11:14 24 июня
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Оказывается, ГУЛага давно нет. Впечатления иностранных болельщиков от России

В средствах массовой информации и социальных сетях публикуются отзывы иностранных болельщиков об их пребывании в России во время Чемпионата мира по футболу. Турнир только набирает обороты, а эмоции уже зашкаливают. И радует, что для многих они в первую очередь положительные.

Иностранные болельщики делятся впечатлениями от того, в какой стране они находятся, и о того, насколько реальность отличается от той порой страшной картинки, которую им пытались нарисовать в СМИ их стран.

Стоит напомнить, что английских болельщиков лидеры фан-клубов перед чемпионатом мира в России всерьёз пугали тем, что им угрожают медведи, если они собираются разместиться на территории загородных кемпингов. Сегодня английские болельщики, находящиеся в России, уже откровенно иронизируют над такого рода бредом, опубликованным в британских СМИ, отмечая, что в кемпингах РФ медведей точно не больше, чем в британском парламенте.


Датские болельщики делятся сведениями о том, как им на Родине предлагали быть крайне внимательными в России, так как в российских городах «настоящее царство воров-карманников, охотящихся именно на иностранцев».

РИА Новости публикует слова одного из болельщиков сборной Дании по футболу:
Мы ждали, что в аэропорту нас начнут обыскивать с ног до головы, вытряхивать содержимое сумок. Но всё прошло быстро и без промедлений.


Болельщик из Франции рассказывает о том, как его предостерегали от поездок в Россию, сообщая (внимание!) о действующем ГУЛаге.

Болельщик с удивительными познаниями в истории сообщил, что его девушка отговаривала от поездок в РФ:

Но оказывается, ГУЛага давно не существует.


Во французской прессе потребовали от экологов обратить внимание на «ужасное отношение в России к животным». С прицелом на то, что "нужно организовать акции на стадионах". В одной из газет при этом была выложена фейковая фотография с якобы десятками убитых в России собак «на площади». Французские болельщики сами обратились к публикаторам подобных фейков с предложением посетить Россию и черпать информацию самостоятельно, а не прибегая к помощи блогов с откровенной ложью и провокационной дезинформацией.

Оказывается, ГУЛага давно нет. Впечатления иностранных болельщиков от России

На фото - болельщики сборной Германии, играющей на ЧМ-2018 не без сюрпризов


В целом болельщики из иностранных стран выражают восхищение тем, как их принимают россияне. При этом в правоохранительных органах стран, сборные которых участвуют в ЧМ-2018, призвали российских коллег более жёстко обходиться с фанатами, приехавшими не наблюдать за футболом, а устраивать потасовки и провокации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 82

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:12
    Оказывается, ГУЛага давно нет. Впечатления иностранных болельщиков о России
    Да нам россиянам фиолетово до одного места на этих иностранцев и тем более какое-то их мнение.Тусят пока есть возможность.Пусть тусят.Попробуют хамить .До канадской границы не добегут. laughing
    Наблюдатель2014
    1. трассер (Вьюга) Сегодня, 09:14
      На экскурсию могут поехать по местам ГУЛАГа как вариант. laughing
      трассер
      1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 09:26
        Цитата: трассер
        На экскурсию могут поехать по местам ГУЛАГа как вариант. laughing

        С полным погружением.
        Васян1971
        1. Тралл Сегодня, 10:13
          Представляю какую красотищу в Питере на "Алых парусах-2018" лицезрели вчера иностранные болельщики.
          Тралл
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 09:17
      Оказывается, ГУЛага давно нет. Впечатления иностранных болельщиков о России

      А они чего -чай, конфеты-карамельки да сигареты "Прима" сюда привезли? Как в тюрьму на свиданку laughing
      рич
    3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:18
      Сергей hi
      Цитата: Наблюдатель2014
      Да нам россиянам фиолетово до одного места на этих иностранцев и тем более какое-то их мнение

      Тем не менее такие массовые мероприятия ломают в голове простых иностранцев настойчиво культивируемый западной пропагандой образ тоталитарной и агрессивной России . А это заставит тех , у кого ещё остался мозг , задуматься (я надеюсь) ...
      bouncyhunter
      1. Например Сегодня, 09:24
        Цитата: bouncyhunter
        массовые мероприятия ломают в голове простых иностранцев настойчиво культивируемый западной пропагандой образ тоталитарной и агрессивной России

