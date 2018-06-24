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СБУ предотвратила "теракт, финансируемый страной-агрессором"

Ни дня не проходит на Украине без "громких" заявлений о поимке очередного "шпиона", засланного из "страны-агрессора". Доблестные сотрудники Службы безопасности Украины в поте лица и не покладая рук раскрывают заговоры против власти и государства. Не прошли даром для СБУ и эти выходные.

СБУ предотвратила "теракт, финансируемый страной-агрессором"


На сайте Службы безопасности Украины было опубликовано сообщение, из которого следует, что в Харькове сотрудниками СБУ был предотвращен теракт, а именно - взрыв памятника, установленного в честь запрещенной в России Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА). Украинские силовики утверждают, что теракт был организован по заданию "страны-агрессора". Задержанная за данное деяние женщина, согласно протокола допроса, является "бойцом" пророссийской военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления". Для подрыва памятника она хотела применить тротиловую шашку весом в 75 грамм.


По заявлению СБУ, военно-политическая группа "Харьковское движение сопротивления" считает своей задачей "подрывы национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их руководство». Кроме этого, члены ХДС ведут разведывательную деятельность на территории Украины в интересах "страны-агрессора" и распространяют в Харькове «материалы антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания».

Как заявляют в СБУ, с апреля 2018 года спецслужбы РФ начали финансирование "Харьковского сопротивления". Видимо очень большие деньги вливают, что даже на 75-граммовую тротиловую шашку хватило.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 28

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:46
    СБУ предотвратила "теракт, финансируемый страной-агрессором"

    Хоть бы новое что придумали , а то одну и ту же пластинку заездили до дыр . Ни ума , ни фантазии ...
    bouncyhunter
    1. Комментарий был удален.
    2. MPN (Павел) Сегодня, 10:05
      Паша hi Самая мощная и опасная террористическая организация для народа Украины , это ее власть во главе с Петей аликом, ну и таже СБУ в роли шакалов при власти...
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:07
        Тёзка , привет ! hi Очевидный факт , но кто-то предпочитает его не замечать . Или замечает , но молчит .
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:10
          Ну а женщина с тротиловой шашкой в 75г. , (такие вообще есть?) вообще убило. Так и представляю идет такая , шашка в руках и бикфордов шнур дымит... laughing
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:16
            Цитата: MPN
            женщина с тротиловой шашкой в 75г. , (такие вообще есть?)

            Есть :
            Тротиловые шашки выпускаются трех типо-размеров:
            *Большая - размером 10х5х5 см. и массой 400г.Запальное гнездо на боковой грани.
            *Малая - размером 10х5х2.5 см. и массой 200г. Запальное гнездо на торцевой грани
            *Буровая -диаметром 3 см., длиной 7см. и массой 75г. Запальное гнездо в торце.
            bouncyhunter
            1. MPN (Павел) Сегодня, 10:25
              Понятно... Ну я рыбак умеренный smile а по службе не сталкивался с тротилом и не буровик, так, что простительно, но ро круглые шашки вспомнил, да есть такие.. hi
              MPN
          2. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:21
            СБУ предотвратила "теракт, финансируемый страной-агрессором"

            Опять США финансирует террористов.
            фигвам
        2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:25
          Привет, Паша! hi
          Зря вы так про Парашенку, он сделал очередное великое открытие
          pvv113
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:31
            Володя , салют ! hi
            Цитата: pvv113
            он сделал очередное великое открытие

            Прочитал и сразу подумал что открыта очередная бутыль горилки ... wassat
            bouncyhunter
      2. Тралл Сегодня, 10:09
        Что-то про план "Шатун" ничего больше не слышно. Осуществился он или ещё нет? smile
        Тралл
        1. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:15
          Цитата: Тралл
          Тралл

          hi
          У бандеровских пингвинов нынче метания. Никак наказанные Богом не могут решить, что им делать, то ли идти на Москву, то ли бомбить Донбасс, то ли, заправившись под кадык горилкой, толпой ринуться на Крым. Колбасит стольный град Кукуев и его упёрнутых сидельцев на троне и в Раде.
          Лелёк
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:11
        75 грамм взрывчатки?"Дешёвый памятник" посвященный бандитам.
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 10:22
          Цитата: 210окв
          75 грамм взрывчатки?"Дешёвый памятник" посвященный бандитам.

          Наверное, планировалось, чтобы взрывом у памятника Бандере(или кто там был увековечен в цементе) оторвало лишь писиску smile
          Тралл
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:55
            Дешовкам и "дешёвый памятник"...
            Цитата: Тралл
            Цитата: 210окв
            75 грамм взрывчатки?"Дешёвый памятник" посвященный бандитам.

