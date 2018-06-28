Маленькие герои

История Первой мировой войны полна фактами, указывающими, что несовершеннолетние россияне всех национальностей оказывались на фронте – в качестве добровольцев сражаясь с врагом.Некоторые из них убегали на фронт с проходившими эшелонами, другие становились «сыновьями» и «дочерьми» полков на фронте – когда русские воины, пригрев детей, оставшихся без призора, фактически включали их в полковую семью.И на страницах данной фото-статьи мы предлагаем посмотреть на таких маленьких Героев.Юный доброволец.Многие из них совершали выдающиеся подвиги, погибли или были ранены.Это явление было характерно для армий всех стран – сражавшихся за свое Отечество.Занимаясь тематикой знаменных трофеев русской армии, мы на страницах Кубанского казачьего вестника (1914. № 49. С. 16.) обратили внимание на интересную заметку следующего содержания: «Среди доставленных в Таганрог раненых обращает на себя внимание 14-летний мальчик, доброволец Александр Стервяткин. Рану доброволец получил при совершенно исключительных условиях. Четыре года тому назад Стервяткин поступил в музыкальную школу. Когда началась война, мальчик отправился в качестве добровольца. Он был назначен в разведочный отряд на варшавском фронте, в одну из разведок отряду пришлось проходить по местности, где накануне был бой. Пробираясь вперед, юный доброволец наткнулся на труп нашего солдата, рядом с которым лежало знамя. Отрезав знамя от древка и обмотав его вокруг себя, Стервяткин надел сверху амуницию и продолжал разведку.Разведка кончилась неудачей и отряд был взят в плен. Однако Стервяткину ночью удалось бежать. Пробираясь с неприятельских позиций, он заметил спящего немца, очевидно знаменосца. Рядом со спящим лежало немецкое знамя. Стервяткин отрезал от древка и это знамя в точно также обернул его вокруг себя. Пробираясь к своим позициям Стервяткин был замечен немцами. По нем был открыть огонь, он был ранен, но, тем не менее, дополз до позиций в передал командиру оба знамени. Юный доброволец награжден Георгием 4-й степени».Обязательно будем выяснять подробности этого уникального эпизода.Воспоминания фронтовиков (офицеров, унтер-офицеров и солдат) и сухие строки документов свидетельствуют о доблести, героизме и самопожертвовании таких юных героев (многие из которых становились лихими разведчиками), служивших своей Родине в огне Второй Отечественной войны.