        И в этот самый момент мы (жители России) видим всю показуху устроенную местными властями ради этих негров и прочих иностранных любителей футбола.
        Куча бабла в места предполагаемого пребывания туристов и полная ....опа буквально на соседних улицах.
        Я конечно не о столицах наших в деньгах утопающих.
        Посетите провинцию. Те места где мы живем. Где туристических-негров нет и не предвидится, там нет властям дела обустройства городов.
        И мне ...рать на то, что ломается в головах немчуры. Нахрена бабулек разогнали с с клубникой и прочей выращенной ими на дачах вкуснятиной? Ради поломки в головах туристов?

        Потемкинская деревня просто баловство в сравнении с этим буйством показухи.
        Например
        1. Тралл Сегодня, 10:19
          Цитата: Например
          Потемкинская деревня просто баловство в сравнении с этим буйством показухи.

          История с "потёмкинскими деревнями" - раскрученный русофобский фейк, если что.
          Тралл
        2. AwaZ (Walery) Сегодня, 10:40
          вот вы хотя бы раз были в Европе , желательно южной , в странах типо Италии или испании. там тоже , в не пределов туристических троп, не все так ярко и красиво : и асфальт там бывает раздолбан и стены домов давно облезли и все стыки плитки тратуаров забиты бычками, мусорные бочки прямо на тратуарах от которых что то течет и воняет и тд..
          Поэтому , тем кто ищет разруху и нищету - найти ее можно всегда..
          Хотя я власти не оправдываю. За 8 лет можно было бы привести хотя бы города где будет максимальное скопление туристов в божеский вид
          AwaZ
          1. Squelcher (Максим) Сегодня, 10:50
            Согласен с Вами, был в Париже, Гонконге, Саппоро, Токио, Бангкоке, Нуакчете, Сеуле, Сингапуре и много ещё где и везде можно встретить как и шик +лоск, так и нищету + убожество. Центре Парижа недалеко от Елисейских полей как то встретил такого запущенного бомжа.....
            Squelcher
        3. Pollux (Сергей) Сегодня, 10:57
          Цитата: Например
          Посетите провинцию. Те места где мы живем. Где туристических-негров нет и не предвидится, там нет властям дела обустройства городов.

          Неблагоустроенность "провинции" - вина местных властей, обращайтесь в администрацию по месту проживания, не надо нам нам мозги засирать своими несущественными проблемами.
          Pollux
        4. Дядя Ваня Сусанин (Иван) Сегодня, 11:10
          А причем тут показуха , вы когда гостей к себе домой на праздник приглашаете , наверняка перед этим уборку делаете , и скатерти на стол новые достаете , и угощаете не тем , чем каждый день питаетесь ! Так же и здесь!!! Основная масса денег потраченных на ЧМ , ушли вовсе не на спорт. об'екты , а на городскую инфраструктуру, ЧМ пройдет , а обновления останутся!!!
          Дядя Ваня Сусанин
      2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:33
        bouncyhunter Паша hi
        Тем не менее такие массовые мероприятия ломают в голове простых иностранцев настойчиво культивируемый западной пропагандой образ тоталитарной и агрессивной России . А это заставит тех , у кого ещё остался мозг , задуматься (я надеюсь) ...
        Паша самое главное что в городе к ЧМ никакой показухи нет и в помине.Живём как всегда.Да и эти как их там иностранцы от наших не отличимы считай.У молодёжи в отличии от СССР ровских времён вообще и близко никакого восторга иностранцы не вызыват.Тусят и тусят.Город как был красавец. Так и после ЧМ будет таковым.А ,единственное что громадные лайнеры в мор порту пришвартованны.
        Наблюдатель2014
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:38
          Цитата: Наблюдатель2014
          самое главное что в городе к ЧМ никакой показухи нет и в помине

          К сожалению , так не везде . Недавно в новостях был репортаж из Саранска . Не очень весёлая картина ...
          bouncyhunter
          1. Pollux (Сергей) Сегодня, 10:58
            Цитата: bouncyhunter
            Недавно в новостях был репортаж из Саранска . Не очень весёлая картина ...

