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В Сирии погиб иранский генерал
В сирийском Аль-Букемале в результате авианалета ВВС неустановленной страны погиб иранский советник, ветеран ирано-иракской войны бригадный генерал КСИР Шахрух Даипур, сообщает израильское агентство Cursorinfo.co.il.
Информацию о гибели генерала подтвердил «Корпус стражей исламской революции».
Трагедия произошла 17 июня на востоке Сирии, когда по штабу шиитских сил, расположенному в районе города Аль-Букамаль (провинция Дир аз-Зур) около иракской границы, был нанесен авиаудар. В результате, по разным данным, погибли от 50 до 100 военнослужащих, большинство из которых были иностранцами. Ни одно из государств не взяло на себя ответственность за эту атаку.
Дамаск и Москва считают, что удар был нанесен самолетами западной коалиции, руководимой США. В Вашингтоне обвинения отвергли.
Между тем, телеканал CNN и кувейтское издание «Аль-Джарида» 19 июня сообщили со ссылкой на источники, что атака на шиитский штаб была осуществлена ВВС Израиля. По данным кувейтской газеты, эта операция была согласована израильским руководством с Москвой. В Иерусалиме информацию об атаке не комментируют.
Проиранская иракская шиитская военизированная группировка «Батальоны Хизбаллы» и другие проиранские формирования, представители которых погибли при бомбежке, пообещали «без колебаний» отомстить за гибель своих бойцов после того, как станет понятно, кто является организатором нападения.
Напомним, в конце мая был нанесен авиаудар по базе «Хамдан», расположенной в том же районе. Тогда погибли более 12 человек, не являвшимися сирийцами. В атаке участвовали несколько самолетов, принадлежность которых также не установлена.
База «Хамдан», которая ранее использовалась армией САР, долгое время была заброшенной. В 2011-2012 годах командование размещало там военные вертолеты. В 2014 году база перешла под контроль группировки ИГ (запрещена в РФ). В конце прошлого года район Аль-Букемаль был полностью освобожден от террористов, а авиабаза стала использоваться союзными формированиями.
Информацию о гибели генерала подтвердил «Корпус стражей исламской революции».
Трагедия произошла 17 июня на востоке Сирии, когда по штабу шиитских сил, расположенному в районе города Аль-Букамаль (провинция Дир аз-Зур) около иракской границы, был нанесен авиаудар. В результате, по разным данным, погибли от 50 до 100 военнослужащих, большинство из которых были иностранцами. Ни одно из государств не взяло на себя ответственность за эту атаку.
Дамаск и Москва считают, что удар был нанесен самолетами западной коалиции, руководимой США. В Вашингтоне обвинения отвергли.
Между тем, телеканал CNN и кувейтское издание «Аль-Джарида» 19 июня сообщили со ссылкой на источники, что атака на шиитский штаб была осуществлена ВВС Израиля. По данным кувейтской газеты, эта операция была согласована израильским руководством с Москвой. В Иерусалиме информацию об атаке не комментируют.
Проиранская иракская шиитская военизированная группировка «Батальоны Хизбаллы» и другие проиранские формирования, представители которых погибли при бомбежке, пообещали «без колебаний» отомстить за гибель своих бойцов после того, как станет понятно, кто является организатором нападения.
Напомним, в конце мая был нанесен авиаудар по базе «Хамдан», расположенной в том же районе. Тогда погибли более 12 человек, не являвшимися сирийцами. В атаке участвовали несколько самолетов, принадлежность которых также не установлена.
База «Хамдан», которая ранее использовалась армией САР, долгое время была заброшенной. В 2011-2012 годах командование размещало там военные вертолеты. В 2014 году база перешла под контроль группировки ИГ (запрещена в РФ). В конце прошлого года район Аль-Букемаль был полностью освобожден от террористов, а авиабаза стала использоваться союзными формированиями.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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