19:52 23 июня
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Россия вывела из Сирии 11 самолётов и вертолётов за неделю. Каковы причины?

Информационное агентство ТАСС опубликовало информацию со ссылкой на российское военное командование о ситуации с авиапарком ВКС РФ в Сирии. В материале информационного агентства утверждается, что за эту неделю с территории Сирийской Арабской Республики на аэродромы базирования в Российской Федерации выведены 11 различных летательных аппаратов.

Речь идёт о боевых самолётах и вертолётах.

Россия вывела из Сирии 11 самолётов и вертолётов за неделю. Каковы причины?



Можно было бы предположить, что авиационная техника выведена в Россию для проведения ремонтных работ, однако обращает на себя внимание следующая ремарка: «боевые самолёты совершали перелёт своим ходом». Таким образом, о выявлении каких-либо неисправностей (по крайней мере, на самолётах) речи точно не идёт.

В сообщении говорится о том, что вертолёты доставлены на аэродромы в России самолётами военно-транспортной авиации.

Обращает на себя внимание и сообщение о том, что в Россию (в пункты постоянной дислокации) вернулись и военнослужащие из лётно-технического звена ВКС РФ, которые всё последнее время находились на аэродроме Хмеймим и обслуживали эту (теперь уже выведенную) авиатехнику.

Напомним, что ранее власти заявляли о сокращении численности авиагруппы ВКС РФ в Сирии, но при этом определённая часть средств авиации (достаточно большая) в Хмеймиме оставалась. Важно отметить, что на данную минуту информации о выводе 11 самолётов и вертолётов вместе с лётно-техническим составом на ротационной основе не сообщается.

Возможно, в связи с изменившейся ситуацией в САР удерживать крупное авиакрыло ВКС РФ на территории этой страны уже нецелесообразно.

Использованы фотографии: http://syria.mil.ru
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Комментарии 46

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  1. GRF (Евгений) Сегодня, 18:34
    Растет уровень, скоро всех одним самолетом перемочим в сартире...
    GRF
    1. Глядя Петрович Сегодня, 18:36
      Цитата: GRF
      Растет уровень, скоро всех одним самолетом перемочим в сартире...

      Точно, главное при этом с дивана не свалитесь.
      Глядя Петрович
      1. GRF (Евгений) Сегодня, 18:40
        Цитата: Глядя Петрович
        Цитата: GRF
        Растет уровень, скоро всех одним самолетом перемочим в сартире...

        Точно, главное при этом с дивана не свалитесь.

        За наши самолеты и меня лично не переживайте, ширь она ж у нас во всем...
        GRF
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:52
          Цитата: GRF
          меня лично не переживайте

          Нет, будем переживать, вы не потерян для общества wassat
          В статье же поставлен вопрос и дан ответ
          Возможно, в связи с изменившейся ситуацией в САР удерживать крупное авиакрыло ВКС РФ на территории этой страны уже нецелесообразно.

          База будет работать в штатном режиме, а интенсивные боевые действия заканчиваются и это факт.
          хрыч
          1. GRF (Евгений) Сегодня, 18:57
            Не... спешить не надо,
            Нам надо еще кинжал протестить,
            Буревестник, Сармат...
            Эх, по стахановски работаем, однако...
            GRF
            1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 19:07
              Цитата: GRF
              Не... спешить не надо,
              Нам надо еще кинжал протестить,
              Буревестник, Сармат...

              "Кинжал" уже вроде тестили , а как тест "Сармата" вы себе представляете ?
              DMB_95
              1. GRF (Евгений) Сегодня, 19:28
                Собирается мощная доказательная база спонсоров терроризма и производится атата, что б даже моськи поняли что такое хорошо, а что такое плохо...
                Бесспорно лучше, если б они учились у Маяковского... но они видать предпочлитают Киплинга...
                Цитата: DMB_95
                Кинжал" уже вроде тестили , а как тест "Сармата" вы себе представляете ?

                Ну не все ж только Кура должна перепахиваться...
                GRF
          2. mvg (Максим) Сегодня, 18:59
            Поэтому сегодня Аль-Нусра атаковала аж маленьким отрядом в 1000+ человек. Значит точно, боевые действия заканчиваются.. Это ведь не 100К+
            mvg
            1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 19:21
              А САА зачем? Пусть воюют, главное ситуация переломлена. У них кстати есть свои ВВС. Какая-то несчастная тысяча бармалеев не для десятков самолетов 4++, пусть сирийцы, которые таки научились воевать, гасят их Буратинами и пр.
              хрыч
              1. NordUral (Евгений) Сегодня, 19:34
                И вы уверены, что одной тысячью все обойдется? А десятки тысяч бородатых бандитов где? И чем они занимаются?
                NordUral
                1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 19:41
                  Цитата: NordUral
                  А десятки тысяч бородатых бандитов где? И чем они занимаются?

                  Я знаю, что есть 100 тысяч бойцов САА и им это по плечу. Доверьтесь нашему Генштабу, ему видней, что делать. Тем более видимо на Украине скоро начнутся решающие события.
                  хрыч
    2. Rakti-Kali Сегодня, 19:15
      Цитата: GRF
      скоро всех одним самолетом перемочим

      Такие понятия как регламент проведения тех работ на самолёте и ротация кадров вероятно ни вы ни автор статьи не слышали?
      Rakti-Kali
      1. GRF (Евгений) Сегодня, 19:33
        Цитата: Rakti-Kali
        Цитата: GRF
        скоро всех одним самолетом перемочим

        Такие понятия как регламент проведения тех работ на самолёте и ротация кадров вероятно ни вы ни автор статьи не слышали?

        Я их только что прочитал вслух, слышали даже соседи, но не знаю, был ли автор среди них...
        GRF
      2. kit88 (Александр) Сегодня, 19:35
        Цитата: Rakti-Kali
        Такие понятия как регламент проведения тех работ на самолёте и ротация кадров вероятно ни вы ни автор статьи не слышали?

        Читаем:
        Важно отметить, что на данную минуту информации о выводе 11 самолётов и вертолётов вместе с лётно-техническим составом на ротационной основе не сообщается.

        Если и убыли борта на регламентные работы, доработки, или еще чего нибудь, то вместо них никто не прилетит, об этом идет речь.
        kit88
      3. NordUral (Евгений) Сегодня, 19:36
        Так почему просто не сообщить - производится ротация персонала и регламентые работы? Все тишком, чтобы домыслы рекой лились.
        NordUral
  2. сергей32 (Сергей) Сегодня, 18:35
    Ввод-вывод, ввод- вывод... Камасутра какая то.
    сергей32
    1. GRF (Евгений) Сегодня, 18:37
      Пока враг и проводит рекогносцировку мы меняем ландшафт...
      GRF
    2. ПалБор (Павел) Сегодня, 18:47
      Да ну, Камасутра, пфе... Мультик про Винни-Пуха и Иа-Иа круче.
      ПалБор
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:36
    Надо ждать массированной неприятности в Сирии.Не рановато ли выводить?
    210окв
    1. GRF (Евгений) Сегодня, 18:44
      В азартных играх, чтоб не проиграть нужно уметь вовремя остановиться... Что б начать навую по своим правилам... )
      GRF
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:40
    Перефразируя поэта : Если Россия вывела из Сирии 11 самолётов и вертолётов за неделю, значит - это кому-нибудь нужно...
    parusnik
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:44
      Поскольку от МО РФ есть только подтверждение о выводе 11 летательных аппаратов и техперсонала , то не будем спешить с выводами . Гроссмейстер никогда не интересуется мнением своих фигур , делая очередной ход в партии .
      bouncyhunter
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 19:37
      Вот это точно, Алексей. Вопрос кому и зачем?
      NordUral
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:42
    Целей становится меньше... Естественно. Вот и выводят "лишних"... А что в этом удивительного?
    Горный стрелок
    1. GRF (Евгений) Сегодня, 18:47
      Не по западному мыслите, товарищ! Вон в европе целей нет, а окуппационные войска есть, и растут! )
      GRF
    2. гребень (Иван) Сегодня, 19:10
      Целей очень много, все нефтяные поля надо вернуть и электроэнергетику, все это отжали "партнеры" за последнее время америкосы нанесли кучу ударов, при одном только погибло 38 человек, один генерал, два полковника, девять бойцов САА, остальные из Хезболы. При чем амеровские грузовики уже стали мотаться по провинции Хомс, чего никогда небыло. САА их обстреляла, так их авиация партнеров раскатала.
      По делу в Хмеймим постепенно перебрасывается Сирийская авиация, наши видать решили не связываться с "партнерами". Наступает самая жаркая фаза конфликта, битва за нефтяные поля и за Раку. В принципе если авиация не реагирует на события, то ее конечно зачем там держать, хотя базу взяли на веки-вечные и бесплатно. До победы конечно там, как до неба пригнувшись. Победит тот, кому достанутся ресурсы страны. То что наши сваливают как раз и говорит о том, что там становится все жарче. Американцы просто так не возьмут и отдадут нефтяные поля и ГЭС на Ефрате, их надо отбирать и этим на том фронте занимаются Иранцы, пока далеко не в полном объеме, но все впереди.
      гребень
    3. NordUral (Евгений) Сегодня, 19:37
      Потенциальных целей более 50-ти тысяч.
      NordUral
  6. болот Сегодня, 18:43
    Да кули там им делать,сейчас там самое пекло.Да и война замедлится до сентября.
    болот
  7. san4es Сегодня, 18:44
    ..вертолёты доставлены на аэродромы в России самолётами военно-транспортной авиации..

