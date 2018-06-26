08:45 26 июня

«Месть Сталина» спасёт Россию

Борщевик Сосновского, который еще часто называют «Местью Сталина» (поскольку он начал вводиться в качестве кормовой культуры именно в сталинские годы), считают растением-хищником, сорняком. При довольно щедрой поддержке Европейского союза вырабатываются самые разные программы борьбы с борщевиком Сосновского, которые, впрочем, оказываются не слишком эффективными. Мощное растение не только выстояло против этих программ, но и продолжает наращивать ареал своего произрастания.

«Месть Сталина» спасёт Россию
Борщевик Сосновского. Огромные растения с характерными зонтиками


На мой взгляд, борьба с борщевиком Сосновского не только глупа, но и вредна, ибо нет другого такого растения, которое в такой же степени годилось бы для военного хозяйства. Если случится большая война, то «Месть Сталина» спасет Россию.


Северный тростник

Борщевик Сосновского – прекрасное сырье для производства этилового спирта, чье военно-хозяйственное значение было уже рассмотрено. Сок борщевика в период от цветения до бутонизации содержит от 17 до 31% сахаров (для сравнения, в сахарном тростнике 18-21%, в сахарной свекле 24% сахаров). Получить сахар из него можно таких же способом, как из сахарного тростника: срезанные стебли пропускают через железные валы, а потом отжатый сок вываривается до получения сахара. Есть и другой метод, состоящий в измельчении в сечку и отжиме сока на прессе.

При таком количестве сахара вообще стоило бы провести исследования на предмет получения пищевого сахара из сока борщевика Сосновского. Если он не содержит каких-либо вредных примесей или же легко очищается от них, то возделывание борщевика может внести своего рода революцию в сахарной промышленности в России. Борщевик гораздо урожайнее сахарного тростника и дает до 250 тонн зеленой массы на гектар, против 65 тонн на гектар у сахарного тростника, и прекрасно растет в наших условиях. По подсчетам ведущего научного сотрудника ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», к.б.н. Владимира Сысоева, можно получить порядка 350 млн. тонн сахара со всех насаждений борщевика в России.

Впрочем, сок борщевика Сосновского можно и не перерабатывать на сахар, а пустить на сбраживание с последующим получением этилового спирта. При средней урожайности в 70 тонн с гектара (что соответствует дикорастущему борщевику) и 4200 литров сока можно получить, по подсчетам Владимира Сысоева, 240 млн. тонн этилового спирта.

Для условий войны борщевик Сосновского в качестве источника сахара просто идеален. Он растет сам, причем на малоценных, нарушенных почвах, не требует вспашки. За счет того, что семян у него много и они при созревании высыпаются на землю от малейшего прикосновения, и в почве под борщевиками всегда есть запас семян, сохраняющих всхожесть, борщевик Сосновского вырастает на том же месте после скашивания. Если вносить в почву азотные, калийные и кальциевые удобрения, то борщевик будет расти без особых усилий по его возделыванию. Для военного хозяйства, всегда испытывающего дефицит рабочих рук, малая трудоемкость выращивания – очень большое преимущество. Сахарная свекла, которая типичная для нашей страны сахароносная культура, наоборот, чрезвычайно трудоемкая в возделывании: севе, прополке, уборке. В военное время, при значительной убыли рабочих рук, посевы свеклы неизбежно резко сократятся.

В принципе, один только борщевик Сосновского может удовлетворить потребности в этиловом спирте для большой войны. Но, поскольку не стоит отказываться и от гидролиза древесины, то сырьевая база для военного хозяйства получается очень крепкой и практически неуничтожимой противником.

Борщевичная целлюлоза

После отжима сока, который идет на производство сахара или этилового спирта, с борщевиком еще не покончено. Отжатая от сока масса все еще имеет большую ценность для военного хозяйства, поскольку содержит много целлюлозы. Республика Коми является чуть ли не единственным регионом, где продолжают выращивать борщевик Сосновского на корм скоту, поскольку другие кормовые культуры там просто не вызревают. И вот Сыктывкарском целлюлозно-бумажном техникуме провели исследования целлюлозы, получаемой из борщевика. Оказалось, что содержание столь ценного продукта – 39% от сухой массы (заготовка стеблей для опытов проводилась зимой, когда стебли почти полностью высыхают). В щелочной варке в растворе едкой щелочи удавалось выделить в среднем 67% целлюлозы.

Итого, при урожайности в 70 тонн с гектара, в собранной зеленой массе борщевика Сосновского будет содержаться порядка 25 тонн целлюлозы, из которых 17 тонн можно извлечь щелочной варкой.


Высохшие стебли борщевика — прекрасное сырье для переработки на целлюлозу. В сухом виде стебли растения никакой опасности для человека не представляют


Сыктывкарские исследователи ограничились получением борщевичной целлюлозы и испытанием ее на разрыв, сделав вывод, что даже без отбеливания она годится в качестве материала для изготовления картона и упаковочных материалов. В военном хозяйстве целлюлоза интересна в первую очередь как сырье для производства порохов. В принципе, на сегодняшний день изготовление порохов из древесной целлюлозы не составляет особых затруднений, и адаптировать новое сырье будет сравнительно несложно. Для получения пороха лучшего качества, вероятно, было бы целесообразно вываривать целлюлозу из стеблей борщевика Сосновского не едкой щелочью, а гидросульфитом кальция в автоклаве.