            То есть основание ваших протестов "из новостей"? Давай жжи дальше.
            Pollux
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:07
              Какой протест ? Не замечает проблем только глупый . Или вы считаете что в новостях все съёмки постановочные ? Переадресовываю вам же ваше :
              Цитата: Pollux
              Давай жжи дальше.
              bouncyhunter
      3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:02
        Паша прЮвет! Я с тобой согласен. Мундиаль конечно бешеных бабок стоит, но, надеюсь, дух мундиаля сломает их стереотип о России.
        sabakina
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:05
          Слава hi
          Цитата: sabakina
          дух мундиаля сломает их стереотип о России.

          Я думаю , что это одна из причин почему наглосаксы так яро выступали за отмену проведения ЧМ-2018 в России . Это ломает всю их стройную систему пропаганды .
          bouncyhunter
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:10
            Согласен. Я забыл написать, что если в головах западного жителя что-то щёлкнет, что что-то не так с их теорией заговора, значит деньги потрачены были не зря.
            sabakina
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:14
              Цитата: sabakina
              если в головах западного жителя что-то щёлкнет, что что-то не так с их теорией заговора, значит деньги потрачены были не зря

              В корень зришь , Слава . Я о том же речь веду .
              bouncyhunter
      4. MPN (Павел) Сегодня, 10:21
        Это так!, но за то наше правительство воочию показало отношение к своим людям, теперь мир укрепится в том, что правительство России угнетает свой народ. Ну правда фанатам до этого ак бы нет и дела, свои проблемы. Пиво оказывается у нас дешевое...
        MPN
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:40
          Павел hi не переживай. Разберёмся с мундиалем, потом за правительство возьмёмся. Надеюсь...
          sabakina
          1. MPN (Павел) Сегодня, 10:48
            Привет Слава! hi Согласен, вот правительство из нас сделает активных (до безумия) пенсионеров и тогда посмотрит чего за пазухой пригрело. tongue Меня успокоило, что у нас пиво на уровне... drinks
            MPN
      5. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 11:03
        Цитата: bouncyhunter
        Сергей hi
        Цитата: Наблюдатель2014
        Да нам россиянам фиолетово до одного места на этих иностранцев и тем более какое-то их мнение

        Тем не менее такие массовые мероприятия ломают в голове простых иностранцев настойчиво культивируемый западной пропагандой образ тоталитарной и агрессивной России . А это заставит тех , у кого ещё остался мозг , задуматься (я надеюсь) ...

        На Сочинскую Олимпиаду тоже приезжали, тоже удивлялись, что не то ожидали увидеть. И что? Это как-то изменило представление о России на Западе? Пара месяцев пройдет и опять заведут старую шарманку про медведей в центре мегаполисов, про поголовное пьянство и воровство, про ужасы ГУЛАГа и про коварство злого божества ВВП, обитающего в Кремле.
        Капитан Пушкин
    4. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:37
      Цитата: Наблюдатель2014
      Да нам россиянам фиолетово до одного места на этих иностранцев и тем более какое-то их мнение


      Фиолетово тем кто не понимает, что как раз вот такие сообщения, особенно массовые, особенно, когда есть возможность делать это через сети - улучшает положении России в мире.
      Чем меньше людей верят в бред про медведей и ГУЛАГ, тем лучше для России и для россиян так как в конечном итоге это может в будущем повлиять на отношение к России так как молодёжь в других странах растёт, молодёжь голосует и может отдавать голоса и чем меньше у них лапши на ушах, тем лучше.
      Tiras
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:50
      Поговорим об отношении к России когда президенты ведущих держав будут встречаться и вместе фотографироваться в Ялте. И это время уже не за горами. winked
      сибиралт
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:37
        Цитата: сибиралт
        Поговорим об отношении к России когда президенты ведущих держав будут встречаться и вместе фотографироваться в Ялте.

