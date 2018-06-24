Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Уволились 80 процентов подготовленных США в Яворове военнослужащих ВСУ. Данные укроСМИ
Украинские журналисты и волонтёры продолжают публиковать заметки о серьёзных проблемах с личным составом в ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединённых сил. Речь идёт в первую очередь о более чем существенной недоукомплектованности подразделений и соединений личным составом.
Так, на страницах украинского издания Zn.ua появился материал небезызвестного на Украине Юрия Бутусова, в котором тот размышляет на тему «Почему воины уходят?» Именно под таким заголовком и вышла статья в СМИ.
По словам Бутусова, на сегодняшний день украинские бригады укомплектованы менее чем на половину. Из материала:
Отмечается, что в отчётах командования дела обстоят иначе – заявляется об укомплектованности подразделений, что говорит о манипулировании командованием данными.
Из материала в украинском издании:
Обращает на себя внимание заявление о том, что украинские военнослужащие всё активнее оставляют службу, включая и ту, которая была связана с «дорогостоящей подготовкой личного состава». Отмечается, что после подготовки американскими и канадскими инструкторами на Яворовском полигоне в Львовской области и после одной единственной ротации военнослужащих, до 80% этого личного состава подали рапорта об увольнении из рядов ВСУ.
Данные по базе подготовки сил спецопераций в Бердичеве (Житомирская область): из 437 заявившихся на курсы военнослужащих к моменту окончания курсов осталось только 63 человека. Из них около 40% уже оставили военную службу.
С начала 2018 году из рядов ВСУ уволились около 10% личного состава офицеров. Это приводит украинское командование к тому, чтобы активизировать работу с резервистами, которые тоже явно не горят желанием лезть в пекло войны, разожжённой майданными властями.
По словам Бутусова, одной из причин оставления военной службы украинскими военнослужащими является действующий в среде командования «советский» принцип «незаменимых у нас нет». В общем, и тут виноват Советский Союз...
Так, на страницах украинского издания Zn.ua появился материал небезызвестного на Украине Юрия Бутусова, в котором тот размышляет на тему «Почему воины уходят?» Именно под таким заголовком и вышла статья в СМИ.
По словам Бутусова, на сегодняшний день украинские бригады укомплектованы менее чем на половину. Из материала:
К концу ротации подразделения на передовой нередко можно увидеть роту в 40 человек, или батальон, в котором 200 человек держат фронт в 10–11 километров.
Отмечается, что в отчётах командования дела обстоят иначе – заявляется об укомплектованности подразделений, что говорит о манипулировании командованием данными.
Из материала в украинском издании:
Одни и те же люди фактически на бумаге могут проходить службу в двух подразделениях. Численность прикомандированных в пехоте на первой линии может достигать до 50% от состава подразделения.
Обращает на себя внимание заявление о том, что украинские военнослужащие всё активнее оставляют службу, включая и ту, которая была связана с «дорогостоящей подготовкой личного состава». Отмечается, что после подготовки американскими и канадскими инструкторами на Яворовском полигоне в Львовской области и после одной единственной ротации военнослужащих, до 80% этого личного состава подали рапорта об увольнении из рядов ВСУ.
Данные по базе подготовки сил спецопераций в Бердичеве (Житомирская область): из 437 заявившихся на курсы военнослужащих к моменту окончания курсов осталось только 63 человека. Из них около 40% уже оставили военную службу.
С начала 2018 году из рядов ВСУ уволились около 10% личного состава офицеров. Это приводит украинское командование к тому, чтобы активизировать работу с резервистами, которые тоже явно не горят желанием лезть в пекло войны, разожжённой майданными властями.
По словам Бутусова, одной из причин оставления военной службы украинскими военнослужащими является действующий в среде командования «советский» принцип «незаменимых у нас нет». В общем, и тут виноват Советский Союз...
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/95BRIGADE/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти