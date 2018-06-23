19:50 23 июня
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Декан экономфака МГУ: Повысить пенсионный возраст - и это кабмин называет реформой?

Декан экономического факультета МГУ высказал свою точку зрения по вопросу обсуждаемой пенсионной реформы. В эфире телеканала «ТВ Центр» Александр Аузан отметил, что в представленном правительством виде вовсе не является реформой. Она, по мнению эксперта, выглядит попыткой правительства осуществить своеобразный перерасчёт финансовых средств в стране в зависимости от возрастов граждан.

Александр Аузан отмечает, что никакого плана в представленной «реформе» на самом деле нет. Нет понимания того, как поменяется накопительная система, что будет с системой солидарной.

Александр Аузан назвал предложение кабмина «бухгалтерским»:
Там бухгалтер победил экономиста. Бухгалтер просто должен свести доход и расход. А экономист должен обеспечивать такое их сведение, которые бы поспособствовало развитию экономики.



Другими словами, уже и ведущие экономические эксперты ведущего вуза страны отмечают, что озвученная реформа не имеет под собой никакой реальной экономической базы, а выглядит полумерой. И эта полумера уже приводит к негативной реакции со стороны общественности (вспомнить хотя бы число подписей под петицией против повышения пенсионного возраста).

Декан экономфака МГУ: Повысить пенсионный возраст - и это кабмин называет реформой?


Если Александр Аузан критикует, то что он предлагает? А предложение, на самом деле, выглядит очень интересно. По мнению декана экономического факультета Московского госуниверситета, планку возраста выхода на пенсию можно было бы связать со средним доходом. Эксперт отмечает, что так называемый возраст дожития во многом зависит от уровня обеспеченности человека.

Аузан:
Я бы внёс поправку на неравенство в нашей стране. Оно колоссальное, и определённо касается и возраста дожития.


При этом экономист отметил, что в зависимости от уровня дохода он бы дифференцировал пенсионный возраст для различных категорий граждан, но при этом точных параметров своего предложения не озвучил.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 71

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:09
    А то Аузана слушать будут..не в государстве живем в ООО Россия...
    parusnik
    1. Logall (Александр) Сегодня, 18:10
      Цитата: parusnik
      ..не в государстве живем в ООО Россия...
      Logall
      1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 18:12
        Цитата: parusnik
        ..не в государстве живем в ООО Россия...

        Рагнар лодброк
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:23
        Александр hi "Бухгалтер победил экономиста..."Да кого это там наверху теперь волнует!Все,маховик закручивания гаек в самый нужный момент запущен,гарант все сказал....Задача выполнена,можно получать печеньки.
        Цитата: Logall
        Цитата: parusnik
        ..не в государстве живем в ООО Россия...
        210окв
        1. сергей32 (Сергей) Сегодня, 18:56
          Что бухгалтер, что экономист, что депутат, что чиновник - ничего тяжелее ручки и своего (запикано) в руках не держали. Они подумали как грузчик или монтажник, каменщик на стройке на морозе работать будут в 65 лет. Пускай тюрьмы открывают, старички добровольно срока пойдут тянуть, чтобы до пенсии прожить. Там хоть кормят.
          У нас четверо детей, жена планировала в 50 лет на пенсию выйти по льготе, ни разу в декрете не была, свое производство раньше было, вместе тащили. Сейчас пойдет в 63. Спасибо партии ЕР и правительству (грабительству) за заботу.
          сергей32
          1. GTYCBJYTH2021 (Андрей) Сегодня, 19:18
            Четверо детей-а жена ни разу в декрете не была?! Своё производство....корову доила,чушек кормила-тут же и родила,так получается....Без обиды......
            GTYCBJYTH2021
            1. сергей32 (Сергей) Сегодня, 19:26
              Мать помогала с детьми, пока бабушки уже в 55 могут с внуками посидеть. А кто с ними дальше будет?
              сергей32
        2. лысова (владимир) Сегодня, 19:03
          Дмитрий - так и есть, все схемы проработаны. Вот только у меня такой не " скромненький " возникает вопросик. Просто те кто сейчас делают - вот это всё успокоились. А почему народ в СССР - России - потерял стаж ! Вот и продолжение.
          лысова
      3. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:30
        Недальновидные были Гитлер и Наполеон, силой пытался Россию взять. Оказывается гораздо эффективнее посадить марионеточное правительство, которое будет работать на своего хозяина, но при этом жестко держать в узде оболваненное население. Не важно чем, песнями о внешних врагах, вставании с колен, духовных скрепах, пятой колонне, бесконечными парадами, фейерверками и салютами в честь прошлых побед и т.п. главное, что бы страна не развивалась, а так и осталась на месте в роли нефтескважины, или рудника... Что мы и имеем место наблюдать... Пенсионный, бензиновый и все остальные «беспределы» правительства миллиардеров. Одни ограбления 1991, 1998 и 2014 годов чего стоили простым людям.
        Аристарх Людвигович
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 18:33
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Недальновидный был Гитлер, силой пытался Россию взять. Гораздо эффективнее посадить марионеточное правительство

