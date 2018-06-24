08:29 24 июня
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Спикер Госдумы: Одна из целей реформы - активный образ жизни пенсионеров

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, осуществляя рабочую поездку в Саратовскую область, заявил о том, что главной задачей российских властей при осуществлении пенсионной реформы является «повышение уровня благосостояния пенсионеров». По словам спикера нижней палаты парламента, правительство ищет варианты для того, чтобы пенсионеры жили достойно и вели активный образ жизни».

Спикер Госдумы: Одна из целей реформы - активный образ жизни пенсионеров


В качестве примера того, как власти собираются достигать увеличения активности пенсионеров, Вячеслав Володин приводит информацию о целевых показателях по размеру пенсии. Он отмечает, что средний размер пенсии в Российской Федерации необходимо поднять с нынешних 14 тысяч рублей до 20 тыс.


Председатель Госдумы:
Для этого необходимо принимать решения, которые позволят это сделать.


А решение, которое правительство на данный момент готовится принять, заключается в одном единственном шаге – в повышении планки возраста выхода на пенсию на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин, начиная с 2019 года.

Накануне в эфире телеканала ТВЦ декан экономического факультета МГУ Александр Аузан высказал сомнение относительно того, что действия правительства по повышению пенсионного возраста вообще можно назвать реформой. По его словам, это больше похоже на действия бухгалтера, а не на действия экономиста. Аузан предложил дифференцировать планку пенсионного возраста для граждан страны в зависимости от уровня доходов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 54

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:46
    Вот его из думы выдернуть и пусть активничает в жизни.
    Rusland
    1. Комментарий был удален.
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:50
        Спикер Госдумы: Одна из целей реформы - активный образ жизни пенсионеров
        загробный...
        Дедкастарый
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 07:03
          Приветствую, Дедка hi
          Вы хоть и старый, а продвинутый - где берете такие смайлики ?
          Откройте тайну, если не жалко
          рич
        2. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 07:23
          Цитата: Дедкастарый
          загробный...

          Надо отжиматься, приседать, и гантели тягать. yes
          мордвин 3
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 06:51
      Спикер Госдумы: Одна из целей пенсионной реформы - активный образ жизни пенсионеров

      Ну это в корне меняет все дело. А то мы не разобравшись, чуть на правительство не обиделись.
      wassat fellow fool
      рич
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:58
        До 20 тысяч?Я бы и больше бы получил бы если продолжил бы работать и "ведя активный образ" после ухода на пенсию в 60....Увы не срастётся,мой год -1963...Ну спасибо...чтоб вас за ноги да об забор..
        210окв
        1. андрон-30 (Андрей) Сегодня, 07:12
          мне столько же , вот заживёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё
          м
          андрон-30
        2. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 08:06
          Цитата: 210окв
          Увы не срастётся,мой год -1963...Ну спасибо...чтоб вас за ноги да об забор..

          Я на год по-моложе. Тоже на пятерочку попадаю. Сначала расстроился. Потом подумал, что моими огорчениями я все равно ничего не изменю и решил принять эту ситуацию, как дополнительную возможность укрепить свою "пенсионную подушку безопасности", оформил накопительную страховку, себе в одном банке, жене в другом. За 10 лет полтора лимона набирается практически незаметно... можно и больше, это, минимум, плюс 6000 к имеющейся пенсии.
          ARES623
          1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:18
            Цитата: ARES623
            За 10 лет полтора лимона набирается практически незаметно...

            к сожалению, в нашей стране эти деньги могут незаметно превратиться в ...
            Silvestr
    3. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 06:55
      По словам спикера нижней палаты парламента, правительство ищет варианты для того, чтобы пенсионеры жили достойно и вели активный образ жизни»

      Цитата: Rusland
      Вот его из думы выдернуть и пусть активничает в жизни.

