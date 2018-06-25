08:47 25 июня

Похождения знатока эсперанто: Румыния, Венгрия, Болгария

Перебирая в памяти прожитые годы, не могу не остановиться на периоде с 1986 по 1989 гг. Интересное и какое-то лихорадочное было время. Всех более или менее активных людей захватывал сплошной общественный зуд, массовое желание проявить или поддержать какие-нибудь инициативы. Много тогда сменилось всяких мод и поветрий. Одним из них оказался язык эсперанто.



История этого явления такова. В конце первой половины 19-го века среди тогдашних передовых людей, гуманистов и просветителей, стала гулять теория: если бы люди всей планеты имели для общения между собой язык, который знали и понимали все народы, то их распри мгновенно бы прекратились, и воцарились бы на Земле мир, доброта, прогресс и прочая лепота. Тогда же начались и первые опыты по созданию такого языка. Их плодом стало нечто под названием "волапюк", искусственный язык, который с жаром начали учить светские барышни и денди Лондона и Парижа. Был даже написан приключенческий роман, в котором какая-то экспедиция заблудилась в дебрях Сибири и, потеряв надежду на спасение, набрела на огромный камень с непонятными надписями, но одна девушка в экспедиции сумела их прочесть, и этот текст помог им найти правильную дорогу. Надписи были сделаны на волапюке.


Впрочем, эта мода продержалась недолго, волапюк забыли, а само это слово в светских салонах стало в устах записных остроумцев обозначать искусственную нелепость, глупую выдумку или выходку с претензией на значительность.

Однако сама идея создания языка международного общения не умерла. И в конце 19-го — начале 20-го веков делается вторая попытка. Людвиг Заменгоф, уроженец российского тогда города Белостока, профессор Московского университета, полиглот, в совершенстве знавший множество древних и современных языков, создаёт язык эсперанто… Что говорить, творение получилось красивое и изящное. Язык сразу же восхитил мощные умы. Лев Толстой тотчас выучил эсперанто. Следом пошли Максим Горький, Анатоль Франс, Альберт Эйнштейн и многие, многие другие.

Благодаря твёрдым правилам и полному отсутствию исключений трамматика эсперанто очень лёгкая, а слова создаются на базе древнегреческих, латинских и санскритских корней, хоть немного, да знакомых каждому грамотному человеку. Вот примеры перевода с русского на эсперанто: я — ми, да — йес, бумага — папиро, глаз — окуло, работа — лаборо, вода — акво, привет — салуто, серьёзность — сериозо, исключительный, единственный в мире — эксклюзива. И так далее.

За время своего существования эсперанто так и не получил широкого распространения, но практически в каждом уголке планеты найдётся устойчивая группа эсперантистов, объединённая в кружок или целое общество, которые активно общаются между собой и увлечённо переписываются с единомышленниками в других странах. Больше всего эсперантистов в Китае и Японии, там они учат его прямо до виртуозного владения, потому что они в мире — главные зубрилы. Поэтому эсперанто не только не угас, как когда-то волапюк, но очень даже жизнеспособен. На нём выпускают газеты и журналы, учебники, словари, научную, популярную и художественную литературу, а также стихи и песни.

В России судьба эсперанто и эсперантистов была неоднозначна. Большевистские деятели ленинской поры пытались поставить его на службу мировой революции. Известно, что по приказу председателя Реввоенсовета Троцкого в частях Красной Армии, которые готовились в Крыму в 20-м году к походу на Польшу и далее в Европу, преподавали эсперанто, чтобы бойцы могли хоть как-то общаться с европейцами... Забегая вперёд, скажу, что не нахожу этот приказ глупым, ибо проверил его идею на личном опыте.

В период репрессий 30-х — 40-х годов эсперантистов сажали, опасаясь, что их переписка с заграничными друзьями может служить шпионским и антисоветским целям. А в своём труде "Вопросы языкознания" Сталин раскритиковал идею всемирного языка, ибо культурные и этнические особенности каждого народа рано или поздно превратят всемирный язык в диалекты, присущие только этим народам и непонятные инородцам. С этим я тоже согласен по личному опыту, о котором впереди.

В 80-е годы ушли устаревшие запреты и строгости, и сразу заактивничали эсперантисты Советского Союза и других социалистических стран. Их активность нашла благодарный отклик, её тут же поддержал комсомол, а люди валом повалили в кружки эсперанто. Даже в Советском обществе дружбы с народами зарубежных стран, которое возглавляла космонавтка Валентина Терешкова, создали отделение эсперанто. А Венгрия так стала просто Меккой эсперантистов социалистических стран, ибо там их возглавлял космонавт Фаркаш, который выучил эсперанто на спор, выиграв ящик пива. Об этом рассказал венгерский эсперанто-журнал "Хунгара виво" ("Венгерская жизнь").

Кстати, это вполне реально. Филологи-лингвисты утверждают: чтобы выучить иностранный язык до свободного владения, надо заниматься каждый день по несколько часов в течение трёх лет. Точно так же надо учить и эсперанто, но в течение… трёх месяцев!

