Сергей Маслов. Крестьянский патриот
Мы хотим рассказать об одном из выдающихся представителей российского крестьянского движения – Сергее Семеновиче Маслове.
Маслов Сергей Семенович (1887, Нижнедевицк Воронежской губ. - 1965, Чехословакия) - агроном, политический лидер крестьянского движения России.
С. С. Маслов с женой.
Родился в крестьянской семье, закончил городское 6-классное училище. В ходе революции 1905 г. участвовал в революционном движении в г. Харьков.
В 1906 г. вступил в партию эсеров.
Окончив агрономическое училище, С. С. Маслов начал трудовую карьеру в одном из имений Сумского уезда Харьковской губернии. Правда, в сентябре 1907 г. вынужден был скрыться под угрозой ареста – после организации крестьянской стачки.
В этот период им приобретался как первый опыт партийной работы среди крестьянства, так и опыт организации потребительских и кредитных обществ. С. С. Маслов подрабатывал уроками и публикацией статей на сельскохозяйственную тематику.
Попытавшись в 1911 г. устроиться на должность секретаря агрономотдела житомирской губернской земской управы, С. С. Маслов был вынужден скрываться от полиции. В дальнейшем работал участковым земским агрономом, а затем ушел со службы. В декабре того же года - опять был арестован и больше года провел в Харьковской тюрьме. А в 1913 г. С. С. Маслов ссылается в г. Пинега Архангельской губернии. Ссыльному повезло – в честь 300-летия дома Романовых срок ссылки был сокращен на год. Затем С. С. Маслов трудился в Вологодском обществе сельского хозяйства. Одновременно являлся редактором журнала «Северный хозяин». Именно этот период сформировал у С. С. Маслова мысли о направления развития деревни. В этот же период сформировался и ближайший круг общения - известные вологодские кооператоры, в основном члены эсеровской партии.
До апреля 1916 г. С. С. Маслов трудился в Союзе городов – и ушел после размолвок с начальством. В поисках работы он оказался в организации Н. В. Чайковского, которая оказывала продовольственную помощь населению фронтовой полосы, а затем жизненный путь привел его в московское товарищество льноводов. В феврале 1917 г. С. С. Маслов находился в Вологде - работая агрономом.
На квартире С. С. Маслова в начале февраля 1917 г. состоялось собрание эсеров Москвы, Петрограда и Вологды. Было принято решение образовать в Вологде областной партийный центр, начав нелегальную работу. А после Февральского переворота по инициативе С. С. Маслова в Вологде создается Временный правительственный комитет. С. С. Маслову довелось поучаствовать в аресте губернатора и разоружении жандармского управления.
В апреле 1917 г. С. С. Маслов – председатель петроградского оргкомитета Всероссийского съезда крестьянских депутатов. Крестьянский губернский съезд был им проведен в конце мая - начале июня в Вологде. Показательно, что работу съезда 4 мая открыл С. С. Маслов, и был избран товарищем председателя съезда. 20 мая он стал членом исполнительного комитета Всероссийского Совета крестьянских депутатов. Причем за С. С. Маслова оказалось подано 745 голосов, в то время как за В. И. Ленина 20 голосов, за А. М. Горького – 8, за М. А. Спиридонову – 7 голосов.
К сентябрю 1917 г. в губернии находилось до 2 тыс. эсеров. Партия одержала победу на выборах в Учредительное собрание - и среди избранных от Вологодской губернии депутатов был и С. С. Маслов.
В послеоктябрьский период вологодские эсеры решили сотрудничать с антибольшевистской подпольной организацией «Союз возрождения России». Наиболее активные деятели последней - С. С. Маслов и А. Ф. Дедусенко. В Вологде началась подготовка антибольшевистского восстания, и С. С. Маслов руководил военным отделом «Союза».
В начале июля 1918 г. С. С. Маслов выехал в Архангельск («Союз возрождения России» планировал создать в этом городе временное правительство), успев буквально «перехватить» ехавшего в Сибирь для вхождения в состав Директории Н. В. Чайковского, убедив последнего прибыть в Архангельск, возглавив правительство Северной области. С. С. Маслов стал военным министром, а осенью 1918 г. - гражданским губернатором г. Архангельск. Проработал он в архангельском правительстве 2 месяца (02. 08. – 20. 09. 1918 г.).
Затем С. С. Маслов уехал в Сибирь - устанавливать отношения с Сибирским и Всероссийским правительствами. Прибытие С. С. Маслова в Омск совпало со свержением Директории адмиралом А. В. Колчаком.
С А. В. Колчаком и его правительством С. С. Маслов сотрудничать отказался.
