагаемая концепция была оснащена системой автоматического взлета и посадки, а также отличалась убирающимся передним носовым колесом и фиксированными основными опорами. С такой конфигурацией система прошла анализ конструкции в марте 2006 года и всего спустя полгода после начала разработки вошла в этап инженерного проектирования. Уже в декабре прототип был выкачен для рулежных испытаний, а свой первый полет он совершил в феврале 2007 года.По данным компании, серийная платформа СН-3 имеет максимальный взлетный вес 650 кг и размах крыльев 8 метров, грузоподъемность 180 кг. Установленный сзади поршневой двигатель вращает трехлопастный воздушный винт, который разгоняет аппарат до крейсерской скорости 180-220 км/ч и до максимальной 260 км/ч. Продолжительность полета составляет 112 часов, а рабочий потолок 6000 метров, хотя оптимальные рабочие высоты составляют 3000-5000 метров. Радиус управления в пределах прямой видимости составляет 200 км.СН-3 стал первым вооруженным БЛА компании CASC, для него были специально разработаны противотанковые ракеты с лазерным наведением AR-1. Работы по ракете начались в августе 2006 года. Хотя CASC уже обладала пятидесятилетним опытом аэродинамических исследований и внесла свой вклад в проектирование ракет, в том числе тактических и стратегических для ракетных частей китайской армии, она еще должна была начать свою собственную программу разработки системы вооружения.В результате группа разработчиков AR-1 была вынуждена воспользоваться зарубежным опытом и поставками комплектующих из Китая, после чего завершила проектирование прототипа в апреле 2007 года. Первые испытания ракеты, прошедшие в апреле следующего года, закончились неудачей, хотя компания получила огромный инженерный опыт при выполнении этой программы. После последующих трех лет исследований и разработок в октябре 2011 года группа провела успешные испытания, проложив дорогу серийному производству этой ракеты.В официальной документации говорится, что ракета AR-1 оснащена системой инерциальной навигации и лазерной полуактивной головкой самонаведения, что позволяет поражать бронированные объекты и здания на дистанции до 8 км. Ракета, развивающая скорость 1,1 числа Маха, снаряжается либо осколочно-фугасной боевой частью массой 10 кг, либо бронебойной боеголовкой. В ракету интегрированы режимы захвата цели до пуска и после пуска. Заявленная точность или круговое вероятное отклонение на максимальной дальности составляет 1,5 метра.Совместными усилиями СААА и Службы геологии, геодезии и картографии Китая был разработан также гражданский вариант СН-3. Это было связано с растущими потребностями страны в системах геологической разведки и поиска месторождений, которые были определены в планах долгосрочного развития науки и технологии и в предложениях по развитию систем воздушной геофизической разведки. Ими предусматривалась разработка системы с ежегодным облетом 500 тысяч км, хотя в компании утверждают, что эта цифра может быть увеличена до 3 миллионов км, что является международным стандартом для подобных систем.В 2012 году по заданию геологической службы была начата программа по разработке недорогой и безопасной беспилотной платформы воздушной геологической разведки. Хотя изначально незнакомая с требованиями воздушной геологической съемки, группа разработчиков из СААА вскоре определила, что для эффективной работы съемочной и измерительной аппаратуры летательный аппарат, предназначенный для подобных работ, должен летать на малых высотах, как правило, 80-120 метров, и при этом избегать препятствий, в том числе неровностей местности. В 2013 году была выбрана платформа СН-3 с передним горизонтальным оперением для доработки и модернизации.Инженеры компании СААА разработали патентованную систему управления полетом БЛА, которая позволяет платформе выдерживать сдвиг ветра 5 м/с с максимальным управляемым отклонением от курса полета до 20 метров. Прототип СН-3 прошел испытания в провинции Хэйлунцзян в 2013 году, во время которых он успешно произвел съемку 200 км2 сложной местности с постоянной высоты 80 метров. В следующем году были проведены работы по оптимизации конструкции планера и систем управления полетом. В горных районах провинции Синьцзян аппарат совершил 33 вылета, пролетев в общей сложности 25000 км.Представитель компании сообщил также, что с июля по ноябрь 2017 года два беспилотника СН-3, отправленные с группой специалистов в одну из африканских стран, проводили там геофизическую разведку. За это время они совершили 170 вылетов, налетав более 800 часов и пролетев 150000 км.