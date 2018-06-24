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СМИ: Российская авиация нанесла сокрушительный удар по боевикам на юге Сирии

Информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники выдаёт материал, в котором утверждается, что авиация ВКС РФ впервые нанесла удары по позициям боевиков в южных провинциях Сирии – в районе Голанских высот. При этом боевиков называют «повстанцами» или «оппозиционными силами».

Reuters утверждает, что в общей сложности по боевиками было нанесено не менее 20 ударов российской авиацией.

СМИ: Российская авиация нанесла сокрушительный удар по боевикам на юге Сирии



С информацией о подавлении активности джихадистов средствами авиации ВКС РФ выходит и ливанская пресса. В частности, об этом пишет портал AMN, сообщая, отмечая, что российские самолёты «обрушили шквал ударов на позиции джихадистов в тёмное время суток». В материале говорится, что уничтожено большое количество единиц техники боевиков.

Министерство обороны России на данный момент эту информацию никак не комментирует.

Напомним, сирийская армия прижала боевиков к границам Израиля и Иордании. При этом основная операция по ликвидации крупной группировки так называемого «южного фронта» (конгломерат террористических группировок, включая остатки ИГИЛ (*запрещено в РФ), САА ещё не начата. Имеют место отдельные боестолкновения. При этом в ходе такого рода боестолкновений сирийские войска уже смогли загнать несколько террористических отрядов в огневой карман в провинции Дараа.

Нужно напомнить также и то, что США обращались к России и Дамаску с «требованием» воздержаться от «односторонних мер» на юге САР.

Накануне сообщалось, что 11 самолётов и вертолётов ВКС РФ выведены с авиабазы "Хмеймим" в Россию.

Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com/
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Комментарии 33

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  1. новичок (garik) Сегодня, 06:19
    приятная новость с утра, во всех отношениях! фото 24го зачёт.
    новичок
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 06:25
      Доброе утро , Гарик ! hi
      Цитата: новичок
      приятная новость с утра, во всех отношениях!

      Согласен , а то вчера кое-кто сильно переживал не рано ли Россия вывела из Сирии 11 самолётов и вертолётов . Вот и ответ . wink
      bouncyhunter
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:31
        Паш,привет hi Да,переживали..А то у нас ведь как получается..Сначала заявляем о победе над ИГИЛ,потом боевики невесть откуда наносят удар.
        Цитата: bouncyhunter
        Доброе утро , Гарик ! hi
        Цитата: новичок
        приятная новость с утра, во всех отношениях!

        Согласен , а то вчера кое-кто сильно переживал не рано ли Россия вывела из Сирии 11 самолётов и вертолётов . Вот и ответ . wink
        210окв
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 06:33
          Дима hi А ведь я ещё вчера предлагал не торопиться с выводами .
          bouncyhunter
      2. новичок (garik) Сегодня, 06:36
        Паш, бодрячком! хай, переживают, ну перегнали машины, значить иак надо.
        новичок
      3. Tusv (Владимир) Сегодня, 08:15
        Цитата: bouncyhunter
        а то вчера кое-кто сильно переживал не рано ли Россия вывела из Сирии 11 самолётов и вертолётов . Вот и ответ .

        Привет Паша. Дык с боевой нагрузкой на Родину лететь тяжко laughing Но скорей всего таки не хилую дезу "партнерам" втюхали этими 11 ЛА. Вместо ПТБ ракетами да бомбочками снарядили и янки не предупредили, что бармоглотам нужно ховаться
        Tusv
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:18
          Володя , салют ! hi
          Цитата: Tusv
          Вместо ПТБ ракетами да бомбочками снарядили и янки не предупредили, что бармоглотам нужно ховаться

          Почаще "забывать" предупредить матрасов , глядишь - такие новости станут нормой . wink
          bouncyhunter
    2. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:29
      Теперь мы с Израилем настоящие партнёры.Они вдарят, мы терпим, теперь мы вдарили и они похоже тоже стерпели smile
      Договор дороже дружбы, а дружба подождёт, дружить по-настоящему себе дороже выходит, поэтому мы только партнёры. smile
      Rusland
      1. собаковод Сегодня, 06:39
        Rusland (Rusland)
        Теперь мы с Израилем настоящие партнёры.Они вдарят, мы терпим, теперь мы вдарили и они похоже тоже стерпели

        Что-то не понял... Куда вы вдарили, и кто чего терпит?
        собаковод
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:44
          "Министерство обороны России на данный момент эту информацию никак не комментирует." smile
          Rusland
      2. Kanaf1 (Alex) Сегодня, 08:31
        Rusland ↑
        Сегодня, 06:29
        Теперь мы с Израилем настоящие партнёры.Они вдарят, мы терпим, теперь мы вдарили и они похоже тоже стерпели
        Договор дороже дружбы, а дружба подождёт, дружить по-настоящему себе дороже выходит, поэтому мы только партнёры

        Именно дружить ! У них там в Сирии кругом масульмане , алкоголь запрещён , а какая настоящяя дружба без бадуна по утру.
        А у нас на Израильской границе в этом плане все пучьком , можно полянку организовать , поговороть по душам , по русски , обсудить победы российской сборной на ЧМ, и на пасашёк караоки.

        Так нужно воевать !
        Kanaf1
    3. рич (дмитрий) Сегодня, 06:46
      новичок :приятная новость с утра, во всех отношениях!