Вскоре его начинает разыскивать контрразведка, и С. С. Маслов пытается выехать во Владивосток. Загранпаспорт получить не удалось, и он уехал в Томск, где жил, находясь на нелегальном положении, до 15. 06. 1919 г.
В дальнейшем перебрался через фронт в районе Златоуста, но при попытке двинуться в глубь России, был задержан и препровожден в Уфу.
В Уфе С. С. Маслов вновь вскоре был арестован и под усиленным конвоем отправлен в Москву - в ВЧК. Газета «Красный Север» отмечала, что «блудный сын» явился домой - с котомкой за плечами он тайком перебрался через линию фронта, прибыл в г. Уфу и каялся во всех прегрешениях. Теперь, как отмечалось, С. С. Маслов - в Москве, но, вероятно, вследствие его раскаяния в политических ошибках, будет отпущен на свободу.
И действительно, С. С. Маслов после дознания был освобожден - под поручительство. Для карательных органов ключевым фактором стало личное признание - С. С. Маслов утверждал, что твердо решил отойти от политической борьбы, занявшись культурной работой.
Устроившись в Москве на работу, уже в декабре 1920 г. С. С. Маслов организует нелегальную политячейку - «Крестьянскую Россию» - в которую вошли преподаватели и студенты Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Вновь арестовывался и освобождался.
Преследования и политические планы сделали С. С. Маслова эмигрантом. 18. 08. 1921 г. он выехал в Польшу, прибыв в октябре в Прагу.
В эмиграции С. С. Маслов обдумывает произошедшие в России события, рассматривает роль в последних крестьянства – как он считал, основополагающую. С. С. Маслов – один из основателей трудовой партии «Крестьянская Россия».
Кроме организационно-политической деятельности, С. С. Маслов занимался научным творчеством, публично выступал. В 1923 – 1924 гг. читал лекции в пражском Русском народном университете, руководил загранотделом Института изучения России, Комитетом практических проблем сельской жизни и стал одним из учредителей Союза русских писателей и журналистов. В 30-е гг., неоднократно выступая с докладами, ездил в Германию, Францию, Сербию, Болгарию.
Ключевая задача лидера крестьянской партии - установление контактов с СССР.
С. С. Маслов считал, что крестьянство и казачество - основа государственной жизни России. Крестьянство колонизировало новые территории, комплектовало армию, создавало большую часть национального богатства, в деревне проживало 2/3 налогоплательщиков. При этом власть (и императорская, и коммунистическая) видела в крестьянстве лишь средство для развития государства - не обращая внимания на нужды села и выжимая из деревни непосильные налоги. Политическое бесправие деревни, подчеркивал С. С. Маслов, несправедливо по отношению к крестьянству и опасно для государства. Но советская власть изменять политику по отношению к крестьянству не будет – ведь по своей природе коммунистическая власть враждебна крестьянину. Это и неудивительно – ведь крестьянин сам себе и работник, и хозяин, а коммунизм хочет убить любую хозяйственную самостоятельность, и только необходимость кормить государство заставляет советскую власть временно терпеть «мелкобуржуазную крестьянскую систему». А власть крестьянства боится - уничтожая попытки объединения последнего и раскалывая деревню (бедняки, середняки, кулаки стали предметом различной политики со стороны власти). Цель «Крестьянской России» - помочь организоваться крестьянству - чтоб добиваться «народоправства».
Крестьянская партия, охраняя государственное единство, призывала ввести справедливую (прогрессивную) систему налогов, равномерно распределить их тяжесть между селом и городом, закрепить в собственности за каждым крестьянином используемую им землю, содействовать кооперации, развивать земледелие. В промышленности следовало передать предприятия частным собственникам. В сфере внешней политики – осуществлять миролюбивую политику, нацеленную на восстановление интересов России.
Когда началась коллективизация, С. С. Маслов призвал своих крестьянских сторонников в России к активной борьбе, вплоть до террора. Но сталинские репрессии против крестьян – «ликвидация кулачества как класса» и загон крестьянства в колхозы – приводили к тому, что на протяжении 1930-х партия теряла свою опору в СССР, и ее численность уменьшалась и за границей.
В 1937 г. С. С. Маслов опубликовал книгу «Колхозная Россия», ставшую его политическим завещанием.
Эмигрантская организация партии просуществовала до 1939 г.
После нападения на Советский Союз Германии, С. С. Маслов занял патриотическую позицию и несколько раз арестовывался гестапо, попав в конце войны в концентрационный лагерь. В концлагере С. С. Маслов освобожден Советской Армией, а затем вновь арестован.
