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Рогозин рассказал о перспективах сотрудничества с США по космосу. Тема батутов раскрыта?

Россия не откажется от сотрудничества с Соединенными Штатами в космической сфере, включая совместные планы по освоению Луны, сказал в интервью каналу RT глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин рассказал о перспективах сотрудничества с США по космосу. Тема батутов раскрыта?


В прошлом году Москва и Вашингтон подписали меморандум о планах создания окололунной орбитальной станции.


По словам Рогозина, важно, чтобы по этой «лунной тропинке» все прошагали след в след, а не уходили в сторону. Любой в другом направлении может привести к внештатным ситуациям, поэтому российские специалисты и сотрудничают с американцами, добавил он.

Россия будет продолжать сотрудничество – космос как был, так и остается, сферой вне санкций, отметил глава Роскосмоса.

Затронув тему космодрома «Восточный», он сообщил, что потребовал от подчиненных пересмотреть планы пусков с него ракет. В этом году осуществлен только один пуск, да и тот по техническим причинам перенесен с конца 2017 года.

До конца года, по его словам, планируется провести еще 2 пуска, однако сроки их проведения до сих пор находятся под вопросом. При этом не исключено, что они могут быть перенесены на 2019 год.

Пока в графике – запуск в декабре этого года двух аппаратов зондирования Земли «Канопус» и метеоспутника «Метеор».

Построили в тайге за короткое время современный космодром, теперь его надо активно использовать, подчеркнул Рогозин.

Поэтому мы планируем, что не два пуска в год будет, а вообще у нас задача выйти на ежемесячные пуски с "Восточного",
сказал он.

Глава Роскосмоса отметил также, что в случае реализации этой задачи, молодые специалисты, приехавшие на космодром из больших городов, смогут почувствовать свою востребованность.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 17:21
    Единственная перспектива этого союза - выманивание наших технологий в этой отрасли!
    Янки своим не делятся, будут сотрудничать до тех пор, пока в нас нуждаются...
    Logall
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 17:24
      Цитата: Logall
      Единственная перспектива этого союза - выманивание наших технологий в этой отрасли!

      Не преувеличивайте. Наши тоже не лохи. А сотрудничество (если только не в Ельцин-Горби смысле) всегда полезно.
      П.С. Рогозину респект. Удачи wink
      Chertt
      1. Прокат (Виктор) Сегодня, 17:35
        Цитата: Chertt
        Не преувеличивайте. Наши тоже не лохи. А сотрудничество (если только не в Ельцин-Горби смысле) всегда полезно.
        П.С. Рогозину респект. Удачи

        Поддержу. В Космосе сотрудничество необходимо. А защита технологий и приоритетов - задача спецслужб.
        Прокат
        1. Logall (Александр) Сегодня, 17:38
          Виктор, hi , каким образом спецслужбы защитят технологии, если они официально п̶е̶р̶е̶д̶а̶н̶ы̶ проданы?
          Logall
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:00
            Я сомневаюсь Александр что в этой сфере у нас остались технологии не известные амерзцам..Разве что двигатели..
            Цитата: Logall
            Виктор, hi , каким образом спецслужбы защитят технологии, если они официально п̶е̶р̶е̶д̶а̶н̶ы̶ проданы?
            210окв
      2. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:00
        Цитата: Chertt
        П.С. Рогозину респект. Удачи

        Она ему ОЧЕНЬ понадобиться. Я не знаю, как он собирается сотрудничать с США, находясь в санкционных списках...Посмотрим.
        svp67
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 18:03
          Цитата: svp67
          Я не знаю, как он собирается сотрудничать с США, находясь в санкционных списках...

          Сюр -это вообще фишка нашего времени. То ли еще будет wink
          Chertt
    2. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 17:27
      Наши правители продолжают сдавать страну супостатам. Против России санкции, а наши "умники" решили сотрудничать с главным врагом. Сталин таких "хитрозадых умников" расстреливал и правильно делал.
      лаврентий павлович
      1. donavi49 Сегодня, 17:47
        Ну без "врагов" - не вывезти в одно лицо. По деньгам, да и по времени. Даже если напрячь нацпроект - то долетим с нулевой миссией, когда там уже будет поселение и корпорации шахтерить вахтовым методом. Утрирую, но суть аналогична.