      И не в Москве и области, а в глубинку, за Урал - пусть активно ищет бутылки и макулатуру и повышает таким образом свой жизненный уровень ! И остальных так же распихать бы !
      Starover_Z
      1. Yarik (Ярослав) Сегодня, 08:01
        А почему за Урал - ему бы и в Смоленске местецо нашлось. wassat
        Yarik
      2. viktor_ui (Виктор) Сегодня, 08:28
        "И не в Москве и области, а в глубинку, за Урал - пусть активно ищет бутылки и макулатуру и повышает таким образом свой жизненный уровень ..." - ну вы блин МЕЧТАТЕЛЬ. Эти должности ( думские , чиновничье разномастного ранга от Москвы ...до самых,до окраин, банкирство, нефтянка и тд и тп есть ФАКТ сложившихся семейно-клановых отношений И БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ как эстафетная палочка. Ну , иногда, особо оборзевших нонешних бояр будут выбрасывать медийно на "потеху" НАРОДУ. Так что нефиг пороть чушь о Сибирских рудника для высокопоставленного быдла. Ну а то ,что обычные пенсионеры нонешним "государевым людям" нафиг не нужны - ежу понятно. И ваще - ПЕНСИЯ ТОЛЬКО БУДЕТ И УЖЕ ЕСТЬ И НЕ ХИЛАЯ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ(мэров, пэров, кретинно-креативных топмэнеджеров с золотыми паращютами, думцев думающих о благе народа, пацанов и девиц с надзорных органов ...дофига можно перечислять достойных - блин , забыл рыцарей от Ювенталки )ибо нефиг тут халявить wassat О бюджете думать надо.
        viktor_ui
    4. Бар1 (Тимур) Сегодня, 07:31
      до пенсионного возраста сейчас не дотягивают 20% женщин и 40% мужчин ,а после этой "реформы" -геноцида руских будут не дотягивать 40% женщин и 60% мужчин.Вот радости правительству будет.
      Самое паскудное ,что этот закон протащили во время чемпионата,когда выступать против нельзя,а это уже не порядочно -медведев.
      Бар1
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:40
        Цитата: Бар1
        Самое паскудное ,что этот закон протащили...

        ... давайте уже будем точны в формулировках. Закон (еще, если хотите) не протащили, он еще даже первого чтения в ГосДуме не проходил.
        Цитата: Бар1
        а это уже не порядочно -медведев

        Медведев - это уже не просто непорядочно, это просто неприлично...
        ЗЫ: специально для любителей кидаться словами (кому надо - поймет): меня этот закон тоже... очень радует. На настоящий момент мне 56,5 календарных года. Пока работаю...
        Голован Джек
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 08:16
          Ну здесь то ведь во многом дело то не в принятии и обсуждении! Дело в политической борьбе! В том, кто прикольнее смайлик выставит и повитиеватее властьимущих обложит! Ну есть, конечно очень переживающие люди! Вот Дедкастарый например с благообразной бородой. Для человека тема животрепещущая, хотя и проживает он вероятно где то за океаном вблизи Великих озер! Я не утверждаю, но похоже! Ведь сам он о себе в профиле рассказывает, что рыбачит, бухает и пишет! Знаете с кем себя сравнивает?! Как Хэмингуэй я говорит! Не верите?! Сами посмотрите! Ну явно не российский дедка! Наш же пенсионер разве Хэмингуэй? Наш то должен влачить жалкое существование жеж!!! Не создала российская власть для наших такого глубокого и созерцательного образа жизни! Вот дедка заокеанский и поддерживает нас все время смайлики загробные выставляя, чтобы значит к земле привыкали, чтобы власть привычнее российская с аидом ассоциировалась и вообще всем остальным медом не казалась, когда он рыбачит и бухает! Вот, как эти важные дела свои сделает так такой сильнонарыбачившийся придет еще какой нибудь смайлик выставит! Все в заботе о нас! Не подумайте плохого! О! Точно! Пока я тут писанину свою писал наш Хэмингуэй уже вернулся . Надгробье такое красивое вам выставил...)))) Добрый Дедка! Наслаждайтесь!
          Опер
        2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:24
          Цитата: Голован Джек
          Цитата: Бар1
          Самое паскудное ,что этот закон протащили...