В 1945 г. был депортирован в СССР, а после освобождения вновь вернулся в Чехословакию.
С. С. Маслов попытался одним из первых реабилитировать русское крестьянство, сняв с него обвинения в политической пассивности и социальной неорганизованности. Отталкиваясь от опыта развития европейского сельского хозяйства, предсказывал мощный подъем российского села, рост уровня культуры и образования сельских жителей активизацию экономической деятельности в деревне. С. С. Маслов, как и др. экономисты неонароднического направления, выступал против универсализации индустриализма - последняя ярко проявилась как в марксистской, так и в либеральной дискриминации крестьянства и сельского хозяйства.
В целом прогноз С. С. Маслова на будущее России был умеренно оптимистичен, и этот человек, боровшийся всю свою сознательную жизнь за социальное переустройство общества и арестовывавшийся императорской охранкой, белогвардейской и чешской контрразведками, ВЧК и гестапо, был истинным патриотом России.
Литература
Маслов С. Социализм и «Крестьянская Россия» // Вестник Крестьянской России. 1925. № 4-5 (июль).
Шпрыгов А. П. Вологодский кооператор С. С. Маслов // История и культура Вологодского края: 3-я краеведческая научно-практическая конференция. Вологда, 1990.
Виноградов И. А. // Вологда: краеведческий альманах. 2003. Вып. 4.; Куренышев А. А. Крестьянские организации русского зарубежья // Вопросы истории. 2008.
Чедурова Е. М. Разработка кооперативных принципов в отечественной историографии // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 307.
Соколов М. В. Политическая и издательская деятельность Сергея Маслова в эмиграции в 1921-1924 гг. // Сб. науч. тр. СПб., 2010.
Никулин А. М. Русский крестьянин глазами Сергея Семеновича Маслова // Человек. 2012. № 3.
Марков С. А. Генеральный секретарь (жизненные и политические перипетии Сергея Маслова) // Подъем. 2013. № 3.
Берлов А. В. Взгляды ученых-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие России (1920-1930-е гг.) // Пространство и Время. 2015. № 1-2.
Он же. Идейные основы аграрной теории С. С. Маслова: (научная мысль русской эмиграции 1920-1930-х годов) // Вестник Самарского государственного университета. 2015. № 1.
Он же. Историография российской аграрной научной мысли в русском зарубежье 1920-1930-х гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 3.
Маслов Сергей Семенович (1887, Нижнедевицк Воронежской губ. - 1965, Чехословакия) - агроном, политический лидер крестьянского движения России.
С. С. Маслов с женой.
Родился в крестьянской семье, закончил городское 6-классное училище. В ходе революции 1905 г. участвовал в революционном движении в г. Харьков.
В 1906 г. вступил в партию эсеров.
Окончив агрономическое училище, С. С. Маслов начал трудовую карьеру в одном из имений Сумского уезда Харьковской губернии. Правда, в сентябре 1907 г. вынужден был скрыться под угрозой ареста – после организации крестьянской стачки.
В этот период им приобретался как первый опыт партийной работы среди крестьянства, так и опыт организации потребительских и кредитных обществ. С. С. Маслов подрабатывал уроками и публикацией статей на сельскохозяйственную тематику.
Попытавшись в 1911 г. устроиться на должность секретаря агрономотдела житомирской губернской земской управы, С. С. Маслов был вынужден скрываться от полиции. В дальнейшем работал участковым земским агрономом, а затем ушел со службы. В декабре того же года - опять был арестован и больше года провел в Харьковской тюрьме. А в 1913 г. С. С. Маслов ссылается в г. Пинега Архангельской губернии. Ссыльному повезло – в честь 300-летия дома Романовых срок ссылки был сокращен на год. Затем С. С. Маслов трудился в Вологодском обществе сельского хозяйства. Одновременно являлся редактором журнала «Северный хозяин». Именно этот период сформировал у С. С. Маслова мысли о направления развития деревни. В этот же период сформировался и ближайший круг общения - известные вологодские кооператоры, в основном члены эсеровской партии.
До апреля 1916 г. С. С. Маслов трудился в Союзе городов – и ушел после размолвок с начальством. В поисках работы он оказался в организации Н. В. Чайковского, которая оказывала продовольственную помощь населению фронтовой полосы, а затем жизненный путь привел его в московское товарищество льноводов. В феврале 1917 г. С. С. Маслов находился в Вологде - работая агрономом.
