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Жизнь после смерти: Бабченко пожаловался на свою нелегкую судьбу
Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, что его жизнь здорово поменялась в худшую сторону после инсценировки СБУ его убийства.
По его словам, он не может даже выйти в магазин, потому что каждый выход в город – это спецоперация. Еду привозят сотрудники спецслужб.
У семьи кроме трех чемоданов вещей, которые жена привезла из России, ничего нет, пишет журналист. Квартира, гараж, шмотки, аппаратура – всё осталось там.
По словам Бабченко, он совершенно не представляет, что будет делать дальше, как будет жить его ребенок и сможет ли он просто погулять во дворе без взвода автоматчиков.
Только в одном Киеве, по его данным, работает около десятка российских диверсионных групп, которые будут расшатывать ситуацию к президентским выборам.
Напомним, в конце мая стало известно об «убийстве» Аркадия Бабченко в подъезде своего дома. Премьер Гройсман тут же обвинил в причастности к преступлению Москву.
На следующий день «расстрелянный» журналист появился на пресс-конференции в СБУ. Глава ведомства Грицак объяснил представителям СМИ, что информация об убийстве Бабченко была частью операции, направленной на предотвращение настоящего покушения и задержания его организатора.
Инсценировку осудили не только в Москве, но и на Западе. Например, представитель НАТО заявил, что подобные операции могут подорвать доверие людей к средствам массовой информации.
Изменилось всё. Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу,написал Бабченко в Фейсбуке.
По его словам, он не может даже выйти в магазин, потому что каждый выход в город – это спецоперация. Еду привозят сотрудники спецслужб.
У семьи кроме трех чемоданов вещей, которые жена привезла из России, ничего нет, пишет журналист. Квартира, гараж, шмотки, аппаратура – всё осталось там.
На мне штаны, в которых я был в морге: сходить в магазин купить новые я не могу, доставка тоже невозможна,рассказывает он и добавляет, что недавно обзавелся разделочной доской и тазиком для стирки – в семье праздник.
По словам Бабченко, он совершенно не представляет, что будет делать дальше, как будет жить его ребенок и сможет ли он просто погулять во дворе без взвода автоматчиков.
Моя жизнь в очередной раз сломана полностью,констатирует журналист.
Только в одном Киеве, по его данным, работает около десятка российских диверсионных групп, которые будут расшатывать ситуацию к президентским выборам.
Напомним, в конце мая стало известно об «убийстве» Аркадия Бабченко в подъезде своего дома. Премьер Гройсман тут же обвинил в причастности к преступлению Москву.
На следующий день «расстрелянный» журналист появился на пресс-конференции в СБУ. Глава ведомства Грицак объяснил представителям СМИ, что информация об убийстве Бабченко была частью операции, направленной на предотвращение настоящего покушения и задержания его организатора.
Инсценировку осудили не только в Москве, но и на Западе. Например, представитель НАТО заявил, что подобные операции могут подорвать доверие людей к средствам массовой информации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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