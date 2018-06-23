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Россия вывела из Сирии 11 самолётов и вертолётов за неделю. Каковы причины?
Информационное агентство ТАСС опубликовало информацию со ссылкой на российское военное командование о ситуации с авиапарком ВКС РФ в Сирии. В материале информационного агентства утверждается, что за эту неделю с территории Сирийской Арабской Республики на аэродромы базирования в Российской Федерации выведены 11 различных летательных аппаратов.
Речь идёт о боевых самолётах и вертолётах.
Можно было бы предположить, что авиационная техника выведена в Россию для проведения ремонтных работ, однако обращает на себя внимание следующая ремарка: «боевые самолёты совершали перелёт своим ходом». Таким образом, о выявлении каких-либо неисправностей (по крайней мере, на самолётах) речи точно не идёт.
В сообщении говорится о том, что вертолёты доставлены на аэродромы в России самолётами военно-транспортной авиации.
Обращает на себя внимание и сообщение о том, что в Россию (в пункты постоянной дислокации) вернулись и военнослужащие из лётно-технического звена ВКС РФ, которые всё последнее время находились на аэродроме Хмеймим и обслуживали эту (теперь уже выведенную) авиатехнику.
Напомним, что ранее власти заявляли о сокращении численности авиагруппы ВКС РФ в Сирии, но при этом определённая часть средств авиации (достаточно большая) в Хмеймиме оставалась. Важно отметить, что на данную минуту информации о выводе 11 самолётов и вертолётов вместе с лётно-техническим составом на ротационной основе не сообщается.
Возможно, в связи с изменившейся ситуацией в САР удерживать крупное авиакрыло ВКС РФ на территории этой страны уже нецелесообразно.
Речь идёт о боевых самолётах и вертолётах.
Можно было бы предположить, что авиационная техника выведена в Россию для проведения ремонтных работ, однако обращает на себя внимание следующая ремарка: «боевые самолёты совершали перелёт своим ходом». Таким образом, о выявлении каких-либо неисправностей (по крайней мере, на самолётах) речи точно не идёт.
В сообщении говорится о том, что вертолёты доставлены на аэродромы в России самолётами военно-транспортной авиации.
Обращает на себя внимание и сообщение о том, что в Россию (в пункты постоянной дислокации) вернулись и военнослужащие из лётно-технического звена ВКС РФ, которые всё последнее время находились на аэродроме Хмеймим и обслуживали эту (теперь уже выведенную) авиатехнику.
Напомним, что ранее власти заявляли о сокращении численности авиагруппы ВКС РФ в Сирии, но при этом определённая часть средств авиации (достаточно большая) в Хмеймиме оставалась. Важно отметить, что на данную минуту информации о выводе 11 самолётов и вертолётов вместе с лётно-техническим составом на ротационной основе не сообщается.
Возможно, в связи с изменившейся ситуацией в САР удерживать крупное авиакрыло ВКС РФ на территории этой страны уже нецелесообразно.
Использованы фотографии: http://syria.mil.ru
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