На квартире С. С. Маслова в начале февраля 1917 г. состоялось собрание эсеров Москвы, Петрограда и Вологды. Было принято решение образовать в Вологде областной партийный центр, начав нелегальную работу. А после Февральского переворота по инициативе С. С. Маслова в Вологде создается Временный правительственный комитет. С. С. Маслову довелось поучаствовать в аресте губернатора и разоружении жандармского управления.
В апреле 1917 г. С. С. Маслов – председатель петроградского оргкомитета Всероссийского съезда крестьянских депутатов. Крестьянский губернский съезд был им проведен в конце мая - начале июня в Вологде. Показательно, что работу съезда 4 мая открыл С. С. Маслов, и был избран товарищем председателя съезда. 20 мая он стал членом исполнительного комитета Всероссийского Совета крестьянских депутатов. Причем за С. С. Маслова оказалось подано 745 голосов, в то время как за В. И. Ленина 20 голосов, за А. М. Горького – 8, за М. А. Спиридонову – 7 голосов.
К сентябрю 1917 г. в губернии находилось до 2 тыс. эсеров. Партия одержала победу на выборах в Учредительное собрание - и среди избранных от Вологодской губернии депутатов был и С. С. Маслов.
В послеоктябрьский период вологодские эсеры решили сотрудничать с антибольшевистской подпольной организацией «Союз возрождения России». Наиболее активные деятели последней - С. С. Маслов и А. Ф. Дедусенко. В Вологде началась подготовка антибольшевистского восстания, и С. С. Маслов руководил военным отделом «Союза».
В начале июля 1918 г. С. С. Маслов выехал в Архангельск («Союз возрождения России» планировал создать в этом городе временное правительство), успев буквально «перехватить» ехавшего в Сибирь для вхождения в состав Директории Н. В. Чайковского, убедив последнего прибыть в Архангельск, возглавив правительство Северной области. С. С. Маслов стал военным министром, а осенью 1918 г. - гражданским губернатором г. Архангельск. Проработал он в архангельском правительстве 2 месяца (02. 08. – 20. 09. 1918 г.).
Затем С. С. Маслов уехал в Сибирь - устанавливать отношения с Сибирским и Всероссийским правительствами. Прибытие С. С. Маслова в Омск совпало со свержением Директории адмиралом А. В. Колчаком.
С А. В. Колчаком и его правительством С. С. Маслов сотрудничать отказался.
Вскоре его начинает разыскивать контрразведка, и С. С. Маслов пытается выехать во Владивосток. Загранпаспорт получить не удалось, и он уехал в Томск, где жил, находясь на нелегальном положении, до 15. 06. 1919 г.
В дальнейшем перебрался через фронт в районе Златоуста, но при попытке двинуться в глубь России, был задержан и препровожден в Уфу.
В Уфе С. С. Маслов вновь вскоре был арестован и под усиленным конвоем отправлен в Москву - в ВЧК. Газета «Красный Север» отмечала, что «блудный сын» явился домой - с котомкой за плечами он тайком перебрался через линию фронта, прибыл в г. Уфу и каялся во всех прегрешениях. Теперь, как отмечалось, С. С. Маслов - в Москве, но, вероятно, вследствие его раскаяния в политических ошибках, будет отпущен на свободу.
И действительно, С. С. Маслов после дознания был освобожден - под поручительство. Для карательных органов ключевым фактором стало личное признание - С. С. Маслов утверждал, что твердо решил отойти от политической борьбы, занявшись культурной работой.
Устроившись в Москве на работу, уже в декабре 1920 г. С. С. Маслов организует нелегальную политячейку - «Крестьянскую Россию» - в которую вошли преподаватели и студенты Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Вновь арестовывался и освобождался.
Преследования и политические планы сделали С. С. Маслова эмигрантом. 18. 08. 1921 г. он выехал в Польшу, прибыв в октябре в Прагу.
В эмиграции С. С. Маслов обдумывает произошедшие в России события, рассматривает роль в последних крестьянства – как он считал, основополагающую. С. С. Маслов – один из основателей трудовой партии «Крестьянская Россия».
Кроме организационно-политической деятельности, С. С. Маслов занимался научным творчеством, публично выступал. В 1923 – 1924 гг. читал лекции в пражском Русском народном университете, руководил загранотделом Института изучения России, Комитетом практических проблем сельской жизни и стал одним из учредителей Союза русских писателей и журналистов. В 30-е гг., неоднократно выступая с докладами, ездил в Германию, Францию, Сербию, Болгарию.
Ключевая задача лидера крестьянской партии - установление контактов с СССР.