            Наверное, планировалось, чтобы взрывом у памятника Бандере(или кто там был увековечен в цементе) оторвало лишь писиску smile
            210окв
    3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:06
      bouncyhunter (Паша)
      Хоть бы новое что придумали , а то одну и ту же пластинку заездили до дыр . Ни ума , ни фантазии ...
      А что им ещё делать?! Страна помойка считай.Дороги в хлам разбитые.Со времён СССР толком ничего не делалось. Один Киев живёт более ,менее за счёт сдачи жилья.И всё.. Когда вишь "свежих" из Украины.Они глазами лупают."Это правда Россия??!!" laughing Им там начесали за эти годы фигни всякой.Живут как в хлеву и думают что в России точно так-же.А то что Россия в десять раз больше а те же дороги в десятки раз лучше так этот парадокс в голову не доходит.
      Наблюдатель2014
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:12
        Именно поэтому и запрещают в/на Украине российские СМИ - правду скрывают . Охотиться на мнимых "шпигунов" оно куда как проще , чем объяснять причины помоечной реальности .
        bouncyhunter
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:06
      Чем больше СБУ будет получать премий и звезд на погоны за "поимку шпионов", тем больше они этих "шпионов" наловят. В истории спецслужб такие факты не в новинку.lol
      сибиралт
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:09
        hi Ну да , меркантильный интерес не на последнем месте .
        bouncyhunter
    5. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:05
      Павел... hi
      Цитата: bouncyhunter
      Хоть бы новое что придумали , а то одну и ту же пластинку заездили до дыр .

      А зачем? Работает же, "пипл хавает"
      Для подрыва памятника она хотела применить тротиловую шашку весом в 75 грамм.
      Что бы её подорвать одного желания мало, умение и кое какие специфические знания иметь надо. И так получается, что в Харькове есть активное подполье...Уже как то обнадеживает.
      svp67
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:10
        Сергей ! hi
        Цитата: svp67
        А зачем? Работает же, "пипл хавает"

        Понятное дело , мой вопрос был чисто риторическим .
        Цитата: svp67
        И так получается, что в Харькове есть активное подполье...Уже как то обнадеживает.

        Ну если подходить с этой стороны то - да , новость не без приятности .
        bouncyhunter
  2. wellaut (олег) Сегодня, 09:52
    Плохо они всё-таки работают, неэффективно.
    На Украине кишмя кишат российские спецслужбы, а СБУ дай бог по одному теракту в неделю раскрывает.
    Даёшь по одному раскрытому теракту в день в каждом крупном городе!
    И соцсоревнование!
    wellaut
  3. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 10:10
    75г. Памятник картонный что ли??? laughing
    ibn.shamai
  4. Опер (Игорь) Сегодня, 10:11
    Дополнительно сообщается, что благодаря хероическим действиям сотрудников СБУ ни один флажок, значок и вымпелок патриотов незалежной не пострадал! Орденами имени бабченко награждены следующие сотрудники... Порошенко был пронформирован об операции заранее. Крысиный яд (памятуя о коварных действиях вороха и убийства Бандеры) изымается у населения повсеместно! Взяты повышенные обязательства! Слава...
    Опер
  5. andrewkor Сегодня, 10:13
    К этой ХДС да прибавить ХСС будет совсем как в Германии!
    andrewkor
  6. gabonskijfront Сегодня, 10:17
    Не надо иронизировать,в СБУ вменяемые люди,они имитируют деятельность.Служба в органах предусматривает наличие аналитического ума,а он не может не подсказать, что перспектив у служебного рвения в данных условиях не существует.
    gabonskijfront
  7. андрон-30 (Андрей) Сегодня, 10:25
    не Ангеле Меркель арестовали ? харьковское движение сопротивления ХДС -мадам Меркель прощу на допрос .
    андрон-30
  8. Комментарий был удален.
  9. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:31
    На премию заработали...И галочка в отчетах...И деньги дополнительные выбили на охрану памятников...
    parusnik
  10. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 11:07
    Организации украинских националистов в России запрещены. Тогда, по логике, должны быть вне закона и те кто эти организации поддерживает и защищает, а это СБУ и органы государственной власти Украины. Например США вводя незаконные (в обход СБ ООН), санкции в отношении российских компаний одновременно вводит санкции и против тех кто с ними сотрудничает. И это логично хоть и противоречит международным нормам ООН и ВТО. При этом по официальным докладам ООН именно СБУ и связанные с ними фашисты из УПА несут ответственность на массовое нарушение прав человека. При этом Россия через третьих лиц, т.е официальный Киев, продолжает сотрудничать с эти военными преступниками, а некоторые из них даже делаю селфи у российских исторических памятников.
    Vita VKO
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