        Решил добить хохлов?
        Александр романов
  2. Trevis (Артём) Сегодня, 09:12
    Все таки немцы забили вчера! good Прямо на волоске висели. А шведы играли хорошо!
    На фото - болельщики сборной Германии, играющей на ЧМ-2018 не без сюрпризов
    Trevis
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:20
      Trevis (Артём)
      Все таки немцы забили вчера! good Прямо на волоске висели. А шведы играли хорошо!
      Да ладно вам так за немцев переживать.Вокруг Сочи их в ледниках валяется с войны до сих пор находят иногда почти свежимиlaughing Я вчера на Фиште одним особо борзым на немецком выдал.Они и офигели wassat Попустило мгновенно.
      Наблюдатель2014
      1. Trevis (Артём) Сегодня, 09:22
        Цитата: Наблюдатель2014
        Попустило мгновенно.

        И что же вы им сказали? Хенде хох?
        Да ладно вам так за немцев переживать.

        Я просто привык, что они играют хорошо.
        Trevis
        1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 11:07
          Цитата: Trevis
          Цитата: Наблюдатель2014
          Попустило мгновенно.

          И что же вы им сказали? Хенде хох?
          Да ладно вам так за немцев переживать.

          Я просто привык, что они играют хорошо.

          Там ещё и судья поляцкий сыграл здорово. Если счет стал 2:0 посмотрел бы я на этих замечательных немцев.
          Капитан Пушкин
          1. Trevis (Артём) Сегодня, 11:12
            Ну да, пеналь то он не засчитал. wassat
            Trevis
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:13
        Сергей hi , а в самом деле, что ты им выдал? Только не на немецком, я его со времён школы основательно подзабыл. wink
        sabakina
  3. AUL (Александр) Сегодня, 09:12
    Показывают интуристам потемкинские деревни. Посмотрели бы они на нашу глубинку - восторгов бы поубавилось!
    AUL
    1. yustas (Юрий) Сегодня, 09:17
      Да у нас и в глубинке хорошо, а вы сами то их глубину видели? Там есть очень много интересного, что нам по телевизору не показывают, и дороги хуже, чем у меня во дворе и люди в шоке от того, что инженер с России, на машине у них в гостях. Вы гостиничные и туристические города с обычными не путайте, и окажется, что и мы живём хорошо.
      yustas
      1. AUL (Александр) Сегодня, 09:28
        Цитата: yustas
        Да у нас и в глубинке хорошо, а вы сами то их глубину видели?

        Мне до ИХ глубинки как-то фиолетово! А вот свою я и сейчас из окошка вижу! Из одного окна - две свалки и дорога, по которой день и ночь грузовики четырехосные с отходами на эти свалки ездят. Из другого окна - еще одна свалка и башня водонапорная, которая грунтовые воды из-под этих свалок нам в краники качает... А вот восторженных интуристов как-то не видать!
        ПС Из того, окна, что со свалкой и башней, вижу московские салюты, когда проводятся.
        AUL
        1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 09:45
          Цитата: AUL
          Из другого окна - еще одна свалка и башня водонапорная, которая грунтовые воды из-под этих свалок нам в краники качает...

          Попробуйте оторваться о окошка, посетите Вашу администрацию, с обязательным написанием просьбы закончить этот бардак, следом, через один месяц напишите в соответствующую прокуратуру с обжалованием действий или бездействия администрации, ну и так далее... А возле окна - это всякий может.
          Ст.пропорщик
          1. AUL (Александр) Сегодня, 09:52
            Хороший совет, но запоздалый несколько! И писали, и на встречах с главой районной администрацией поднимали вопрос(отмахнулся просто). А уж местные депутаты сколько обещали "вопрос решить"! Да-да, вот-вот, решаем вопрос, потерпите чуть-чуть... И так из года в год.
            AUL
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:36
              Цитата: AUL
              А уж местные депутаты сколько обещали "вопрос решить"! Да-да, вот-вот, решаем вопрос, потерпите чуть-чуть... И так из года в год.

              А хрена вы за этих депутатов голосуете из года в год ? Ваш город носит название ЛОХОВСКОЕ?
              Александр романов
        2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:25
          Водонапорная башня не может сама качать воду. Она предназначена для накопления и распределения водоснабжения в часы пиковых нагрузок. Вопрос, где качаете воду? И последнее. Фильтровальная станция отсутствует?
          sabakina
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:36
            Цитата: sabakina
            Водонапорная башня не может сама качать воду

            Угу. Тоже как-то по глазам резануло.
            И прочее - абсолютно в дырочку.
            Вячеслав, hi
            Голован Джек
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:42
              ПрЮвет Ромка! Как собакин? Обслуживанием доволен?
              sabakina
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:46
                Цитата: sabakina
                Как собакин? Обслуживанием доволен?