С. С. Маслов считал, что крестьянство и казачество - основа государственной жизни России. Крестьянство колонизировало новые территории, комплектовало армию, создавало большую часть национального богатства, в деревне проживало 2/3 налогоплательщиков. При этом власть (и императорская, и коммунистическая) видела в крестьянстве лишь средство для развития государства - не обращая внимания на нужды села и выжимая из деревни непосильные налоги. Политическое бесправие деревни, подчеркивал С. С. Маслов, несправедливо по отношению к крестьянству и опасно для государства. Но советская власть изменять политику по отношению к крестьянству не будет – ведь по своей природе коммунистическая власть враждебна крестьянину. Это и неудивительно – ведь крестьянин сам себе и работник, и хозяин, а коммунизм хочет убить любую хозяйственную самостоятельность, и только необходимость кормить государство заставляет советскую власть временно терпеть «мелкобуржуазную крестьянскую систему». А власть крестьянства боится - уничтожая попытки объединения последнего и раскалывая деревню (бедняки, середняки, кулаки стали предметом различной политики со стороны власти). Цель «Крестьянской России» - помочь организоваться крестьянству - чтоб добиваться «народоправства».
Крестьянская партия, охраняя государственное единство, призывала ввести справедливую (прогрессивную) систему налогов, равномерно распределить их тяжесть между селом и городом, закрепить в собственности за каждым крестьянином используемую им землю, содействовать кооперации, развивать земледелие. В промышленности следовало передать предприятия частным собственникам. В сфере внешней политики – осуществлять миролюбивую политику, нацеленную на восстановление интересов России.
Когда началась коллективизация, С. С. Маслов призвал своих крестьянских сторонников в России к активной борьбе, вплоть до террора. Но сталинские репрессии против крестьян – «ликвидация кулачества как класса» и загон крестьянства в колхозы – приводили к тому, что на протяжении 1930-х партия теряла свою опору в СССР, и ее численность уменьшалась и за границей.
В 1937 г. С. С. Маслов опубликовал книгу «Колхозная Россия», ставшую его политическим завещанием.
Эмигрантская организация партии просуществовала до 1939 г.
После нападения на Советский Союз Германии, С. С. Маслов занял патриотическую позицию и несколько раз арестовывался гестапо, попав в конце войны в концентрационный лагерь. В концлагере С. С. Маслов освобожден Советской Армией, а затем вновь арестован.
В 1945 г. был депортирован в СССР, а после освобождения вновь вернулся в Чехословакию.
С. С. Маслов попытался одним из первых реабилитировать русское крестьянство, сняв с него обвинения в политической пассивности и социальной неорганизованности. Отталкиваясь от опыта развития европейского сельского хозяйства, предсказывал мощный подъем российского села, рост уровня культуры и образования сельских жителей активизацию экономической деятельности в деревне. С. С. Маслов, как и др. экономисты неонароднического направления, выступал против универсализации индустриализма - последняя ярко проявилась как в марксистской, так и в либеральной дискриминации крестьянства и сельского хозяйства.
В целом прогноз С. С. Маслова на будущее России был умеренно оптимистичен, и этот человек, боровшийся всю свою сознательную жизнь за социальное переустройство общества и арестовывавшийся императорской охранкой, белогвардейской и чешской контрразведками, ВЧК и гестапо, был истинным патриотом России.
Литература
Маслов С. Социализм и «Крестьянская Россия» // Вестник Крестьянской России. 1925. № 4-5 (июль).
Шпрыгов А. П. Вологодский кооператор С. С. Маслов // История и культура Вологодского края: 3-я краеведческая научно-практическая конференция. Вологда, 1990.
Виноградов И. А. // Вологда: краеведческий альманах. 2003. Вып. 4.; Куренышев А. А. Крестьянские организации русского зарубежья // Вопросы истории. 2008.
Чедурова Е. М. Разработка кооперативных принципов в отечественной историографии // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 307.
Соколов М. В. Политическая и издательская деятельность Сергея Маслова в эмиграции в 1921-1924 гг. // Сб. науч. тр. СПб., 2010.
Никулин А. М. Русский крестьянин глазами Сергея Семеновича Маслова // Человек. 2012. № 3.
Марков С. А. Генеральный секретарь (жизненные и политические перипетии Сергея Маслова) // Подъем. 2013. № 3.
Берлов А. В. Взгляды ученых-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие России (1920-1930-е гг.) // Пространство и Время. 2015. № 1-2.
Он же. Идейные основы аграрной теории С. С. Маслова: (научная мысль русской эмиграции 1920-1930-х годов) // Вестник Самарского государственного университета. 2015. № 1.
Он же. Историография российской аграрной научной мысли в русском зарубежье 1920-1930-х гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 3.
Автор: Олейников Алексей
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