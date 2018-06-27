Соперничество линейных крейсеров. "Худ" и "Эрзац Йорк"

Процесс создания линейных крейсеров в Германии не прекратился на кораблях типа «Макензен», хотя и мог бы, потому что в феврале 1915 г. было решено продолжить строительство серии линейных крейсеров по тому же проекту, доведя общее их количество до семи, и никаких новых кораблей до конца войны Германия не заказывала. Однако 17 марта 1916 г произошло эпохальное для германского флота событие – Альфред фон Тирпиц покинул пост статс-секретаря военно-морского ведомства (морской министр) и его место занял адмирал Эдуард фон Капелле (Eduard von Capelle), отчего решение о продолжении строительства линейных крейсеров по типу «Макензен» подверглось пересмотру.Началось все с проработок линейных крейсеров, которые должны были строиться после семерки «Макензенов»: 19 апреля 1916 г. конструкторское бюро представило на рассмотрение три варианта нового линейного крейсера. Все они имели один и тот же состав вооружения: 8*380-мм орудий в двухорудийных башнях, 16*150-мм пушек, 8*88-мм зенитных орудий и пять 600-мм торпедных аппаратов. Бронирование за небольшими отклонениями соответствовало тому, что использовалось на «Макензенах». При этом вариант GK 1 имел нормальное водоизмещение 34 000 т, мощность машин 110 000 л.с. и скорость 29,25 уз при максимальном запасе топлива в 6 500 т. Вариант GK 2 был крупнее (38 000 т), мощность механизмов 120 000 л.с., запас топлива 7 500 т. и скорость 29,5 уз. Вариант GK 3 при равном водоизмещении и запасах топлива с вариантом GK 2 имел более толстые барбеты башен главного калибра (350 мм против 300 мм), но на 5 000 л.с. меньшую мощность, отчего должен был развивать только 29 уз. Насколько смог понять автор настоящей статьи, в остальном варианты различались только толщинами (и, возможно, формой) броневой палубы вне пределов цитадели – если первые два предусматривали защиту толщиной 50-80 мм в корме и 50 мм в носу, то третий имел усиление до 120 мм и 80 мм соответственно (но это не точно). В то же время в пределах цитадели бронирование оставалось (как и у «Макензена») весьма слабым – всего 30 мм.Еще одним отличием от «Макензенов» стало бы увеличение количества котлов на нефтяном отоплении с 8 до 12. Перейти на нефть полностью немцы опять оказались не готовы, на этот раз ключевым аргументом было не отсутствие нефтедобычи на территории Германии, а то, что броневая защита «Макензена» не считалась совершенно достаточной для новых кораблей, и ослаблять ее дополнительно отсутствием угольных ям (которые, по мнению немцев, играли существенную роль в обеспечении живучести корабля) было признано невозможным. Рейнхард Шеер, к тому моменту уже вступивший в командование хохзеефлотте, предпочел наиболее быстроходный вариант GK 2.Но все три указанных варианта представляли собой развитие линейных крейсеров, и это полностью устраивало морское министерство, продолжавшее стремиться к разделению «капитальных» кораблей на линкоры и линейные крейсера. А вот новый статс-секретарь считал такой подход устаревшим и высказывался в пользу слияния их в единый класс: соответственно, он предлагал строить новые корабли как быстроходные линкоры, обладающие бронированием и защитой линейного корабля, и скоростью, позволяющей им действовать совместно с линейными крейсерами.Естественно, такое предложение повлекло за собой дискуссии: морское министерство предложило пересмотреть проект линейного крейсера, поставив во главе не усиление вооружения, а усиление бронезащиты, что, по мнению специалистов, давало кораблю больше шансов в противостоянии с линкорами и не нарушало «Закона о флоте». Впоследствии такие линейные крейсера могли развиться в тип быстроходного линкора. При этом контр-адмирал Хеббингаус (Hebbinghaus) выступил за отмену строительства четырех линейных крейсеров из семи. Статс-секретарь поддержал контр-адмирала, но по итогам рассмотрения приостановили заказ только трех линейных крейсеров, имевших обозначения «Эрзац Йорк», «Эрзац Шарнхорст» и «Эрзац Гнейзенау» с тем, чтобы создавать их по новому проекту. Был предложен вариант GK 6, имевший то же вооружение, что и представленные ранее варианты, но нормальное водоизмещение в 36 500 т и уменьшенную до 28 узлов скорость, запасы топлива должны были составить 7 000 т (на 500 т меньше, чем у вариантов GK 2 и 3). Толщина палубной брони вне цитадели уменьшалась до 50 мм, а верхнего броневого пояса – с 240 мм до 200 мм, зато толщину барбетов и лоб башен довели до 350 мм. Адмирал Шеер не одобрил такого решения, он считал, что линейному крейсеру следует быть более быстроходным.