Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Российским военным сообщили о масштабной провокации боевиков в провинции Идлиб
В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о ценной информации, полученной от жителей провинции Идлиб. Сирийские граждане обратились к военнослужащим ВС РФ и предупредили о готовящейся крупной антироссийской провокации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению.
По телефону жители Идлиба передали сведения о том, что провокацию заинтересованные в этом силы собираются совершить, используя террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (*запрещена в РФ), сменившей свою "вывеску" и теперь объявляющей себя "умеренной оппозицией".
Отмечено, что на днях в Идлиб приезжали представители одного из информационных агентств Ближнего Востока и снимали откровенно постановочные кадры о якобы эвакуации представителями "ан-Нусры"* гражданского населения в клинику "Аль-Хиляль аль-Ахмар" после "бомбардировки кварталов города российской авиацией".
Из сообщения:
Судя по всему, речь идёт о традиционной попытке террористов спровоцировать зарубежных покровителей на нанесение ударов по позициям сирийской армии с целью в данном случае отвлечь от готовящегося полного освобождения от террористической оккупации юга САР - провинции Дараа и Кунейтра.
Сообщения жителей Идлиба ценно ещё и тем, что подтверждает информацию о доверии Центру по примирению враждующих сторон.
По телефону жители Идлиба передали сведения о том, что провокацию заинтересованные в этом силы собираются совершить, используя террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (*запрещена в РФ), сменившей свою "вывеску" и теперь объявляющей себя "умеренной оппозицией".
Отмечено, что на днях в Идлиб приезжали представители одного из информационных агентств Ближнего Востока и снимали откровенно постановочные кадры о якобы эвакуации представителями "ан-Нусры"* гражданского населения в клинику "Аль-Хиляль аль-Ахмар" после "бомбардировки кварталов города российской авиацией".
Из сообщения:
Постановочные съёмки касались и якобы восстановления боевиками разрушенной инфраструктуры. При этом в репортаже объявлялось, что разрушения - дело рук российских военных ВКС и сирийской авиации.
Судя по всему, речь идёт о традиционной попытке террористов спровоцировать зарубежных покровителей на нанесение ударов по позициям сирийской армии с целью в данном случае отвлечь от готовящегося полного освобождения от террористической оккупации юга САР - провинции Дараа и Кунейтра.
Сообщения жителей Идлиба ценно ещё и тем, что подтверждает информацию о доверии Центру по примирению враждующих сторон.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти