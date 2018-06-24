16:04 24 июня
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В Сирии погиб иранский генерал

В сирийском Аль-Букемале в результате авианалета ВВС неустановленной страны погиб иранский советник, ветеран ирано-иракской войны бригадный генерал КСИР Шахрух Даипур, сообщает израильское агентство Cursorinfo.co.il.



Информацию о гибели генерала подтвердил «Корпус стражей исламской революции».


Трагедия произошла 17 июня на востоке Сирии, когда по штабу шиитских сил, расположенному в районе города Аль-Букамаль (провинция Дир аз-Зур) около иракской границы, был нанесен авиаудар. В результате, по разным данным, погибли от 50 до 100 военнослужащих, большинство из которых были иностранцами. Ни одно из государств не взяло на себя ответственность за эту атаку.

Дамаск и Москва считают, что удар был нанесен самолетами западной коалиции, руководимой США. В Вашингтоне обвинения отвергли.

Между тем, телеканал CNN и кувейтское издание «Аль-Джарида» 19 июня сообщили со ссылкой на источники, что атака на шиитский штаб была осуществлена ВВС Израиля. По данным кувейтской газеты, эта операция была согласована израильским руководством с Москвой. В Иерусалиме информацию об атаке не комментируют.

Проиранская иракская шиитская военизированная группировка «Батальоны Хизбаллы» и другие проиранские формирования, представители которых погибли при бомбежке, пообещали «без колебаний» отомстить за гибель своих бойцов после того, как станет понятно, кто является организатором нападения.

Напомним, в конце мая был нанесен авиаудар по базе «Хамдан», расположенной в том же районе. Тогда погибли более 12 человек, не являвшимися сирийцами. В атаке участвовали несколько самолетов, принадлежность которых также не установлена.

База «Хамдан», которая ранее использовалась армией САР, долгое время была заброшенной. В 2011-2012 годах командование размещало там военные вертолеты. В 2014 году база перешла под контроль группировки ИГ (запрещена в РФ). В конце прошлого года район Аль-Букемаль был полностью освобожден от террористов, а авиабаза стала использоваться союзными формированиями.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:02
    Могли и сами его там под шумок грохнуть. Может быть, достал он их своими советами...
    А. Привалов
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 15:14
      Все под богом ходим request
      Totah155
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:16
      Промолчал бы, дружок, тихо радуясь. Сирию бомбите вы да Штаты. И с какого бодуна это принимать за норму?
      NordUral
      1. Totah155 (Alex) Сегодня, 15:17
        Цитата: NordUral
        Промолчал бы, дружок, тихо радуясь. Сирию бомбите вы да Штаты. И с какого бодуна это принимать за норму?

        А кто сказал, что мы тихо радуемся ?
        Totah155
        1. spektr9 Сегодня, 15:47
          Таки хотите что бы вам фейерверк устроили из минометного огня, устроят не боитесь, даже купол не справиться smile
          spektr9
          1. Totah155 (Alex) Сегодня, 15:51
            Цитата: spektr9
            Таки хотите что бы вам фейерверк устроили из минометного огня, устроят не боитесь, даже купол не справиться smile

            Таки вы будете снаряды подносить ? Не надорвётесь ?
            Totah155
      2. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:35
        Цитата: NordUral
        Сирию бомбите вы да Штаты.


        А Россия уже не бомбит? belay

        На самом деле, учитывая, что там был проиранские военные, а Израиль борется с шиитским террором, к которому относится и Иран и Хизбалла и те, кто им помогает, то наверняка это был Израиль.
        Tiras
      3. маленькая страна (Дани) Сегодня, 15:44
        Цитата: NordUral
        Сирию бомбите вы да Штаты

        По вашей логике ВКС все время бьют мимо?
        маленькая страна
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:16
      Вопрос,кому выгодно?Тем кому он давал советы и за кого он сражался?Так по Вашему.Израиль охотится стопудово..
      Цитата: А. Привалов
      Могли и сами его там под шумок грохнуть. Может быть, достал он их своими советами...
      210окв
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 15:18
        Цитата: 210окв
        Между тем, телеканал CNN и кувейтское издание «Аль-Джарида» 19 июня сообщили со ссылкой на источники, что атака на шиитский штаб была осуществлена ВВС Израиля. По данным кувейтской газеты, эта операция была согласована израильским руководством с Москвой.