«Хотя это была невоенная миссия, наши беспилотники показали способность сохранять постоянную высоту над сложным рельефом, приблизительно 150 метров, зачастую в сложной ветровой обстановке. В частности, был продемонстрирован наши опыт в аэродинамических технологиях, а также технологиях управления полетом».Инженеры CASC на протяжении нескольких лет пристально следили за работой американских БЛА MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper класса MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный с большой продолжительностью полёта) компании General Atomics Aeronautical System no целям в Афганистане и Ираке и затем еще около года тщательно изучали эти аппараты наряду с другими платформами этого класса, например, Негоп-1 разработки Israel Aerospace Industries (IAI).Планы компании по созданию подобной платформы, которая могла бы нести самые различные сенсорные системы и системы вооружения, позволяющие операторам вести длительное наблюдение и выполнять удары по объектам, в конечном счете, были реализованы в проекте четвертого поколения СН-4. По данным СААА, предварительное проектирование началось в марте 2010 года, группа из 9 инженеров потратила 2600 человеко-часов с июля по ноябрь, выдав в итоге порядка 1400 чертежей будущего проекта.СН-4 представляет собой типичный среднеплан с удлиненными крыльями, построенный вокруг фюзеляжа большого удлинения, изготовленного из современных композиционных материалов для повышения прочности и снижения массы. К фюзеляжу крепятся убирающееся трехопорное шасси, установленные посередине крылья с плоскостями управления и V-образное хвостовое оперение, в задней части установлен двигатель с толкающим винтом. Первый полет прототип совершил в сентябре 2011 года, а серийное производство беспилотника началось в 2014 году.Серийная модель СН-4, купленная несколькими странами Ближнего Востока, включая Ирак и Саудовскую Аравию, имеет максимальный взлетный вес 1330 кг и полезную грузоподъемность 345 кг. Композиционные материалы на основе углеволокна широко применяются в конструкции корпуса длиной 8,5 метров и крыльев размахом 18 метров. Это позволило уменьшить не только общую массу платформы, но и радиолокационные признаки заметности.На данный момент БЛА оснащен поршневым двигателем мощностью 100 л.с., который вращает трехлопастный толкающий винт изменяемого шага, позволяющий достичь крейсерской скорости до 180 км/ч и максимальной скорости 235 км/ч; максимальная продолжительность полета составляет до 40 часов. Как правило, он выполняет свои задачи на высоте 3000-5000 метров, хотя способен работать и на высотах до 7000 метров.Базовые беспилотники СН-4. как правило, оборудуются каналом связи, работающим в пределах прямой видимости 250 км. Впрочем, в последние годы компания СААА интегрировала опциональный спутниковый канал, который обеспечивает работу вне пределов прямой видимости, позволяя управлять аппаратом на расстоянии порядка 2000 км. Беспилотники СН-4. оборудованные спутниковой связью, можно легко определить по укрупненной носовой секции, в которой размещаются антенна диаметром 70 см и соответствующие модемные блоки.На волне успешной разработки и экспортных продаж платформы СН-4 инженеры СААА начали разработку более крупной и функциональной платформы класса MALE. В августе 2015 года прототип перспективного БЛА СН-5, взлетев с аэродрома в северо-восточной провинции Ганьсу, совершил свой первый полет, длившийся приблизительно 20 минут.Позднее полноразмерный макет беспилотника СН-5 был показан в 2016 году на авиашоу в Чжухае, но только в июле 2017 года готовая к производству модель совершила свой первый полет. Легкий, полностью композитный БЛА СН-5 длиной 11,3 метра и с размахом крыльев 21 метр оснащен бензиновым двигателем мощностью 300 л.с., который обеспечивает максимальную скорость полета 300 км/ч; заявленная продолжительность полета превышает 40 часов. По некоторым данным, компания разрабатывает двигатель на тяжелом топливе мощностью 330 л.с., что позволит увеличить продолжительность полета до 60 часов.Летательный аппарат имеет максимальную взлетную массу 3300 кг, грузоподъемность внутреннего отсека до 200 кг, остальная нагрузка может размешаться на крыльевых подвесах. В компании заявляют о дальности действия канала управления в прямой видимости до 250 км, хотя при установке системы спутниковой связи она может быть увеличена до 2000 км.