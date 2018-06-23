Декан экономфака МГУ: Повысить пенсионный возраст - и это кабмин называет реформой?

Там бухгалтер победил экономиста. Бухгалтер просто должен свести доход и расход. А экономист должен обеспечивать такое их сведение, которые бы поспособствовало развитию экономики.

Я бы внёс поправку на неравенство в нашей стране. Оно колоссальное, и определённо касается и возраста дожития.