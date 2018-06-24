Жизнь после смерти: Бабченко пожаловался на свою нелегкую судьбу

Изменилось всё. Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу,

На мне штаны, в которых я был в морге: сходить в магазин купить новые я не могу, доставка тоже невозможна,

Моя жизнь в очередной раз сломана полностью,