Типичные функциональные системы включают устанавливаемую под фюзеляжем оптико-электронную станцию с телекамерой высокого разрешения, тепловизором, а также лазерным дальномером/целеуказателем. Устанавливаемая во внутренний отсек целевая нагрузка может включать различные системы радиоэлектронной борьбы, например, радиочастотные прерыватели связи или оборудование по радиоперехвату или даже такие дополнительные системы, как например, РЛС с АФАР для улучшения сбора разведывательных данных.В комплекс вооружения беспилотника СН-5 входит ракета AR-1, в августе 2017 года сертифицированная для установки на летательные аппараты, и совершенно новая управляемая противотанковая ракета AR-2 массой 20 кг. Эта ракета снаряжена бронебойной боевой частью массой 5 кг и имеет такую же дальность действия, что и предыдущий вариант, но летит на максимальной скорости порядка 700 км/ч. По сути, AR-2 представляет собой облегченный и упрощенный вариант ракеты AR-1, который, как следствие, имеет меньшую стоимость и поэтому может применяться чаще, что позволяет экономить на более тяжелых ракетах, оставляя их для более важных целей.По неподвижным объектам БЛА СН-5 может работать как неуправляемыми бомбами, так и высокоточными, например, 45-кг высокоточной бомбой Fei Teng-9 (FT-9) с заявленным КВО 15 метров, которая снаряжена системами спутниковой и инерциальной навигации с дальностью действия до 5 км. Линейка неуправляемых боеприпасов включает 50-кг осколочно-фугасную и 50-кг кассетную бомбы.В сентябре 2017 года академия СААА успешно произвела пуск с высоты 6000 метров над уровнем земли новой ракеты класса 80 кг, снаряженной осколочно-фугасной боевой частью, в которую были интегрированы протоколы режима захвата цели до пуска от серийной модели беспилотника СН-5.Другие подробности о новом высокоточном боеприпасе не раскрываются, хотя инженеры впоследствии дополнительно испытали и доработали оптико-электронную целевую нагрузку СН-5, а также систему целеуказания и механизмы сброса боеприпаса.Компания изучает целесообразность разработки недорого варианта беспилотника СН-5 класса HALE (high-altitude long-endurance - высотный с большой продолжительностью полета). Возможно, будет установлен двигатель на тяжелом топливе, увеличен размах крыльев базового аппарата с 21 метра до примерно 30 метров, изменена конструкция крыльев и управляющих поверхностей с целью изменения аэродинамического качества нового варианта. В компании поставили целью достичь общей продолжительности полета 120 часов и рабочих высот 13000-15000 метров, полезной грузоподъемности 300-500 кг и 100-200 кг для каждой точки крепления, хотя график этой разработки пока не утвержден.СААА также разрабатывает высотный беспилотник СН Solar с большой продолжительностью полета, который в мае 2017 года совершил над северо-восточным Китаем 15-часовой пробный полет, достигнув рабочей высоты 20000 метров.Планер БЛА Solar состоит из двух тонких фюзеляжей, которые поддерживают высокорасположенные крылья с небольшим сужением и положительным поперечным V на концах размахом 45 метров и хвостовое оперение с вертикальными рулями направления. Восемь электродвигателей позволяют достичь крейсерской скорости полета 150-200 км/ч, энергию для них вырабатывают топливные элементы, которые заряжаются от солнечных панелей, покрывающих все верхние поверхности крыльев.После окончания разработки этот летательный аппарат будет служить в качестве «квази-спутника», обеспечивая доступную дальнюю широкополосную ретрансляцию связи стандарта 4G/5G над отдаленными областями, где отсутствует наземная широковещательная передача или стационарные сети. Также планируется задействовать его для съемки сельскохозяйственных и лесных угодий, а также в раннем предупреждении и мониторинге стихийных бедствий. Возможное военное применение БЛА Solar UAV может включать постоянное наблюдение и сбор информации.Концептуальные исследования высотных солнечных БЛА с экстремальной продолжительностью полета начались в 2002 году, а по данным компании СААА, с 2004 года проводились «многочисленные» летные испытания прототипов разных размеров.Дополнительные подробности по прототипу не раскрываются, но по некоторым данным, на этом этапе разработки он способен нести 20 кг нагрузки. Компания также планирует разработать более крупные и продвинутые прототипы с целью отработки конструкции и достижения продолжительности непрерывного полета по меньше мере «несколько месяцев».