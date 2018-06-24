Процесс запущен: Трамп заявил о начале денуклеаризации Корейского полуострова

Процесс уже начался, и мы ведем с Северной Кореей дальнейшие переговоры,

А ведь перед тем, как меня избрали на пост президента, создавалось впечатление, что Америка собирается вступить в войну с КНДР, которая могла привести к гибели 50 млн. человек,