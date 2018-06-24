18:06 24 июня
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Жизнь после смерти: Бабченко пожаловался на свою нелегкую судьбу

Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, что его жизнь здорово поменялась в худшую сторону после инсценировки СБУ его убийства.



Изменилось всё. Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу,
написал Бабченко в Фейсбуке.


По его словам, он не может даже выйти в магазин, потому что каждый выход в город – это спецоперация. Еду привозят сотрудники спецслужб.

У семьи кроме трех чемоданов вещей, которые жена привезла из России, ничего нет, пишет журналист. Квартира, гараж, шмотки, аппаратура – всё осталось там.

На мне штаны, в которых я был в морге: сходить в магазин купить новые я не могу, доставка тоже невозможна,
рассказывает он и добавляет, что недавно обзавелся разделочной доской и тазиком для стирки – в семье праздник.

По словам Бабченко, он совершенно не представляет, что будет делать дальше, как будет жить его ребенок и сможет ли он просто погулять во дворе без взвода автоматчиков.

Моя жизнь в очередной раз сломана полностью,
констатирует журналист.

Только в одном Киеве, по его данным, работает около десятка российских диверсионных групп, которые будут расшатывать ситуацию к президентским выборам.

Напомним, в конце мая стало известно об «убийстве» Аркадия Бабченко в подъезде своего дома. Премьер Гройсман тут же обвинил в причастности к преступлению Москву.

На следующий день «расстрелянный» журналист появился на пресс-конференции в СБУ. Глава ведомства Грицак объяснил представителям СМИ, что информация об убийстве Бабченко была частью операции, направленной на предотвращение настоящего покушения и задержания его организатора.

Инсценировку осудили не только в Москве, но и на Западе. Например, представитель НАТО заявил, что подобные операции могут подорвать доверие людей к средствам массовой информации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:05
    Так за чем дело стало...Веревка,ближайшая осина..Все проблемы можно решить разом..
    210окв
    1. MPN (Павел) Сегодня, 16:25
      Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, что его жизнь здорово поменялась в худшую сторону после инсценировки СБУ его убийства

      Плохая примета, в гроб ложиться, скоро помрет, так часто бывает, и уже смысл в магазин то ходить теперь?
      MPN
      1. Svarog (Владимир) Сегодня, 16:28
        С интеллектом у этого парня все не очень.. сейчас за его жизнь и ломаного гроша ни кто не даст.. Сколько уже подобных персонажей, по такому же сценарию, были уничтожены западными спецслужбами.. нужно быть очень глупым, что бы соглашаться на подобные провокации, а потом еще жалуется..
        Svarog
        1. MPN (Павел) Сегодня, 16:34
          hi Владимир1
          smile Все дело в приметах, а он в них не верил... winked smile
          MPN
          1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 16:57
            С проститутками всегда так: нашла сутенера - пущай терпит
            Типа - ему крышу предоставили, пущай отрабатывает.
            Андрей Смирновский
          2. Старый анекдот (Викентий) Сегодня, 17:04
            Почему его до сих пор называют "российским журналистом"? Не знаю какой он там журналист, но то, что он не российский, это однозначно! Как и то, что в России он никому не нужен и не интересен. Эта шлюха пытается цинично давить на жалость, как профессиональный побирушка. Омерзительный тип.
            Старый анекдот
        2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:39
          Бабченко использованный презерватив, он уже никому не интересен. Меня больше интересует другой вопрос, был ли у Бабченко кот и что с ним стало? Почему скрывают эту информацию
          Аристарх Людвигович
          1. Svarog (Владимир) Сегодня, 16:46
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Бабченко использованный презерватив, он уже никому не интересен.

            Ни факт, вот подстрелят и скажут, что кремль отомстил..
            Svarog
            1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 17:00
              Ему Украина дала все, даже табурет с номером. А он еще денег просит, неблагодарный.
              Андрей Смирновский
              1. volodya (владимир) Сегодня, 17:59
                Как в анекдоте " Нет уж, нет уж - умерла так умерла!"
                volodya
          2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 17:00
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Бабченко использованный презерватив, он уже никому не интересен. Меня больше интересует другой вопрос, был ли у Бабченко кот и что с ним стало? Почему скрывают эту информацию

            Только в одном Киеве, по его данным, работает около десятка российских диверсионных групп,

            Тут более существенно, что у Бабченко всего одни штаны, а все эти десять диверсионных групп явно нацелены на то, что бы навалить ему в шаровары десять громадных куч дерьма.
            Ждем тревожных новостей...
            Капитан Пушкин
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:37
      Не кто и не обещал, что быть подонком просто
      Chertt
      1. AUL (Александр) Сегодня, 16:56
        Чего разнылся то? За что боролся, на то и напоролся! У предателей всегда жизнь не сахар.
        AUL
    3. ё-моё Сегодня, 17:43
      верёвка + мыло - слишком гуманное средство для этой особи ... .
      ё-моё
  2. san4es Сегодня, 16:07
    Жизнь после смерти: Бабченко пожаловался на свою нелегкую судьбу

    ...У зомби всегда она такая
    На мне штаны, в которых я был в морге: сходить в магазин купить новые я не могу
    san4es
    1. MPN (Павел) Сегодня, 16:35
      Интересно, трусы то хоть поменял? winked
      MPN
      1. san4es Сегодня, 16:58
        Цитата: MPN
        Интересно, трусы то хоть поменял? winked

        ... В раздевалке морга спёр
        san4es
      2. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 17:02
        Они у него единственные -талисман из гей-ропки.
        А когда 40 дней то отмечать?
        Андрей Смирновский
        1. MPN (Павел) Сегодня, 17:22
          Цитата: Андрей Смирновский
          А когда 40 дней то отмечать?