Беспилотники семейства СН на данный момент с технологической точки зрения вполне отработаны и довольно успешны на зарубежных рынках, ведь они были поставлены военным операторам, по крайней мере, 10 стран, среди которых Ирак, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия и Туркменистан. Компания акцентирует свое внимание на продвинутых беспилотных системах и разработке боеприпасов, а также человеко-машинных интерфейсах следующего поколения и соответствующих перспективных технологиях, как например, командование и управления с задействованием элементов искусственного интеллекта.«Мы достигли стадии, когда БЛА и соответствующие авионика, сенсоры и вооружение достаточно созрели, чтобы мы могли разрабатывать беспилотные альтернативы дорогим и ресурсоёмким летательным аппаратам, выполняющим сложные задачи в таких специализированных областях, как например, информационное доминирование», - заявил представитель компании, особо отметив в этой связи самолет боевого управления и целеуказания Е-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS), стоящий в настоящее время на вооружении ВВС США в качестве воздушной платформы командования и управления боем, а также разведки и наблюдения.«В конце концов, БЛА представляет собой платформу, которая может быть сконфигурирована практически для любых задач, естественно при доступности соответствующей целевой нагрузки», - пояснил он, вкратце коснувшись планов по разработке платформы боевого управления/радиоэлектронной борьбы классов MALE/HALE на базе беспилотника СН-5. «Наши инженеры уже разрабатывают новое более функциональное оборудование, которое в сочетании с длительным нахождением в воздухе (измеряется днями, а не часами как у пилотируемой авиации) позволит беспилотникам будущего выполнять существенно более широкий спектр задач».«Мы считаем, что грядет смена парадигмы в том, как военные силы развертывают БЛА, поскольку они продолжают совершенствоваться и все чаще выполняют задачи, которые обычно были прерогативой только пилотируемой авиации».Разработка летательных аппаратов следующего поколения уже идет полным ходом. В частности это касается и платформы типа летающее крыло с низкой эффективной отражающей поверхностью. Представитель компании отказался говорить подробнее на эту тему, заявив, что об этих новых платформах будет объявлено после окончания определенных этапов проектирования и разработки. Компания ранее представляла свою высокоскоростную малозаметную мишень СН-805, которая предназначена для отработки профессиональных навыков радиолокационных и зенитных подразделений в борьбе с малозаметными угрозами.БЛА-мишень СН-805 с максимальной взлетной массой 190 кг запускается с катапультной установки с помощью стартового ракетного ускорителя. Планер мишени выполнен по схеме летающее крыло размахом 4 метра, что позволило уменьшить радиолокационную сигнатуру до 0,01 м2. Мишень способна достичь скорости полета 730 км/ч и оставаться в воздухе порядка 40 минут.Еще одним важным направлением развития является человеко-машинный интерфейс следующего поколения, который, как надеются в компании, позволит снизить планку овладения профессиями, связанными с БЛА. Молодые люди продвинуты в техническом плане и уже достаточно опытны в использовании мобильных и компьютерных устройств, например, смартфонов и планшетов, но не имеют достаточной физической подготовки или даже непригодны к традиционной военной службе.Интерфейс специально рассчитан на снижение уровня сложности эксплуатации крупных многозадачных летательных аппаратов. Работы в этом направлении ведутся с 2014 года и в компании надеются получить предварительное программное обеспечение для полевых испытаний «в ближайшем будущем». Ожидается, что не получившая пока названия система в виде приложения для мобильных устройств будет доступна в качестве опции для таких флагманских изделий компании, как например, беспилотники СН-4 и СН-5.Представитель компании сообщил также, что предлагаемая система управления будет иметь открытую архитектуру и высокий уровень автоматизации, который уже является неотъемлемой особенностью беспилотных платформ компании, например, автоматический взлет и посадка и автономная навигация, что позволит оператору давать задания одной или нескольким платформам, используя легко узнаваемые иконки приложения.«Наш подход заключается в повышении эффективности работы БЛА за счет повышения эффективности работы оператора, который теперь выполняет только контрольные функции. За счет автоматизации большей части, если не всех тактических функций, мы также надеемся уменьшить когнитивную нагрузку на операторов, позволив им контролировать и управлять несколькими БЛА одновременно без снижения эффективности».