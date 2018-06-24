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Украинские СМИ рассказали о «мощном оружии» ВСУ в Донбассе
В арсенале украинских войск, дислоцированных в Донбассе, появилось новое оружие – переносной комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает украинский новостной ресурс Апостроф.
Новая система была замечена во время очередного визита на восток Украины главы литовского МИД Динаса Линкявичюса.
Как пишет издание, переносной комплекс РЭБ позволит украинским силовикам «глушить вражеские беспилотники», которые могут летать над их позициями с разведывательными либо диверсионными целями. Характеристики комплекса не приводятся.
Размещенные в Сети фотографии системы вызвали живой оклик интернет-пользователей.
«Гроза БЛА? Уж лучше бы это был плазмоган», – написал один из них.
По данным ресурса, министр иностранных дел Литвы уже второй раз в течение последних двух лет посетил позиции ВСУ в Донбассе.
В мае украинские СМИ со ссылкой на представителя военной разведки Вадима Скибицкого сообщили, что Москва перебросила к границе с «незалежной» крупные военные силы и поставила в непризнанные республики высокоточное оружие.
Общество должно четко понимать, «что возле нашей границы на расстоянии 30-40 км разворачиваются не просто новые части, а полки дивизий», сказал Скибицкий в телеэфире.
Он также заявил, что группировки ополченцев «на данный момент находятся в полной боевой готовности», имея на вооружении прибывшие из России образцы высокоточного оружия.
Новая система была замечена во время очередного визита на восток Украины главы литовского МИД Динаса Линкявичюса.
Как пишет издание, переносной комплекс РЭБ позволит украинским силовикам «глушить вражеские беспилотники», которые могут летать над их позициями с разведывательными либо диверсионными целями. Характеристики комплекса не приводятся.
Размещенные в Сети фотографии системы вызвали живой оклик интернет-пользователей.
«Гроза БЛА? Уж лучше бы это был плазмоган», – написал один из них.
По данным ресурса, министр иностранных дел Литвы уже второй раз в течение последних двух лет посетил позиции ВСУ в Донбассе.
В мае украинские СМИ со ссылкой на представителя военной разведки Вадима Скибицкого сообщили, что Москва перебросила к границе с «незалежной» крупные военные силы и поставила в непризнанные республики высокоточное оружие.
Общество должно четко понимать, «что возле нашей границы на расстоянии 30-40 км разворачиваются не просто новые части, а полки дивизий», сказал Скибицкий в телеэфире.
Он также заявил, что группировки ополченцев «на данный момент находятся в полной боевой готовности», имея на вооружении прибывшие из России образцы высокоточного оружия.
Использованы фотографии: https://apostrophe.ua
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