Кто только ни учил эсперанто в волгоградских кружках в 80-е годы! Тут и молодые рабочие и студенты, и старшеклассники и ученики профтехучилищ, и домохозяйки с пенсионерами. Все увлечённо зубрили, тренировались, устраивали вечера общения и викторины, на которых любимым возгласом было "нэ крокодилос!" ("не крокодилить"), то есть, забывшись, не переходить в разговоре на родной язык. А как только кружковец начинал общаться на эсперанто чуть-чуть свободно, то он тут же вступал в переписку с зарубежными друзьями, в кружках обменивались такими адресами и зачитывали наиболее интересные письма из-за границы. Количество эсперантистов в Волгограде и Волжском так выросло, что Всемирный союз эсперанто летом 86-го и летом 88-го года даже проводил у нас свои международные конгрессы, которые проходили в гостинице "Спутник" (ныне "Деловой центр") напротив театра эстрады и в Волжском, во дворце культуры "Октябрь", а в зале областного Дворца культуры профсоюзов проходили концерты для гостей конгресса. Кстати, на одном из этих конгрессов англичанин попытался рассказать свой анекдот на эсперанто, но его никто не понял, вроде и слова знакомые и фразы те же, а смысл рассыпается, анекдот был слишком английским. Так что Сталин был прав, впрочем, с этой правотой эсперантисты никогда и не спорили…

Я пришёл в кружок эсперанто зимой 1986 года, а к лету, к первому конгрессу, уже прилично владел речью. Кстати, на этом конгрессе почётным гостем был старый волгоградский эсперантист, которого репрессировали в 50-м году за его увлечение. На конгрессе я познакомился с румынскими и венгерскими участниками, это было в июне. А в сентябре я поехал в турпоездку по Румынии и Венгрии. Вот это была веселуха! В Бухаресте позвонил эсперантистке, преподавательнице университета, и она мгновенно появилась у меня в гостинице с ребятами-студентами из местного эсперанто-кружка. Они принесли отличный коньяк и устроили мне такую экскурсию по городу, какую и за хорошие деньги не купишь! В Румынии тогда правил Чаушеску, страна выплачивала огромный внешний долг и прозябала в жуткой нищете! На базарах и в магазинах — пустота, везде милицейские патрули с автоматами на велосипедах. Хотел я сфотографироваться на фоне дворца, где был ЦК их компартии, но нас тут же шуганули оттуда усатые мордовороты в форме. Телевидение показывало только 2 часа в день новости и народную музыку. Вечером мои гиды привели меня в здание бухарестского университета, где несколько господ профессоров начали меня осторожно выспрашивать о моих впечатлениях от Румынии… Я, распалённый коньячком и советской гласностью, заявил, что у них — натуральная "лагерщина"… И тогда они предложили мне нелегально провезти в СССР их письмо Горбачёву с просьбой оказать товарищескую помощь румынскому народу в борьбе с диктатором Чаушеску (!). Весь хмель у меня из головы вон! Братцы, говорю, да ежели среди вас стукач или просто кто проболтается, меня ж возьмут на границе и припаяют 20 лет румынской тюрьмы, а в Союзе никто и пальцем не пошевелит в мою защиту! А они советуют, сдай наше письмо в своё посольство, чтоб тебе его в Москве вернули, диппочту, мол, не досматривают… Ага, говорю, да меня за такую инициативу наши же в 24 часа назад вышлют без права турпоездок за границу пожизненно! Вздохнули мои профессора с пониманием, ладно, говорят, не надо письмо передавать, но вернёшься домой — расскажи, что у нас творится…

Зато в Будапеште венгерские друзья привели меня в кофейню и просто закормили шикарными венскими пирожными, а потом отвели в магазин эсперантской литературы, где я купил роскошную книгу, изданную в Дании: "Абоцо de амо" ("Азбука любви"), что-то вроде всемирной истории культуры плотской любви с такими откровенными иллюстрациями, что я серьёзно опасался, как бы наша тогдашняя таможня не отобрала у меня эту книгу при въезде на границе. Но всё обошлось, и эта книга потом долго ходила по рукам волгоградских эсперантистов и их друзей.

Между прочим, во время этой поездки я общался на эсперанто с гостиничными служащими и официантами, и они прекрасно меня понимали, а часто даже спрашивали, в каком городе Италии (?) я живу! Эсперанто по звучанию похож на итальянский, а слова в нём знакомы любому европейцу, так что приказ Троцкого был вполне рационален, красноармейцы смогли бы общаться с европейским пролетариатом…

В 1989 году я отдыхал в Болгарии на курорте "Солнечный берег". Там увидел большое здание со светящейся вывеской "Эсперанто". Зашёл туда, это оказался многозальный ресторан, его меню было вывешено на многих европейских языках, и на эсперанто тоже. Вечером снова туда зашёл, залы были полны народа, в одном из них, небольшом, но уютном, услышал знакомую речь и поприветствовал собравшихся. Меня тут же радостно окружили, усадили, засыпали вопросами, а главное, начали потчевать кебабчетами, это типа люля-кебаб по-болгарски, и водкой, водкой, я же из России! А водка у них — виноградная чача, по-ихнему — ракия, крепкая, прожигает до души! В общем, эсперанто-славянское гостеприимство довело меня до полной отключки, но друзья весело оттащили моё тело в гостиницу, где оставили бороться с утренним похмельем и вспоминать этот замечательный вечер.

