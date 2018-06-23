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Россия накрывает Арктику сплошным радиолокационным полем

Начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан сделал заявление по поводу защищённости крупных городов России. Речь идёт о защищённости от низколетящих целей, включая беспилотные летательные аппараты. По словам генерала Кобана, в России над крупнейшими городами развёрнуто сплошное дежурное радиолокационное поле.

Россия накрывает Арктику сплошным радиолокационным полем


Это радиолокационное поле действует на малых высотах.


Рассказывая об оснащённости РТВ (радиотехнических войск) ВКС РФ, Андрей Кобан отметил, что современными и даже перспективными вооружениями войска оснащены на 70 процентов.

Отмечается, что сосредоточение коснулось новейших средств автоматизации, способных осуществлять контроль над регламентом использования воздушного пространства.

Генерал Кобан отметил, что важнейшей задачей РТВ является распространение сплошного радиолокационного поля на арктическую зону России. Группировка радиотехнических войск в Арктике уже развёрнута, на данный момент осуществляется её наращивание.

Кобан, которого цитирует ТАСС, сообщает, что действует специальная программа подготовки специалистов расчётов РТВ, которая уже показала эффективный результат в климатических условиях, присущих Арктике.

Это говорит о том, что борьба за превосходство в Арктическом регионе только начинается. У России на данный момент (с учётом наличия мощного ледокольного флота и развёртывания группировки РТВ) имеется определённое преимущество. Кстати, об этом преимуществе заявляют и в США.

Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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Комментарии 21

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  1. Utlan (Денис) Вчера, 22:57
    Кто бы спорил, самый большой ледокольный флот в мире наш!
    Utlan
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Вчера, 23:21
      Цитата: Utlan
      Кто бы спорил, самый большой ледокольный флот в мире наш!
      Я бы сказал немного по другому - "большая часть ледоколов мира в нашем ледокольном флоте". Остальным они раньше не сильно нужны были, а сейчас все готовятся к дележу арктического шельфа. Даже те страны, которые не имеют прямого выхода в Арктику (тот же Китай).
      ALEXXX1983
      1. хрыч (Хрыч) Вчера, 23:47
        Есть такое - бутылочное горло - Берингов пролив, оборонять его не есть тяжело, поставим Бастион и утопим любое китайское джонко wassat
        хрыч
    2. solzh (Сергей) Вчера, 23:24
      Цитата: Utlan
      Кто бы спорил, самый большой ледокольный флот в мире наш!

      Я поспорю с вами hi Россия является единственной страной в мире, обладающей флотом атомных ледоколов! wink
      http://sivilink.ru/atomnyj-ledokolnyj-flot-rossii
      -edinstvennyj-v-mire/
      solzh
    3. Комментарий был удален.
  2. Летун_64 (Олег) Вчера, 22:59
    Генерал Кобан отметил, что важнейшей задачей РТВ является распространение сплошного радиолокационного поля на арктическую зону России. Группировка радиотехнических войск в Арктике уже развёрнута, на данный момент осуществляется её наращивание.

    Интересно этож каким станциями они в Арктике создадут сплошное радиолокационное поле. Даже в Союзе не могли прикрыть Арктику сплошным полем, а только на наиболее опасных направлениях. Лукавит генерал .
    Летун_64
    1. Старый анекдот (Викентий) Вчера, 23:02
      В Союзе не смогли, а Россия "Воронежами" смогла. smile
      Старый анекдот
      1. Например Вчера, 23:07
        Цитата: Летун_64
        Даже в Союзе не могли...

