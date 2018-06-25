08:46 25 июня

Цыгане — первая жертва. Но не последняя

С пугающей регулярностью с Украины поступают сообщения о нападениях на цыганские таборы и поселки. Атакующие поджигают шатры и дома, избивают их обитателей.

Цыгане — первая жертва. Но не последняя


Спираль насилия закручивается все туже: в ход идут уже не только «коктейли Молотова» и холодное оружие, но и «огнестрел». Уже появились первые погибшие.


Так, 23 июня нападению неизвестных в масках подвергся лагерь цыган на окраине Львова. Согласно сообщению пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области, один человек был убит нападавшими, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.



Полицейские задержали семь человек, причастных к нападению. Однако, согласно сообщениям из соцсетей, все они были вскоре освобождены. По некоторым данным, нападавшие принадлежат к одной из неонацистских группировок.

Факты нападения на поселения цыган имели на Украине место и раньше, но не имели расистской подоплеки и не были связаны с деятельностью неонацистов.

Чаще всего они были результатом конфликтов ромов с местными жителями, которые обвиняли их в торговле наркотиками и криминальном поведении.

Но нападения неонацистов, которые приобрели с минувшей весны регулярный характер, как правило, не связаны с конкретными реальными или мнимыми проступками обитателей данного цыганского поселения, а являются результатом коллективной ответственности, которую радикалы распространили на всех представителей цыганского этноса.

Антицыганская «программа» нацистов стартовала 20 апреля, в годовщину рождения Адольфа Гитлера, когда боевики украинской неонацистской организации «С14» устроили погром табора в киевском парке «Лысая гора». О проведенной акции нацисты отчитались в соцсетях, разместив снимки пылающих цыганских шатров. Далее последовали аналогичные нападения в других местах Украины.



Происходящее далеко не случайно. Неонацисты наконец выбрали себе жертву не только по силам, но и ту, действия против которой могут им обеспечить поддержку некоторого количества населения, в том числе и далекого от «национальных идеалов».

В самом деле, неонацистские группировки Украины, имея значительный мобилизационный ресурс и будучи хорошо организованными, имеют при этом крайне незначительную поддержку своих сограждан, без которой они, не имея надежды превратиться в самостоятельную политическую силу, вынуждены обслуживать чужие интересы, выступая, по сути дела, в роли «мальчиков по вызову».

Отсутствие поддержки связано, помимо неприятия большинством украинцев символического ряда «нациков», с фактическим отсутствием у них какой либо внятной политической программы, кроме насилия в отношении «врагов нации».

Собственно, насилие является самоцелью и своего рода «религией» украинских неонацистов. То есть они не формулируют цель, для достижения которой ставят задачи, подбирая для их решения подходящие инструменты. Вместо этого у них есть один-единственный, неизменный и самоценный инструмент, под который они подбирают задачи.



Иными словами, они ищут, против кого можно было бы обратить насилие, чтобы, во-первых, получить от этого максимальную пользу, а во-вторых, остаться безнаказанными.

«Боротьба» с «москальством», с УПЦ МП, с празднованием Дня Победы не только не увеличивает популярность неонацистов среди украинцев, но напротив, настраивает против них значительное число сограждан.

Противодействие польским, румынским и венгерским «сепаратистам» не одобряется американскими кураторами и чревато жестким конфликтом с режимом Порошенко, в котором Запад будет всецело на его стороне. Тем более что эти потуги неонацистов не вызвали к ним симпатий.

Совсем другое дело — выступление против ЛГБТ-акций. Разгон «гей-парадов» и иных аналогичных мероприятий содомитов позволял украинским националистам выступить в роли защитников традиционных ценностей и нравственности и вызвать в этом качестве сочувствие значительной части украинцев. О чем, в частности, сообщали многочисленные сообщения в соцсетях.

Но и тут не обошлось без проблем. Во-первых, движение содомитов представлено только в крупных городах, и его общественная активность выражается главным образом в проведении по указанию западных кураторов упомянутых «гей-парадов». То есть для постоянного и повсеместного врага, на борьбе с которым можно изменить свой статус, гомосексуалисты едва ли подходят.

Во-вторых, накануне нынешнего шествия содомитов Порошенко получил недвусмысленное указание западных хозяев обеспечить его безопасность и проведение «на высшем уровне». Сотрудники СБУ провели встречи со всеми «фюрерами» всех уровней, где их строго-настрого предупредили о последствиях попыток противодействия «гей-параду». В результате ЛГБТ-шествие прошло практически без задоринки, а неонацисты осознали, что нужен другой «ворог».



В этой ситуации цыгане оказываются практически «идеальной» жертвой. Многие украинцы связывают их с наркоторговлей и криминалом.

Эффективность правоохранительных органов на послереволюционной Украине невысока. Так, например, трудно предположить, что при Януковиче милиция позволила бы развернуть цыганский табор в столичном парке. Сегодня это вполне реально. На фоне бездействующих правоохранительных органов неонацисты выставляют себя борцами с преступностью. И в этом качестве находят признание отчаявшихся и дезориентированных людей. О чем свидетельствует весьма значительная поддержка этих акций украинскими интернет-пользователями. О том, что погромы не решат проблемы этнической преступности и наркоторговли, они слышать не хотят, предпочитая верить в простые и быстрые решения любого, даже самого сложного вопроса.