          В те времена посадить в нашей стране марионеточное правительство было не возможно! Это стало возможно только с приходом к власти меченного.
          solzh
        2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:43
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Недальновидный был Гитлер, силой пытался Россию взять

          ну какие американцы тупые, не поняли это
          Silvestr
      4. случайный прохожий (Игорь) Сегодня, 19:12
        Этот ролик чушь и передергивание фактов. НДС есть во всех европейских странах наряду с налогом на доходы доходящим до 45 %. То же самое касается и страховых отчислений. В ЕС работодатель по коллективному договору как правило оплачивает все эти страховки, т.е. по сути эти выплаты ничем не отличаются от российских страховых взносов, опять же наряду с налогом на доходы, доходящим до 45 %.
        случайный прохожий
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 18:12
      Конечно не будут Аузана слушать, но главное, что уже и деканы отмечают, что пенсионная реформа не имеет под собой никакой реальной экономической базы.
      solzh
      1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 18:36
        Как это не имеет? Богатые станут богаче, за счет перераспределения пенсионных денег пенсионеров среди правящего ближнего круга. Это еще цветочки. Вот когда в 2022 году закончится налоговый маневр, тогда бензин будет стоить не меньше 100 р по нынешнему курсу. Если рубль ожидаемо уронят еще ниже, то, соответственно, еще выше. Налог на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов заменят налогом на добычу полезных ископаемых. То есть снимается препятствие для экспорта бензина, дизтоплива и т.д., вследствие чего цены внутри страны и цены на традиционном для нас Европейском рынке сравняются. Это уже принятое еще в прошлом году правительством решение. Кроме того, уже в этом году существенно повышается стоимость ОСАГО (до 20%), стоимость госпошлины для замены прав и много чего еще. То есть если обобщить все это и собрать цельную картину, то получатся, что обеднеют не только пенсионеры, а почти все слои населения, кроме самого богатого класса, в виду несущественной суммы по отношению к их доходам.
        В общем, приплыли товарищи, как мы и предупреждали перед выборами президента
        Донской
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 18:48
          Цитата: Донской
          Это уже принятое еще в прошлом году правительством решение

          У Вас знакомые в Правительстве РФ? Уборщица, буфетчица? Или кто более солидный?
          Цитата: Донской
          То есть если обобщить все это и собрать цельную картину, то получатся...

          ... паранойя обыкновенная. Шапочка из фольги уже не поможет.
          ИМХО wink
          Голован Джек
          1. Был Мамонт (Был мамонт) Сегодня, 19:06
            Цитата: Голован Джек
            Цитата: Донской
            То есть если обобщить все это и собрать цельную картину, то получатся...

            ... паранойя обыкновенная. Шапочка из фольги уже не поможет.
            ИМХО wink

            Полторы сотни лет назад один "умный человек" книжицу написал. Толстую.К выводу Донского пришел еще тогда. Правда , он тогда про ОСАГО не знал. Не жмет Вам "шапочка из фольги"?
            Был Мамонт
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:53
        Цитата: solzh
        пенсионная реформа не имеет под собой никакой реальной экономической базы.

        а кто бы сомневался? Это деньги на спасение обанкротившейся власти
        Silvestr
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 19:11
          Цитата: Silvestr
          Цитата: Голован Джек
          Вы правда настолько наивны, или таки троллить пытаетесь?

          ни то и не другое. Сегодня настроение лирическое, спокойное.

