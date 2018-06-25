08:48 25 июня

Империя Трампа и империя Путина: как ужиться на одной планете

Говорят, что президент США Дональд Трамп непредсказуем, и это осложняет и усложняет международные отношения. Это заблуждение, Трамп очень логичен, просто он следует своей имперской логике и говорит что думает. Он не демагог. Его логика железная, и он идёт к своей цели, преодолевая всё на своём пути. Известно, что Трамп считает важным встретиться с президентом Путиным, представляющим другую империю на этой планете, он никогда не скрывал этого, но только сейчас стало понятно, как он шёл к этой цели, когда неожиданно для всего мира, в том числе атлантического сообщества, открылась подготовка его саммита с Путиным уже в июле этого года.



Недавний сингапурский саммит Трампа с Ким Чен Ыном, также неожиданный и невразумительный по своим итогам, получает теперь очевидное объяснение – это подготовленный Дональдом Трампом плацдарм и трамплин для встречи с Владимиром Путиным. После встречи с северокорейским «человеком-ракетой» Ыном почему же Трамп не может встретиться с Путиным? Тем более что двум президентам ядерных сверхдержав есть о чём поговорить.


Видимо, эта комбинация начала прорабатываться в Вашингтоне с назначения Джона Болтона, также неожиданном, советником президента Трампа по национальной безопасности. Болтон – это символ для Америки, он имеет репутацию даже не ястреба, но «дьявола во плоти» на страже американских интересов. Так назвал его недавно при личной встрече и Джеймс Мэттис, который и сам является немного «дьяволом» – министром обороны с репутацией «бешеного пса».

Этот тощий «американский Жириновский» с седыми усами отстаивал с пеной у рта национальные интересы США задолго до Трампа, и взят им, видимо, в качестве страховки от обвинений американских демократов-демагогов и фейк-СМИ в новом «сговоре с Путиным». Именно на Болтона возложена подготовка саммита Трамп – Путин.

Вообще, в этой многоходовке чувствуется рука экс-госсекретаря Генри Киссинджера, 90-летнего старикана, который очень даже жив и с самого начала стал советником президента Трампа. Кстати, Генри старый знакомец Владимира Путина. Наверняка тень Киссинджера будет незримо витать на будущей встрече Трампа и Путина как продолжение бесед самого Генри с Владимиром…

Только что с большим успехом провалился саммит G7 в Канаде, где Дональд Трамп вёл себя по отношению к союзникам без всякого почтения, это их, кажется, более всего уязвило, а отнюдь не отсутствие каких-либо результатов по итогам встречи. Немецкая пресса назвала Трампа даже «врагом в Белом доме». Здесь напрашивается аналогия с «врагом в Кремле», и вот они встретятся, и о чём будут говорить? Они будут говорить о Европе, которая на G7 не оказала уважения России и Владимиру Путину, и во главе этого антиросийского шабаша была канцлер Германии Ангела Меркель. Кажется, за такую откровенность она и получила две шоколадные конфеты от Дональда Трампа.

Трамп подавил своих демагогов-неоконов и стал полновластным президентом, когда поставил свою креатуру в Госдепе и в ЦРУ. Наши эксперты-американисты прогнозируют ему большие неприятности и даже поражение на промежуточных выборах в Конгресс, уже в ноябре. Это никак невозможно, потому что Трамп уже собрал свою президентскую власть в кулак, и он обрушит его на Конгресс. Делегация Конгресса собирается в Москву на встречу со своими российскими коллегами. Это что? Это капитуляция Конгресса, и не перед Трампом, но перед наступающей империей Трампа. Поэтому Дональд Трамп так уверенно вёл себя в Канаде на G7 с европейскими демагогами.

Помнится, в прошлом году наши американисты прогнозировали Трампу «неизбежный импичмент», и сегодня самое время задуматься: о чём они вообще думают? В США снижаются налоги, уровень безработицы, в страну стали возвращаться из-за рубежа компании – вот почему Трамп одерживает и неизбежно одержит победу над своими «демократическими» противниками со всеми их странными «ценностями». Вроде Хиллари Клинтон, которая опять выступила с обвинениями России в подрыве «демократии»! Демагогия умирает, но не сдаётся!

