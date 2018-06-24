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Процесс запущен: Трамп заявил о начале денуклеаризации Корейского полуострова
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что процесс реализации договоренностей, достигнутых на переговорах с Ким Чен Ыном в Сингапуре, уже начался.
слова Трампа, сказанные во вторник в Лас-Вегасе на встрече с представителями американских компаний.
По словам президента, важен уже тот факт, что над Японией больше не летают северокорейские ракеты и не проводятся ядерные испытания.
Он уточнил, что тестовые запуски ракет не проводятся уже 7 месяцев, кроме того, на территории КНДР ведется демонтаж ядерных, а также ракетных полигонов, где испытывались двигатели для баллистических ракет. Процесс стартовал, шаг за шагом будут выполнены все пункты соглашения.
Трамп подчеркнул, что у него сложились очень хорошие отношения с председателем Кимом, и это важно.
Он умный, жесткий и великий переговорщик, который понял, что у северокорейцев может быть «замечательное будущее» без ядерного оружия, заявил президент.
По его словам, в настоящее время события развиваются куда быстрее, чем кто-то мог себе представить.
Теперь же растет уверенность, что все эти люди будут в безопасности, отметил он.
Напомним, саммит США-КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи главы двух государств подписали соглашение, направленное в первую очередь на денуклеаризацию Корейского полуострова.
Процесс уже начался, и мы ведем с Северной Кореей дальнейшие переговоры,приводит CBS News
слова Трампа, сказанные во вторник в Лас-Вегасе на встрече с представителями американских компаний.
По словам президента, важен уже тот факт, что над Японией больше не летают северокорейские ракеты и не проводятся ядерные испытания.
Он уточнил, что тестовые запуски ракет не проводятся уже 7 месяцев, кроме того, на территории КНДР ведется демонтаж ядерных, а также ракетных полигонов, где испытывались двигатели для баллистических ракет. Процесс стартовал, шаг за шагом будут выполнены все пункты соглашения.
Трамп подчеркнул, что у него сложились очень хорошие отношения с председателем Кимом, и это важно.
Он умный, жесткий и великий переговорщик, который понял, что у северокорейцев может быть «замечательное будущее» без ядерного оружия, заявил президент.
По его словам, в настоящее время события развиваются куда быстрее, чем кто-то мог себе представить.
А ведь перед тем, как меня избрали на пост президента, создавалось впечатление, что Америка собирается вступить в войну с КНДР, которая могла привести к гибели 50 млн. человек,сказал Трамп, добавив, что только в одном Сеуле, на который нацелены тысячи северокорейских орудий, проживают 28 миллионов.
Теперь же растет уверенность, что все эти люди будут в безопасности, отметил он.
Напомним, саммит США-КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи главы двух государств подписали соглашение, направленное в первую очередь на денуклеаризацию Корейского полуострова.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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