          Фигасе - лирическое... траллим напрапалую wassat
          Очень Вы мне одного персонажа напоминаете... он еще как-то фотку вот такую опубликовал:

          Вот что-то мне подсказывает, что Вы - он и есть yes
          Голован Джек
          1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 19:20
            Цитата: Голован Джек
            он еще как-то фотку вот такую опубликовал

            дорога, ведущая из Коктебеля на трассу Симферополь-Керчь. Справа, за спиной, коктебельский винзавод. Но фотка не моя. Кинокамера мне приятнее
            Цитата: Голован Джек
            Фигасе - лирическое... траллим напрапалую

            жар сходит, интерес появляется love
            А че- фотка не нравится? По-моему - в тему и с главной персоной на фасаде, и суть нововведения всем уже понятна
            Silvestr
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 19:22
              Цитата: Silvestr
              жар сходит, интерес появляется

              Час от часу не легче... не, я разорился слегка, и поставил кондиционер.
              Дома 22 (можно и меньше, но кошки мерзнут), на улице тридцать в тени.
              Ляпота request
              Цитата: Silvestr
              фотка не моя

              Ой ли... ладно, бум считать, что я поверил yes
              Голован Джек
              1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 19:32
                Цитата: Голован Джек
                Час от часу не легче... не, я разорился слегка, и поставил кондиционер.

                В Крыму +40оС. При Союзе при такой температуре мы оперировали без всяких кондеев (их не было). Вот то парилка была!
                Я в такую жару с интервалом в год дважды пневмонию подхватил. Кондей- это хорошо, но в меру. yes

                Цитата: Голован Джек
                Ой ли... ладно, бум считать, что я поверил

                а чем та фотка вам дорога? Коктебель мне не нравится. request
                Silvestr
    3. GRF (Евгений) Сегодня, 18:17
      Пусть поднимут планку выхода на пенсию хоть после 1000 лет, но перестанут собирать на нее бабло с населения!
      А то чую к своей песии только балы вместо денег и увижу... (Детям по наследству и их не оставят...)
      GRF
    4. случайный прохожий (Игорь) Сегодня, 19:09
      Аузан большой умница, жаль, что его не слышит ни власть ни народ ни оппозиция.
      случайный прохожий
  2. болот Сегодня, 18:11
    По три года могли бы добавить,как у нас 20 лет назад,или на десятелетие бы растянули добавляя по пол года, году.Не так страшно будет новым пенсионерам предолевать финишную черту.
    болот
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:25
      Куда там!Куй железо пока мундиаль!
      Цитата: болот
      По три года могли бы добавить,как у нас 20 лет назад,или на десятелетие бы растянули добавляя по пол года, году.Не так страшно будет новым пенсионерам предолевать финишную черту.
      210окв
      1. болот Сегодня, 18:31
        Цитата: 210окв
        Куда там!Куй железо пока мундиаль!

        Самое смешное,нашим женщинам еще 2 года добавляют,постепенно.Просто дольше живут и много времени проводят в декрете или на больничном,пенсия будет близка к мужским..Было 58/63,будет 60/63.В принципе можно сказать справедливо но как они с деньгами пенсионного фонда распоряжаются,за это к стенке не грех поставить.
        болот
    2. GRF (Евгений) Сегодня, 18:26
      Как при развале ссср народ свои права разучился отстаивать так и сейчас не научился!
      До пред революционного уровня эксплуатации еще типа далеко? Такими темпами этот уровень может быть переплюнут уже завтра!
      Выбрали того, кто обещал одно а делает другое, народ на это уполномачивал? Что ж это за власть народа такая?
      Пусть слуги народа подготовят варианты для решения проблемы! А народ выберет и утвердит большинством один вариант за исполнением которого и продолжат бдить народные слуги...
      Принимать решения за судьбу народа должен народ а не "элита"
      GRF
      1. болот Сегодня, 18:34
        Цитата: GRF
        Как при развале ссср народ свои права разучился отстаивать так и сейчас не научился!

