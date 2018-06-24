Российским военным сообщили о масштабной провокации боевиков в провинции Идлиб

Постановочные съёмки касались и якобы восстановления боевиками разрушенной инфраструктуры. При этом в репортаже объявлялось, что разрушения - дело рук российских военных ВКС и сирийской авиации.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о ценной информации, полученной от жителей провинции Идлиб. Сирийские граждане обратились к военнослужащим ВС РФ и предупредили о готовящейся крупной антироссийской провокации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению.По телефону жители Идлиба передали сведения о том, что провокацию заинтересованные в этом силы собираются совершить, используя террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (*запрещена в РФ), сменившей свою "вывеску" и теперь объявляющей себя "умеренной оппозицией".Отмечено, что на днях в Идлиб приезжали представители одного из информационных агентств Ближнего Востока и снимали откровенно постановочные кадры о якобы эвакуации представителями "ан-Нусры"* гражданского населения в клинику "Аль-Хиляль аль-Ахмар" после "бомбардировки кварталов города российской авиацией".Из сообщения:Судя по всему, речь идёт о традиционной попытке террористов спровоцировать зарубежных покровителей на нанесение ударов по позициям сирийской армии с целью в данном случае отвлечь от готовящегося полного освобождения от террористической оккупации юга САР - провинции Дараа и Кунейтра.Сообщения жителей Идлиба ценно ещё и тем, что подтверждает информацию о доверии Центру по примирению враждующих сторон.