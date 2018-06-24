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Российским военным сообщили о масштабной провокации боевиков в провинции Идлиб

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о ценной информации, полученной от жителей провинции Идлиб. Сирийские граждане обратились к военнослужащим ВС РФ и предупредили о готовящейся крупной антироссийской провокации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению.

По телефону жители Идлиба передали сведения о том, что провокацию заинтересованные в этом силы собираются совершить, используя террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (*запрещена в РФ), сменившей свою "вывеску" и теперь объявляющей себя "умеренной оппозицией".

Российским военным сообщили о масштабной провокации боевиков в провинции Идлиб



Отмечено, что на днях в Идлиб приезжали представители одного из информационных агентств Ближнего Востока и снимали откровенно постановочные кадры о якобы эвакуации представителями "ан-Нусры"* гражданского населения в клинику "Аль-Хиляль аль-Ахмар" после "бомбардировки кварталов города российской авиацией".

Из сообщения:
Постановочные съёмки касались и якобы восстановления боевиками разрушенной инфраструктуры. При этом в репортаже объявлялось, что разрушения - дело рук российских военных ВКС и сирийской авиации.


Судя по всему, речь идёт о традиционной попытке террористов спровоцировать зарубежных покровителей на нанесение ударов по позициям сирийской армии с целью в данном случае отвлечь от готовящегося полного освобождения от террористической оккупации юга САР - провинции Дараа и Кунейтра.

Сообщения жителей Идлиба ценно ещё и тем, что подтверждает информацию о доверии Центру по примирению враждующих сторон.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:18
    Постановочные съёмки касались и якобы восстановления боевиками разрушенной инфраструктуры. При этом в репортаже объявлялось, что разрушения - дело рук российских военных ВКС и сирийской авиации.
    Какие то боевики ч шные пошли.Всё что-то стряпают.Фейки лепят.Не боевики а прям кружок кинематографистов.
    Наблюдатель2014
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:23
      Ну,раз мы бомбили,так пусть попробуют(коалиция)по нам удар нанести...Посмотрим что у них получится.
      Цитата: Наблюдатель2014
      Постановочные съёмки касались и якобы восстановления боевиками разрушенной инфраструктуры. При этом в репортаже объявлялось, что разрушения - дело рук российских военных ВКС и сирийской авиации.
      Какие то боевики ч шные пошли.Всё что-то стряпают.Фейки лепят.Не боевики а прям кружок кинематографистов.
      210окв
    2. MPN (Павел) Сегодня, 16:23
      используя террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (*запрещена в РФ), сменившей свою "вывеску" и теперь объявляющей себя "умеренной оппозицией".
      Следующий этап реинкарнации миротворческий контингент? Или формирования по защите прав человека на БВ?
      MPN
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:25
      Цитата: Наблюдатель2014
      .Не боевики а прям кружок кинематографистов.

      Продюсер у них богатый и умелый...
      svp67
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:00
        Цитата: svp67
        Продюсер у них богатый и умелый...

        Угу , при таком продюсере грех не варганить . А суровый внешний вид и риторика - дополнение к образу борцунов за котлету денег ...
        bouncyhunter
    4. SOF (Александр) Сегодня, 16:26
      Цитата: Наблюдатель2014
      Какие то боевики ч шные пошли.Всё что-то стряпают.Фейки лепят.Не боевики а прям кружок кинематографистов.

      ... какие заказчики такие и подрядчики....
      SOF
    5. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 16:37
      Так ведь "Белые каски"получили новый источник финансирования,и методы провокаций.А кто платит тот и музыку заказывает.Так что будем смотреть кино
      Мар.Тира
    6. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:44
      Цитата: Наблюдатель2014
      Всё что-то стряпают.Фейки лепят

      Россия, (вроде бы) адаптировалась к потоку лжи. Глубоким, вдумчивым наплевательством, с долей иронии
      Chertt
    7. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 17:13
      Цитата: Наблюдатель2014
      Какие то боевики ч шные пошли.Всё что-то стряпают.Фейки лепят.Не боевики а прям кружок кинематографистов.

      Так если в Кремле считают РФ сверхдержавой, то на фейки внимание не обратят. Но если бы реально не обращали внимания, то бармалеи не делали бы эти фейки. На деле получается, что после каждого фейка в Кремле начинают зачем то оправдываться перед Западом - противно слушать как Лавров начинает оправдываться, что по Скрипалям, что по Украине, что по химатакам в Сирии.
      лаврентий павлович
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:24
    Сообщения жителей Идлиба ценно ещё и тем, что подтверждает информацию о доверии Центру по примирению враждующих сторон.
    ...Отлично, что есть доверие населения..
    parusnik
    1. spektr9 Сегодня, 16:34
      Да как бы население прекрасно понимает, что в конечном итоге звездно-полосатые по ним будут томагавками утюжить ...
      spektr9
  3. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:04
    Вместо РПГ и автомата камера laughing поддержались не хило террористы
    Black Sniper
  4. Комментарий был удален.
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