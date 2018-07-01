Сергей Маслов. Крестьянский патриот

Мы хотим рассказать об одном из выдающихся представителей российского крестьянского движения – Сергее Семеновиче Маслове.Маслов Сергей Семенович (1887, Нижнедевицк Воронежской губ. - 1965, Чехословакия) - агроном, политический лидер крестьянского движения России.Родился в крестьянской семье, закончил городское 6-классное училище. В ходе революции 1905 г. участвовал в революционном движении в г. Харьков.В 1906 г. вступил в партию эсеров.Окончив агрономическое училище, С. С. Маслов начал трудовую карьеру в одном из имений Сумского уезда Харьковской губернии. Правда, в сентябре 1907 г. вынужден был скрыться под угрозой ареста – после организации крестьянской стачки.В этот период им приобретался как первый опыт партийной работы среди крестьянства, так и опыт организации потребительских и кредитных обществ. С. С. Маслов подрабатывал уроками и публикацией статей на сельскохозяйственную тематику.Попытавшись в 1911 г. устроиться на должность секретаря агрономотдела житомирской губернской земской управы, С. С. Маслов был вынужден скрываться от полиции. В дальнейшем работал участковым земским агрономом, а затем ушел со службы. В декабре того же года - опять был арестован и больше года провел в Харьковской тюрьме. А в 1913 г. С. С. Маслов ссылается в г. Пинега Архангельской губернии. Ссыльному повезло – в честь 300-летия дома Романовых срок ссылки был сокращен на год. Затем С. С. Маслов трудился в Вологодском обществе сельского хозяйства. Одновременно являлся редактором журнала «Северный хозяин». Именно этот период сформировал у С. С. Маслова мысли о направления развития деревни. В этот же период сформировался и ближайший круг общения - известные вологодские кооператоры, в основном члены эсеровской партии.До апреля 1916 г. С. С. Маслов трудился в Союзе городов – и ушел после размолвок с начальством. В поисках работы он оказался в организации Н. В. Чайковского, которая оказывала продовольственную помощь населению фронтовой полосы, а затем жизненный путь привел его в московское товарищество льноводов. В феврале 1917 г. С. С. Маслов находился в Вологде - работая агрономом.На квартире С. С. Маслова в начале февраля 1917 г. состоялось собрание эсеров Москвы, Петрограда и Вологды. Было принято решение образовать в Вологде областной партийный центр, начав нелегальную работу. А после Февральского переворота по инициативе С. С. Маслова в Вологде создается Временный правительственный комитет. С. С. Маслову довелось поучаствовать в аресте губернатора и разоружении жандармского управления.В апреле 1917 г. С. С. Маслов – председатель петроградского оргкомитета Всероссийского съезда крестьянских депутатов. Крестьянский губернский съезд был им проведен в конце мая - начале июня в Вологде. Показательно, что работу съезда 4 мая открыл С. С. Маслов, и был избран товарищем председателя съезда. 20 мая он стал членом исполнительного комитета Всероссийского Совета крестьянских депутатов. Причем за С. С. Маслова оказалось подано 745 голосов, в то время как за В. И. Ленина 20 голосов, за А. М. Горького – 8, за М. А. Спиридонову – 7 голосов.К сентябрю 1917 г. в губернии находилось до 2 тыс. эсеров. Партия одержала победу на выборах в Учредительное собрание - и среди избранных от Вологодской губернии депутатов был и С. С. Маслов.В послеоктябрьский период вологодские эсеры решили сотрудничать с антибольшевистской подпольной организацией «Союз возрождения России». Наиболее активные деятели последней - С. С. Маслов и А. Ф. Дедусенко. В Вологде началась подготовка антибольшевистского восстания, и С. С. Маслов руководил военным отделом «Союза».В начале июля 1918 г. С. С. Маслов выехал в Архангельск («Союз возрождения России» планировал создать в этом городе временное правительство), успев буквально «перехватить» ехавшего в Сибирь для вхождения в состав Директории Н. В. Чайковского, убедив последнего прибыть в Архангельск, возглавив правительство Северной области. С. С. Маслов стал военным министром, а осенью 1918 г. - гражданским губернатором г. Архангельск. Проработал он в архангельском правительстве 2 месяца (02. 08. – 20. 09. 1918 г.).Затем С. С. Маслов уехал в Сибирь - устанавливать отношения с Сибирским и Всероссийским правительствами. Прибытие С. С. Маслова в Омск совпало со свержением Директории адмиралом А. В. Колчаком.С А. В. Колчаком и его правительством С. С. Маслов сотрудничать отказался.Вскоре его начинает разыскивать контрразведка, и С. С. Маслов пытается выехать во Владивосток. Загранпаспорт получить не удалось, и он уехал в Томск, где жил, находясь на нелегальном положении, до 15. 06. 1919 г.В дальнейшем перебрался через фронт в районе Златоуста, но при попытке двинуться в глубь России, был задержан и препровожден в Уфу.В Уфе С. С. Маслов вновь вскоре был арестован и под усиленным конвоем отправлен в Москву - в ВЧК. Газета «Красный Север» отмечала, что «блудный сын» явился домой - с котомкой за плечами он тайком перебрался через линию фронта, прибыл в г. Уфу и каялся во всех прегрешениях. Теперь, как отмечалось, С. С. Маслов - в Москве, но, вероятно, вследствие его раскаяния в политических ошибках, будет отпущен на свободу.И действительно, С. С. Маслов после дознания был освобожден - под поручительство. Для карательных органов ключевым фактором стало личное признание - С. С. Маслов утверждал, что твердо решил отойти от политической борьбы, занявшись культурной работой.Устроившись в Москве на работу, уже в декабре 1920 г. С. С. Маслов организует нелегальную политячейку - «Крестьянскую Россию» - в которую вошли преподаватели и студенты Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Вновь арестовывался и освобождался.