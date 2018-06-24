Уволились 80 процентов подготовленных США в Яворове военнослужащих ВСУ. Данные укроСМИ

К концу ротации подразделения на передовой нередко можно увидеть роту в 40 человек, или батальон, в котором 200 человек держат фронт в 10–11 километров.

Одни и те же люди фактически на бумаге могут проходить службу в двух подразделениях. Численность прикомандированных в пехоте на первой линии может достигать до 50% от состава подразделения.