        Да не научиться,вокруг же все враги!Государству по мимо пенсов надо и на оборону малость иметь.Что у вас то и у нас одинаковая риторика-посмотрите как соседи живут!
        болот
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:48
        ]
        Цитата: GRF
        А народ выберет и утвердит большинством один вариант

        Silvestr
  3. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 18:15
    Помоги стране! Околей до пенсии! Твои деньги нужны в офшорах.
    Старый Хрен
    1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:28
      Дожил до пенсии, увидел сколько начислили и ласты склеил. Ну что может быть лучше для нашего народа. Одни "благодетели" в руководстве России. wassat
      Egorovich
    2. фигвам (Сергей) Сегодня, 18:56
      Так денег нет, но вы держитесь.
      фигвам
  4. космонафт (космонафт) Сегодня, 18:16
    буржуев за ноги потрясти,найдутся деньги на пенсионеров
    космонафт
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:51
      Цитата: космонафт
      буржуев за ноги потрясти,найдутся деньги на пенсионеров

      ну вы, блин, даете!
      Silvestr
  5. Мур (Андрей) Сегодня, 18:18
    Она, по мнению эксперта, выглядит попыткой правительства осуществить своеобразный перерасчёт финансовых средств в стране в зависимости от возрастов граждан.

    А по мне так она выглядит объявлением войны своему народу.
    Мур
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 18:21
      Цитата: Мур
      она выглядит объявлением войны своему народу.

      Я думаю, что все-таки, это больше похоже на своеобразный геноцид нашего народа.
      solzh
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 18:20
    Зачем снова эту больную тему ворошить? От этой темы впечатления такие, что тебя ограбили на 1,5 ляма и еще 5 лет впаяли ни за что. При этом требуют не волноваться и быть законопослушными. Я на работе к токарю подошел и говорю:"Вася, знаешь я как на твой станок смотрю?" Он спрашивает:"Как?" "Что не то мы делаем на твоем токарном станке",-отвечаю. Он спрашивает:"А чё делать-то надо?" "Да говорю,новости посмотришь, хочется за ружье схватиться! И на твоем станке хотя бы 16 калибр выточить." Он смеется:"Наш народ все может и это тоже могем." laughing laughing
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 18:37
      Цитата: Altona
      "Что не то мы делаем на твоем токарном станке",-отвечаю. Он спрашивает:"А чё делать-то надо?" "Да говорю,новости посмотришь, хочется за ружье схватиться! И на твоем станке хотя бы 16 калибр выточить."

      Altona, был такой анекдот, с упоминанием Гагарина:
      ... вот он - долетался. А ты - (договоришься)

      Я бы, на Вашем месте, поостерегся бы такое публиковать laughing
      Голован Джек
  7. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 18:26
    Итоговое решение пенсионного вопроса:
    Старый Хрен
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 18:32
    Цитата: Egorovich
    Дожил до пенсии, увидел сколько начислили и ласты склеил. Ну что может быть лучше для нашего народа. Одни "благодетели" в руководстве России.

    ------------------------
    Царю кстати сейчас 65 годков. 6 раз уже на правительственную пенсию заработал в 70% от оклада плюс гособслуга. Имеет доходы через Пригожина и Ролдугина в 10 млрд $ в год. Ну а мы кто? Псы подзаборные. Нам и кость уже жалко швырнуть.
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 18:39
      Цитата: Altona
      Имеет доходы через Пригожина и Ролдугина в 10 млрд $ в год

      Есть, чем подтвердить? Или снова трепотня галимая?
      Голован Джек
      1. Antivirus2k (Alexei) Сегодня, 19:32
        Бедный Путин и богатеющие до неприличие друзья Путина? Верим, охотно верим. Ну, а владельца общака всегда сложно "доказать", так что нет - документов тебе никто не покажет.
        Antivirus2k
  9. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 18:33
    После вполне заслуженного футбольного фестиваля (даже уже после 1/8) народ станет смутно подозревать, что его кинули, но уже поздно - в качестве протестного флага заявлен опять тот же крендель. А его поддерживать - себя не уважать. Вот такая вилка.
    Сергей-8848
    1. Antivirus2k (Alexei) Сегодня, 19:34
      Есть протесты, которые организуют левые, просто вам про них на тв не рассказывают.
      Antivirus2k
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 18:46
    Цитата: Голован Джек
    Я бы, на Вашем месте, поостерегся бы такое публиковать

    ----------------------------
    Это впечатления от просмотра новостей, если что. Сам я человек абсолютно безоружный в этом плане, я не фанат оружия от слова вообще, это у деда был трофейный меркель и отечественная тулка. Просто "наше родное"Правительство к вам приходит вас грабить, а нам даже защищаться нельзя. Я к этому свою байку рассказал. laughing laughing

    С оружием легальным зарегистрированным сейчас, знаете ли строго. Каждый месяц внезапно приходит гвардеец и ему неважно, что ты там жену шпаришь, будь добр, покажи как хранишь зарегистрированное оружие, боеприпасы, разобран ли ствол. laughing laughing
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 19:00
      Цитата: Altona
      С оружием легальным зарегистрированным сейчас, знаете ли строго

      Зато за гладкоствол незарегистрированный, ЕМНИП, административка. Ну, и изъятие, ессно.
      Когда (и если) найдут.
      Дарю, пользуйтесь :)
      Голован Джек
  11. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 18:48
    Наконец то ученые стали высказываться. Еще бы РАН высказалось.
    Мы прорабатывали направления снижения рабочего дня, рабочей недели, увеличения зарплаты. А тут все наоборот. Вот меченый и алкаш итог вашего правления.
    мичман
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 18:48
    Цитата: Голован Джек
    Есть, чем подтвердить? Или снова трепотня галимая?

    ------------------------
    Я вам ничего подтверждать не буду, бессмысленно это. Это просто моя оценка из разных источников. Смотрите новости и многое откроется.
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 18:50
      Цитата: Altona
      Я вам ничего подтверждать не буду, бессмысленно это. Это просто моя оценка из разных источников

      То есть все же трепотня.
      Я так и думал почему-то yes
      Голован Джек
      1. Antivirus2k (Alexei) Сегодня, 19:37
        С тем, что друзья "гаранта" все, как один - миллиардеры, надеюсь, сомнений нет? С тем, что бывший КГБ-шник не , чтобы на себя всё записывать, надеюсь, тоже?
        Antivirus2k
  13. Бригадир (Бригадир) Сегодня, 18:52
    Когда я слышу о Путине и Медведеве, я тут-же вспоминаю мультик "Маугли"... сразу вспоминаются джунгли, волчья стая, Багира, Балу... и тигр-людоед Шер-хан с его шакалёнком...
    Эх... Где сейчас наш Маугли на броневике? Поскорее бы уж он пришёл... МЫ устали его ждать, но все-равно ждём... А уж наши джунгли его всегда поддержат в битве с Шер-ханом, шакалёнком и рыжими псами!
    Ибо, наше дело правое, джунгли всегда были против людоедов, как-бы те не маскировались под нормальных жителей наших джунглей.
    И как-бы сейчас не пыжился Шер-хан и не злобствовал его шакалёнок, пытаясь изо всех сил продвинуть в джунглях, которые его ненавидят, свои людоедские реформы, МЫ будем против, потому, что эти реформы выгодны только для ЭТИХ людоедов, но не для нас - жителей этих джунглей!.
    Мы ведь все прекрасно знаем, что без Шер-хана шакалёнок - НОЛЬ! И действует он всегда только с подачи Шер-хана, что-бы там не говорил сам тигр-людоед...

    P/S. Я простой волчонок из волчьей стаи, среди которой живёт Маугли. Но когда Маугли придёт и начнёт биться с людоедами, мы его поддержим! Как я там раньше сказал? "МЫ ПРИНИМАЕМ БОЙ !!!"
    Бригадир
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 18:57
      Цитата: Бригадир
      я тут-же вспоминаю мультик "Маугли"... сразу вспоминаются джунгли, волчья стая, Багира, Балу... и тигр-людоед Шер-хан с его шакалёнком...
      Эх... Где сейчас наш Маугли на броневике? Поскорее бы уж он пришёл... МЫ устали его ждать, но все-равно ждём... А уж наши джунгли его всегда поддержат в битве с Шер-ханом, шакалёнком и рыжими псами!

      good
      solzh
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 18:55
    Цитата: Голован Джек
    То есть все же трепотня.