Всё оборвалось в 1991 году. Одних поглотила забота о выживании, других — личный материальный и карьерный успех. Движения эсперантистов не стало, опять остались только самые преданные энтузиасты. А между тем, на мой взгляд, для эсперанто сейчас открылись новые, весьма практичные области применения… В нашу жизнь, во все её сферы вошёл Интернет. А для него языком международного и технического общения, своеобразным эсперанто, в силу обстоятельств является английский. Язык этот архаичный грамматически, трудный для быстрого и адекватного понимания, он намертво привязан к культуре и способу мышления народов, для которых является родным. В то же время настоящий эсперанто прост в изучении, лёгок в грамматике, его алфавит не нуждается в специфической клавиатуре и программе-раскладке. В эсперанто нет исключений, нет слов, которые меняют смысл в разных контекстах, этот язык рационально формализован, как последовательный ряд математических формул. Из-за этого на нём почти невозможно передать чувства и оттенки. Но для передачи краткой, ёмкой, а главное, однозначно точной информации, что требуется при работе в Интернете, эсперанто просто идеален. Думаю, что эсперантистам следует постараться обратить на это внимание воротил компьютерного бизнеса, ибо, если сделать эсперанто языком всеобщего Интернет-общения, это откроет новые захватывающие перспективы в самых разных областях рыночных отношений. А практическое воплощение я вижу так: на компьютерных курсах всем желающим предлагать поучить ещё и эсперанто, одновременно создав во всемирной сети эсперанто-порталы с самой разнообразной информацией, форумами и чатами для общения.

Впрочем, уже сейчас все, кто захочет, могут набрать в любой поисковой системе любой страны слово "esperanto" и начать общаться с тамошними эсперантистами на любые темы.

Так что я остаюсь оптимистом, как и должно эсперантисту, ибо само слово "эсперанто" означает по-русски "надеющийся".

Джис ревидо, самидеаной! До свидания, единомышленники!

Автор: Михаил Гольдреер


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Комментарии 3

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  1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 05:50
    Похождения знатока эсперанто: Румыния, Венгрия, Болгария
    21 век...пора исследовать новый язык, "олбанский" или язык "падонкафф",заполонивший и интернет,и речь подростков. например :"превед","ржунимагу","кросафчег","медвед
    ","автор, выпей йаду", "аццки" и так далее...правда иностранцы не поймут,это "изобретение" "расеян"... what
    Дедкастарый
  2. Per se. (Сергей) Сегодня, 06:11
    Статье плюс, и за тему, и за то, что не про "право на оружие". Да, язык эсперанто интересное было начинание, но, не сочтите неким шовинизмом, самый наполненные и многогранный язык, это русский. Если говорить о международном языке, во-первых, нужно думать не только о простом произношении, но и понятной грамматике, в которой бы каждому звуку человеческой речи соответствовала буква. В русском языке это возможно, именно поэтому, в "Необыкновенном концерте" театра кукол Образцова, конферансье в каждой стране, на гастролях театра, говорил на языке страны посещения. Зиновий Герд попросту читал шпаргалки, где на кириллице, "по-русски" были записаны фразы из чужого языка. На том же английском это в принципе не возможно, более того, даже свой родной словарь англосаксы не прочитают правильно без фонетических транскрипций (которые, по логике, и должны бы быть основой их грамматики). Более того, английский имеет большее напряжение речевого аппарата, труднопроизносимые звуки, близкие не развитым, животным. Удивительно, что этот язык, с его грамматикой, где британцы, словно, срисовали у римлян буквы, не понимая сути, стал международным. Русский язык, это душа России, мы русские, пока у нас есть наш язык. Что до эсперанто, как международный, то, например, есть уже язык учёных, это латынь, нужен ли ещё один подобный эквивалент для общения, вопрос. По мне, если бы весь мир говорил на русском, имел русскую душу, войн бы точно не было, вся история России на международной арене, это полная альтернатива англосаксонскому эгоизму и подлости.
    Per se.
  3. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 07:28
    Единственная более ли менее серьёзная ценность эсперанто на горизонте наших жизней - это придать человеку более уверенно начать осваивать языки и показать возможность их освоения тем кто не верит и отчаялся. про плохой английский - это конечно весело, хотя и не правда. Ну про быт Румынии - это познавательно и интересно бесспорно.
    Vladimirovich_4
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