20:09 24 июня
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Советская Украина была одной из целей стратегического командования США

Недавно Пентагон рассекретил список целей Стратегического командования ВВС США в Советском Союзе, включая УССР, пишет блогер Диана Михайлова.



Список был составлен в 1950 годах и представлял собой координаты различных целей от стран Варшавского договора до побережья Тихого океана на пятистах страницах. На территории Украины были отмечены более 100 объектов, подлежащих уничтожению.


Основу стратегической авиации США в то время составляли дальние бомбардировщики B-52 «Стратофортресс», B-58 «Хастлер», B-47 «Стратоджет» и B-36 «Конвэр». Общая их численность на начало 60-х годов составляла около 3 тысяч единиц.

Флагманом был В-52, способный преодолевать расстояния до 7 тыс. км и нести на борту до 4 ядерных бомб.

Кроме авиации у Вашингтона в то время было существенное преимущество перед Москвой по количеству баллистических ракет. Двести МБР «Атлас» и «Титан» могли поразить цели на территории Советского Союза путем трансполярной атаки. Еще около сотни ракет средней дальности были размещены в Италии, Турции и других европейских странах.

Как отметил бывший заместитель командующего ВВС Украины генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, американцы разрабатывали концепцию превентивного удара по СССР, чтобы тот не смог нанести свой удар по США или по Европе.

По его словам, если бы атака была совершена в то время, то большая часть бомб и ракет поразили бы свою цели по всей территории, за исключением Москвы и Дальнего Востока.

Тогда на вооружении советских войск ПВО находились зенитные комплексы С-25 и С-75, которые были разработаны по немецкой технологии после репараций. И большинство этих систем находилось в 1-й армии ПВО особого назначения, оборонявшей столицу СССР, а также на Дальнем Востоке, рассказал эксперт.

Он напомнил, что именно ракетой С-75 в 1060 году был сбит над Уралом разведывательный самолет U2 ВВС США с Гарри Пауэрсом.

В американских планах был еще один момент, уже тогда противоречивший международным соглашениям – ядерная атака на гражданское население.

Такие удары планировались «как морально-психологическое воздействие на власти страны», чтобы, увидев ужасающие потери, противник быстрее признал свое поражение, добавил Романенко.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. болот Сегодня, 18:28
    Да и Казахстан был,правда мешений по мении было.
    Этот список еще три года назад опубликовывали.
    болот
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:31
      Целью был ВЕСЬ СССР..При чем тут отдельные республики?Мы жили в едином государстве..Каков посыл статьи?
      Цитата: болот
      Да и Казахстан был,правда мешений по мении было.
      Этот список еще три года назад опубликовывали.
      210окв
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:47
        Цитата: 210окв
        Каков посыл статьи?

        А разве не понятно , Дима ? СССР раньше и Россия сегодня мешают спокойно грабить мир наглосаксам . Хотя и без этих документов это уже давно было известно и понятно . Заметь , эти слова Романенко в лучшем случае на Западе вызовут презрительное фырканье ...
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 18:57
          находились зенитные комплексы С-25 и С-75, которые были разработаны по немецкой технологии после репараций.
          И чего эту каку читать? Слюни бы вытер сначала, а потом вякал...
          MPN
          1. Николай Грек (Николай) Сегодня, 19:09
            Цитата: MPN
            находились зенитные комплексы С-25 и С-75, которые были разработаны по немецкой технологии после репараций.
            И чего эту каку читать? Слюни бы вытер сначала, а потом вякал...

            стоит заметить, что при этом "они" верят в могущество америкоссов той эпохи...верят, что у них все то оружие сработало бы по плану и без эксцессов!! what what судя по их "мощи", продемонстрированной за последние 50-60 лет, думаю, облажались бы они тогда капитально, решись отбомбится по СССР!!! feel feel wassat wassat wassat
            Николай Грек
            1. MPN (Павел) Сегодня, 19:26
              Максимум приграничные районы, ни кто бы их дальше не пустил. Но и это не все При планировании (не помню какого года план) ядерного конфликта, американцы просчитали наши потери (везде в промышленности, экономике и т.д.) Что то в районе 60-70% и свои в районе 30-40% и вывели удивительную для себя вещ, что СССР восстановиться через 10-15 лет, а Америка ни когда... request
              MPN
              1. Николай Грек (Николай) Сегодня, 19:58
                Цитата: MPN
                Максимум приграничные районы, ни кто бы их дальше не пустил.

