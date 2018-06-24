13:40 24 июня
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Украинские СМИ рассказали о «мощном оружии» ВСУ в Донбассе

В арсенале украинских войск, дислоцированных в Донбассе, появилось новое оружие – переносной комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает украинский новостной ресурс Апостроф.



Новая система была замечена во время очередного визита на восток Украины главы литовского МИД Динаса Линкявичюса.


Как пишет издание, переносной комплекс РЭБ позволит украинским силовикам «глушить вражеские беспилотники», которые могут летать над их позициями с разведывательными либо диверсионными целями. Характеристики комплекса не приводятся.

Размещенные в Сети фотографии системы вызвали живой оклик интернет-пользователей.

«Гроза БЛА? Уж лучше бы это был плазмоган», – написал один из них.

По данным ресурса, министр иностранных дел Литвы уже второй раз в течение последних двух лет посетил позиции ВСУ в Донбассе.



В мае украинские СМИ со ссылкой на представителя военной разведки Вадима Скибицкого сообщили, что Москва перебросила к границе с «незалежной» крупные военные силы и поставила в непризнанные республики высокоточное оружие.

Общество должно четко понимать, «что возле нашей границы на расстоянии 30-40 км разворачиваются не просто новые части, а полки дивизий», сказал Скибицкий в телеэфире.

Он также заявил, что группировки ополченцев «на данный момент находятся в полной боевой готовности», имея на вооружении прибывшие из России образцы высокоточного оружия.

Использованы фотографии: https://apostrophe.ua
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Комментарии 27

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  1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:15
    а полки дивизий», сказал Скибицкий в телеэфире.
    забавные , скоро по ночам писаться начнут.
    cniza
    1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 12:26
      Цитата: cniza
      скоро по ночам писаться начнут.

      Похоже, что уже начали!
      Привет, Виктор!
      pvv113
      1. volodya (владимир) Сегодня, 12:38
        Зачем им это РЭБ, они же беспилотники ракетами сбивают!
        volodya
        1. MPN (Павел) Сегодня, 12:47
          Цитата: volodya
          Зачем им это РЭБ, они же беспилотники ракетами сбивают!

          И то правда... Одно ружо на весь фронт, задолбается бегать оператор... Радиус действия у этого девайса не велик, 2-3 км это максимум (и то наверное я нафантазировал)
          MPN
          1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 13:06
            Если оно переносное, то емкость аккумулятора соответствующая. А отсюда пляшут и все основные параметры это чудо - прибамбаса.
            ТермиНахТер
      2. cniza (Виктор) Сегодня, 12:39
        Доброго дня Владимир! , думаю что поняли во что вляпались , а как теперь жить дальше не знают.
        cniza
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:49
        Владимир hi В 1945 году Алоизович тоже вундервафлями грозился...Чем закончилось?
        Цитата: pvv113
        Цитата: cniza
        скоро по ночам писаться начнут.

        Похоже, что уже начали!
        Привет, Виктор!
        210окв
      4. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:14
        Вовка, прЮвет! Ты не в курсе, что такое "полки дивизий"?
        sabakina
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:33
      На границе тучи ходят хмуро ...
      Там им уже впору какаться начинать . lol
      bouncyhunter
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:40
        Угу , лишь бы нам не задохнутся от этого смрада у соседей.
        cniza
      2. MPN (Павел) Сегодня, 12:48
        Цитата: bouncyhunter
        На границе тучи ходят хмуро ...
        Там им уже впору какаться начинать . lol

        Народу не чем, а эти с 2014 памперсы не снимают...
        MPN
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:41
      Украинские новости всегда радуют
      Владыка Ситх
    4. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 12:48
      Цитата: cniza
      а полки дивизий», сказал Скибицкий в телеэфире.
      забавные , скоро по ночам писаться начнут.