        А вот это похоже на стремление стравить Россию и Иран!
        СРЦ П-15
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:37
          Цитата: СРЦ П-15
          А вот это похоже на стремление стравить Россию и Иран!



          То есть то, что Израиль уже несколько лет долбит Хизбаллу в Сирии, которая подчиняется Ирану, а недавно и иранцев, и при этом Россия ничего не предпринимает, то это как-бы не намекает да?
          Tiras
          1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 15:44
            Цитата: Tiras
            То есть то, что Израиль уже несколько лет долбит Хизбаллу в Сирии, которая подчиняется Ирану, а недавно и иранцев, и при этом Россия ничего не предпринимает, то это как-бы не намекает да?

            А кто Вам сказал, что Россия ничего не предпринимает? Вам не кажется, что если бы Россия ничего не предпринимала, то иранцам в Сирии пришлось бы ещё хуже? И почему это, так часто, Нетаньяху встречается с Путиным? Неужели для того, чтобы похвастаться своими военными успехами против иранцев? Или Вы хотите войны с Израилем?
            СРЦ П-15
            1. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:54
              Цитата: СРЦ П-15
              А кто Вам сказал, что Россия ничего не предпринимает?


              По результатам.

              Цитата: СРЦ П-15
              Вам не кажется, что если бы Россия ничего не предпринимала, то иранцам в Сирии пришлось ещё хуже?


              Не думаю, судя по количеству ударов - Израиль чувствует себя вполне неплохо в Сирии.

              Цитата: СРЦ П-15
              И почему это, так часто, Нетаньяху встречается с Путиным? Неужели для того, чтобы похвастаться своими военными успехами против иранцев?


              Встречаются, чтобы избегать столкновений, чтобы корректировать позиции и взаимодействие итд.

              То, что Израиль действует вполне свободно не означает, что не может случится столкновения и тёрки из-за недопонимания.

              Цитата: СРЦ П-15
              Или Вы хотите войны с Израилем?


              Война Израиля и России? Это смешно.
              Для этого нет никаких причин.
              Тут главное, чтобы интересы совпадали, а они совпадают, так как в конечном итоге России Иран тоже в Сирии не нужен.
              Tiras
        2. рич (дмитрий) Сегодня, 15:44
          не установленные самолеты? Ну-ну.
          Кого ООН больше всех ловил в нарушении прав человека? Вообще-то во всех цивилизованных странах это называется государственный терроризм
          рич
        3. Shahno (Павел) Сегодня, 16:04
          Как же так? Воздушное пространство Сирии становится похожим на проходной двор.... А российские комплексы тоже не смогли распознать принадлежность? Спасибо вам, братья по разуму. Я всегда знал, что вы на нашей стороне....
          Shahno
    4. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 15:45
      Такой шляпе как Cursorinfo думаю врядли стоит доверять. Да и в любом случае эти визги избранных ничего не изменят, иранцы в Сирии крепко и надолго. И у нас ними как всегда взаимодействие, понимание и общая цель. А все остальные пусть обтекают.
      Сармат Саныч
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 15:02
    Светлая память генералу.
    Altona
  3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:04
    Атака убедила. Части КСИР (в том числе и переодетые
    в форму сирийской армии) и части Хизбалла (ливанской и иракской)
    отошли на 40 км от израильской границы.
    voyaka uh
    1. mvg (Максим) Сегодня, 15:14
      Прям так сразу, за 1 день и на 40 км???? Врете вы все )
      mvg
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:21
        Почему за один день? belay
        Атака была уже давно - две недели назад. Постепенно появляются
        подробности.
        voyaka uh
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:10
    США мечтает стравить Иран с Израилем. Вполне возможно, что эта провокация амеров и была...
    Горный стрелок
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:21
      Цитата: Горный стрелок
      США мечтает стравить Иран с Израилем.

