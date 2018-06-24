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В Раде заговорили о возможном «социальном взрыве»
Повышение тарифов на газ для населения по требованию МВФ приведет к новому социальному взрывы на Украине, передает РИА Новости заявление депутата Верховной рады, лидера «оппозиционного блока» Юрия Бойко.
По словам народного депутата, Международный валютный фонд уже давно не ведет диалог с правительством Украины, а лишь диктует свои условия. При этом Бойко напомнил, что те страны, которые пошли на поводу у МВФ, неизбежно сталкивались с масштабными социальными протестами.
Он призвал кабмин пересмотреть программу сотрудничества с валютным фондом, снизить налоги и тарифы и вплотную заняться развитием промышленности. Депутат уверен, что при повышении цен на энергоресурсы оживление экономики страны невозможно.
Ранее глава Нацбанка Украины Яков Смолий сообщил журналистам, что визит в Киев миссии МВФ напрямую зависит от пересмотра цен на природное топливо и сбалансирования государственного бюджета.
Напомним, 4-летняя программа сотрудничества с фондом предусматривает выделение Киеву в общей сложности $17,5 млрд. Весной 2015-го был перечислен первый транш в размере пяти миллиардов. В августе того же года на Украину были переведены еще $1,7 млрд. Третий и четвертый транши (по $1 млрд.) перечислены Киеву в 2016 и 2017 годах.
Следующий, пятый транш, украинские власти надеялись получить в конце 2017 года, однако он до сих пор не перечислен.
По словам народного депутата, Международный валютный фонд уже давно не ведет диалог с правительством Украины, а лишь диктует свои условия. При этом Бойко напомнил, что те страны, которые пошли на поводу у МВФ, неизбежно сталкивались с масштабными социальными протестами.
Он призвал кабмин пересмотреть программу сотрудничества с валютным фондом, снизить налоги и тарифы и вплотную заняться развитием промышленности. Депутат уверен, что при повышении цен на энергоресурсы оживление экономики страны невозможно.
Ранее глава Нацбанка Украины Яков Смолий сообщил журналистам, что визит в Киев миссии МВФ напрямую зависит от пересмотра цен на природное топливо и сбалансирования государственного бюджета.
Напомним, 4-летняя программа сотрудничества с фондом предусматривает выделение Киеву в общей сложности $17,5 млрд. Весной 2015-го был перечислен первый транш в размере пяти миллиардов. В августе того же года на Украину были переведены еще $1,7 млрд. Третий и четвертый транши (по $1 млрд.) перечислены Киеву в 2016 и 2017 годах.
Следующий, пятый транш, украинские власти надеялись получить в конце 2017 года, однако он до сих пор не перечислен.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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