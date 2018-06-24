Оказывается, ГУЛага давно нет. Впечатления иностранных болельщиков от России

Мы ждали, что в аэропорту нас начнут обыскивать с ног до головы, вытряхивать содержимое сумок. Но всё прошло быстро и без промедлений.

Но оказывается, ГУЛага давно не существует.

На фото - болельщики сборной Германии, играющей на ЧМ-2018 не без сюрпризов