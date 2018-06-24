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Советская Украина была одной из целей стратегического командования США
Недавно Пентагон рассекретил список целей Стратегического командования ВВС США в Советском Союзе, включая УССР, пишет блогер Диана Михайлова.
Список был составлен в 1950 годах и представлял собой координаты различных целей от стран Варшавского договора до побережья Тихого океана на пятистах страницах. На территории Украины были отмечены более 100 объектов, подлежащих уничтожению.
Основу стратегической авиации США в то время составляли дальние бомбардировщики B-52 «Стратофортресс», B-58 «Хастлер», B-47 «Стратоджет» и B-36 «Конвэр». Общая их численность на начало 60-х годов составляла около 3 тысяч единиц.
Флагманом был В-52, способный преодолевать расстояния до 7 тыс. км и нести на борту до 4 ядерных бомб.
Кроме авиации у Вашингтона в то время было существенное преимущество перед Москвой по количеству баллистических ракет. Двести МБР «Атлас» и «Титан» могли поразить цели на территории Советского Союза путем трансполярной атаки. Еще около сотни ракет средней дальности были размещены в Италии, Турции и других европейских странах.
Как отметил бывший заместитель командующего ВВС Украины генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, американцы разрабатывали концепцию превентивного удара по СССР, чтобы тот не смог нанести свой удар по США или по Европе.
По его словам, если бы атака была совершена в то время, то большая часть бомб и ракет поразили бы свою цели по всей территории, за исключением Москвы и Дальнего Востока.
Тогда на вооружении советских войск ПВО находились зенитные комплексы С-25 и С-75, которые были разработаны по немецкой технологии после репараций. И большинство этих систем находилось в 1-й армии ПВО особого назначения, оборонявшей столицу СССР, а также на Дальнем Востоке, рассказал эксперт.
Он напомнил, что именно ракетой С-75 в 1060 году был сбит над Уралом разведывательный самолет U2 ВВС США с Гарри Пауэрсом.
В американских планах был еще один момент, уже тогда противоречивший международным соглашениям – ядерная атака на гражданское население.
Такие удары планировались «как морально-психологическое воздействие на власти страны», чтобы, увидев ужасающие потери, противник быстрее признал свое поражение, добавил Романенко.
Список был составлен в 1950 годах и представлял собой координаты различных целей от стран Варшавского договора до побережья Тихого океана на пятистах страницах. На территории Украины были отмечены более 100 объектов, подлежащих уничтожению.
Основу стратегической авиации США в то время составляли дальние бомбардировщики B-52 «Стратофортресс», B-58 «Хастлер», B-47 «Стратоджет» и B-36 «Конвэр». Общая их численность на начало 60-х годов составляла около 3 тысяч единиц.
Флагманом был В-52, способный преодолевать расстояния до 7 тыс. км и нести на борту до 4 ядерных бомб.
Кроме авиации у Вашингтона в то время было существенное преимущество перед Москвой по количеству баллистических ракет. Двести МБР «Атлас» и «Титан» могли поразить цели на территории Советского Союза путем трансполярной атаки. Еще около сотни ракет средней дальности были размещены в Италии, Турции и других европейских странах.
Как отметил бывший заместитель командующего ВВС Украины генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, американцы разрабатывали концепцию превентивного удара по СССР, чтобы тот не смог нанести свой удар по США или по Европе.
По его словам, если бы атака была совершена в то время, то большая часть бомб и ракет поразили бы свою цели по всей территории, за исключением Москвы и Дальнего Востока.
Тогда на вооружении советских войск ПВО находились зенитные комплексы С-25 и С-75, которые были разработаны по немецкой технологии после репараций. И большинство этих систем находилось в 1-й армии ПВО особого назначения, оборонявшей столицу СССР, а также на Дальнем Востоке, рассказал эксперт.
Он напомнил, что именно ракетой С-75 в 1060 году был сбит над Уралом разведывательный самолет U2 ВВС США с Гарри Пауэрсом.
В американских планах был еще один момент, уже тогда противоречивший международным соглашениям – ядерная атака на гражданское население.
Такие удары планировались «как морально-психологическое воздействие на власти страны», чтобы, увидев ужасающие потери, противник быстрее признал свое поражение, добавил Романенко.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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