        До смерти будете молиться на строй который в итоге лопнул. Россия наша страна. И до коммунистов была Россия и после коммуняк Россия. И людям нашим Бог дал ума и мудрости.
        Например
        1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 01:32
          Например! Не надо писать глупости! БЛАГОДАРЯ КОММУНИСТАМ, МЫ ЛИКВИДИРОВАЛИ БЕЗГРАМОТНОСТЬ, ПОБЕДИЛИ БЕЗПРИЗОРНОСТЬ, МЫ ПОБЕДИЛИ ФАШИЗМ, ПОСТРОИЛИ МОЩНУЮ СТРАНУ СССР... ПОЛЕТЕЛИ ПЕРВЫМИ В КОСМОС, ПОСТРОИЛИ ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЛЕДОКОЛ И ПРОДОЛЖАЕМ ЖИТЬ ВО МНОГОМ ЗА СЧЁТ ДОСТИЖЕНИЙ И ЗАДЕЛА СССР!!! Диванные генералы, не надо так гнусно лгать!
          SETTGF
      2. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 00:30
        Воронеж - это не РТВ. Это СПРН.
        Над Арктикой Воронеж сможет чего то увидеть только на высотах от 3000 и выше.
        Но есть и другие станции.
        К примеру загоризонтной локации или пассивные станции РТР типа Веги. Ну и активные РЛС на островах и тех же ледоколах, кораблях РТР.
        Конечно полностью закрыть Арктику от маловысотных целей сложно, но обнаружить пуск группы КР и нарисовать их маршрут вполне возможно. А дальше сначала авиация встретит, потом ЗРВ. А в процессе встречи полетят баллистические "уведомления" об обнаружении.
        И все, кто не спрятался - мы не виноваты
        Vlad.by
    2. тракторист73 (Вячеслав Максимов) Вчера, 23:08
      Вопрос конечно интересный!
      тракторист73
    3. Stoler Вчера, 23:21
      Да не "лукавит" он , а откровенно ............ laughing
      Stoler
    4. Vita VKO (Виталий) Вчера, 23:32
      Сплошное радиолокационное поле вещь относительная. Все зависит от его параметров, на каких высотах, точность, размеры ЭПР целей, частотные диапазоны, уровень помехозащиты и т.д.
      Формально, сплошное РЛП может сформировать и СПРН типа "Воронеж". Вот только эти станции предназначены исключительно для предупреждения о нападении и оценки угрозы, т.к. поле оно формирует далеко за границей России. Поэтому не один ЗРК и не один истребитель по этой информации не сможет навестись и перехватить цель, она даже в АСУ ПВО не заводится.
      РТВ ПВО всегда имело сплошное радиолокационное поле, даже в худшие годы 90-х его нижняя граница составляла 6 -8 тыс м. , может быть с небольшими провалами в Сибири и на Севере. Крылатые ракеты с такими параметрами РЛП можно было обнаружить только случайно, но вот нарушители правил использования воздушного пространства всегда фиксировались.
      Vita VKO
      1. vitalm Сегодня, 00:38
        Например, высота обнаружения цели типа вертолет, на Севере (Раякоски, Куорпукас, Никель, Заполярный) составляла 50-100 метров взависимости от РЛС 35н6, 19ж6 или 57у6. В нашем ртб 2 роты в начале 2000 годов соократили, между Раякоски и Заполярным 137 км, вот вам и провалы. Сокращённые роты стояли на горе, РЛС гребли все, что движется.
        vitalm
        1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 01:04
          Цитата: vitalm
          Раякоски, Куорпукас, Никель, Заполярный

          Это всегда было одно из важнейших направлений вероятного удара СВН противника. Поэтому и внимание было особое. Но прикрытие Мурманска и базы Североморска со стороны Норвегии и Финляндии это всего лишь десятая часть северных рубежей РФ. Есть еще северный границы Красноярского края, Якутии где на тысячи км северной границы вообще нет ни чего из ПВО и РТВ . Средняя температура зимой там -60, подразделения как в теплом Мурманском климате через 100 км не поставишь, да и нет там такого количества населенных пунктов и хоть какой то доступной инфраструктуры для жизнеобеспечения.
          Vita VKO
    5. хрыч (Хрыч) Вчера, 23:42
      Цитата: Летун_64
      Интересно этож каким станциями они в Арктике создадут сплошное радиолокационное поле.

