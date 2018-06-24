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Австрийские СМИ сообщили дату встречи Путина с Трампом
Австрийская газета Kronen Zeitung в воскресенье сообщила, что встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоится 15 июля в Вене.
По данным газеты, в австрийской столице прошли переговоры российских и американских дипломатов, которые обсудили возможность проведения саммита РФ-США на президентском уровне.
На просьбу РИА Новости прокомментировать это сообщение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что пока не готов предоставить информацию по этому вопросу, который находится в стадии проработки.
Напомним, в четверг Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Путиным, возможно, состоится в июле. В тот же день стало известно, что советник президента Джон Болтон собирается посетить в конце июня Москву, чтобы обсудит подготовку к саммиту.
Эту информацию подтвердил госсекретарь Майк Помпео, добавив, что Болтон будет в Москве в воскресенье или понедельник.
Накануне член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что встреча на высшем уровне состоится лишь в том случае, если американская сторона воздержится от каких-либо предварительных требований.
Неправильно думать, что встреча с вашим президентом (Дональдом Трампом) – это подарок, написал он в «Твиттере». Свой пост Пушков адресовал шведскому экономисту и дипломату Андерсу Ослунду, заявившему, что саммит возможен только в том случае, если Кремль пойдет на некоторые уступки, например, в вопросе урегулирования украинского кризиса. Ослунда поддержал экс-посол США в Москве Майкл Макфол.
Президенты США и РФ лично встречались уже дважды: в июле прошлого года они провели переговоры в Гамбурге во время саммита «большой двадцатки», а в ноябре лидеры стран пообщались «на ногах» в Дананге на саммите АТЭС. После этого Путин и Трамп несколько раз беседовали по телефону.
По данным газеты, в австрийской столице прошли переговоры российских и американских дипломатов, которые обсудили возможность проведения саммита РФ-США на президентском уровне.
На просьбу РИА Новости прокомментировать это сообщение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что пока не готов предоставить информацию по этому вопросу, который находится в стадии проработки.
Сообщим по мере готовности,добавил Песков.
Напомним, в четверг Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Путиным, возможно, состоится в июле. В тот же день стало известно, что советник президента Джон Болтон собирается посетить в конце июня Москву, чтобы обсудит подготовку к саммиту.
Эту информацию подтвердил госсекретарь Майк Помпео, добавив, что Болтон будет в Москве в воскресенье или понедельник.
Накануне член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что встреча на высшем уровне состоится лишь в том случае, если американская сторона воздержится от каких-либо предварительных требований.
Неправильно думать, что встреча с вашим президентом (Дональдом Трампом) – это подарок, написал он в «Твиттере». Свой пост Пушков адресовал шведскому экономисту и дипломату Андерсу Ослунду, заявившему, что саммит возможен только в том случае, если Кремль пойдет на некоторые уступки, например, в вопросе урегулирования украинского кризиса. Ослунда поддержал экс-посол США в Москве Майкл Макфол.
Президенты США и РФ лично встречались уже дважды: в июле прошлого года они провели переговоры в Гамбурге во время саммита «большой двадцатки», а в ноябре лидеры стран пообщались «на ногах» в Дананге на саммите АТЭС. После этого Путин и Трамп несколько раз беседовали по телефону.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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