    -------------------------
    Для вас конечно все трепотня. Я же писал, что Пригожин только на детской форме для Юнармии 3,5 млрд рублей делает. Сейчас народ "трепется", что торговая сеть "Магнит" перешла под путинских. Есть ряд заводов, тот же "Стан-5000"(трубы большого диаметра), где народ тоже "трепется", что он тоже путинский. И вот такой фигни наслушаешься и начитаешься за день, получится наверное даже поболе 10 млрд. А кстати, не удивлюсь, что тверской или какой там, коломенский заводик паровозный, на который Костин (ВТБ) дал денежек в 2009 году, он тоже путинский. Иначе с какого фига туда денег давать? Вот еще? laughing laughing
    P.S. Какой вы несведущий однако. Мдаа.
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 19:04
      Цитата: Altona
      Какой вы несведущий однако. Мдаа

      Я просто, в отличии от Вас, слухами не питаюсь. Брезгую, знаете ли. Я... разборчив в приеме пищи информации.
      Цитата: Altona
      народ тоже "трепется", что он тоже путинский

      Говорят, в Рязани грибы с глазами. Их едят, а они глядят.
      Верите, нет? laughing
      Голован Джек
      1. ополченец2 (Александр) Сегодня, 19:34
        А еще вот говорят: "Хватился монах, когда хрен в головах".
        В смысле, поздно хватился и не за то. Все ждал подтверждения. Но Вы правы, с новостями надо уметь обращаться. Вот, учимся.
        ополченец2
      2. Antivirus2k (Alexei) Сегодня, 19:39
        Ну даже если верить, то можно рассуждать и так: "Пусть он супер богатый, но для страны то как много хорошего сделал!". Однако, не получается так сказать, к сожалению.
        Antivirus2k
  15. Back in USSR (Владимир Иванович) Сегодня, 19:01
    А чего вы хотели... В правительстве люди, занимающиеся развитием страны - без профильного образования, начиная с Медведева. Ну, что он понимает в экономике? Наверное, только то, что экономика д. быть экономной... Ну, он и экономит: на лампочках, на переводе часовых стрелок, на пенсиях и т.д. ...
    Back in USSR
    1. GTYCBJYTH2021 (Андрей) Сегодня, 19:28
      О профильном образовании....Что бы обучить профильному образованию-нужен СПЕЦИАЛИСТ этого,а где такого найти? Всякие академики и профессора с деканами не катят-сами ничего не знают,так как от советской власти экономики обучались....
      GTYCBJYTH2021
  16. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 19:03
    Мы все заражены бацилой социализма. И им будет трудно вытравить ее из нас.
    vladimirvn
    1. случайный прохожий (Игорь) Сегодня, 19:35
      Не социализма, а патернализма.
      случайный прохожий
  17. Миллер (Миллер) Сегодня, 19:10
    Не пойму ДАМа с ЕР. Они думают, что через 2 года ЕР победит на выборах? Да папа ЗЮ или кто другой только объявит в предвыборной программе партии, что отменит закон о повышении пенс. возраста, в Думе ни одного ЕРовца не будет, а за ними и вотум недоверия ДАМу вместе со всем кабинетом. Чудные они. Или "Золотой телец" все на свете затмил. А может Всевышний наказал лишив разума, за все пригрешения.
    Миллер
    1. ополченец2 (Александр) Сегодня, 19:41
      Папа (или уже дедушка) Зю не для того употребляется. Ему, когда нужно, командуют: "Голос!" Он подает голос, что-то типа: "Взывая к Вашей совести, уважаемый ..." и тут же получает ожидаемую ответку: "Сидели бы вы там молча, а то все развалили..." И так до следующего раза.
      Тов. Зю это часть нашего с вами общества, может быть и более гнилая, чем все остальное (олигархов в наше общество не включаем - там в основном иностранцы).
      Раньше в Средние века в испании доньи и сеньориты, выходя в город, брали с собой карлиц и уродок, чтобы те оттеняли их красоту. Вот примерно такую роль сейчас тов. Зю и выполняет.
      Но так будет не всегда - общество меняется, может не так быстро, как некоторым хотелось бы.
      ополченец2
    2. Antivirus2k (Alexei) Сегодня, 19:43
      Верить в "выборы" - это вообще круто. Там нарисуют всё, что угодно. Хотя, не спорю, что сам факт поддержки им важен. Но вы ради интереса посмотрите опросы на улицах, краткая суть которых до сих пор такова: "Проклятые бояре гадят хорошему царю, поднимая пенсионный возраст!". В общем, ТВ работает нормально. Так что, в случае чего, ЕР переименуют в "партию Путина" и скажут, что это вообще другая сила, хоть и с теми же рожами. А всякие соловьиные помёты будут в этом убеждать каждый вечер. Ну и, конечно, "КПРФ - это олигархи" и всё такое по лекалам "Грудинин - вор".
      Antivirus2k
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 19:13
    Цитата: Голован Джек
    Зато за гладкоствол незарегистрированный, ЕМНИП, административка. Ну, и изъятие, ессно.
    Когда (и если) найдут.
    Дарю, пользуйтесь :)