                Норм собакин.
                Доволен он, недоволен - мне пофиг. Мне не пофиг, что на него теперь месяц, как минимум, ни один клещ не сядет.
                А то есть у меня знакомые, с крайне печальной на эту тему историей.
                Но это - уж точно не для ВО no
                Голован Джек
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 09:19
      Потемкинская деревня в природе всего одна. Это - село Чижово, Смоленской области, где Григорий Александрович родился
      рич
    3. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:21
      Цитата: AUL
      Показывают интуристам потемкинские деревни. Посмотрели бы они на нашу глубинку - восторгов бы поубавилось!

      Вы статью-то хоть прочесть осилили?
      Каким боком "потемкинские деревни" к отстутсвию свободногуляющих ведмедей и убитых собак на площади?
      Кстати, "туристов" сейчас никто не держит - садись, например, в електричку, и езжай себе, куда вздумается... даже пытаются что-то на ангельском объявлять там, правда, настолько криво, что я лично ржу... конем, практически.
      Голован Джек
    4. hrulevv (Владимир) Сегодня, 09:27
      Не знаю как в других регионах,а в московской области они электричкой ездят,улыбаются,не бузят,чекисты за ними по пятам не ходят ... На моём направлении французы тренируются в холщевиках.
      hrulevv
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:23
    При этом в правоохранительных органах стран, сборные которых участвуют в ЧМ-2018, призвали российских коллег более жёстко обходиться с фанатами, приехавшими не наблюдать за футболом, а устраивать потасовки и провокации.
    Да на Западе только и ждут , когда какие нибудь отмороженные фаны устроят заваруху , а "злобные русские" или насуют в ответ , или (будучи при исполнении) жёстко пресекут ... Вот вой то поднимется .. Но пока всё слава Богу ... А особо отмороженных и засветившихся на стадионы , да и в страну не пустили ..Пока наши правоохранители на высоте ...тьфу-тьфу-тьфу ...Ну а мы все ждём 1\8 -ую .. Надеюсь достанется Португалия..
    КВУ-НСвД
    1. vvvjak (Владимир) Сегодня, 10:17
      Цитата: КВУ-НСвД
      Надеюсь достанется Португалия..

      А лучше Иран
      vvvjak
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:20
        Неплохо бы , но скорее всё же кто-то из пары Испания - Португалия..
        КВУ-НСвД
        1. vvvjak (Владимир) Сегодня, 10:24
          Лично я уже пару литров пива поставил на Иран (ну не люблю я п---сов, хотя и самых богатых в мире) laughing
          vvvjak
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:36
            Ну болеть то я тоже за Иран буду...Но приходится быть реалистом .. Вчера вон за шведов болел , но немцы - это немцы.. На стадион ходил , когда англичане с Тунисом играли . Болел за арабов и те почти совершили чудо , но только почти...
            КВУ-НСвД
            1. vvvjak (Владимир) Сегодня, 10:43
              Так чудесных матчей в это ЧМ полно. Почему не надеяться на еще один. Тем более иранцы очень достойно боролись с испанцами. Очень сложно быть реалистом, глядя на ту же Аргентину или Германию.
              vvvjak
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:23
    Вот и все, западное политическое вранье выползло наружу во время чемпионата мира по футболу! Зарубежные болельщики правду увидели своими глазами . Политическая, информационная наша победа друзья.tongue wink
    Симон
    1. Мимопроходил (Дима) Сегодня, 10:07
      Цитата: Симон
      Зарубежные болельщики правду увидели своими глазами

      Зарубежные болельщики увидели только множество русских девушек
      Мимопроходил
  6. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 09:24
    Да и в футбол играть начали...
    Ирек
    1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 10:12
      Ключевая фигура на изображении "КОТ"!
      Котище
  7. Васян1971 (Василий) Сегодня, 09:25
    " Стоит напомнить, что английских болельщиков лидеры фан-клубов перед чемпионатом мира в России всерьёз пугали тем, что им угрожают медведи, если они собираются разместиться на территории загородных кемпингов."
    Ну, медведи не медведи, но вот англосбрную, по слухам, суровые и мохнатые русские комары чуть не зажрали в усмерть. laughing
    Васян1971
  8. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:28
    Цитата: AUL
    Показывают интуристам потемкинские деревни. Посмотрели бы они на нашу глубинку - восторгов бы поубавилось!