Система также будет способна оптимально упорядочить процесс комплексного взаимодействия программных и аппаратных средств, управляющий различными системами разведки, наблюдения, сбора информации и целеуказания наряду с системами вооружения, которыми могут оснащаться современные БЛА класса MALE. Сокращается время, необходимое для интеграции новых возможностей в летательный аппарат, а также время инструктажа оператора по работе с ним.Уход от специализированных интерфейсов управления, ограниченных специфическими системами или задачами, позволит компании ускорить процесс внедрения технических новшеств за счет применения готовых коммерческих технологий, а также новых оперативных концепций и методик, которые можно найти в сообществе разработчиков открытых программных продуктов.Еще одной важной целью, которую компания CASC намерена достичь с системами на базе мобильных приложений, является расширение доступного военным развивающихся стран списка кандидатов в операторы БЛА, где, как правило, в дефиците подходящие призывники. Эти страны не могут соперничать с жестким принципами отбора и подготовки (включая задействование квалифицированных пилотов в качестве операторов БЛА), характерными для ведущих западных стран, в том числе Соединенных Штатов, в связи со сравнительно низким уровнем общего образования и доступностью квалифицированных людских ресурсов. В компании уверены, что ее подход позволит быстро получить, повысить и сохранить эффективные ударные и разведывательные возможности.«Мы поняли, что существует растущий рынок, поскольку развивающиеся страны стремятся улучшить свои скромные военно-воздушные силы или даже получить совершенно новые боевые возможности, но не имеют финансовых средств для приобретения западных самолетов или квалифицированных кадров для принятия подобных платформ на вооружение. Для этих заказчиков мы предлагаем широкую линейку простых в эксплуатации и обслуживании беспилотников, которые помогут им эффективно отстаивать свои суверенные интересы».Компания Cai Hong UAV Technology, подразделение CASC, со своей разнообразной продуктовой линейкой, в которую входят переносные мини-системы для наблюдения и крупные многозадачные и ударные беспилотные платформы класса MALE, и своими возможностями по разработке и производству специальных систем и наземных станций управления, по всей видимости, имеет хорошие позиции, чтобы в полной мере использовать растущий интерес к беспилотным платформам в военном и гражданском секторах. Впрочем, перспективы компании остаются более прочным в регионах, где аналогичные западные системы, как правило, исключаются из рассмотрения из-за финансовых или геополитических соображений.К этим регионам можно отнести Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку. По мнению отраслевых аналитиков, общие потребности в многоцелевых и учебных беспилотниках, в БЛА-мишенях, а также дополнительном оборудовании в этих регионах могут достигнуть к 2026 году ни много ни мало 8,9 миллиардов долларов.Тем не менее, компания должна конкурировать за зарубежные заказы с растущим числом китайских разработчиков БЛА, предлагающих аналогичные продукты, например, корпорацией Aviation Industry Corporation of China (AVIC) с ее вооруженными разведывательными БЛА класса MALE Wing Loong I и Wing Loong II, а также корпорацией CASIC с ее турбореактивной платформой WJ-600.Беспилотник Wing Loong II, впервые показанный в ноябре 2016 года на авиашоу Airshow China, совершил свой первый полет в феврале 2017 года. Китайские СМИ сообщили, что он стал предметом рекордной экспортной сделки с неназываемым заказчиком - самого крупного на сегодняшний день контракта на поставку китайского беспилотного самолета.Еще одним конкурентом является компания Beihang Unmanned Aircraft System Technology, подразделение пекинского университета Бейханг (ранее был известен как Пекинский университет аэронавтики и астронавтики), которая в ноябре 2017 года на своем новом заводе в городе Тайчжоу представила готовую к серийному производству модель БЛА TYW-1 Eagle класса MALE.TYW-1 является дальнейшим развитием беспилотника BZK-005 класса MALE совместной разработки Пекинского университета и компании Harbin Aircraft Industry Group (HAIG), которая получила лицензию на его производством. BZK-005 уже стоит на вооружении китайской армии и возможно китайских ВМС и ВВС.По данным СМИ, компания Beihang рассчитывает достичь ежегодного производства «100 небольших, 100 средних и 100 крупных беспилотников, а также 100 беспилотников вертикального взлета и посадки» и к 2019 году получить от их продажи доход не менее 307 миллионов долларов.