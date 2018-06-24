Спикер Госдумы: Одна из целей реформы - активный образ жизни пенсионеров

Для этого необходимо принимать решения, которые позволят это сделать.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, осуществляя рабочую поездку в Саратовскую область, заявил о том, что главной задачей российских властей при осуществлении пенсионной реформы является «повышение уровня благосостояния пенсионеров». По словам спикера нижней палаты парламента, правительство ищет варианты для того, чтобы пенсионеры жили достойно и вели активный образ жизни».В качестве примера того, как власти собираются достигать увеличения активности пенсионеров, Вячеслав Володин приводит информацию о целевых показателях по размеру пенсии. Он отмечает, что средний размер пенсии в Российской Федерации необходимо поднять с нынешних 14 тысяч рублей до 20 тыс.Председатель Госдумы:А решение, которое правительство на данный момент готовится принять, заключается в одном единственном шаге – в повышении планки возраста выхода на пенсию на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин, начиная с 2019 года.Накануне в эфире телеканала ТВЦ декан экономического факультета МГУ Александр Аузан высказал сомнение относительно того, что действия правительства по повышению пенсионного возраста вообще можно назвать реформой. По его словам, это больше похоже на действия бухгалтера, а не на действия экономиста. Аузан предложил дифференцировать планку пенсионного возраста для граждан страны в зависимости от уровня доходов.