          ... давайте уже будем точны в формулировках. Закон (еще, если хотите) не протащили, он еще даже первого чтения в ГосДуме не проходил.
          Цитата: Бар1
          а это уже не порядочно -медведев

          Медведев - это уже не просто непорядочно, это просто неприлично...
          ЗЫ: специально для любителей кидаться словами (кому надо - поймет): меня этот закон тоже... очень радует. На настоящий момент мне 56,5 календарных года. Пока работаю...

          давайте пари на бутылочку коньячку или ликёрчика(сам делаю).
          закон протащат, максимум что гарант пару плюшек подкинет .
          KLV2018
      2. nov_tech.vrn (Михаил) Сегодня, 08:06
        протаскивают, а на протащили
        nov_tech.vrn
        1. GRF (Евгений) Сегодня, 08:28
          Ха ха ха , что бы пенсионеры вели активный образ жизни, надо им не деньги их возвращать, а заставлять работать )))
          Кстати, а почему деньги напечатанные в России, выдаются под гораздо больший процент чем в СГА?
          Наверно потому что Демократия это власть демократов ! И даже не отечественных... (
          GRF
      3. народник (юрий) Сегодня, 08:29
        Самое паскудное ,что этот закон протащили во время чемпионата,когда выступать против нельзя,а это уже не порядочно -медведев.

        Подло повышать пенсионный возраст negative
        Подло делать это во время футбольного чемпионата. negative
        Подло проводить это после выборов Путина. negative
        Тройная подлость власть предержащих am
        народник
  2. собаковод Сегодня, 06:46
    Прикройте в России серый бизнес, верните капиталы из оффшоров, наведите порядок в Пенсионном фонде, доведите процент пенсий до среднего - и вы не мешаете.
    собаковод
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:54
      Цитата: собаковод
      наведите порядок в Пенсионном фонде,

      там порядок !
      Дедкастарый
      1. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 07:07
        Спасибо Дедка, Умница.
        А я вспомнил в одном из собесов в Москве (когда там работал. А работал я в Москве аж 40 лет) такой лозунг " Пушкин погиб в 37 лет. А что ты сделал для Пенсионного фонда хорошего ?"
        мичман
        1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 07:18
          Цитата: мичман
          Пушкин погиб в 37 лет.

          Пойти, застрелится что ли.. sad
          мордвин 3
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:34
            Цитата: мордвин 3
            Цитата: мичман
            Пушкин погиб в 37 лет.

            Пойти, застрелится что ли.. sad

            Не... надо найти своего Дантеса и, например, дать ему в харю лица.
            Самообслуживание в данном случае есть грех request
            Голован Джек
            1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 07:38
              Ну, ладно, пойду гантель потягаю, и пресс немного покачаю.. Доброго здоровья Вам, и собакина тоже. drinks
              мордвин 3
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:56
                Цитата: мордвин 3
                Доброго здоровья Вам, и собакина тоже

                Спасибо, взаимно hi
                Не пью sad
                Голован Джек
      2. Был Мамонт (Был мамонт) Сегодня, 08:06
        Цитата: Дедкастарый
        там порядок !

        Цитата: мордвин 3
        Пойти, застрелится что ли.. sad

        "Дарагие расеяне"! На какую только "жертву" не пойдешь ради собственного народу. И лжешь, и обещаещь... . А, ему все мало! Неблагодарные!
        Вот спикер уже и 20 тыщ обещает. Не какую-то жалкую тыщчу. Правда, не сказал-когда. Моя бригада сделала почти невозможное для пенсионного фонда и родной власти. Из первоначального состава, из 12 человек только двое не оценили заботу. Один два года пенсию получает, другой три. Один даже работает-"ведет активный образ жизни". Остальные на кладбище прописались.
        Я бы посвятил бы остаток жизни семье, детям, внучатам, но надо Родину любить-"вести активный образ жизни".
        Мордвин-Вы патриот! Патрон подарить?
        Единожды солгавшему (солгавшим) кто поверит?
        P.S. А, что в самой главной демократически-либеральной партии "ЕР" запретили критиковать"пенсионную реформу"? Никто не знает?
        Был Мамонт
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:59
      Тсс!Вы же раскрываете способ преумножения капиталов рукамиводителей..Низзя!
      Цитата: собаковод
      Прикройте в России серый бизнес, верните капиталы из оффшоров, наведите порядок в Пенсионном фонде, доведите процент пенсий до среднего - и вы не мешаете.
      210окв
      1. собаковод Сегодня, 07:27
        Да ладно, Дмитрий! Об этом не знает только мёртвый пенсионер.
        собаковод
  3. Vard Сегодня, 06:48
    Молодца!!! Я каждый день вижу как утром пенсионеры идут на дачи... А вечером обратно... И такие все активные... Через края... У нас уникальное государство... Размер зарплаты в сельской местности меньше... Потому что у там у всех есть приусадебные участки.
    Vard
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:48
    По словам спикера нижней палаты парламента, правительство ищет варианты для того, чтобы пенсионеры жили достойно и вели активный образ жизни».

    ... ключевое слово "ищет"... поищет поищет и не найдёт, как всегда... bully
    a.s.zzz888
    1. Лесник (Константин) Сегодня, 08:02
      Стремится и искать! Найти и перепрятать!
      Лесник
  5. Million (Влад) Сегодня, 06:58
    Палками и костылями его там не забили?
    Million
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:12
      Это негуманно, будущих пенсионеров и инвалидов нужно беречь.
      Неплохой
  6. shura7782 (Александр) Сегодня, 06:58
    Спикер Госдумы: Одна из целей реформы - активный образ жизни пенсионеров
    Не актуально!!!
    Пенсионерские кружки по интересам и.т.д. Нашли о чём позаботится "БАГОДЕТЕЛИ". Начинают на ходу выдумывать всякий бред.
    shura7782
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:06
      Домино и столики с лавками в каждый двор.
      Rusland
    2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:20
      Пенсионерские кружки по интересам и.т.д.
      ...Вы не поняли сути...Эти кружки для пенсионеров будут платными.... wink
      parusnik
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:17
    правительство ищет варианты для того, чтобы пенсионеры жили достойно и вели активный образ жизни».
    ....Как же , как же, помню, помню...Еще основатель клана, покойный, говаривал: Хочу , штобааа, пенсионеры достойно жили, до городу Парижу ездили и хранцузской булкой на Елисейских полях голубьев кормили...Понимашь..После утверждения пенсионного возраста, люди как ломанутся в Париж и другие города Европы, голубьев кормить, все мигранты обратно по своим странам разъедутся...
    parusnik
  8. Пленник (Айрат) Сегодня, 07:17
    Он сам- то своему бреду верит или нет? Эти парни видимо из параллельной реальности. Иначе трудно объяснить всю тут ересь, что они несут!
    Пленник
  9. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 07:20
    Сечин и прочая ..прочая уменьшили бы свою дневную зарплату на пару лямов глядишь бы и возраст не пришлось повышать ...да и бензин стал бы дешевле...Когда нажрутся...
    нафанаил
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:51
      Цитата: нафанаил
      Сечин и прочая ..прочая уменьшили бы свою дневную зарплату на пару лямов глядишь бы и возраст не пришлось повышать ...да и бензин стал бы дешевле...