        Вообще - для обеспечения потребностей, достаточно орбиталки. Выводить спутники - военные, общего назначения, коммерческие и т.п. Да и обходились раньше. В том смысле - сколько с 90-х запустили научных миссий НАСА и ЕКА (в том числе и обеспечивающих фундаментальным объемом знаний например Кассини, Горизонты, Хабл, Кеплер, Чандра, Розетта) и сколько в России?

        С другой стороны - если игнорировать, есть вероятность проспать технологическую революцию и это будет больно потом и не только в космосе.
        donavi49
  2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:24
    И что даст эта окололунная орбитальная станция? Как бы в конце этих странных опытов к ещё одному пенсионному геноциду не прилететь
    Аристарх Людвигович
  3. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 17:29
    Ползал я ка-то раз по сайту НАСА. Дело было лет 10 назад. Нашёл там координаты на поверхности луны, куда они хотят посадить свою станцию. На сайте Лунного посольства купил не дорого тот участок луны. Видите, сколько времени они туда не летят? Жадничают, наверное. Платить за стоянку не хотят. request
    А. Привалов
  4. народник (юрий) Сегодня, 17:32
    Без штанов, но в шляпе. hi Так вот куда денежки пенсионные пойдут - прямо на Луну fellow ; да ещё с п.и.н. до.са.ми. Ура - три раза wassat wassat wassat
    народник
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:46
      Цитата: народник
      Без штанов, но в шляпе. hi Так вот куда денежки пенсионные пойдут - прямо на Луну fellow ; да ещё с п.и.н. до.са.ми. Ура - три раза wassat wassat wassat

      Если бы так... Я бы не так и переживал, ноооо Луна этих денежек не увидит... Маленькая еще. winked
      MPN
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 17:49
      Цитата: народник
      Так вот куда денежки пенсионные пойдут

      Полностью согласен. Это же сколько несовершеннолетних беременных пенсионеров, без садиков останутся
      Chertt
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:02
      Цитата: народник
      Так вот куда денежки пенсионные пойдут - прямо на Луну

      Так денежки туда полетят ВМЕСТЕ с пенсионерами. Космонавты же то же люди и граждане РФ, и им придется до 65 лет работать...
      svp67
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 17:34
    Чем так уж необходима "лунная" программа для небогатой страны - господин Рогозин промолчал. Похоже на очередные "нанолуноходы"...
    samarin1969
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:49
      Цитата: samarin1969
      Чем так уж необходима "лунная" программа для небогатой страны - господин Рогозин промолчал. Похоже на очередные "нанолуноходы"...

      Ну если рассуждать в канве предложенной Вами логики , то космос вообще нам не по карману , да и многое другое - дорогое и наукоёмкое...Зачем заниматься этим , если наши конкуренты априори богаче и следовательно нам их один фиг не обогнать .. Если есть компетенции в таких направлениях , то заниматься ими необходимо , а иначе эти самые компетенции подрастеряются до уровня папуасии ... А если можно взаимовыгодно при этом сотрудничать , то надо сотрудничать .
      КВУ-НСвД
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:36
    Однако, может, вспомнить о батуде? Как там? Дне повезло Огозину. Задвинули на "расстрельную" должность. Да с каких верхов!
    Горный стрелок
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:45
    Россия будет продолжать сотрудничество – космос как был, так и остается, сферой вне санкций, отметил глава Роскосмоса
    .    ....Т.е американцы на батутах в космос уже прыгать не будут..А как громко было сказано...Если космос остается вне сферы санкций, отсюда следует, что сейчас взаимно существующие санкции, всего лишь игра, спектакль...Американские буржуи и наши, не могут ни как чего-то поделить, а как поделят, совсем плохо станет...
    parusnik
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 18:02
      Цитата: parusnik
      отсюда следует, что сейчас взаимно существующие санкции, всего лишь игра, спектакль...

      Вам палец на руке взяли "на залом" (больно, во-первых. Во-вторых - могут и сломать). Но в горло зубами пока не вцепились.
      Игра, говорите? Спектакль?
      Ню-ню yes
      Это к вопросу о санкциях, если что.
      Голован Джек
  8. болот Сегодня, 17:53
    Знакомый рассказывал,не давно с Байконура приехал,в городе есть батутный надувной городок,очень большая популярность у него у местной малышни. laughing И то он из Китая.
    болот
  9. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:56
    Да. пусть сотрудничают, что здесь плохого?
    Black Sniper
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