В общем, получалось следующее: уже в который раз немцы сформулировали идею быстроходного линкора, но решиться на его строительство так и не смогли. Для линейного крейсера водоизмещение в 38 000 т выглядело очень большим, а уместить нужный флоту корабль в меньшие размеры не получалось. При этом получившийся корабль (да тот же GK 6) был, конечно, сильнее «Макензена», но, по всей видимости, адмиралы решили, что прирост его боевой эффективности не оправдывает дополнительных сложностей, которые возникнут при создании кораблей по новому проекту. В итоге 24 августа 1916 г статс-секретарь переменил свое мнение и предложил строить «Эрзац Йорк», «Эрзац Шарнхорст» и «Эрзац Гнейзенау» по образцу и подобию «Макензена».С одной стороны, подобное решение как будто было вполне обоснованным, потому что сравнение «Макензенов» с британскими линейными крейсерами демонстрировало явное превосходство германских кораблей. Однако в этот раз немцы почему-то совершенно проигнорировали возможности встречи «Макензенов» с быстроходным крылом англичан, состоявшим из линкоров типа «Куин Элизабет», с которыми «Макензенам» тягаться было бы все же тяжело.Как бы то ни было, но в августе 1916 г немцы вернулись к проекту «Макензена», однако же ненадолго: в этот раз катализатором изменений стали британские «Рипалс» и «Ринаун». О том, что британцы строят новые линейные крейсера с 381-мм пушками, в Германии стало известно 31 октября 1916 г, а кроме того, тогда же поступили сведения о том, что и американцы, после долгих раздумий, собираются вводить корабли этого класса в состав своего флота.После этого переход на 380-мм орудия был фактически безальтернативен, и немцы проработали снова шесть различных вариантов линейного крейсера с такими пушками, но дело в том, что заказы на три линейных крейсера были уже размещены, а «Эрзац Йорк» уже успели и заложить – это случилось в июле 1916 г. В итоге возникло искушение не создавать проект с нуля, а использовать механизмы, которые уже были заказаны для этих кораблей. В результате корабли типа «Эрзац Йорк» фактически стали перевооруженными на 380-мм пушки «Макензенами». Как мы помним, немцы, проектируя «Макензен», в какой-то момент пришли к кораблю водоизмещением 33 000 т и с восемью 380-мм пушками, но, убоявшись столь высокого водоизмещения, сократили количество башен главного калибра до трех. Теперь же они, можно сказать, вновь вернулись к этому варианту: «Эрзац Йорк», обладая защитой на уровне «Макензена», имел нормальное водоизмещение в 33 500 т и вооружение из 8*380-мм пушек.Немецкие 380-мм орудия серьезно отличались от британской 15-дм артсистемы, представляя собой пушки противоположных концепций: если английская 381-мм представляла собой классические «тяжелый снаряд-малая начальная скорость», то германская С/13 (то есть пушка образца 1913 г), наоборот, была «легкий снаряд – высокая начальная скорость».Другими словами, если английская пушка отправляла в полет снаряд массой 871 кг с начальной скоростью 732 м/сек, то германская – снаряд массой 750 кг с начальной скоростью 800 м/сек. Однако вряд ли у кого-то повернется язык назвать германские снаряды слабыми: содержание ВВ в бронебойном 380-мм снаряде достигало 23,5 кг против 20,5 кг бронебойного «гринбоя». А вот фугасные германские снаряды ощутимо проигрывали британским - 67,1 кг тринитротолуола против 101,6 кг лиддита.Прочее артиллерийское вооружение было представлено дюжиной 150-мм орудий и восемью 150-мм зенитками. Количество торпедных аппаратов сокращалось до трех, но их калибр должен был составить 70 см.Номинальная мощность машин должна была составить 90 000 л.с., ожидалось, что при такой мощности «Эрзац Йорки» смогут развить 27,25 уз. Максимальный запас топлива должен был составить 4 000 т угля и 2 000 т нефти.