Таким образом, складывающаяся ситуация опасна тем, что неонацисты узурпируют функции правоохранительных структур (к чему они всегда стремились), причем с одобрения значительной части общества. Ситуация усугубляется тем, что противодействие погромщикам, практическое или информационное, подается как действия в поддержку наркоторговли.


То есть негосударственное насилие, да еще и против этнической группы, по принципу коллективной ответственности легитимизируется в украинском общественном сознании.

Разрешая и ободряя самодеятельное насилие, общество переходит опасную черту, принимая «религию» неонацистов и выдавая им карт-бланш на широкое и бесконтрольное применение их единственного инструмента. Цыгане в силу своего «удобства» становятся первой, но не единственной и далеко не последней жертвой.
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 25

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:11
    У нациков всегда есть виноватые: цыгане, евреи, славяне, коммунисты. А в своих бедах виноваты они сами !
    Вывод - осина и веревка !
    Uncle Lee
    1. Vard Сегодня, 06:23
      Цыгане... Нация которая полностью игнорирует правила социального общежития... Так сказать паразиты... Глисты в чистом виде... Глупо защищать права гельминтов...
      Vard
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:31
        "Многие украинцы связывают их с наркоторговлей и криминалом".И правильно связывают.И проблему и у нас эту надо решать.Асоциально жить нельзя.
        Цитата: Vard
        Цыгане... Нация которая полностью игнорирует правила социального общежития... Так сказать паразиты... Глисты в чистом виде... Глупо защищать права гельминтов...
        210окв
      2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:23
        Цитата: Vard
        Нация которая полностью игнорирует

        Я категорически против наркоты и их распространителей, но Ваши методы и рассуждения схожи с нацисткими....
        Uncle Lee
    2. dsk (Сергей) Сегодня, 06:24
      Цитата: Uncle Lee
      виноватые: цыгане, евреи, славяне, коммунисты
      Цыгане, славяне, коммунисты уже попали под раздачу...
      осина и веревка!
      Какая на Украине "высшая мера" - 25 лет или "пожизненно"?
      dsk
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:27
        С пугающей регулярностью с Украины поступают сообщения о нападениях на цыганские таборы и поселки. Атакующие поджигают шатры и дома, избивают их обитателей.
        ромалы ! объединяйтесь ! дайте отпор нацистам ! наркотой их...наркотой!
        Дедкастарый
      2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:34
        Тайные тюрьмы СБУ,и массовые тайные захоронения там закон если вы не знаете.Одесса, Славянск были первыми ласточками чёрной беды.Цыгане не обладают защитой государства ни где,тем более на Украине.Вот нацисты и тренируются на их убийствах,зная об этом.
        Мар.Тира
    3. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:22
      Цитата: Uncle Lee
      У нациков всегда есть виноватые: цыгане, евреи, славяне, коммунисты. А в своих бедах виноваты они сами !
      Вывод - осина и веревка !

      если в стране- жо па, нужно назначить врага.
      и быд ло не будет думать о внутренних проблемах.
      всё как всегда и Украина ни чем не отличается в этом вопросе от других стран.
      KLV2018
  2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:12
    Многие украинцы связывают их с наркоторговлей и криминалом.
    А это разве не так? В Самаре есть такой район, Зубчаниновка. Цыгане там рулят. Центр торговли наркотой.
    Ингвар 72
    1. анатолич83 (евгений) Сегодня, 06:21
      Цитата: Ингвар 72
      Многие украинцы связывают их с наркоторговлей и криминалом.
      А это разве не так? В Самаре есть такой район, Зубчаниновка. Цыгане там рулят. Центр торговли наркотой.

      цыгане наркоторговцы и воры-это ФАКТ!
      анатолич83
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:24
        Цитата: анатолич83
        цыгане наркоторговцы и воры-это ФАКТ!
        А это все зависит от Государства. Сильное Государство - цыгане, в хоре песни поют и танцы пляшут, а слабое...
        svp67
        1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:05
          Цитата: svp67
          Цитата: анатолич83
          цыгане наркоторговцы и воры-это ФАКТ!
          А это все зависит от Государства. Сильное Государство - цыгане, в хоре песни поют и танцы пляшут, а слабое...

          Например? Где такое государство? Даже при совке цыгане кочевали и жили скажем мягко "не совсем по закону".
          профессор
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:26
            Цитата: профессор
            Даже при совке цыгане кочевали и жили скажем мягко "не совсем по закону".

            Не знаю как в каком то Вашем совке, а у нас в СССР, за бродяжничество, при Сталине САЖАЛИ и было принято нескольких специальных программ,
            в 1926 году, когда союзное правительство издало постановление «О мерах содействия переходу кочующих цыган к трудовому оседлому образу жизни». А еще через два года вышло постановление «О наделении землей цыган, переходящих к трудовому оседлому образу жизни».

