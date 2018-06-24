20:11 24 июня
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Австрийские СМИ сообщили дату встречи Путина с Трампом

Австрийская газета Kronen Zeitung в воскресенье сообщила, что встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоится 15 июля в Вене.



По данным газеты, в австрийской столице прошли переговоры российских и американских дипломатов, которые обсудили возможность проведения саммита РФ-США на президентском уровне.


На просьбу РИА Новости прокомментировать это сообщение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что пока не готов предоставить информацию по этому вопросу, который находится в стадии проработки.

Сообщим по мере готовности,
добавил Песков.

Напомним, в четверг Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Путиным, возможно, состоится в июле. В тот же день стало известно, что советник президента Джон Болтон собирается посетить в конце июня Москву, чтобы обсудит подготовку к саммиту.

Эту информацию подтвердил госсекретарь Майк Помпео, добавив, что Болтон будет в Москве в воскресенье или понедельник.

Накануне член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что встреча на высшем уровне состоится лишь в том случае, если американская сторона воздержится от каких-либо предварительных требований.

Неправильно думать, что встреча с вашим президентом (Дональдом Трампом) – это подарок, написал он в «Твиттере». Свой пост Пушков адресовал шведскому экономисту и дипломату Андерсу Ослунду, заявившему, что саммит возможен только в том случае, если Кремль пойдет на некоторые уступки, например, в вопросе урегулирования украинского кризиса. Ослунда поддержал экс-посол США в Москве Майкл Макфол.

Президенты США и РФ лично встречались уже дважды: в июле прошлого года они провели переговоры в Гамбурге во время саммита «большой двадцатки», а в ноябре лидеры стран пообщались «на ногах» в Дананге на саммите АТЭС. После этого Путин и Трамп несколько раз беседовали по телефону.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Vard Сегодня, 19:21
    Был бы толк от этих переговоров... а то встречаются, говорят между собой, а потом бац!!!
    Vard
    1. MPN (Павел) Сегодня, 19:22
      состоится лишь в том случае, если американская сторона воздержится от каких-либо предварительных требований.
      И не иначе!!! Ни каких вариантов, если, нет и не надо...
      MPN
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 19:23
        Не буду оригинален -А оно нам надо
        Chertt
        1. MPN (Павел) Сегодня, 19:28
          Цитата: Chertt
          Не буду оригинален -А оно нам надо

          Я про то же... Хотя есть в верхах, кто мечтает...
          MPN
          1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:39
            Старые договоренности американцы не выполняют, а они о перспективах развития не знаю чего. В компромиссы по Сирии, Украине мало верится. Кто как посмотрел, руку пожал, короче кисель на молоке.
            Rusland
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:45
              Цитата: Rusland
              кисель на молоке

              Скорее уж вода на киселе . Я жду очень реакцию мелкобритых на эту новость : на её основании можно будет делать выводы о необходимости и полезности (в понимании каждой стороны) встречи Трампа и Путина .
              bouncyhunter
              1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 19:57
                Цитата: bouncyhunter
                Я жду очень реакцию мелкобритых на эту новость

                бОрис отреагирует или отэрегирует как-нибудь, может и Тереза, но не мать, что-нибудь проскалозубит. А так, как жест доброй воли, подарил бы Верховный Трампу лучшее, что есть в стране - Медведева.
                хрыч
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:30
          Может и надо..Трампов же должен отчитаться перед "хозяином".. laughing Главное что не в Рейкьявике и не на Мальте..А то ассоциации нехорошие..
          Цитата: Chertt
          Не буду оригинален -А оно нам надо
          210окв
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 19:36
            Цитата: 210окв
            Может и надо.

            Я сей час себе по противоречу, но разговаривать надо, даже с "невменяшками". Пока мы с ними беседуем, они вообще в обезьян не превращаются
            Chertt
        3. Deck (Pertti) Сегодня, 19:54
          А оно нам надо


          Кому как, а нашему видать приперло! Не зря в Австрию намедни сгонял. Наверное просил посодействовать.
          Deck
    2. volodya (владимир) Сегодня, 19:34
      Цитата: Vard
      Был бы толк от этих переговоров... а то встречаются, говорят между собой, а потом бац!!!