Европа в шоке после саммита с Трампом в Канаде, а Британия в шоке со Скрипалями. Как ближайший союзник США, Лондон пытается сохранить лицо, и заявляет, что главное в том, чтобы встреча Трампа с Путиным прошла после саммита Трампа с НАТО 11 – 13 июля. А какая разница? «До» — будут одни плюсы, «после» — другие плюсы, и какие больше? Хорошо, что после саммита G7 в Канаде!

Лондон боится, что президент Трамп припомнит ему «дело Скрипалей». Для Трампа «отравление Скрипалей» стало неожиданностью, и он потребовал доказательств. А вот для тогдашнего госсекретаря Рекса Тиллерсона это не было неожиданностью, он сразу поддержал Лондон в «деле Скрипалей», этой явной операции по изоляции России от Запада, и в первую очередь от Трампа. Тиллерсон был с позором уволен Трампом по твиттеру, а Лондон он держит теперь на крючке со Скрипалями, грозя в любой момент потребовать доказательств «вины России». И всю Европу подцепил на крючок заодно с Лондоном. Доказательств-то нет, и не будет, и Скрипали неожиданно для премьера Терезы Мэй выжили, но молчат.

Трамп не поддержал и этим провалил политику европейских и своих демагогов-неоконов, направленную на изоляцию России «со Скрипалями». С большими последствиями для них. В частности, почему состоялся Чемпионат мира по футболу в России, и не состоялся его бойкот Западом? Это Трамп, развалив «изоляцию России», создал политические условия для его проведения, и Путин, наверняка, поблагодарит его за это.

На саммите в Канаде произошла политическая катастрофа Европы, и Трамп, наверное, с Киссинджером, раздумывают, как с этим быть, что из этого можно извлечь для Америки. Европа в растерянности. Меркель идёт на уступки на внутреннем фронте своему министру МВД Хорсту Зеехоферу по миграционной политике, и на внешнем европейском, согласившись с созданием Единой финансовой системой ЕС, против чего ранее возражала. Скоропалительно выдвинутая идея создания Совбеза Европы – это похоже на крик отчаяния. Пришедшие к власти в Италии евроскептики устами вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини не стесняются заявлять, что само «существование Евросоюза определится в течение года».

Понятно, что помимо главной европейской темы, Трамп и Путин будут обсуждать проблему Крыма и что-то ещё. Об этом хотел что-то узнать Порошенко, два раза звонил к Путину: беспокоится, насколько большим будет это «что-то». Трамп уже «отдал» Крым, сделав ответственным за него Барака Обаму, но как быть с остальной Украиной и Донбассом? И чем будет расплачиваться Путин?

Вообще, империи Трампа, советником которой является также нобелевский лауреат по экономике Стиглиц, нужно экономически разобраться с Европой — «сбалансировать торговлю», которая, по мнению Трампа (и Стиглица?) «извлекает пользу за счёт США». Для этого Европу, и в первую очередь Германию, нужно оставить без дешёвого русского трубного газа, и перевести на американский СПГ, то есть США нужно заблокировать СП – 2. В этом состоят реальные интересы Америки, об этом на разных уровнях консолидированно заявляют трамповские представители. Санкции против европейских компаний, строящих СП – 2, США уже готовятся, об этом сделаны как бы солидные утечки в солидную западную прессу. Видимо, они будут главной темой саммита Трамп – Путин, помимо общих вопросов стратегической безопасности.

Декларация по итогам предстоящих переговоров Трампа и Путина уже готова, если вопрос о самих переговорах решён, скорее всего, она повторит своими общими заявлениями и расплывчатыми формулировками итоговый сингапурский документ. Важные достигнутые президентами договорённости останутся невысказанными вслух, в писанную на дорогой бумаге Декларацию не войдут: это понимают все союзники, коллеги и партнёры, но ничего поделать с этим не могут.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 10

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:57
    "империи Трампа, советником которой является также нобелевский лауреат по экономике Стиглиц, нужно экономически разобраться с Европой — «сбалансировать торговлю», которая, по мнению Трампа (и Стиглица?) «извлекает пользу за счёт США»"Вот это точно!А так же Сирия и в последнюю очередь Украина станут темами переговоров.И я согласен с Каменевым,многое там в итоге не окажется на бумаге.
    210окв
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:40
      Цитата: 210окв
      «сбалансировать торговлю»