    Чего панику наводишь! Москва то же не сразу строилась! Глубинка выправится потихонечку. request
    Симон
    1. AUL (Александр) Сегодня, 09:45
      1. Не надо мне тыкать - мы еще недостаточно хорошо знакомы.
      2. Где вы панику увидели?
      3. Выправления не наблюдается - только засирание и деградация(к сожалению).
      AUL
  9. sib.ataman Сегодня, 09:29
    Цитата: AUL
    Показывают интуристам потемкинские деревни. Посмотрели бы они на нашу глубинку - восторгов бы поубавилось!


    Не знаю о какой вы глубине, но по-моему мнению Новосибирск и Владивосток ничем не хуже Москвы или Питера. Ну может лоска меньше. А нафига он нужен? На хлеб намазывать? Если вы про деревни в глубинке, то как можно сравнивать мышь и слона? В любой деревне есть свои прелести: от душистого воздуха, до сумасшедшего раздолья! И какой город может этим похвастаться?
    sib.ataman
    1. AUL (Александр) Сегодня, 10:08
      В любой деревне есть свои прелести: от душистого воздуха, до сумасшедшего раздолья! И какой город может этим похвастаться?
      См мой пост выше о свалках. А о других городах России плохого никогда не говорил - моя малая родина Курск.
      AUL
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:57
        Александр,ёшкин кот! если у Вас нет специализированной природоохранной прокуратуры, как у нас, в частности Костромская межрайонная природоохранная прокуратура Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, то в каждой территориальной прокуратуре есть природоохранный отдел. Трудно составить коллективную жалобу? Пиши в личку. помогу.
        sabakina
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:12
          Цитата: sabakina
          Пиши в личку. помогу

          Во!! Слова не мальчика, но мужа!
          2 AUL: рекомендую принять предложение, Вячеслав действительно может помочь.
          Голован Джек
  10. Комментарий был удален.
  11. тагил (сергей) Сегодня, 09:39
    Сегодня наткнулся на умопомрачительное разоблачение русской сборной по футболу от наших "братьев" с Украины. Вот не могу не выложить этот бред. Наслаждайтесь товарищи.
    Механика победы.
    На мяч натягивается наномагнитная сетка. Ее не видно и на ощупь она не чувствуется. Ворота - это не просто рамка. Внутри этой "рамки" стоит генератор поля. Все это дело подключено через каналы ФСБ прямо в Кремль. Путин лично приказывает оператору включить отрицательное поле - тогда, сколько не бей, мяч всегда будет мимо ворот лететь, или положительное поле - тогда надо просто ударить по мячу, а поле его само затянет в ворота.

    Понятно, что тем, кого Путин купил, он дает выиграть. Поляков он лично ненавидит, им он сделал проигрыш. Немцам поставил ультиматум, иначе и вторую игру проиграют. Ну, и понятно, откуда у РФ 8 мячей, да?

    Сама технология была создана еще при СССР, сейчас РФ не в состоянии такое придумать. Сделали ее во Львове. Затем, КГБ увез технологию в Москву, а украинских ученых-патриотов расстреляли. Всех
    тагил
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 09:59
      Реально, позабавило! laughing
      ...и Путин-"оператор"!.... laughing
      Сибирский цирюльник
      1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 10:15
        А я наивный думал, как при дедушке - шаман с бубном и все такое! laughing
        Котище
  12. Комментарий был удален.
    1. андрон-30 (Андрей) Сегодня, 10:02
      в чем ушемление ?
      андрон-30
  13. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 09:43
    Ростовчане,наверное,офигели от "просвещённой европы",ещё никто ,кроме швейцарцев,не пытался осквернить Дон...
    Мы ТОЖЕ составляем своё мнение о "цивилизованном западе"!!!!....
    Почему то всё про западных аборигенов об их мнении о России....Теперь спросите россиян о европейцах..
    HAM
  14. андрон-30 (Андрей) Сегодня, 09:54
    я сам не болельщик за футбол , но то что происходит в моей стране меня только радует , оба два матча я смотрел с замиранием сердца , что сказать ВПЕРЁД РОССИЯ
    андрон-30
  15. Дирижер Сегодня, 10:06
    А что немцы в норме , Сталинград напомнить и все
    Дирижер
  16. Дирижер Сегодня, 10:09
    Как немцы то сыграли !! Блеск
    Дирижер
  17. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 10:14
    Оказывается, ГУЛага давно нет.