      " Учишся,учишся, а потом бац вторая смена" Пусть Украина трясется, они уже боятся как бы их полосатые не кинули!
      volodya
  2. Касым (Даурен) Сегодня, 19:22
    Жду этой встречи и хочу посмотреть на реакцию ЕС и КНР. Думаю, что многие из ЕС захотят встретиться с ВВП, чтобы подтвердить свои интересы в сотрудничестве с РФ. Может так случиться, что начнется игра в доганялки: ЕС и США будут спешить снять все ограничения и "застолбить" свои интересы. hi
    Касым
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:32
      Даурен , привет ! hi Заметил что матрасы из всего стараются сделать шоу и показать миру какие они милостивые (тьфу , sad ) ?
      bouncyhunter
      1. Касым (Даурен) Сегодня, 19:46
        Привет, Паша! Так я о том же. Рыжий помахает подписанной бумажкой и будет "понты" колотить, что все с Володей решил. ЕС очень захочется выяснить о чем договорились. В США не поедут - Трамп еще на какой-нибудь "счетчик" поставит. Поедут в Кремль. Но ВВП из чекистов, зашифруется и будет ждать, что ЕСовские лидеры предложат.
        У ЕС и КНР одна беда. Ресурсы и сбыт продукции за рубеж (рынки). Если Трамп с Путиным договорятся и все ресурсы поделят, то они становятся не у дел. Вот почему весь ЕС против этой встречи.
        Представь, что Рыжий говорит:" Володя, США столько денег в безопасность ЕС вложили, а они редиски неблагодарные. Ты 200 млрд. кубов газа туда поставляешь - дай мне 20% от объема, чтобы их энергетика подорожала с товарами. Я тебе кусочек по сжиженному газу в Штатах отдам вместо катарского в качестве компенсации. Можешь сам, что предложишь? Но поджать Меркель с Макроном оч-ч-чень надо, аж кушать не могу!".
        Да и мало, что Трамп может предложить, чтобы остаться "главнюком" и мировым жандармом. Вот ЕС и не хочет этой встречи - в виде посредников они еще и заработать могут. hi
        Пусть даже эта встреча будет чистым пиаром, но вся ЕС на "измене" сидеть будет. И может сделать предложения, которые будет отвечать интересам России.
        Касым
        1. болот Сегодня, 20:01
          [quote=Касым]0

          Земляк,херней не страдай.
          Трамп знает свое,встреча это больше для Путина важна,как легализация власти.Больше кто хочет встретится но не Трамп.
          А нашего хитро подловили,хотя не было желание встречаться.
          болот
        2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 20:08
          Товарооборот между США и РФ не велик, мало того, такой, что американцам никак, то движки космические, то каркасы титановые, то места в звездолете. Короче хайтек и заменить нечем. А вот товарообороты КНР и ЕС с США громадные, соответственно и убытки ЕС и КНР от препонов американского рынка будут огромными. Мало того, Трамп и Путин - строители нового Шелкового пути (первый на зло ЕС и КНР с Японией) и транскорейской трубы. Подешевевшый от энергоносителя и трансорта корейский товар обрушится на рынок ЕС, да и РФ, вытесняя китайскую дрянь и престижный европейско-японский ширпотреб.
          хрыч
      2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:52
        Паша, салют hi ! Встреча вряд ли состоится 15 июля, так как в этот день финал ЧМ в Москве и закрытие. Путин обязательно будет на этом мероприятии. Да и об уступках России по Укрошумерии зря эту туфту прогнали, даже в их влажных мечтах. yes
        Egorovich
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:26
    Австрийские СМИ сообщили дату встречи Путина с Трампом
    Сейчас выть начнут."Трамп едет предавать нас Путину" А тот чтобы доказать обратное санкции,санкции.В общем больше Трампа не выбираем laughing
    Наблюдатель2014
  4. болот Сегодня, 19:29
    Лять,как ждут встречи.Как будто другого в мире не происходит.Или это вроде легализации правлений.
    Да , с одной стороны странно на это смотреть,что то напоминание что мир двухполярен?Да он давно многополярен.
    Есть что то такое....Кто кого косым взглядом уложит или это чистой воды Мачизм,как боксеры смотрят на ринге ,хотя придворная шушара в крикливых тонах описала что их боец победит.
    болот
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:35
    Раз эта встреча приблизилась к реальности , то значит наметилась возможность договорится по каким-то вопросам и проще это сделать на уровне соглашения лидеров . Очень надеюсь , что будет какое то продвижение в вопросе наших соседей - "небратьев" . Остальное ( из внешней политики ) волнует реально сильно послабже ...
    КВУ-НСвД
  6. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 19:38
    Трамп до этого не хотел встречи с Путиным без очевидных уступок со стороны РФ. Ждем "гипер-Минск".
    samarin1969
  7. Опер (Игорь) Сегодня, 19:45
    При той обстановке, которая сложилась в мире любая подобная встреча это шанс на ослабление конфронтации для всех!
    Опер
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:49
    Если американская сторона воздержится от каких-либо предварительных требований, на саммите, возможно произойдет размен фигур...Порадуют друг друга ,отменой каких либо незначительных санкций..Это в лучшем случае..Худший, поговорят и разъедутся..Каждый останется при своих...
    parusnik
  9. болот Сегодня, 19:51
    А если лидер свободного мира,не назначит старшей женой,что будет.
    Хорошо что минусы убрали laughing а ведь на языке крутилось почти год.
    Ить ,не могу смотреть,что будет,смешно и по прессе будет читать.
    Такая встреча,такая.Да и х забить и просто не общатся,через три года и другой президент появится,хотя слышал Демократы опять хотят выставить Обаму,хрен редьки не слащен.
    болот
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