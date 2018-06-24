Рогозин рассказал о перспективах сотрудничества с США по космосу. Тема батутов раскрыта?

Поэтому мы планируем, что не два пуска в год будет, а вообще у нас задача выйти на ежемесячные пуски с "Восточного",

Россия не откажется от сотрудничества с Соединенными Штатами в космической сфере, включая совместные планы по освоению Луны, сказал в интервью каналу RT глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.В прошлом году Москва и Вашингтон подписали меморандум о планах создания окололунной орбитальной станции.По словам Рогозина, важно, чтобы по этой «лунной тропинке» все прошагали след в след, а не уходили в сторону. Любой в другом направлении может привести к внештатным ситуациям, поэтому российские специалисты и сотрудничают с американцами, добавил он.Россия будет продолжать сотрудничество – космос как был, так и остается, сферой вне санкций, отметил глава Роскосмоса.Затронув тему космодрома «Восточный», он сообщил, что потребовал от подчиненных пересмотреть планы пусков с него ракет. В этом году осуществлен только один пуск, да и тот по техническим причинам перенесен с конца 2017 года.До конца года, по его словам, планируется провести еще 2 пуска, однако сроки их проведения до сих пор находятся под вопросом. При этом не исключено, что они могут быть перенесены на 2019 год.Пока в графике – запуск в декабре этого года двух аппаратов зондирования Земли «Канопус» и метеоспутника «Метеор».Построили в тайге за короткое время современный космодром, теперь его надо активно использовать, подчеркнул Рогозин.сказал он.Глава Роскосмоса отметил также, что в случае реализации этой задачи, молодые специалисты, приехавшие на космодром из больших городов, смогут почувствовать свою востребованность.