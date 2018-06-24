13:40 24 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В Раде заговорили о возможном «социальном взрыве»

Повышение тарифов на газ для населения по требованию МВФ приведет к новому социальному взрывы на Украине, передает РИА Новости заявление депутата Верховной рады, лидера «оппозиционного блока» Юрия Бойко.



По словам народного депутата, Международный валютный фонд уже давно не ведет диалог с правительством Украины, а лишь диктует свои условия. При этом Бойко напомнил, что те страны, которые пошли на поводу у МВФ, неизбежно сталкивались с масштабными социальными протестами.


Он призвал кабмин пересмотреть программу сотрудничества с валютным фондом, снизить налоги и тарифы и вплотную заняться развитием промышленности. Депутат уверен, что при повышении цен на энергоресурсы оживление экономики страны невозможно.

Ранее глава Нацбанка Украины Яков Смолий сообщил журналистам, что визит в Киев миссии МВФ напрямую зависит от пересмотра цен на природное топливо и сбалансирования государственного бюджета.

Напомним, 4-летняя программа сотрудничества с фондом предусматривает выделение Киеву в общей сложности $17,5 млрд. Весной 2015-го был перечислен первый транш в размере пяти миллиардов. В августе того же года на Украину были переведены еще $1,7 млрд. Третий и четвертый транши (по $1 млрд.) перечислены Киеву в 2016 и 2017 годах.

Следующий, пятый транш, украинские власти надеялись получить в конце 2017 года, однако он до сих пор не перечислен.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:12
    Прочествуют новые желающие половить рыбку в мутной воде нового Майдана... Народ политикам уже не верит. Надеются, что поверят новым "псевдореволюционерам".?
    Горный стрелок
    1. volodya (владимир) Сегодня, 13:14
      Цитата: Горный стрелок
      Прочествуют новые желающие половить рыбку в мутной воде нового Майдана... Народ политикам уже не верит. Надеются, что поверят новым "псевдореволюционерам".?
      volodya
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:19
        Никакого взрыва там не будет.Это не сопливый Янукович,это Потрох и Ко..Кровавый режим.
        210окв
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:31
          Цитата: 210окв
          Никакого взрыва там не будет.

          Еще как будет,очередная граната будет взорвана,где то на Украине ,очередным героем АТО
          В Сумской области пьяный военный бросил гранату в жилой дом. И так каждый день laughing
          Ссылку не даю,поскольку это не новость,а обычные будни Украины
          Александр романов
        2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 13:36
          Чем хуже становится жизнь в России, тем больше нужно показывать что у соседа еще хуже. За сегодня это уже четвертая статья на ВО про Украину из 9 в разделе Новости
          Гаргантюа
    2. poquello (poquello) Сегодня, 13:19
      Цитата: Горный стрелок
      Прочествуют новые желающие половить рыбку в мутной воде нового Майдана... Народ политикам уже не верит. Надеются, что поверят новым "псевдореволюционерам".?

      да не, денег больше не дают - вспомнили что ещё и работать надо
      poquello
  2. TAMBU (tambu) Сегодня, 13:16
    нашли кого слушать. прикормленный псевдооппозицонер готовит массу к новым ценам. чтобы даже намека на "взрыв" не было лодка начинает раскачиваться сильно загодя)
    TAMBU
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:21
    В Раде заговорили о возможном «социальном взрыве»
    Этот МВФ ещё не понял с кем связался.Это Россия расплатилась .А Украина ага.ЩАЗЗ.Аж 100 раз платить будет за кредиты.Никогда они никому ничего не отдадут.А закончится всё тем что ещё и шантажировать будут этот МВФ.Запад уже и пожалел что с украинцами связался.И впарить готовы России этот чемодан без ручки.Только одна надежда что нашим буржуям хватит мудрости не начать помогать Украине.
    Наблюдатель2014
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:28
    Он призвал кабмин пересмотреть программу сотрудничества с валютным фондом, снизить налоги и тарифы и вплотную заняться развитием промышленности.

    Дастиш-фантастиш!!! laughing laughing
    a.s.zzz888
  5. лысова (владимир) Сегодня, 13:34
    Без шуток - квас забродил (асс )оциация уж больно схожа.)
    лысова
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 13:38
    Вообще, мысль здравая. Она кстати и для России тоже актуальна. Что-то мы много стали платить за нефтепродукты из нашей же нефти.
    Altona
  7. gabonskijfront Сегодня, 13:38
    Эта территория не рентабельна в отрыве от России и перспектив в этом виде для неё нет.А насчёт социального взрыва,его не будет ,потому что для него нужна другая демография.Нужно топливо протестов а это 17-18 летние,40-50 летние тоже парни боевые но только до утра следующего дня,когда начинает отказывать печень и обострятся простатит.Бегать сутками по городу громить винные склады и кидаться булыжниками будут только подростки,а без этого любые протесты быстро идут на убыль.Нет надлежащего процентного соотношения носителей избыточного тестостерона к импотентам не будет социального взрыва.
    gabonskijfront
Картина дня