            с 23 июня по 3 июля 1932 года НКВД СССР организовало облавы на всех, кого в правоохранительных органах считали неблагонадежными элементами. Крупные города — Москва, Ленинград, Минск, Одесса, Харьков, Киев — «очистили» от цыган. Около 5,5 тысячи человек были сосланы в Сибирь и на север Урала. Облавы прошли также во всех регионах Центральной России, в Молдавии, в Крыму, на Украине.
            Вот как поступили с теми, кто не пожелал стать колхозниками.

            которые были продолжены при Хрущеве,
            Правительство СССР вернулось к решению цыганского вопроса в 1956 году, когда было принято постановление «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством».
            Как отмечает доктор исторических наук Надежда Деметер, именно этот документ реально заставил всех советских цыган перейти к оседлой жизни. Потому что в отличие от предыдущих постановлений в нем были четко прописаны карательные санкции: до пяти лет ссылки за отказ осесть. И хотя странствующих цыган можно было встретить еще долго, они уже не вели исконный кочевой образ жизни. У всех этих людей появились паспорта и прописки.

            но вот либеральный Брежнев на все это поставил большую букву "Х"
            svp67
            1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:41
              Цитата: svp67
              Не знаю как в каком то Вашем совке, а у нас в СССР, за бродяжничество, при Сталине САЖАЛИ и было принято нескольких специальных программ,

              Сам я Йосю Джугашвили не застал, к счастью, но вот брежневские времена помню хорошо. Помню и статью про "бродяжничество" и помню кочующих цыган мирно сосуществующих с этой статьей. А вот родители мои рассказывают про кочующих цыган и в 1950-е и в 1960-е годы. Причем рассказывают и положительные моменты. Например о том, что в таборе всегда был высокопрофессиональный кузнец...
              профессор
              1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:44
                Цитата: профессор
                Например о том, что в таборе всегда был высокопрофессиональный кузнец...

                Ага, да не один, так коня "перекует" не один хозяин не узнает....Табор ранее на конской тяге передвигался то, это я потом в Германии впервые увидел кочующих цыган, на "Москвичах"...
                svp67
    2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:29
      Цитата: Ингвар 72
      Многие украинцы связывают их с наркоторговлей и криминалом.
      А это разве не так? В Самаре есть такой район, Зубчаниновка. Цыгане там рулят. Центр торговли наркотой.

      на Урале такая же беда... дворцы у них,как у пенсионного фонда. what
      Дедкастарый
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:26
        Цитата: Дедкастарый
        дворцы у них,как у пенсионного фонда.

        Вот только горят чаще и регулярно
        svp67
      2. gaura Сегодня, 08:44
        Да в любом регионе и любом городе цыгане - источник наркоты С дворцами
        gaura
  3. Ferdinant Сегодня, 06:24
    Давно пора,правильно сделали.
    Ferdinant
  4. М.Михельсон (Michael Antonov) Сегодня, 06:40
    Еще несколько таких акций - и украинских "нациков" начнут поддерживать и в России.
    М.Михельсон
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:26
      Цитата: М.Михельсон
      Еще несколько таких акций - и украинских "нациков" начнут поддерживать и в России.

      А Вы в курсе СКОЛЬКО граждан РФ воюют в нац.батальонах Украины? По заявлению пресс-секретаря "Правого Сектора" - порядка ДВЕ, С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧИ... Вот почему у нас, резко снизилось количество зигующих на улицах, они уехали свой рай строить
      svp67
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:22
    Потренируются на цыганах перейдут к евреям. Все закономерно и возвращается на круги своя - к 30-40 годам прошлого столетия. Пример есть с кого брать, было бы желание.
    rotmistr60
  6. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:02
    Нет оправдания действий нациков. Тем не менее полное бездействие властей к преступлениям жертв и палачей не может не бросаться в глаза. Цыгане творят, что хотят нагло нарушая закон. Власти типа не замечают. Похожая ситуация и в Умани где хасиды творят беззаконие с попустительства властей. Как говорят у нас "адрес написан на стене". Однако его его никто не видит пока не прольется кровь...
    профессор
  7. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 08:23
    Я вначале думал статью Улена Погромова написала... Ее стиль и направление. Извиняюсь, ошибся. Но по существу... Ром (цыгане, сейчас в Украине говорить не политкорректно) громили часто. И не от забавы дикой, а "за дело".... Им даже часто прощали мелкое воровство. Но когда община переходит некие человеческие границы, то тут уж возникает "украинский бунт, бессмысленный и беспощадный"... Последнее, что на слуху припоминается, изнасилование и убийство малолетней девочки. Правда, где то пол года назад. Тут уж, согласитесь, не до неонацистских идей... А дату автор, понимаю, вообще с потолка приплел... Может это все приурочено к дню рождения Ленина? Тоже, ведь рядом.
    Ну и на последок. Взаимоотношения с ромами (цыганами) на постсоветском пространстве всегда были не простыми. Вспомним тот же сериал "Цыган"...
    Вождь краснокожих
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 08:39
    Самому старшему "нацику" 17 лет, в эфире говорят о пожизненном...Могут и дать. Цыгане не крымские автобусы в 2014м, Европа сразу отреагировала.
    samarin1969
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