                тут дело в том, что они сами по себе могли и не осилить даже попытку подхода к нашим приграничным районам!! wink yes
                Цитата: MPN
                американцы просчитали наши потери

                в том-то и дело, что подсчитывали именно америкоссы!! как мы увидели, они любят считать "в свою сторону", не считаясь с реальностью!!! wassat wassat wassat нормально если бы посчитать, то они бы потеряли всё, а мы процентов 10!! what wassat wassat soldier soldier soldier
                Николай Грек
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:59
          Паша,я думаю в том что автор намекает о том что нынешние "благодетели"Украины в недавнем прошлом хотели ее уничтожить.Но ведь тогда мы жили в единой стране,а сейчас эта территория является для янки лишь прокладкой,кою можно выбросить после использования..
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: 210окв
          Каков посыл статьи?

          А разве не понятно , Дима ? СССР раньше и Россия сегодня мешают спокойно грабить мир наглосаксам . Хотя и без этих документов это уже давно было известно и понятно . Заметь , эти слова Романенко в лучшем случае на Западе вызовут презрительное фырканье ...
          210окв
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:02
            Реакцию скакуасов на такую информацию я даже не буду предрекать : всё сведётся к фразе из трёх "Ф" : фыфсёфрёте !
            bouncyhunter
      2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:49
        Цитата: 210окв
        Целью был ВЕСЬ СССР

        И еще страны Варшавского договора однозначно.
        комплексы С-25 и С-75, которые были разработаны по немецкой технологии после репараций.
        Какая бредятина написана, немцы там не добились успеха. В С-25 действительно принимали участие немецкие спецы, но результатов добились то именно в СССР, а ГДР уже была нашим сателлитом. Причем немцы не допускались к обсуждению результатов испытаний и занимались отдельными вопросами, работая изолированным подразделением. С-75 вообще создана после того, как немецкие спецы были устранены.
        хрыч
      3. болот Сегодня, 18:49
        Цитата: 210окв
        Целью был ВЕСЬ СССР..При чем тут отдельные республики?Мы жили в едином государстве..Каков посыл статьи?

        Конечно целью был весь союз,просто на местных новостях про Казахстан прочитал,хотя там были выкладки по бомбадировки Москвы,от 20 до 40 зарядов планировали использовать.
        На до же как они Москву не любили.Хотя в Питере пить.Хоть город на болоте,да народ более душевен,интелигентен,доброжелателен.
        болот
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 18:46
      Как сказал один известный киногерой "а теперь ты в другом окопе.
      А я снова плыву с нашей стороны." Мы то в своем окопе, а вот украина уже нет.
      предки с Дона
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 19:01
        Цитата: предки с Дона
        Мы то в своем окопе, а вот украина уже нет.

        Я бы щас выругался, да опять забанят. Мы в одном окопе. А вот враги хотят, чтобы мы были в разных.
        Chertt
  2. Chertt (Алексей) Сегодня, 18:30
    Список был составлен в 1950 годах

    Ну вы додоны. Про Наполеона, ни чего не "рассекретили"
    Chertt
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 18:44
      Это "секрет" мы ещё в школе изучали.Укровояки как всегда хотят себя отметить как исключительная нация пострадавшая из-за СССР.
      Мар.Тира
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 18:47
        Цитата: Мар.Тира
        Это "секрет" мы ещё в школе изучали

        Да. Я в школе, в 80х годах знал, что по моему Иркутску планировалось "применить" два ядерных заряда
        Chertt
    2. mad (Алексей) Сегодня, 18:50
      Цитата: Chertt
      Про Наполеона, ни чего не "рассекретили"