      ЗГРЛС Контейнер и ЗГРЛС Подсолнух, первая глобальная с дальностью обнаружения в 3000 км, их планируют 10 штук по периметру РФ, а вторая- Подсолнух, почти до полтысячи километров, но она высокой заводской готовности, значительно дешевле. Ну, и надгоризонтные РЛС на ракетоопасных направлениях, типа РЛС Небо. Конечно несомненно РЛС СПРН Воронеж, но конечно контроль высотных целей. ЗГРЛС видит от поверхности до 100 км высоты, в принципе кроме слежения за флотом и авиацией, прекрасно фиксирует низковысотное нападение КР и авиацией, а длина волны не позволяет применять стелстехнологии.
      хрыч
      1. ученый Сегодня, 00:00
        В системе контроля воздушно-космического пространства все достаточно строго. Например, ни одна ЗГРЛС не способна решать задачи ПВО не смотря на свои мощности по дальности обнаружения. Просто параметры поля не подходят. Поэтому специалисты ни когда не смешивают задачи систем СПРН, ПРО и ПВО. Объединение некоторых задач ПРО и ПВО стало возможным только с созданием С-500, да и то, это целый комплекс с несколькими типами РЛС разведки и наведения различных диапазонов.
        ученый
        1. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 00:40
          А что мешает использовать трассовую информацию от загоризонтных станций в интересах ПВО? Как уведомление об угрожаемом секторе, для целеуказания средствам разведки. Тут точности особой не нужно. Важно иметь информацию о самом факте наличия целей и приближения их к зоне обзора РТВ, а затем и ЗРВ.
          Опять же пассивная радиоразведка тоже хорошие результаты дает.
          Каждая КР как минимум включает радиовысотомер у которого есть боковые лепестки ДН. Их и ловим, да еще с очень высокой точностью.
          Vlad.by
        2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 00:42
          Вас послушать, так ЗГРЛС так погулять вышла laughing Речь о сплошном радиолокационном покрытии, хотя именно и создается глобальная система МРИС, когда все данные будут учитываться.
          Цитата: ученый
          Поэтому специалисты ни когда не смешивают задачи систем СПРН, ПРО и ПВО.
          Специалисты не смешивали раньше, теперь смешивают, ибо цивилизация не стоит на месте, создаются глобальные системы слежения, наведения, позиционирования и пр. Комплексы дальней ПВО прикрывают ракетные шахты, в свою очередь комплексы ближнего действия прикрывают дальние. Так Панцирь прикрыл Триумф. С-500 стер границу ПВО и ПРО, став на уровень, в одну систему с А-235, хотя уже и С-400 Триумф уже способен поражать БР со скоростью 4,8 км/с, а это ракеты средней дальности с запасом, поэтому С-400 уже комплекс ПВО/ПРО. Поэтому ваш взгляд устарел, причем совершенно.
          хрыч
          1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 01:55
            хрыч! Стёр границу между ПВО И ПРО не С-500, который ещё проходит испытания, С-400 ракетой 40Н6...
            SETTGF
  3. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 00:15
    Арктический шельф наш. Поэтому там должна быть армия, чтобы всякая его не "делила"
    Beltasir Matyagu
  4. ШТОРМ 12 (Владислав) Сегодня, 00:21
    Цитата: ученый
    В системе контроля воздушно-космического пространства все достаточно строго. Например, ни одна ЗГРЛС не способна решать задачи ПВО не смотря на свои мощности по дальности обнаружения. Просто параметры поля не подходят. Поэтому специалисты ни когда не смешивают задачи систем СПРН, ПРО и ПВО. Объединение некоторых задач ПРО и ПВО стало возможным только с созданием С-500, да и то, это целый комплекс с несколькими типами РЛС разведки и наведения различных диапазонов.


    наверно "Мурманск БН" кторый на 4тысячи... поможет нам
    ШТОРМ 12
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