      "США настаивают на том, чтобы все страны, которые ввели искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, которые поступают в их страны, убрали эти барьеры и пошлины, иначе они столкнуться с большими, чем просто ответными мерами, со стороны США". Торговля должна быть честной, она должна перестать быть игрой в одни ворота". — написал Трамп в Twitter. (РИА Новости 00:37, 25/06/18)
      Трам "стукнул по столу кулаком".
      dsk
      1. dsk (Сергей) Сегодня, 07:03
        В США снижаются налоги, уровень безработицы, в страну стали возвращаться из-за рубежа компании
        Штатовская нефть "WITI" всегда была ниже евроейской на 10 $, соответственно и все ГСМ...
        dsk
    2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:24
      Цитата: 210окв
      "империи Трампа, советником которой является также нобелевский лауреат по экономике Стиглиц, нужно экономически разобраться с Европой — «сбалансировать торговлю», которая, по мнению Трампа (и Стиглица?) «извлекает пользу за счёт США»"Вот это точно!А так же Сирия и в последнюю очередь Украина станут темами переговоров.И я согласен с Каменевым,многое там в итоге не окажется на бумаге.

      а империя Путина - это ОПГ «ОЗЕРО» ?
      KLV2018
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:30
        Писк навльнятного?Я не доволен многими решениями в области образования медицины экономики и пенсий,и я не голосовал на выборах за ВВП..Но,давайте доказательства,и в прокуратуру,а если не верите прокуратуре ,то в международные "трибуналы",там любят подобный пипифакс..
        Цитата: KLV2018
        Цитата: 210окв
        "империи Трампа, советником которой является также нобелевский лауреат по экономике Стиглиц, нужно экономически разобраться с Европой — «сбалансировать торговлю», которая, по мнению Трампа (и Стиглица?) «извлекает пользу за счёт США»"Вот это точно!А так же Сирия и в последнюю очередь Украина станут темами переговоров.И я согласен с Каменевым,многое там в итоге не окажется на бумаге.

        а империя Путина - это ОПГ «ОЗЕРО» ?
        210окв
        1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:36
          Цитата: 210окв
          Писк навльнятного?Я не доволен многими решениями в области образования медицины экономики и пенсий,и я не голосовал на выборах за ВВП..Но,давайте доказательства,и в прокуратуру,а если не верите прокуратуре ,то в международные "трибуналы",там любят подобный пипифакс..
          Цитата: KLV2018
          Цитата: 210окв
          "империи Трампа, советником которой является также нобелевский лауреат по экономике Стиглиц, нужно экономически разобраться с Европой — «сбалансировать торговлю», которая, по мнению Трампа (и Стиглица?) «извлекает пользу за счёт США»"Вот это точно!А так же Сирия и в последнюю очередь Украина станут темами переговоров.И я согласен с Каменевым,многое там в итоге не окажется на бумаге.

          а империя Путина - это ОПГ «ОЗЕРО» ?

          а разве там глупые люди, чтобы оставлять доказательства ?
          KLV2018
  2. Vard Сегодня, 06:28
    Империя... Она на нашем шарике одна... И ставить на а одну доску с США ...Россию не корректно... Мы конечно тоже не идеальны... Но наши проблемы производные от не желания подчиниться гегемону... А не от желания всех подмять...
    Vard
    1. Krasnodar Сегодня, 06:42
      Цитата: Vard
      Империя... Она на нашем шарике одна... И ставить на а одну доску с США ...Россию не корректно... Мы конечно тоже не идеальны... Но наши проблемы производные от не желания подчиниться гегемону... А не от желания всех подмять...

      Наши проблемы внутреннего происхождения. Если бы в России все было в порядке, американские брокеры каждое утро проверяли курс рубля, а Штаты с ЕС демпинговали бы, чтобы разместить товары на РФ-ском рынке.
      Krasnodar
      1. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 07:36
        Цитата: Krasnodar
        Наши проблемы внутреннего происхождения

        Совершенно верно! Дом Романовых хранил свои накопления в банке Ротшильдов! не напоминает теперяшную власть?
        aybolyt678
        1. Krasnodar Сегодня, 07:51
          Цитата: aybolyt678
          Цитата: Krasnodar
          Наши проблемы внутреннего происхождения

          Совершенно верно! Дом Романовых хранил свои накопления в банке Ротшильдов! не напоминает теперяшную власть?

          В банках Ротшильдов до первой мировой хранили деньги половина монархов Европы, а другая половина была Банковскому Дому Ротшильдов деньги должна. По моему, не в хранении бабок за рубежом тут дело, а в их безопасности внутри страны..
          Krasnodar
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