      Израиль без США не против стравиться с Ираном...
      MPN
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:27
      Наоборот.
      Штаты нам активно мешают разобраться
      с Ираном, потому что в результате пострадают
      базы США в Персидском заливе. И США придется
      вмешаться. А они, естественно, хотят работать по
      своему военному плану, а не спонтанно, из-за Израиля.
      voyaka uh
      1. spektr9 Сегодня, 15:51
        Да уже представляю как Израиль активно бомбит Иранские ядерные объекты, после облочко радиоактивного загрязнения долетает до Индии и Китая ... И уже объеденная азиатская коалиция мирно бомбит в край обозревших евреев ))
        spektr9
      2. aristok (Павел) Сегодня, 15:54
        Цитата: voyaka uh
        Наоборот.
        Штаты нам активно мешают разобраться
        с Ираном

        Ну прям "держите меня семеро" :)
        aristok
  5. q75agent (.......) Сегодня, 15:19
    Цитата: Totah155
    А кто сказал, что мы тихо радуемся

    ты лучше ПРОСТО не радуйся , а то на себя беду накличешь ....
    q75agent
  6. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 15:27
    Москва потихоньку Сливает некогда своих союзников по Сирии (которые так же сражаются с бармалеями), только наивный думает, что там были "не известные' самолеты )), да и Израиль стал для ВВП намного ближе))), скоро и Штаты будут диктовать свои условия, или уже ))
    Lesorub
    1. spektr9 Сегодня, 15:53
      Москва с 90-х годов сливает своих союзников, и не важно Балканы, Украина или Сирия ...
      spektr9
  7. viktor. (Knyt) Сегодня, 15:28
    ВВС неустановленной страны Это для нас те кто на диванах или в диванах? wassat Вечная память погибшим Иранским бойцам, Иран это единственное государство на ближнем востоке искрине помогает своему соседу в борьбе с полосатоизраильскими выродками!
    viktor.
    1. Ecilop (Алексей) Сегодня, 15:50
      Цитата: viktor.
      ВВС неустановленной страны Это для нас те кто на диванах или в диванах? wassat Вечная память погибшим Иранским бойцам, Иран это единственное государство на ближнем востоке искрине помогает своему соседу в борьбе с полосатоизраильскими выродками!

      у вас крыша поехала.
      Попробуйте воспринимать Израиль не как враждебное государство. Ну хоть чуть.
      Ps. Чем же вам евреи так насолили?
      И крыша вернется на место.
      Ecilop
      1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 16:02
        Крыша вернётся вряд ли. Чем насолили евреи - они сами не знают. Просто стадный рефлекс.
        Но Гитлера в открытую хвалить всё же боятся.
        Плотник 2329
    2. Totah155 (Alex) Сегодня, 15:53
      Гигант мысли
      Totah155
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:35
    Царствие ему Небесное
    Дормидонт
  9. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 15:44
    По идее, наше ПВО там должно было видеть, откуда прилетели. Выходит, не хотят "сдавать" - договорённости, "большая политика" и пр. А по сути - беззубость и бессилие.
    Doliva63
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:54
    Дамаск и Москва считают, что удар был нанесен самолетами западной коалиции, руководимой США. В Вашингтоне обвинения отвергли.
    ...Угу..у бармалеев самолеты появились...Под барханами базируются..
    parusnik
  11. Gavrohs (Gavrosh) Сегодня, 15:57
    Как много людей на ВО забыли мины ловушки иранского производства в Афганистане?!Ах да вы же союзники???Иранский генерал от дизентерии протянул ноги, вследствии не соблюдения санитарных норм при приёме пищи и воды!
    Gavrohs
  12. Гуру (Олег) Сегодня, 16:02
    Путин сливает Иранцев в пользу Евреев- вот Козёл. Бог не микишка, где упал там и шишка.
    Сколько вы Евреи людям зла принесли, не сооизмеримо, даже с холокостом.
    Гуру
  13. Ferdinant Сегодня, 16:03
    Железный персидский женераль.
    Ferdinant
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