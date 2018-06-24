13:39 24 июня
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Процесс запущен: Трамп заявил о начале денуклеаризации Корейского полуострова

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что процесс реализации договоренностей, достигнутых на переговорах с Ким Чен Ыном в Сингапуре, уже начался.



Процесс уже начался, и мы ведем с Северной Кореей дальнейшие переговоры,
приводит CBS News
слова Трампа, сказанные во вторник в Лас-Вегасе на встрече с представителями американских компаний.


По словам президента, важен уже тот факт, что над Японией больше не летают северокорейские ракеты и не проводятся ядерные испытания.

Он уточнил, что тестовые запуски ракет не проводятся уже 7 месяцев, кроме того, на территории КНДР ведется демонтаж ядерных, а также ракетных полигонов, где испытывались двигатели для баллистических ракет. Процесс стартовал, шаг за шагом будут выполнены все пункты соглашения.

Трамп подчеркнул, что у него сложились очень хорошие отношения с председателем Кимом, и это важно.

Он умный, жесткий и великий переговорщик, который понял, что у северокорейцев может быть «замечательное будущее» без ядерного оружия, заявил президент.

По его словам, в настоящее время события развиваются куда быстрее, чем кто-то мог себе представить.

А ведь перед тем, как меня избрали на пост президента, создавалось впечатление, что Америка собирается вступить в войну с КНДР, которая могла привести к гибели 50 млн. человек,
сказал Трамп, добавив, что только в одном Сеуле, на который нацелены тысячи северокорейских орудий, проживают 28 миллионов.

Теперь же растет уверенность, что все эти люди будут в безопасности, отметил он.

Напомним, саммит США-КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи главы двух государств подписали соглашение, направленное в первую очередь на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 53

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:13
    Хотя нам ядерный бардак на границе не нужен,все таки Ын зря отказывается от ЯО...Пример Каддафи..
    210окв
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:18
      Дима , а ты не допускаешь что Ын знает (или имеет) "что-то" , чего не знают матрасы ? Этакий "козырь в рукаве" ? Потому и идёт на уступки ?
      bouncyhunter
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:29
        Цитата: bouncyhunter
        Этакий "козырь в рукаве" ?

        Паша,не может у Кима быть козыреи в рукаве,против США. Будет горбатого лепить,Трамп наедет на Китай,Китаи наедет на Кима.
        Александр романов
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:33
          Саша , я не утверждаю что они есть , но и исключать такое не могу . Кто знает что у Ына на уме ? О чём он говорил с Лавровым и Си Цзынь Пином ? Это мне лично неизвестно , да и тебе вряд ли . При не владении полнотой информации остаётся только и строить предположения и догадки , что мы и делаем .
          bouncyhunter
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:37
            Цитата: bouncyhunter
            Это мне лично неизвестно , да и тебе вряд ли

            Конечно нет,но ввиду того,что я мягко говоря недолюбливаю Трампа,я еще больше невзлюбил Кима.с его ядерными приколами у границ ДВ. Лавров уже говорил,Ядерный статус КНДР для России не приемлем. Китаи занял такую же позицию.
            Александр романов
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:41
              В отношении к Трампу и Ыну я с тобой солидарен , потому и не защищаю ни одного из них . Рассчитываю на то что Китай и Россия станут гарантом безопасности КНДР после денуклеаризации на Корейском п-ове .
              bouncyhunter
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:44
                Цитата: bouncyhunter
                Рассчитываю на то что Китай и Россия станут гарантом безопасности КНДР после денуклеаризации на Корейском п-ове .

                В этом можешь даже не сомневаться. Гарантиии он получит ,как от России и Китая,так и от США. Хотя для Трампа это скорее вынужденное,из за России и Китая.
                Александр романов
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:47
                  Цитата: Александр романов
                  Хотя для Трампа это скорее вынужденное,из за России и Китая

                  Это к гадалке не ходи . Надёжность выполнения матрасами договорённостей общеизвестна .
                  bouncyhunter
                  1. рич (дмитрий) Сегодня, 12:09
                    К этой фотографии так и напрашивается подпись: Ну будь здоров. Мне уже пора спать ложиться, а ты иди домой. Зайдешь в другой раз )))
                    рич
        2. cniza (Виктор) Сегодня, 11:37
          Всем доброго времени! hi создается впечатление , что не все так обстоит как нам преподносят и кто то выдает желаемое за действительное , не верю я что Ын пошел на уступки ничего не получив в замен.
          cniza
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:42
            Витя hi , так и я о том же . Мы знаем только то , что нам считают нужным сообщить и только под "правильным" соусом .
            bouncyhunter
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 11:47
              Причем самый главный "мечтатель" это Трамп.
              cniza
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:52
                Ын тоже хорош , так что два сапога - пара .
                bouncyhunter
                1. cniza (Виктор) Сегодня, 11:55
                  И все таки я не верю , что все так "красиво" , как они мечтают.
                  cniza
                  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:56
                    Я тоже , так что "будем посмотреть" .
                    bouncyhunter
                    1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:03
                      Лишь без "сюрпризов" обошлось не люблю я их.
                      cniza
      2. MPN (Павел) Сегодня, 11:35
        Цитата: bouncyhunter
        Этакий "козырь в рукаве" ? Потому и идёт на уступки ?

        Ну козырь один может быть не учтенка в количестве ракет и боезарядов, ну и разнесенное производство, типа из номенклатуры возможностей трубного завода и завода по производству газовых плит можно собрать ракету... winked
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:43
          Поди пойми эту загадочную азиатскую душу ...
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 12:13
            Цитата: bouncyhunter
            Поди пойми эту загадочную азиатскую душу ...

            Бесполезно, а особенно такие резкие переходы...
            MPN
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:42
        Паша,понятно что политика дело темное..Но я думаю что Ын что то выторговал.Однако заштатники верить ну никак нельзя..
        Цитата: bouncyhunter
        Дима , а ты не допускаешь что Ын знает (или имеет) "что-то" , чего не знают матрасы ? Этакий "козырь в рукаве" ? Потому и идёт на уступки ?
        210окв
      4. Pirogov Сегодня, 12:09
        Цитата: bouncyhunter
        Дима , а ты не допускаешь что Ын знает (или имеет) "что-то" , чего не знают матрасы ? Этакий "козырь в рукаве" ? Потому и идёт на уступки ?

        Привет. Может просто не козырь ,а понимание того ,что до США всё равно это самое ЯО доставить нечем ,а значит не ...ер и рыпаться.
        Pirogov
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:14
          Взаимно hi Может и так . В чужую голову не влезешь с целью ознакомления с мыслями .
          bouncyhunter
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 11:20
      Почему отказывается? Пока демонтировали полигон, на ютубе выложен по этому поводу репортаж агентства рт (привожу его ниже), там этот вопрос ставится под сомнение, да, они не запускают баллистические ракеты, но я думаю Ким оставит несколько ракет с ядерными боеголовками так на всякий случай.
      solzh
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:27
        Цитата: solzh
        Почему отказывается?

        Потому что Китай его вежливо попросил отказаться,закрыв границу на фиг и поддержав санкции на пару с Россией
        Александр романов
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:30
      Трамп думает, что он самый умный и хитрый? Ну, ну. Посмотрим. winked
      сибиралт
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:34
        Цитата: сибиралт
        Трамп думает, что он самый умный и хитрый?

        В данной ситуации это Ким думал,что он самый умный и хитрый.
        Александр романов
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:02
          Ну куда руководителю Северной Кореи до Санька Романова lol Давай, Санек, жги дальше laughing
          Гаргантюа
    4. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 11:36
      Дмитрий hi
      Ын то не отказывается от ЯО, речь про полигоны идет))

      Создали оружие, успешно протестировали, теперь полигоны уже не нужны, остается только клепать))
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:41
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        Ын то не отказывается от ЯО

        Вы значение слова денуклеаризация понимаете ?
        Рекомендую вам,для начала узнать ,что это значит,а потом писать коменты.
        Александр романов
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:07
          романов, не стоит своих оппонентов считать дурней себя.
          sabakina
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:19
            Цитата: sabakina
            в, не стоит своих оппонентов считать дурней себя.