      Ну по хорошему нам надо соединить Калининград с Россией.
      лаврентий павлович
    5. sedoj (Юрий) Сегодня, 13:18
      Цитата: cniza
      а полки дивизий», сказал Скибицкий в телеэфире. забавные , скоро по ночам писаться начнут.
      "
      "Полки дивизий" - это ещё не так страшно. Вот если роты полков начнут разворачиваться...
      sedoj
  2. рич (дмитрий) Сегодня, 12:16
    Да, тяжело там приходится благородным козакам-киборгам. Чего только ЛДНР против них не применяет : и атомные бомбы в донецком аэропорту, и цистерны с "новичком", и тысячи танков. Теперь вот новую гадость -какие-то БПЛА придумали. Ужас! belay
    рич
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:18
      Дима, почему гадость? Мы в детстве такие змеи из газеты запускали! Мать моя роща!... wink
      sabakina
    2. Evgenijus (Евгений) Сегодня, 13:22
      На подходе новинка:

      У него нет электроники, литовцы не помогут ...
      Evgenijus
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:32
        судя по форме - на боевой позиции донецкие морпехи good
        рич
        1. Evgenijus (Евгений) Сегодня, 13:37
          По форме то, морпехи, но с более северных территорий. wassat
          Evgenijus
  3. Комментарий был удален.
  4. болот Сегодня, 12:30
    Интересно,украинцев не достала нынешная власть.Которая управляет страной при помощи Твитера и Фейсбука.Как много там собралось звездоболов.Которые любые действия своих тушек выкладывают в Инстограме или других соц сетях.Понимаю живут они в параллейном ,цифровом,мире.
    Хотя за что боролись на то и напоролис!-это гласит почти древняя народная истина.
    Сейчас с Харьковым по скайпу переговорил,есть негативный осадок.
    болот
    1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 13:07
      Достала, не то слово. Но увы власть зависит не от народа Украины, а от хозяев в Вашингтоне.
      ТермиНахТер
      1. болот Сегодня, 13:11
        Цитата: ТермиНахТер
        Достала, не то слово. Но увы власть зависит не от народа Украины, а от хозяев в Вашингтоне.

        А ведь же сейчас фиг кто выйдет,если их не организовать.Все по домам,моя хата с краю.Лижь бы гроши платили,в виде зарплат,пенсий ,пособий.
        Как это вообще то пропустили в одно время,да и глава был откровенным сыклом.
        болот
        1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 13:15
          Увы Украину давно вели к этому. Даже Госдеп официально признал, что в период с 2004 по 2014 год "на развитие демократии в Украине" было потрачено 5 млрд. долларов, не считая другие неправительственные фонды, гранты и т. д. А Россия в это время спокойно наблюдала, как у нее под боком создается откровенно русофобское в частности и фашистское по сути образование, направленное именно против нее.
          ТермиНахТер
          1. болот Сегодня, 13:22
            А ведь при Кучме ведь не плохо же жили,зачем было Геть.

            Единственный про украинский президент был,и не вашим и не нашим.
            В то время часто приезжал,да же завидовал по белому,было то что у нас не было.Хотя бы Крым,с дешевым проживанием и питанием.Да и зарплаты,правда не российские но почти такие же,да и на военную пенсию можно выйти в 38,у нас 47/65 тогда уже было.А цены,хоть Китай под боком но намного дешевлее.
            Стоило?
            болот
  5. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 12:31
    Мне вот интересно это "оружие" - для одноразовых солдат или они их в "броне шапку" и "броне трусы" одевать будут? request
    Хотя учитывая что а шУмерии нац.головной убор - Кастрюля, думаю они готовы к защити при применении ЭТОГО. laughing
    Мих1974
  6. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:37
    Общество должно четко понимать, «что возле нашей границы на расстоянии 30-40 км разворачиваются не просто новые части, а полки дивизий», сказал Скибицкий в телеэфире.
    А как вы хотели.Ещё как разворачиваются.Только попробуйте футбол испортить .От незалежности и следа не останется.А эту "гвынтивку" запихнуть этому министру Литвы в нескромное место
    Наблюдатель2014
  7. poquello (poquello) Сегодня, 12:48
    калашовский вариант носимого рэб типа рекса, только что-то сильно габаритный
    poquello
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