Преследования и политические планы сделали С. С. Маслова эмигрантом. 18. 08. 1921 г. он выехал в Польшу, прибыв в октябре в Прагу.В эмиграции С. С. Маслов обдумывает произошедшие в России события, рассматривает роль в последних крестьянства – как он считал, основополагающую. С. С. Маслов – один из основателей трудовой партии «Крестьянская Россия».Кроме организационно-политической деятельности, С. С. Маслов занимался научным творчеством, публично выступал. В 1923 – 1924 гг. читал лекции в пражском Русском народном университете, руководил загранотделом Института изучения России, Комитетом практических проблем сельской жизни и стал одним из учредителей Союза русских писателей и журналистов. В 30-е гг., неоднократно выступая с докладами, ездил в Германию, Францию, Сербию, Болгарию.Ключевая задача лидера крестьянской партии - установление контактов с СССР.С. С. Маслов считал, что крестьянство и казачество - основа государственной жизни России. Крестьянство колонизировало новые территории, комплектовало армию, создавало большую часть национального богатства, в деревне проживало 2/3 налогоплательщиков. При этом власть (и императорская, и коммунистическая) видела в крестьянстве лишь средство для развития государства - не обращая внимания на нужды села и выжимая из деревни непосильные налоги. Политическое бесправие деревни, подчеркивал С. С. Маслов, несправедливо по отношению к крестьянству и опасно для государства. Но советская власть изменять политику по отношению к крестьянству не будет – ведь по своей природе коммунистическая власть враждебна крестьянину. Это и неудивительно – ведь крестьянин сам себе и работник, и хозяин, а коммунизм хочет убить любую хозяйственную самостоятельность, и только необходимость кормить государство заставляет советскую власть временно терпеть «мелкобуржуазную крестьянскую систему». А власть крестьянства боится - уничтожая попытки объединения последнего и раскалывая деревню (бедняки, середняки, кулаки стали предметом различной политики со стороны власти). Цель «Крестьянской России» - помочь организоваться крестьянству - чтоб добиваться «народоправства».Крестьянская партия, охраняя государственное единство, призывала ввести справедливую (прогрессивную) систему налогов, равномерно распределить их тяжесть между селом и городом, закрепить в собственности за каждым крестьянином используемую им землю, содействовать кооперации, развивать земледелие. В промышленности следовало передать предприятия частным собственникам. В сфере внешней политики – осуществлять миролюбивую политику, нацеленную на восстановление интересов России.Когда началась коллективизация, С. С. Маслов призвал своих крестьянских сторонников в России к активной борьбе, вплоть до террора. Но сталинские репрессии против крестьян – «ликвидация кулачества как класса» и загон крестьянства в колхозы – приводили к тому, что на протяжении 1930-х партия теряла свою опору в СССР, и ее численность уменьшалась и за границей.В 1937 г. С. С. Маслов опубликовал книгу «Колхозная Россия», ставшую его политическим завещанием.Эмигрантская организация партии просуществовала до 1939 г.После нападения на Советский Союз Германии, С. С. Маслов занял патриотическую позицию и несколько раз арестовывался гестапо, попав в конце войны в концентрационный лагерь. В концлагере С. С. Маслов освобожден Советской Армией, а затем вновь арестован.В 1945 г. был депортирован в СССР, а после освобождения вновь вернулся в Чехословакию.С. С. Маслов попытался одним из первых реабилитировать русское крестьянство, сняв с него обвинения в политической пассивности и социальной неорганизованности. Отталкиваясь от опыта развития европейского сельского хозяйства, предсказывал мощный подъем российского села, рост уровня культуры и образования сельских жителей активизацию экономической деятельности в деревне. С. С. Маслов, как и др. экономисты неонароднического направления, выступал против универсализации индустриализма - последняя ярко проявилась как в марксистской, так и в либеральной дискриминации крестьянства и сельского хозяйства.В целом прогноз С. С. Маслова на будущее России был умеренно оптимистичен, и этот человек, боровшийся всю свою сознательную жизнь за социальное переустройство общества и арестовывавшийся императорской охранкой, белогвардейской и чешской контрразведками, ВЧК и гестапо, был истинным патриотом России.Маслов С. Социализм и «Крестьянская Россия» // Вестник Крестьянской России. 1925. № 4-5 (июль).Шпрыгов А. П. Вологодский кооператор С. С. Маслов // История и культура Вологодского края: 3-я краеведческая научно-практическая конференция. Вологда, 1990.Виноградов И. А. // Вологда: краеведческий альманах. 2003. Вып. 4.; Куренышев А. А. Крестьянские организации русского зарубежья // Вопросы истории. 2008.Чедурова Е. М. Разработка кооперативных принципов в отечественной историографии // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 307.Соколов М. В. Политическая и издательская деятельность Сергея Маслова в эмиграции в 1921-1924 гг. // Сб. науч. тр. СПб., 2010.Никулин А. М. Русский крестьянин глазами Сергея Семеновича Маслова // Человек. 2012. № 3.Марков С. А. Генеральный секретарь (жизненные и политические перипетии Сергея Маслова) // Подъем. 2013. № 3.Берлов А. В. Взгляды ученых-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие России (1920-1930-е гг.) // Пространство и Время. 2015. № 1-2.Он же. Идейные основы аграрной теории С. С. Маслова: (научная мысль русской эмиграции 1920-1930-х годов) // Вестник Самарского государственного университета. 2015. № 1.Он же. Историография российской аграрной научной мысли в русском зарубежье 1920-1930-х гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 3.