            Отвянь от меня,ты исчерпал кредит доверия на общение!!!
            Александр романов
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:20
              Да по барабану! Главное, что Сбер не потерял доверия ко мне!
              ПыСы. Ви даже в спешке в цитате последнюю букву в своей фамилиё забыли удалить.
              sabakina
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:33
                Цитата: sabakina
                Ви

                Цитата: sabakina
                фамилиё

                Грамотей хренов. Прощай !
                P.S И кредитов в банках набери побольше.
                Александр романов
    5. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 12:43
      Цитата: 210окв
      Хотя нам ядерный бардак на границе не нужен,все таки Ын зря отказывается от ЯО...Пример Каддафи..

      Да навряд ли Ын откажется от ЯО
      , он же не сошел с ума. Ядерный бардак на ДВ исходит не от КНДР, а от главного мирового зла -полосатиков. Жаль будет если Ын начнет перестройку, как меченый в СССР, но надеюсь до такого не дойдет. Китаю не выгодно иметь под боком еще одну проамериканскую страну, на наших надежды нет, как на девушек легкого поведения, поэтому Кремль в любой момент может сдать КНДР.
      лаврентий павлович
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:20
    Обычные громкие слова - лозунги в стиле шоу-мена Трампа . Максимум красивых слов при минимуме реального содержания . Впрочем , мне кажется , что он не без основания считает это достаточным для своего пипла (а большего для его политической карьеры и не надо) . Так что такой псевдопримитивный лозунговый популизм от весьма непримитивного человека вполне логично объясним ...
    КВУ-НСвД
    1. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:36
      Цитата: КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД (Виктор)

      hi
      Ваша правда, всё это бравада и бла-бла себялюбивого шоу-мена. Для чего? В основном для внутреннего в США потребления в преддверии парламентских выборов. А то, что товарищ Ын подорвал несколько хозяйственных зданий на полигоне, так это картинка для наружного потребления остальным миром. Этот толстячок не и его "бронепоезд" стоит на запасном пути.
      Лелёк
  3. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 11:22
    Он умный, жесткий и великий переговорщик, который понял, что у северокорейцев может быть «замечательное будущее» без ядерного оружия, заявил президент.
    "замечательное будущее" по американски - развалины городов, экономика в клочья, голод, вечная гражданская война. Это уже было в Ливии, Ираке, Сирии...Будем надеяться на здравый ум Ына не избавляться от ЯО и балистических ракет, добиваться признания КНДР ядерной державой.
    лаврентий павлович
    1. Krasnodar Сегодня, 11:44
      Цитата: лаврентий павлович
      Он умный, жесткий и великий переговорщик, который понял, что у северокорейцев может быть «замечательное будущее» без ядерного оружия, заявил президент.
      "замечательное будущее" по американски - развалины городов, экономика в клочья, голод, вечная гражданская война. Это уже было в Ливии, Ираке, Сирии...Будем надеяться на здравый ум Ына не избавляться от ЯО и балистических ракет, добиваться признания КНДР ядерной державой.

      У Северной Кореи и так "экономика в клочья", ещё с начала 90-х. Но если он потеряет власть, ему конец.
      Krasnodar
      1. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 12:27
        Цитата: Krasnodar
        У Северной Кореи и так "экономика в клочья", ещё с начала 90-х. Но если он потеряет власть, ему конец.

        С экономикой в клочья, как вы выразились, балистические ракеты и ЯО не производят, слишком сложный технологический процесс. Это как обамка сказал про экономику РФ, то что в клочья порвал.
        лаврентий павлович
        1. Krasnodar Сегодня, 13:21
          Цитата: лаврентий павлович
          Цитата: Krasnodar
          У Северной Кореи и так "экономика в клочья", ещё с начала 90-х. Но если он потеряет власть, ему конец.

          С экономикой в клочья, как вы выразились, балистические ракеты и ЯО не производят, слишком сложный технологический процесс. Это как обамка сказал про экономику РФ, то что в клочья порвал.

