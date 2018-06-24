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Оказывается, ГУЛага давно нет. Впечатления иностранных болельщиков от России
В средствах массовой информации и социальных сетях публикуются отзывы иностранных болельщиков об их пребывании в России во время Чемпионата мира по футболу. Турнир только набирает обороты, а эмоции уже зашкаливают. И радует, что для многих они в первую очередь положительные.
Иностранные болельщики делятся впечатлениями от того, в какой стране они находятся, и о того, насколько реальность отличается от той порой страшной картинки, которую им пытались нарисовать в СМИ их стран.
Стоит напомнить, что английских болельщиков лидеры фан-клубов перед чемпионатом мира в России всерьёз пугали тем, что им угрожают медведи, если они собираются разместиться на территории загородных кемпингов. Сегодня английские болельщики, находящиеся в России, уже откровенно иронизируют над такого рода бредом, опубликованным в британских СМИ, отмечая, что в кемпингах РФ медведей точно не больше, чем в британском парламенте.
Датские болельщики делятся сведениями о том, как им на Родине предлагали быть крайне внимательными в России, так как в российских городах «настоящее царство воров-карманников, охотящихся именно на иностранцев».
РИА Новости публикует слова одного из болельщиков сборной Дании по футболу:
Болельщик из Франции рассказывает о том, как его предостерегали от поездок в Россию, сообщая (внимание!) о действующем ГУЛаге.
Болельщик с удивительными познаниями в истории сообщил, что его девушка отговаривала от поездок в РФ:
Во французской прессе потребовали от экологов обратить внимание на «ужасное отношение в России к животным». С прицелом на то, что "нужно организовать акции на стадионах". В одной из газет при этом была выложена фейковая фотография с якобы десятками убитых в России собак «на площади». Французские болельщики сами обратились к публикаторам подобных фейков с предложением посетить Россию и черпать информацию самостоятельно, а не прибегая к помощи блогов с откровенной ложью и провокационной дезинформацией.
В целом болельщики из иностранных стран выражают восхищение тем, как их принимают россияне. При этом в правоохранительных органах стран, сборные которых участвуют в ЧМ-2018, призвали российских коллег более жёстко обходиться с фанатами, приехавшими не наблюдать за футболом, а устраивать потасовки и провокации.
Иностранные болельщики делятся впечатлениями от того, в какой стране они находятся, и о того, насколько реальность отличается от той порой страшной картинки, которую им пытались нарисовать в СМИ их стран.
Стоит напомнить, что английских болельщиков лидеры фан-клубов перед чемпионатом мира в России всерьёз пугали тем, что им угрожают медведи, если они собираются разместиться на территории загородных кемпингов. Сегодня английские болельщики, находящиеся в России, уже откровенно иронизируют над такого рода бредом, опубликованным в британских СМИ, отмечая, что в кемпингах РФ медведей точно не больше, чем в британском парламенте.
Датские болельщики делятся сведениями о том, как им на Родине предлагали быть крайне внимательными в России, так как в российских городах «настоящее царство воров-карманников, охотящихся именно на иностранцев».
РИА Новости публикует слова одного из болельщиков сборной Дании по футболу:
Мы ждали, что в аэропорту нас начнут обыскивать с ног до головы, вытряхивать содержимое сумок. Но всё прошло быстро и без промедлений.
Болельщик из Франции рассказывает о том, как его предостерегали от поездок в Россию, сообщая (внимание!) о действующем ГУЛаге.
Болельщик с удивительными познаниями в истории сообщил, что его девушка отговаривала от поездок в РФ:
Но оказывается, ГУЛага давно не существует.
Во французской прессе потребовали от экологов обратить внимание на «ужасное отношение в России к животным». С прицелом на то, что "нужно организовать акции на стадионах". В одной из газет при этом была выложена фейковая фотография с якобы десятками убитых в России собак «на площади». Французские болельщики сами обратились к публикаторам подобных фейков с предложением посетить Россию и черпать информацию самостоятельно, а не прибегая к помощи блогов с откровенной ложью и провокационной дезинформацией.
На фото - болельщики сборной Германии, играющей на ЧМ-2018 не без сюрпризов
В целом болельщики из иностранных стран выражают восхищение тем, как их принимают россияне. При этом в правоохранительных органах стран, сборные которых участвуют в ЧМ-2018, призвали российских коллег более жёстко обходиться с фанатами, приехавшими не наблюдать за футболом, а устраивать потасовки и провокации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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