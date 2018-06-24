08:32 24 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Тирасполь: Кишинёв снова ударился в реваншизм. Новое политическое обострение на Днестре

В Приднестровской Молдавской Республике ответили на проект резолюции Кишинёва, поддержанный Генассамблеей ООН. Напомним, что ГА ООН поддержала резолюцию, в которой говорится о «незамедлительном выводе из Республика Молдова российского миротворческого контингента». В Тирасполе на это ответили тем, что миротворческий контингент находится в Приднестровской Молдавской Республике, которая на проведённом референдуме объявила о своей независимости. Отмечено, что к Тирасполю резолюция таким образом никакого отношения не имеет.

В МИД ПМР отмечают, что Кишинёв в очередной раз устраивает провокацию, которая направлена на эскалацию напряженности. Внешнеполитическое ведомство Приднестровской республики подчёркивает тот факт, что никакими провокациями правительство Молдовы не добьётся изменения формата миротворческой операции, осуществляемой Россией на берегах Днестра.

Из заявления:
Формат миротворческой операции не может быть изменён без учёта мнения Приднестровской Молдавской Республики.



Тирасполь: Кишинёв снова ударился в реваншизм. Новое политическое обострение на Днестре


В заявлении официального представителя МИД ПМР отмечается, что молдавская сторона продолжает демонстрировать реваншистские идеи и тактику разрушения миротворческого формата.

МИД ПМР:
Российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооружённых сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет.


В Приднестровье отмечают, что пребывание российских миротворцев в регионе обеспечивает возможность избежать военных провокацией и возобновления вооружённого конфликта.

Использованы фотографии: https://function.mil.ru
4

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Kasandra (Шахиризада ) Сегодня, 07:58
    Да уж идут постоянные попытки выдавливать наших ..Не получится господа !
    Kasandra
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:19
      Просто раз и навсегда предупредить...Ежели что...И останков боевых румынофилов не найдут..
      Цитата: Kasandra
      Да уж идут постоянные попытки выдавливать наших ..Не получится господа !
      210окв
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:01
    У Молдовы своей армии практически нет. И никаких "силовых" решений по Приднестровью она совершить не сможет. Но гадить, создавая проблемы с транспортом, ротацией военнослужащих и т.п. - может.
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:11
      В заявлении официального представителя МИД ПМР отмечается, что молдавская сторона продолжает демонстрировать реваншистские идеи и тактику разрушения миротворческого формата.

      Ожидаемая реакция Тирасполя . Кишинёв насмотрелся на то , как соседи подтираются минскими договорённостями и решил попробовать что-то похожее замутить при поддержке румынов и их кураторов .
      bouncyhunter
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:05
    Одно к одному, провокации против ЛДНР, наезд ГА ООН о выводе из Молдоваы российского миротворческого контингента..Случайность?
    parusnik
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:23
      Цитата: parusnik
      наезд ГА ООН о выводе из Молдоваы российского миротворческого контингента.

      Решение ГА ООН носят рекомендательный характер ,а не обязательный. Просто бумажка ни о чем. Такие резолюции ,каждый год принимают против Израиля и России. Не холодно не жарко
      Александр романов
Картина дня