          Если народ получал пищевую гуманитарку от Японцев, Штатов и ООН это признак экономического процветания? А технологии 40-70-х годов прошлого века по созданию ядерных боеголовок к баллистическим ракетам дело нехитрое, особенно если твой народ зарабатывает три копейки. Гугельните "экономика Северной Кореи".
          Krasnodar
  4. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 11:24
    "Замечательное будущее": американский вариант для отдельно взятой страны...
    Саддам, Каддафи...
    Впечатление, что дядя Дон купился дёшево на что-то.
    Плотник 2329
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 11:41
      Такое вот будущее?
      NordUral
    2. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:52
      Цитата: Плотник 2329
      Впечатление, что дядя Дон купился дёшево на что-то.

      hi
      Да бросьте Вы. Ничем он не купился. Главное для Трампа - громко прокукарекать, глядишь, и выборы в парламент пройдут по-намеченному, а там хоть не рассветай. К тому же имидж "великого переговорщика" перед саммитом с Путиным окрыляет почище "Ред булл". У америкосов на всяк шаг есть пара-тройка планов, так-что в отношении КНДР тоже за пазухой парочка "Б" и "В". Почитайте твитты Трампа - везде определения в превосходной степени - "прекрасные переговоры...", "этот умнейший парень...", "добились колоссальных результатов...". Дон свихнулся на своей "значительности" - нарцисстизм и театральность в политическом соусе. bully
      Лелёк
  5. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 11:29
    Ну вот и чудно. А теперь высвободившиеся деньги на поднятие уровня жизни населения и на расширение связей с Ю.Кореей.
    Vadim851
    1. TAMBU (tambu) Сегодня, 11:42
      вы там не были если в таком формате рассуждаете про уровень жизни населения...ну или вы типичный представитель буржуазно-потребительского мышления...
      TAMBU
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:55
        Цитата: TAMBU
        вы там не были

        А вы?
        Цитата: TAMBU
        если в таком формате рассуждаете про уровень жизни населения...ну или вы типичный представитель буржуазно-потребительского мышления...

        В отношении России тут многие пишут подобное и что?
        Александр романов
      2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 13:00
        Тогда как объяснить ограничение свободы передвижения что немыслимо в наше время, культурный шок сбежавших на юг, мигранов на ДВ,
        работавших в каких условиях. Потребительского или нет, но сделать в стране высокий уровень жизни населения это стратегическая задача любого правительства должна быть.
        Vadim851
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:33
    Трамплин - великий пиарщик... Скоро он объявит, что солнце встаёт только потому, что он заключил с ним "хорошую сделку" laughing
    А Ын сразу "сбегал" к дядюшке Си. Тот пообещал предоставить свои полигоны, в случае чего laughing американцы "купились"...
    Горный стрелок
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:46
    Такое впечатление, что Трамп желаемое выдаёт за действительное...
    parusnik
  8. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 11:55
    Я так понял Сев корея получит за это 100 млрд. долларов
    Чича сквад
  9. народник (юрий) Сегодня, 12:05
    России ядерная КНДР на Дальнем Востоке совсем ни к чему. Только во вред.
    А Трамп, похоже, договорился с Китаем. Очередному Киму в случае такой договорённости ничего другого не остаётся, как подчиниться старшему "другу" Си и пойти навстречу пожеланиям Трампа. hi
    народник
  10. cerbuk6155 (Сергей) Сегодня, 12:20
    Ясно одно-Россия профукала верного союзника-Северную Корею. А Трамп-молодец, сделал ее своим союзником и в дальнейшим объединит обе Кореи против России. Сдали ее в пользу США. Вот итог всей этой дипломатии.
    cerbuk6155
  11. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 12:28
    "По словам президента, важен уже тот факт, что над Японией больше не летают северокорейские ракеты и не проводятся ядерные испытания." Лучше бы Трамп рассказал, что вывел американские войска из Ю.кореи, американские авианосцы из Японского моря и атомное оружие из Окинавы. а то как в любимой песне " яж тебя пидманула, яж тебя пидвила, яж тебя молодого з ума розума свела".
    Дилетант
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