    Вот те раз... А пьяные медведи с балалайками на Красной площади хоть сидят ещё?
    А. Привалов
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:15
      Цитата: А. Привалов
      А пьяные медведи с балалайками на Красной площади хоть сидят ещё?

      Ага... в обнимку с белочками...
      А кто не видит белочек, тот и медведей не видит... такой вот оптиццский эффект laughing
      Голован Джек
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 10:19
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: А. Привалов
        А пьяные медведи с балалайками на Красной площади хоть сидят ещё?

        Ага... в обнимку с белочками...
        А кто не видит белочек, тот и медведей не видит... такой вот оптиццский эффект laughing

        Да... Как всё изменилось... crying
        А. Привалов
  18. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 10:35
    Цитата: Trevis
    Все таки немцы забили вчера! good Прямо на волоске висели. А шведы играли хорошо!
    На фото - болельщики сборной Германии, играющей на ЧМ-2018 не без сюрпризов

    Пенальти немцам в первом тайме был 200%-ный. Кто там на видеоконтроле сидел?
    По ходу, указания получил. stop
    Плотник 2329
  19. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 10:42
    Цитата: AUL
    Показывают интуристам потемкинские деревни. Посмотрели бы они на нашу глубинку - восторгов бы поубавилось!

    Много немцев ездило по оренбургским степям (можно ли придумать более матёрый образец глубинки?): Переволоцкий, Новосергиевский районы... Были в реальном полнейшем восторге. Хотели переехать из Германии туда насовсем; и это дети тех, кто уехал в 1989-90 гг., и их "чисто" немецкие и бельгийские друзья.
    Не знаю, что у них состоялось, не был там года 4.
    Но нужно было видеть их глаза. Я видел.
    Плотник 2329
  20. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 10:46
    Цитата: vvvjak
    Лично я уже пару литров пива поставил на Иран (ну не люблю я п---сов, хотя и самых богатых в мире) laughing

    hi drinks am
    Плотник 2329
  21. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 10:49
    английских болельщиков лидеры фан-клубов перед чемпионатом мира в России всерьёз пугали тем, что им угрожают медведи


    Это каким оленем нужно быть, чтоб в это верить? laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:56
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      английских болельщиков лидеры фан-клубов перед чемпионатом мира в России всерьёз пугали тем, что им угрожают медведи

      Это каким оленем нужно быть, чтоб в это верить? laughing

      Гм... пропаганда - великая вещь. Что за примером далеко ходить - гляньте на... да на великоукров хотя бы request
      Голован Джек
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 10:57
        Каждый верит в то что хочет верить. А суровая правда расставляет все по местам))
        Генерал Песчаных Карьеров
  22. NordUral (Евгений) Сегодня, 10:53
    В целом болельщики из иностранных стран выражают восхищение тем, как их принимают россияне. При этом в правоохранительных органах стран, сборные которых участвуют в ЧМ-2018, призвали российских коллег более жёстко обходиться с фанатами, приехавшими не наблюдать за футболом, а устраивать потасовки и провокации.

    Хорошо, что есть вменяемые люди на Западе. Вселяет надежду, что мир одумается.
    NordUral
  23. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 11:00
    Цитата: Дирижер
    Как немцы то сыграли !! Блеск

    Блеск какой-то... потёртый.
    Плотник 2329
  24. gig334 (прохожий) Сегодня, 11:10
    Оказывается, ГУЛага давно нет. Впечатления иностранных болельщиков от России

    Зато есть американские Гуантанамо, это похлеще всякого ГУЛага
    gig334
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