    -------------------------------
    Мне это не надо. Оружие любить надо, как и машину, например. А без смысла хранить, то это просто хлам, красивый, брутальный и ненужный. laughing laughing
    Altona
  19. demo (Ван) Сегодня, 19:15
    Другими словами, уже и ведущие экономические эксперты ведущего вуза страны отмечают, что озвученная реформа не имеет под собой никакой реальной экономической базы, а выглядит полумерой.
    Я бы не стал называть декана факультета - ведущим экономическим экспертом.
    Все таки МГУ - это не только экономический профиль образования.
    demo
    1. Antivirus2k (Alexei) Сегодня, 19:46
      Так то оно так, но вы не заметили, что в сегодняшней России власть слушает только одних "экспертов" - из Высшей Школы Экономики? Надеюсь, не нужно пояснять, что это за помойка? Думаю, любой МГУ-шник и тем более декан, на голову выше этих бездарностей.
      Antivirus2k
  20. Altona (Евгений) Сегодня, 19:17
    Цитата: Голован Джек
    Я просто, в отличии от Вас, слухами не питаюсь. Брезгую, знаете ли. Я... разборчив в приеме пищи информации.

    --------------------------
    Не питайтесь, но и конечных бенефициаров вы тоже не знаете и знать не можете. Это знаете ли, такая интимная тайна, похлеще, чем у вас с женой. Есть слухи, есть другие источники. Интересоваться доходами властей это наша гражданская обязанность. Вон канадскому премьру Трюдо очки подарили местного(!) люкс-бренда и то народ стуканул. Так что я пишу в рамках вполне себе демократических процедур. Кому надо должны проверять доходы.
    https://www.5-tv.ru/news/208725/
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 19:27
      Цитата: Altona
      Вон канадскому премьру Трюдо очки подарили местного(!) люкс-бренда и то народ стуканул

      Там это традиция такая. Как и в Германии, впрочем.
      Цитата: Altona
      Интересоваться доходами властей это наша гражданская обязанность

      Согласен. Но писать что-то на основе слухов - чревато боком, статью за клевету еще никто не отменял.
      Хотя... да кто Вас читать-то будет? Таких в инете - на пятачок пучок. Обратная сторона гласности - вседозволенность называется request
      Цитата: Altona
      Кому надо должны проверять доходы

      Кому надо - и без Вас проверят. У кого надо yes
      Голован Джек
  21. Ванёк (Иван) Сегодня, 19:22
    Там бухгалтер победил экономиста.

    Там у бухгалтера счёты свои. Старые. "Прожжёные". Если хотите.

    Бухгалтер просто должен свести доход и расход.

    Экономист это план. Бухгалтер это факт.

    И то факту ни чего не выйдет.

    Хоть калькулятор вверх ногами переверните. Счёты надёжнее.

    Не путайте прибыль и доход. Это разные вещи.
    Ванёк
  22. 16112014nk (Николай) Сегодня, 19:25
    "Очередная пенсионная реформа - благо" -- мнение чиновников.
    Подлость - мнение народа.
    Кудрина спросили : Как обеспечить работой людей после 60 лет ?
    Ответ : Я не знаю - я бухгалтер.
    16112014nk
  23. Altona (Евгений) Сегодня, 19:46
    Цитата: Голован Джек
    Согласен. Но писать что-то на основе слухов - чревато боком, статью за клевету еще никто не отменял.

    ----------------------------------
    Ахаха...Рассуждения властей, что все хорошо, хотя по их же статистике у нас море бедных как воспринимать? Как недостоверную информацию? laughing laughing
    Altona
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