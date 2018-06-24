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Уволились 80 процентов подготовленных США в Яворове военнослужащих ВСУ. Данные укроСМИ

Украинские журналисты и волонтёры продолжают публиковать заметки о серьёзных проблемах с личным составом в ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединённых сил. Речь идёт в первую очередь о более чем существенной недоукомплектованности подразделений и соединений личным составом.

Так, на страницах украинского издания Zn.ua появился материал небезызвестного на Украине Юрия Бутусова, в котором тот размышляет на тему «Почему воины уходят?» Именно под таким заголовком и вышла статья в СМИ.

По словам Бутусова, на сегодняшний день украинские бригады укомплектованы менее чем на половину. Из материала:
К концу ротации подразделения на передовой нередко можно увидеть роту в 40 человек, или батальон, в котором 200 человек держат фронт в 10–11 километров.



Отмечается, что в отчётах командования дела обстоят иначе – заявляется об укомплектованности подразделений, что говорит о манипулировании командованием данными.

Из материала в украинском издании:
Одни и те же люди фактически на бумаге могут проходить службу в двух подразделениях. Численность прикомандированных в пехоте на первой линии может достигать до 50% от состава подразделения.


Обращает на себя внимание заявление о том, что украинские военнослужащие всё активнее оставляют службу, включая и ту, которая была связана с «дорогостоящей подготовкой личного состава». Отмечается, что после подготовки американскими и канадскими инструкторами на Яворовском полигоне в Львовской области и после одной единственной ротации военнослужащих, до 80% этого личного состава подали рапорта об увольнении из рядов ВСУ.

Уволились 80 процентов подготовленных США в Яворове военнослужащих ВСУ. Данные укроСМИ


Данные по базе подготовки сил спецопераций в Бердичеве (Житомирская область): из 437 заявившихся на курсы военнослужащих к моменту окончания курсов осталось только 63 человека. Из них около 40% уже оставили военную службу.

С начала 2018 году из рядов ВСУ уволились около 10% личного состава офицеров. Это приводит украинское командование к тому, чтобы активизировать работу с резервистами, которые тоже явно не горят желанием лезть в пекло войны, разожжённой майданными властями.

По словам Бутусова, одной из причин оставления военной службы украинскими военнослужащими является действующий в среде командования «советский» принцип «незаменимых у нас нет». В общем, и тут виноват Советский Союз...

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/95BRIGADE/
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Комментарии 14

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  1. Gorjelin (Евгений) Сегодня, 07:32
    По словам Бутусова, одной из причин оставления военной службы украинскими военнослужащими является действующий в среде командования «советский» принцип «незаменимых у нас нет».

    оо, и даже не Путин?!
    Gorjelin
  2. Комментарий был удален.
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:34
    Уволились и слава богу..
    parusnik
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:40
      после подготовки американскими и канадскими инструкторами на Яворовском полигоне в Львовской области и после одной единственной ротации военнослужащих, до 80% этого личного состава подали рапорта об увольнении из рядов ВСУ

      Крысы покидают тонущий корабль ...
      bouncyhunter
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:22
      Я бы не стал бы так оптимистично смотреть на это.Эти "воины" никуда не делись,ну разве что на заработки уедут...Соберут их если что..Не всех конечно.
      Цитата: parusnik
      Уволились и слава богу..
      210окв
      1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 08:31
        Западенцев соберут из западной гейропы и кое - кого даже из - за лужи? Да вы, батенька, оптимист
        ТермиНахТер
  4. рич (дмитрий) Сегодня, 07:38
    Незаменимых людей у нас нет

    ещё одна фраза, приписываемая генералиссимусу, но ему не принадлежащая. ...
    Автор фразы знаменитый принцепс (глава) древнеримского сената Марк Эмилий Скавр, принцепс Сената, консул 115 г. и цензор 109 г. Тут как раз такой случай, что с установлением авторства благодаря "Аналам" Тацита нет ни каких проблем
    рич
    1. собаковод Сегодня, 07:45
      рич (дмитрий)
      Автор фразы знаменитый принцепс (глава) древнеримского сената Марк Эмилий Скавр, принцепс Сената, консул 115 г. и цензор 109 г

      С уважением, Дмитрий! Так вот кто виноват в том, что киборги превратились в крыс!
      собаковод
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 07:57
        Приветствую Собаковод hi
        Вы даже не представляете, насколько Вы правы yes
        Во время восстания Спартака назначеный командующим полководец Гней Помпей Магнус потребовал у Сената для себя дополнительных полномочий и привелегий. На что Скавр и произнес эту фразу. В результате командовать войсками отправился Красс, а Помпея "отправили заниматься сельским хозяйством по месту жительства"
        рич
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:40
    А что мы должны переживать по этому поводу? Что у ВСУ подготовленные амерами бойцы уходят "на гражданку"? А что они там делать будут? Ну, это не наш вопрос...
    Горный стрелок
  6. Копчёный (Денис) Сегодня, 07:41
    Недавно говорилось, что в армию идут даже хатаскрайники и прочие типа нормальные с простыми украинцы т.к стабильный заработок, а теперь вот эта информация?! Кто то где то врёт ИМХО.
    Копчёный
  7. андрон-30 (Андрей) Сегодня, 07:59
    это понятно ,воевать и умирать без цели ,это ни кого не привлечет , сша нужно сделать вывод ,трать деньги на грузин и украинцев ,против РОССИИ, себе дороже .
    андрон-30
  8. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 08:03
    В Яворове и Бердичеве, получается, америГАДцы готовят моб.резерв для Новороссии..Ну молодцы, приятно это слышать..
    Злой 55
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 08:23
      Им просто на пальцах объяснили, что им предстоит и как действовать в Новороссии, а остальное они домысли, всякие вещи прикинули к носу и решили свалить.
      Rusland
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:29
        Цитата: Rusland
        и решили свалить.

        Наверное количество геев,среди американских инструкторов ,значительно большее,чем нормальных мужиков. Вот и сваливают,пока инструктор глаз не положил
        Александр романов
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