Бронирование соответствовало таковому на «Макензенах», от которых «Эрзац Йорк» отличался лишь незначительно большими геометрическими размерами (он был длиннее на 4,8 м и сидел в воде на 30 см глубже, ширина оставалась той же самой) и незначительным изменением компоновки, в результате чего дымоходы удалось объединить в одну трубу. Это было сочтено очень прогрессивным решением, поскольку отодвигало трубу от боевой рубки, позволило сместить в корму мачту и тем самым обеспечило лучшие углы обзора из боевой рубки.Итак, можно говорить о том, что в 1916 г немцы все же решились сделать шаг, который должен был состояться годом ранее - тогда все было готово к созданию линейных крейсеров с вооружением из восьми 380-мм орудий и водоизмещением в 33 000 т. Конечно, они в любом случае не вошли бы в состав хохзеефлотте и впоследствии были бы бесславно разобраны на металл, но, разумеется, в 1915 г. об этом было еще неизвестно. Сравнивая уже не стальных гигантов, а только военно-морскую мысль Англии и Германии, мы понимаем, что "Эрзац Йорки" по своим ТТХ могли бы стать полноценным противовесом британскому "быстроходному крылу" из пятерки линкоров типа "Куин Элизабет". Они также по всем параметрам (кроме скорости) превосходили бы английские "Рипалс" и "Ринаун". Однако в 1916 г, когда Германия заложила свой последний линейный крейсер, Великобритания приступила к строительству "Худа".Продолжение следует!P.S. Несколько забегая вперед, уделим немного внимания одному из самых забавнейших казусов германского кораблестроения. После того, как в Германии стали известны характеристики британских "больших легких крейсеров" типа "Корейджес", германские конструкторы в марте 1918 представили несколько проектов аналогичного корабля. В лучших традициях германских корабелов, германский "белый слон" был чуть лучше бронирован (в различных проектах толщина бронепояса составляла 100 либо 150 мм), нес вооружение несколько меньшего калибра (четыре 350-мм пушки в двух башнях, размещенных в оконечностях) и имел, как ни странно, скорость от 32 до 34 узлов.Восхитителен состав вспомогательной артиллерии - конечно, на тот момент вооружение из 8*88-мм зенитных орудий было вполне адекватным ПВО - не потому, что оно действительно позволяло защитить корабль от воздушной атаки, а потому что на прочих кораблях мира ПВО было столь же неадекватно. Но интересно, на что рассчитывали в Германии, планируя установить противоминный калибр из четырех 150-мм пушек, из которых на один борт могло стрелять только две?Самый быстроходный вариант должен был иметь номинальную мощность машин 200 000 л.с., но что интересно - даже на столь быстроходном корабле немцы не смогли отказаться полностью от угольных котлов - 40 котлов должны были работать на нефти и 8 - на угле. Водоизмещение этих проектов колебалось от 29 500 - 30 000 т.Как мы уже говорили ранее, у англичан не было никакой причины строить легкие линейные крейсера типа "Корейджес" - корабли этого типа, в сущности, родились благодаря причуде Д. Фишера и совершенно не были нужны флоту. Британские адмиралы старались откреститься от них еще на стадии строительства, предлагая переоборудовать все три "Корейджеса" в авианосцы. У "Корейджесов" просто не было своей тактической ниши, все, что они могли, можно было сделать лучше или дешевле с использованием мониторов или тяжелых крейсеров наподобие "Хокинса", а то и обычных легких крейсеров. В лице "Корейджеса", "Глориэса" и "Фьюриэса" англичане действительно получили трех "белых слонов" (животное редкое, но неспособное к работе). Но как только об этом стало известно в Германии, там немедленно было инициировано создание корабля "такого же, только лучше". Не имея никакой тактической ниши в Королевском флоте, "большие легкие крейсера" (или легкие линейные, если угодно) тем более никак не могли быть полезными Германии, а единственной причиной, по которой по ним были начаты работы, можно считать лишь "раз у англичан есть, значит и нам надо". В общем, можно только выразить сожаление тому, что германская военно-морская мысль, на самом деле весьма успешно конкурировавшая с Англией, до самого конца войны так и не смогла избавиться от внутреннего ощущения британского превосходства.