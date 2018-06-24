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Тирасполь: Кишинёв снова ударился в реваншизм. Новое политическое обострение на Днестре
В Приднестровской Молдавской Республике ответили на проект резолюции Кишинёва, поддержанный Генассамблеей ООН. Напомним, что ГА ООН поддержала резолюцию, в которой говорится о «незамедлительном выводе из Республика Молдова российского миротворческого контингента». В Тирасполе на это ответили тем, что миротворческий контингент находится в Приднестровской Молдавской Республике, которая на проведённом референдуме объявила о своей независимости. Отмечено, что к Тирасполю резолюция таким образом никакого отношения не имеет.
В МИД ПМР отмечают, что Кишинёв в очередной раз устраивает провокацию, которая направлена на эскалацию напряженности. Внешнеполитическое ведомство Приднестровской республики подчёркивает тот факт, что никакими провокациями правительство Молдовы не добьётся изменения формата миротворческой операции, осуществляемой Россией на берегах Днестра.
Из заявления:
В заявлении официального представителя МИД ПМР отмечается, что молдавская сторона продолжает демонстрировать реваншистские идеи и тактику разрушения миротворческого формата.
МИД ПМР:
В Приднестровье отмечают, что пребывание российских миротворцев в регионе обеспечивает возможность избежать военных провокацией и возобновления вооружённого конфликта.
В МИД ПМР отмечают, что Кишинёв в очередной раз устраивает провокацию, которая направлена на эскалацию напряженности. Внешнеполитическое ведомство Приднестровской республики подчёркивает тот факт, что никакими провокациями правительство Молдовы не добьётся изменения формата миротворческой операции, осуществляемой Россией на берегах Днестра.
Из заявления:
Формат миротворческой операции не может быть изменён без учёта мнения Приднестровской Молдавской Республики.
В заявлении официального представителя МИД ПМР отмечается, что молдавская сторона продолжает демонстрировать реваншистские идеи и тактику разрушения миротворческого формата.
МИД ПМР:
Российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооружённых сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет.
В Приднестровье отмечают, что пребывание российских миротворцев в регионе обеспечивает возможность избежать военных провокацией и возобновления вооружённого конфликта.
Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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