    ...Заслужили soldier
    san4es
  8. Santor (Viktor) Сегодня, 18:45
    По ссылке на первоисточник муть.... Нет ни одной ссылки откуда новость высосана... Но якобы сказано официально в МО РФ. На сайте МО РФ ни слова о том на что ссылаются якобы в первоисточнике. Когда же те кто печатает новости начнут пытаться их проверять прежде чем выносить на всеобщее обозрение? Может еще сослаться голословно на "Джиль ад Буль Буль Оглы Информагенство"?

    Зато полетели посты которые то и читать то стремно... Люди!!!!! Вы когда прекратите верить в то что за забором лежит именно та штука, название которой из трех букв на нем написано, а?
    Santor
    1. san4es Сегодня, 18:50
      Цитата: Santor
      ... Нет ни одной ссылки откуда новость высосана...

      ...Из новостей
      san4es
    2. Гардамир Сегодня, 19:17
      Нет ни одной ссылки откуда новость высосана
      Ссылаюсь на телевизор. в новостях в 18.00 был репортаж правда про ВДВ. значит выводят всех
      Гардамир
  9. Outsider (Michael) Сегодня, 18:45
    ...за эту неделю с территории Сирийской Арабской Республики на аэродромы базирования в Российской Федерации выведены 11 различных летательных аппаратов.

    - Ой! what
    Outsider
    1. GRF (Евгений) Сегодня, 18:50
      Ох уж эта загадочная русская душа, да? )
      GRF
      1. NordUral (Евгений) Сегодня, 19:39
        Скорее душа Асада, думаю это вероятнее.
        NordUral
    2. Rakti-Kali Сегодня, 19:17
      Цитата: Outsider
      - Ой!

      Шо таки ой, когда таки да! hi
      Rakti-Kali
  10. Res_Ullus (Виталий) Сегодня, 18:46
    О чём НОВОСТЬ то ??? Может ротация, может техническое обслуживание, да что угодно может быть !!! Уважаемый ресурс, ХОРОШ УЖЕ, А !!!
    Res_Ullus
  11. Dart2027 Сегодня, 18:48
    Можно было бы предположить, что авиационная техника выведена в Россию для проведения ремонтных работ, однако обращает на себя внимание следующая ремарка: «боевые самолёты совершали перелёт своим ходом». Таким образом, о выявлении каких-либо неисправностей (по крайней мере, на самолётах) речи точно не идёт.
    Вообще-то любая сложная техника должна проходить профилактический ремонт, согласно порядку заложенному проектировщиками. То есть самолеты могут быть вполне исправны, но просто отработали определенное время.
    Dart2027
  12. Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:50
    Так может это просто ротация?! 11 вывели других 11 ввели... Обычное дело... Просто про вывод сказали, а про ввод знать всем и не обязательно...
    Ratmir_Ryazan
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:56
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Просто про вывод сказали, а про ввод знать всем и не обязательно...

      точно Камасутра! Партнер хоть знает?
      Silvestr
      1. Гардамир Сегодня, 19:18
        Партнер хоть знает?
        а вдруг очередной буркхальтер приезжал?
        Гардамир
    2. гребень (Иван) Сегодня, 19:14
      После "окончательного разгрома" даишей вывели много и не подменили их, так что скорее всего вывод.
      гребень
  13. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 19:07
    Там теперь израильско-иранские разборки ...Наши чужие на этом "празднике смерти".
    samarin1969
  14. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 19:12
    Денег нет, но вы держитесь
    Zina389
  15. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:17
    Можно было бы предположить, что авиационная техника выведена в Россию для проведения ремонтных работ, однако обращает на себя внимание следующая ремарка: «боевые самолёты совершали перелёт своим ходом». Таким образом, о выявлении каких-либо неисправностей (по крайней мере, на самолётах) речи точно не идёт.

    Только одна эта цитата говорит о полной некомпетентности автора... Ни для кого не секрет, что существует межремонтный ресурс по налету или календарному сроку. И всегда техника на ремонт летит своим ходом. По поводу вертолетов - да, дальность у них небольшая, чтоб своим ходом из Сирии лететь. Проще снять лопасти НВ и РВ и перевезти транспортником. А по России можно и своим ходом с промежуточными посадками для дозаправки...
    helmi8
  16. nznz (Игорь) Сегодня, 19:35
    в связи с тем что штатовские ракеты были захвачены,вполн вероятно,что уже есть коррекция в программах ПО самолетов.
    На месте трудно перепрошить устройства. вот и выводят-потом вернут.Как версия.
    nznz
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