      Особенно приятная для Ирана
      рич
      1. новичок (garik) Сегодня, 06:51
        в этом замесе исключительно мы с сирийцами, иранцы болельщики, на трибунах.
        новичок
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 06:54
          Привет, Гарик hi
          Кто бы спорил. А то тут уже пишут, что мы с Израилем партнерами по Сирии стали
          рич
          1. новичок (garik) Сегодня, 07:00
            с бодрым утром, Дмитрий. по Сирии не можем_ цели разные.
            новичок
        2. Пленник (Айрат) Сегодня, 07:52
          Скорее грифы на скале.
          Пленник
  2. Totah155 (Alex) Сегодня, 06:19
    Заголовок в северокорейском стиле.
    Totah155
    1. saltickov. (Михаил) Сегодня, 06:23
      Жаба задавила,мы еще не так можем.
      saltickov.
    2. собаковод Сегодня, 06:25
      Totah155 (Alex)
      Заголовок в северокорейском стиле.

      Главное не в заголовке. Или вы только заголовки читаете?
      собаковод
      1. Totah155 (Alex) Сегодня, 07:28
        Цитата: собаковод
        Totah155 (Alex)
        Заголовок в северокорейском стиле.

        Главное не в заголовке. Или вы только заголовки читаете?

        Не только.
        Но пафосные фразы типа «обрушили шквал ударов на позиции джихадистов в тёмное время суток» уж больно выделяются.
        Totah155
    3. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:00
      Цитата: Totah155
      Заголовок в северокорейском стиле.

      Просто кто-то в СМИ к нашим ударам относится более положительно, чем к вашим "профилактическим".
      Rusland
    4. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 08:18
      Заголовок в северокорейском стиле.
      И много Северокорейских газет вы в своей жизни прочитали?
      72jora72
  3. demiurg (валера) Сегодня, 06:24
    Вообще конечно мило. Мусульманские фанатики вместо войны с Израилем держаться вдоль его границы. Ни на что не намекаю, просто выглядит забавно.
    demiurg
    1. собаковод Сегодня, 06:43
      demiurg (валера)
      Валера hi
      Ни на что не намекаю, просто выглядит забавно.

      Там ничего забавного. Израиль, так же, как США, имеет от бардака на БВ свой гешефт. Не более.
      собаковод
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 07:08
        demiurg (валера) Вообще конечно мило. Мусульманские фанатики вместо войны с Израилем держаться вдоль его границы. Ни на что не намекаю, просто выглядит забавно.

        Подобным образом древние люди и волков приучили, собак из них вывели. Похоже и Израилю подобное удалось
        Это называется -симбиоз (взаимовыгодное существование)
        рич
    2. yustas (Юрий) Сегодня, 08:31
      И прошу заметить, Израиль как бы не против, а бомбит исключительно тех, кто зачищает эту заразу.
      yustas
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:39
    Напомним, сирийская армия прижала боевиков к границам Израиля и Иордании.

    ... а то бармалеи чувствовали себя там спокойно, под "крышей" ... angry
    a.s.zzz888
  5. Vard Сегодня, 06:50
    Очередной окончательный и сокрушительный... Сегодня... А потом завтра... И послезавтра... Можно немного другие слова выбирать...типа точный... Или еще чего...
    Vard
  6. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 06:53
    Мало, мало, мало огня - я хочу ещё немного больше-е-е-е.... :)
    Tarasios
  7. Роялист (Святослав) Сегодня, 06:59
    11 самолетов и вертолётов вывели, а оставшиеся вполне управляются.
    "ВКС РФ впервые нанесли удар в Южных провинциях Сирии - районе Голландских высот" из этого сообщения можно предположить:1)"шайтаны" там укрепились хорошо и могли неожиданно контратаковать правительственные силы, что они не раз делали и довольно успешно. 2)предполагается наступление правительственной армии, а артподготовка там осложнена границей с Израильской. Вообще бои в районе границы затруднительным,а тут трудности в квадрате.
    Уверен,что прежде чем наносит удар ,была проведена длительная подготовка и дипломатическое согласование с Израилевич(без этого трудно обойтись) и возможно с США...."воздержаться от односторонних мер на юге САР"
    А если это " сюрприз" для Вашингтона,они ответят такой антипризидентской шумихой в наших же СМИ, что мама не горюй
    Роялист
  8. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:07
    Ну никто не смог бы бомбить вблизи израильской границы! Кроме наших ВКС. ПВО Израиля - это серьёзно. Но и ВКС - не менее серьезно... Видимо - Израиль решил, что порядок в Сирии - лучше хаоса... А на полосатоухих надеяться нечего. Не решат они никаких проблем на БВ. Только усугубить могут.
    Горный стрелок
  9. viktor. (Knyt) Сегодня, 07:19
    А как наши (ДРУЗЬЯ) в лице Израиля на это смотрит???
    viktor.
  10. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:32
    Как по мне, из этого события явствуют, как минимум, две вещи:
    1. Между РФ и Израилем существует некая (не особо оглашаемая) взаимная договоренность: мы не мешаем Израилю мочить персов на территории Сирии (ну, в пределах неких приличий, понятно). Израиль не мешает ВКС РФ мочить остатки ИГИЛ (запрещен в РФ) и прочего сброда у своей границы.
    2. Весь этот сброд (у границы) Израилю нужен, как мне третья (а собаке - пятая) нога.
    2'. "Сброд" об этом всем осведомлен, и потому сидит тихо и не рыпается. Не исключаю, впрочем, что в ближайшее время (не без помощи наших полосатых партнеров) "сбродом" будут организованы некие провокации (а-ля "атака кловунов" на Хмеймим, химатака, прочая какая-нибудь гадость). Просто потому, что с точки зрения "партнеров" этот сброд - все еще ценный ресурс, который можно (а значит, нужно) использовать как-то с пользой для себя.
    Все, естессно, строго ИМХО yes
    Голован Джек
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