          Такие даты отдельным анонсом оповещают, не пропустим... laughing
          MPN
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:09
    Изменилось всё. Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу,
    Горе то какое.На возьми .Не мучайся. laughing
    Наблюдатель2014
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:16
      Сергей,Вы добрый человек-мыло предложили убытку.Пусть насухо удавится..
      Цитата: Наблюдатель2014
      Изменилось всё. Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу,
      Горе то какое.На возьми .Не мучайся. laughing
      210окв
  4. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 16:13
    Ну он такой же бабченко как и гройсманн !
    ФЕОДОР
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:17
      По внешнему виду -родственник "рыбы фугу"..Чего ж они такие напряжённые?..
      Цитата: ФЕОДОР
      Ну он такой же бабченко как и гройсманн !
      210окв
  5. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:15
    Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, что его жизнь здорово поменялась в худшую сторону после инсценировки СБУ его убийства.
    За что боролся, на то и накололся... А вообще пора ему имя и фамилию поменять, на Джо Неуловимого... Который НИ КОМУ НЕ НУЖЕН
    svp67
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:41
      Цитата: svp67
      на Джо Неуловимого... Который НИ КОМУ НЕ НУЖЕН

      Не скажите, сейчас он в виде "тушки", врагам России, очень даже интересен
      Chertt
  6. viktor. (Knyt) Сегодня, 16:20
    Как будет жить его Ребёнок? Баран узнаёт что он Баран когда его используют как Барана! Сыну лучше отречься от этого (клоуна).
    viktor.
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:31
    Как говорится, умерла так ,умерла..Так что не фик в жилетку плакаться..Кстати не плохое название для фильма: "Зомби тоже плачут" или "Плачущий мертвец"...
    parusnik
  8. cariperpaint Сегодня, 16:34
    Я конечно все понимаю. но обьясните мне глупому какого черта при такой опастности для его жизни сбу тормоза его не вывозят в более безопастное место? Для чего тратят кучу бабла что бы защищать свидетеля в таком месте,где куча злобных диверсантов ползает?))) он свидетель чего?))) того что один сотрудник его типо застрелил,а другие типо вывезли?) что он видеть мог?))) а сбу туповатые тратят ресурсы на него зачем? Все это уже даже не идиотизмом попахивает,а каким то маниакальным упорством что то довести как им кажется до логического конца? Сейчас смерть этого клоуна не нужна ни кому от слова совсем. Я все больше пртхожу к мымли что, над Киевом какой то газ распылили давно,который из баранов легкой формы,сделал конченными тормозами. При этом не затронул особо нормальных людей. С этой страной ни в коем случае нельзя воевать, я представляю что эти недоделанные натворить смогут. 14 год покажется прогулкой по саду.
    cariperpaint
  9. cariperpaint Сегодня, 16:35
    И что мешает ему привезти штаны?))) нет магазина нужного бренда?)))
    cariperpaint
    1. Старший матрос (Иван Оченков) Сегодня, 16:44
      В них русские диверсанты гадят...
      Старший матрос
  10. Ecilop (Алексей) Сегодня, 16:40
    Гавкнул на Россию, лизнул попу ляхам.
    Ждешь смертушки?
    Все мы там будем, на одном облаке, или на одной сковородке.
    Ecilop
  11. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 16:44
    ...недавно обзавелся разделочной доской и тазиком для стирки – в семье праздник.

    Перефразируя немного Пушкина А.С.: ... Долго ждал он перемен после смерти своей мнимой. Не дождался, к жене воротился — глядь: опять перед ним землянка; На пороге сидит его жена, а пред нею разбитое корыто...
    AlexVas44
  12. oldzek (николай) Сегодня, 16:48
    да ну и жизнь у че...типа.и живет никто не рад,и помрет никто грустить не будет.
    oldzek
  13. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:55
    А не надо было тебе, Бабченко, "воскресать". На том свете тебе было бы не жарко и холодно.
    NF68
  14. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 16:58
    А в чем проблема - то? У собаки и должна быть собачья жизнь.
    Андрей Смирновский
  15. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 17:01
    Вот почему его называют "российским журналистом"?
    Какое отношение эта продажная шкура имеет к России!?
    Называйте уж своими именами.....
    HAM
  16. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 17:01
    "Поверит кто тебе, однажды раз солгавший?"(c)
    Андрей Смирновский
  17. Комментарий был удален.
  18. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:07
    как в одной сказке:"как же ты безмозглая теперь жить то будешь?"
    taiga2018
  19. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:11
    Бедненький... А он не задумывался о самоубийстве?
    Дормидонт
  20. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:14
    Ужас ужас... Как же мне его жалко... Ну почему? Он совершенный, беспримесный негодяй... Сыгравший в жутком спектакле, который напрочь перечеркнул всю его дальнейшую жизнь...
    Терпи и не скули...
    Горный стрелок
  21. Viktor Afanasev (Виктор Афанасьев) Сегодня, 18:03
    И всё таки, в чём смысл был этой инсценировки? Неужели СБУ настолько уже отупели? Кто от этой истории что выиграл и какие были задачи??? Тёмная история какая то...
    А Бабченко, если сам ввязался в эту тему, значит мозгов совсем нет, а если заставили... Тогда ему не позавидуешь...
    Viktor Afanasev
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