      На 2017-й в РФ было более 45 000 000 пенсионеров. Сейчас, говоряит, больше, и количество это растет. Ну, да ладно.
      2 000 000 (рублей "от Сечина") делим на 45 000 000 и получаем прибавку... аж 4.5 (4.44(4)) копейки в месяц. На одного отдельно взятого пенсионера.
      Пусть в РФ даже 10000 "Сечиных" (реально - меньше). Тогда прибавка составит аж 4.44 рубля в месяц.
      Я к чему: перед как что писать, можно попытаться вспомнить математику в пределах первых трех классов.
      Не решит это никаких проблем. "Маловато будет" (с) request
      Голован Джек
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:26
        Цитата: Голован Джек
        "Маловато будет"

        Доброе утро, Джек.
        Ну если взять публикуемые данные. что 10% россиян владеют 90% национальных богатств- то цифра увеличится. 10%- это где-то 14, 6 млн ( численность населения России 146 804 372 чел).
        Есть где разгуляться
        Silvestr
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:05
      Поправка:
      Цитата: Голован Джек
      Тогда прибавка составит аж 4.44 рубля в месяц.

      444 руб. в месяц, конечно же. Точка лишняя попалась laughing
      Голован Джек
    3. Комментарий был удален.
  10. Комментарий был удален.
  11. Гардамир Сегодня, 07:25
    Одна из целей реформы - активный образ жизни пенсионеров
    Идея то хорошая! А если выгнать людей на мороз,то люди будут больше двигаться чтоб не замёрзнуть. Если перестать давать еду, опять же все будут стройные...
    Гардамир
  12. андрон-30 (Андрей) Сегодня, 07:35
    вот так они знать о на с безпутёвых пекутся ( безпутёвый читай не как без Путина ,а как без пути , это я для модератора ) вона как всевота веди активный образ жизни и будет тебе счастье , а как же семья ? дети ? внуки ? они подождут ? пока отец , дед , ведёт активный образ жизни а не вкалывает на стройке ,у станка , пашет в поле , и в дождь и в снег работает для устранения аварий на канализации и водопровода , это что не активный образ жизни ?БОГ им судья .
    андрон-30
  13. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 07:43
    да они уже совсем тронулись.
    Евгений Стрыгин
  14. Черный Джо (Амантай) Сегодня, 07:49
    Главная цель...
    Избавиться от потенциальных пенсионеров. Как в анекдоте: "Сегодня озвучены новые льготы для пенсионеров. Им разрешается брать в руку оголенный провод, стоять под стрелой крана и переходить улицу на красный свет" laughing
    Черный Джо
  15. nov_tech.vrn (Михаил) Сегодня, 07:55
    ну Володин известный либерал, странно было бы, если бы он не высказался за своих подельников
    nov_tech.vrn
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:13
      Цитата: nov_tech.vrn
      ну Володин известный либерал

      в общем- то он известен иным качеством
      Silvestr
  16. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 07:57
    началась обработка умов властью, вот только не верят им люди.
    Хотелось бы посмотреть, как Володин на 20 тыс в месяц будет вести активный образ жизни. Может бомбилой будет ли дворником, чтобы заработать на тренажеры, путешествия на самолетах и поездах по стране или еще лучше- а Ниццу или Париж. Балаболы у власти
    Silvestr
  17. savage1976 Сегодня, 08:04
    А Володин не желает сделать депутатам активную жизнь на 20 000 рублей в месяц и сократить расходы на содержание бюрократов до нуля из бюджета. Только благодаря этому бюджетному маневру удастся повысить пенсии всем пенсионерам рублей на 300, это минимум.
    savage1976
  18. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 08:19
    А бизнесу жить скромно и экономно по протестантской этике "спикер" не посоветовал?...
    samarin1969
  19. Rakti-Kali Сегодня, 08:24
    По словам спикера нижней палаты парламента, правительство ищет варианты для того, чтобы пенсионеры жили достойно и вели активный образ жизни

    Легко! Сначала принимаете закон об ограничении торговых наценок, а потом поднимаете мрот хотя бы до эквивалента 10-12 долларов/час. И сразу у пенсионеров появятся деньги.
    Rakti-Kali
  20. AlexS (Алекс) Сегодня, 08:27
    Поднятие возраста выхода на пенсию это и есть вся их пенсионная реформа...
    AlexS
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