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СМИ: Российская авиация нанесла сокрушительный удар по боевикам на юге Сирии
Информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники выдаёт материал, в котором утверждается, что авиация ВКС РФ впервые нанесла удары по позициям боевиков в южных провинциях Сирии – в районе Голанских высот. При этом боевиков называют «повстанцами» или «оппозиционными силами».
Reuters утверждает, что в общей сложности по боевиками было нанесено не менее 20 ударов российской авиацией.
С информацией о подавлении активности джихадистов средствами авиации ВКС РФ выходит и ливанская пресса. В частности, об этом пишет портал AMN, сообщая, отмечая, что российские самолёты «обрушили шквал ударов на позиции джихадистов в тёмное время суток». В материале говорится, что уничтожено большое количество единиц техники боевиков.
Министерство обороны России на данный момент эту информацию никак не комментирует.
Напомним, сирийская армия прижала боевиков к границам Израиля и Иордании. При этом основная операция по ликвидации крупной группировки так называемого «южного фронта» (конгломерат террористических группировок, включая остатки ИГИЛ (*запрещено в РФ), САА ещё не начата. Имеют место отдельные боестолкновения. При этом в ходе такого рода боестолкновений сирийские войска уже смогли загнать несколько террористических отрядов в огневой карман в провинции Дараа.
Нужно напомнить также и то, что США обращались к России и Дамаску с «требованием» воздержаться от «односторонних мер» на юге САР.
Накануне сообщалось, что 11 самолётов и вертолётов ВКС РФ выведены с авиабазы "Хмеймим" в Россию.
Reuters утверждает, что в общей сложности по боевиками было нанесено не менее 20 ударов российской авиацией.
С информацией о подавлении активности джихадистов средствами авиации ВКС РФ выходит и ливанская пресса. В частности, об этом пишет портал AMN, сообщая, отмечая, что российские самолёты «обрушили шквал ударов на позиции джихадистов в тёмное время суток». В материале говорится, что уничтожено большое количество единиц техники боевиков.
Министерство обороны России на данный момент эту информацию никак не комментирует.
Напомним, сирийская армия прижала боевиков к границам Израиля и Иордании. При этом основная операция по ликвидации крупной группировки так называемого «южного фронта» (конгломерат террористических группировок, включая остатки ИГИЛ (*запрещено в РФ), САА ещё не начата. Имеют место отдельные боестолкновения. При этом в ходе такого рода боестолкновений сирийские войска уже смогли загнать несколько террористических отрядов в огневой карман в провинции Дараа.
Нужно напомнить также и то, что США обращались к России и Дамаску с «требованием» воздержаться от «односторонних мер» на юге САР.
Накануне сообщалось, что 11 самолётов и вертолётов ВКС РФ выведены с авиабазы "Хмеймим" в Россию.
Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com/
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