      Неа, у них планка в 1000 лет:
      что именно ракетой С-75 в 1060 году был сбит над Уралом разведывательный самолет U2 ВВС США
      mad
  3. rruvim (Роман) Сегодня, 18:32
    Не знаю, кто такой Романенко и какой он специалист в области ПВО... Утверждаю, что 75-й точно не разработан по немецким технологиям и ещё по репарациям.
    rruvim
    1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:45
      Подтверждаю. С-75 совсем не Немецкие корни имеет...
      Горный стрелок
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:44
    Американцы ( да и вообще наглосаксы) никогда не стеснялись бомбить мирное население... Прагматики. По мемуарам пилотов 2-й мировой, лётчиков на парашютах в воздухе расстреливали американцы. Ни немцы, ни англичане, ни, тем более, русские.
    Горный стрелок
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 18:50
      Одного лётчика не расстреляли, а "упекли" пожизненно в Шпандау... feel
      rruvim
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:50
    Общая их численность на начало 60-х годов составляла около 3 тысяч единиц.
    Чот как то сразу в мозгу замелькали Сталинград с горящей Волгой и переплавленный Дрезден ... Такая армада стратегов в небе дополненная тучей ракет - как-то даже в голове не укладывается ... Спасибо предкам за ядерный щит ...
    КВУ-НСвД
  6. solzh (Сергей) Сегодня, 19:08
    Такие удары планировались «как морально-психологическое воздействие на власти страны», чтобы, увидев ужасающие потери, противник быстрее признал свое поражение, добавил Романенко.

    Романенко типичный представитель современной бандеровской Украины. Не думаю, что американцы были так же как и Гитлер в 41 году такими наивными. Это косвенно подтверждает документальный фильм производства США 43 года "Почему мы сражаемся"
    solzh
  7. Razvedka_Boem Сегодня, 19:10
    Планов ядерных ударов по СССР было несколько и разрабатываться они начали сразу после окончания 2МВ.
    Карта с целями ударов 1956 г
    http://blog.nuclearsecrecy.com/misc/targets1956/
    Razvedka_Boem
    1. болот Сегодня, 19:20
      Цитата: Razvedka_Boem
      Планов ядерных ударов по СССР было несколько и разрабатываться они начали сразу после окончания 2МВ.Карта с целями ударов 1956 гhttp://blog.nuclearsecrecy.com/misc/targets1956/

      С этой картой,ище круче.Именно Украина больше всех получит зарядов,из за производства.
      болот
  8. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 19:19
    Обживая леса год за годом
    Между Волгой, Днестром и Днепром
    Предки стали единым народом,
    Закрома наполняя добром.

    Под луною костер затевали
    И, под шорох струящихся вод,
    Пели песни, гопак танцевали,
    Да водили лихой хоровод.

    Только вдруг прилетела однажды
    Искра вражеских злобных богов
    И, вонзившись стрелою в сограждан,
    Превратила друзей во врагов.

    Разошлись, не сойдясь в интересах,
    Поджигая остатки мостов,
    Загрустившая Мама-Одесса
    И расстроенный Папа-Ростов.

    Но живут всё ж в надежде, что скоро
    Искре вражьей найдут укорот.
    Завершится нелепая ссора,
    И единым вновь станет народ.
    Чича сквад
  9. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 19:27
    Он напомнил, что именно ракетой С-75 в 1060 году был сбит над Уралом разведывательный самолет U2 ВВС США
    Посмеялся))))
    Alex_Rarog
  10. Ross_54 (Артём) Сегодня, 19:33
    Не верю про С-75 по немецким технологиям. Прошло слишком много времени. У нас была уже своя школа...
    Кроме ракетного ПВО у СССР была истребительная авиация и зенитные батареи. Ответить тоже было чем. Добавим сюда группировки войск за рубежом и ударные армии на Востоке.
    Ross_54
  11. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 19:40
    Советская Украина была одной из целей стратегического командования США

    Провокационная статья, без капли аналитики, (генерал что то там отметил), ))
    Lesorub
  12. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 20:01
    Хохлятина неисправима. Советские зенитные ракеты по немецкой технологии? Это какой? Расскажите мне о немецких зенитных ракетах. Чуть что всегда всплывают "немецкие технологии" словно смотришь рентв про нло нацистов и немецкие лунные базы. Куда ни пердни всюду немецкие технологии,которых почему-то нет у немцев. Действительно в ссср изучали немецкие ракеты фау и турбореактивные движки юмо и делали их копии, но это только эпизод в истории, а не подоплёка. Все ушло далеко вперёд от ПРИМИТИВНЫХ немецких технологий, сырых прототипов,не более, которые толком то и не работали нормально.
    Beltasir Matyagu
Картина дня