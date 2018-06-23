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Россия накрывает Арктику сплошным радиолокационным полем
Начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан сделал заявление по поводу защищённости крупных городов России. Речь идёт о защищённости от низколетящих целей, включая беспилотные летательные аппараты. По словам генерала Кобана, в России над крупнейшими городами развёрнуто сплошное дежурное радиолокационное поле.
Это радиолокационное поле действует на малых высотах.
Рассказывая об оснащённости РТВ (радиотехнических войск) ВКС РФ, Андрей Кобан отметил, что современными и даже перспективными вооружениями войска оснащены на 70 процентов.
Отмечается, что сосредоточение коснулось новейших средств автоматизации, способных осуществлять контроль над регламентом использования воздушного пространства.
Генерал Кобан отметил, что важнейшей задачей РТВ является распространение сплошного радиолокационного поля на арктическую зону России. Группировка радиотехнических войск в Арктике уже развёрнута, на данный момент осуществляется её наращивание.
Кобан, которого цитирует ТАСС, сообщает, что действует специальная программа подготовки специалистов расчётов РТВ, которая уже показала эффективный результат в климатических условиях, присущих Арктике.
Это говорит о том, что борьба за превосходство в Арктическом регионе только начинается. У России на данный момент (с учётом наличия мощного ледокольного флота и развёртывания группировки РТВ) имеется определённое преимущество. Кстати, об этом преимуществе заявляют и в США.
Это радиолокационное поле действует на малых высотах.
Рассказывая об оснащённости РТВ (радиотехнических войск) ВКС РФ, Андрей Кобан отметил, что современными и даже перспективными вооружениями войска оснащены на 70 процентов.
Отмечается, что сосредоточение коснулось новейших средств автоматизации, способных осуществлять контроль над регламентом использования воздушного пространства.
Генерал Кобан отметил, что важнейшей задачей РТВ является распространение сплошного радиолокационного поля на арктическую зону России. Группировка радиотехнических войск в Арктике уже развёрнута, на данный момент осуществляется её наращивание.
Кобан, которого цитирует ТАСС, сообщает, что действует специальная программа подготовки специалистов расчётов РТВ, которая уже показала эффективный результат в климатических условиях, присущих Арктике.
Это говорит о том, что борьба за превосходство в Арктическом регионе только начинается. У России на данный момент (с учётом наличия мощного ледокольного флота и развёртывания группировки РТВ) имеется определённое преимущество. Кстати, об этом преимуществе заявляют и в США.
Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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