СБУ предотвратила "теракт, финансируемый страной-агрессором"

Ни дня не проходит на Украине без "громких" заявлений о поимке очередного "шпиона", засланного из "страны-агрессора". Доблестные сотрудники Службы безопасности Украины в поте лица и не покладая рук раскрывают заговоры против власти и государства. Не прошли даром для СБУ и эти выходные.На сайте Службы безопасности Украины было опубликовано сообщение, из которого следует, что в Харькове сотрудниками СБУ был предотвращен теракт, а именно - взрыв памятника, установленного в честь запрещенной в России Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА). Украинские силовики утверждают, что теракт был организован по заданию "страны-агрессора". Задержанная за данное деяние женщина, согласно протокола допроса, является "бойцом" пророссийской военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления". Для подрыва памятника она хотела применить тротиловую шашку весом в 75 грамм.По заявлению СБУ, военно-политическая группа "Харьковское движение сопротивления" считает своей задачей "подрывы национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их руководство». Кроме этого, члены ХДС ведут разведывательную деятельность на территории Украины в интересах "страны-агрессора" и распространяют в Харькове «материалы антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания».Как заявляют в СБУ, с апреля 2018 года спецслужбы РФ начали финансирование "Харьковского сопротивления". Видимо очень большие деньги вливают, что даже на 75-граммовую тротиловую шашку хватило.