Волокна древесной целлюлозы, аналогичные получаемой из стеблей борщевика


Поток растительного полупродукта, остающегося от отжима сока, можно разделить на несколько направлений: на производство бумаги или картона, на производство порохов, на производство синтетических волокон и пластмасс. То, что остается, можно просто подсушить и сжечь как топливо.

Сельское хозяйство после ядерной войны

Борщевик Сосновского также известен тем, что очень сильно вытягивает различные вещества из почвы и концентрирует их в своих корневищах, стеблях и листьях. Это делает его потенциально интересным для восстановления радиоактивно зараженных почв.

Многие растения вместе с питательными веществами извлекают и накапливают различные вещества, такие, как тяжелые металлы и их радиоактивные изотопы. Некоторые растения делают это настолько хорошо, что после высева их на зараженных почвах наблюдалось снижение радиоактивности почв. Появился даже метод очистки почв от тяжелых металлов и радиоактивных элементов, под названием фиторемедиация. В качестве концентраторов успешно использовались горчица, подсолнечник, клевер, овес.

Исследования способности растений к фиторемедиации пока что охватывают только часть растений, как культурных, так и дикорастущих. Не по всем растениям есть необходимые данные. Но, думается, борщевик Сосновского имеет все шансы стать рекордсменом по способности к фиторемедиации. Растение любит влажные почвы и, вырастая до 3-4 метров в высоту, представляет собой мощный насос, выкачивающий воду со всем, что в ней растворено, из почвы. Радиоактивные изотопы же в почве связаны с водой, и в водных растворах распространяются в почве и попадают в растения.

Это, конечно, нужно проверить. Если это так, то можно будет приободрить всех, кто опасается радиоактивного загрязнения после ядерной войны. Радиоактивно загрязненные территории будут засажены борщевиком Сосновского.

Биологическая война

Борщевик Сосновского может использоваться также как средство ведения своего рода биологической войны, то есть посева его на территории вероятного противника.

Сделать это не столь трудно. Борщевик дает просто колоссальное количество семян (10-15 тысяч плодов на растение или от 2 до 11 центнеров с гектара, что вполне сопоставимо с урожайностью зерновых культур). Семена этого растения имеют интересную особенность. В них содержится большое количество эфирных масел и смол, которые обладают ингибирующими свойствами и подавляют на прорастание семян других видов растений, содержащихся в почве. Кроме того, борщевик очень холодостоек, его семена начинают прорастать еще под снегом, при минусовой температуре (был зафиксирован факт прорастания семян при -11 градусов под метровым слоем снега). Уже ранней весной он выбрасывает побеги, опережая другие растений. Потому борщевик Сосновского способен вытеснять другие растения со своего ареала произрастания и расширять свою территорию.

Распространению борщевика Сосновского нетрудно помочь. Для этого достаточно собрать семена, поместить их в специальный аэростат, в котором семена помещены в коробки, автоматически раскрываемые при определенном давлении. Дальше аэростаты с семенами борщевика Сосновского отправляются с попутным ветром на территорию вероятного противника. Когда аэростат начинает снижаться, срабатывает автомат, коробка раскрывается, семена раскидываются по обширной площади. Даже если прорастет всего одно семечко, борщевик уже сможет закрепиться и со временем расширить свой ареал.

Помимо ущерба сельскому хозяйству вероятного противника, подготавливаются условия для использования ресурсов на территории противника. Мы наступаем, а уже готова сырьевая база, которую можно немедленно использовать.

Так что для большой войны борщевик Сосновского – ценная находка. Его насаждения нужно не уничтожать, а наоборот, поддерживать в качестве мобилизационного резерва, а также осваивать и развивать его переработку.
Автор: Дмитрий Верхотуров


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Комментарии 34

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  1. Vard Сегодня, 05:39
    Он вроде еще и вызывает волдыри при соприкосновении.. или я чего путаю... Автору большое спасибо... Буду знать про это растение...
    Vard
    1. Nehist (Александр) Сегодня, 05:41
      Вызывает,весной а потом нет. Ну во всяком случае у нас на Сахалине
      Nehist
      1. igordok (Игорь) Сегодня, 05:53
        Сок борщевика устраняет защиту от УФ для кожи. В солнечную погоду вы получите волдыри как при ожоге 2 степени, в пасмурную погоду если не засвечивать место попадания сока, волдырей можно избежать. Весной сок более активен чем летом. Для коров он нечувствителен.
        igordok
        1. Nehist (Александр) Сегодня, 06:23
          Вот сколько себя помню что пацаном что в более зрелом возрасте продирался через заросли Борщевика частенько. Ожогов сильных никогда не получал. Хотя знаю людей которые от Борщевика ожеги сильные получали. Кстати из него щи варить можно)))
          Nehist
          1. igordok (Игорь) Сегодня, 06:36
            Во времена детства, были растения, похожие на борщевик, чуть поменьше. Безобидные, мы из них делали свистки или трубки для "плевкового оружия". Борщевик Сосновского в наших местах появился где-то в годах 80-х.
            И еще одно его свойство, мешающее бороться с ним. Семена произрастают не на следующий год, а позже, как правило на второй год. Уходит в спячку.
            igordok
            1. Nehist (Александр) Сегодня, 06:53
              Это Вы про медвежью дудку? У меня в поселке просто опытная станция имени Темерязева была так что чего в округе только не произростало...
              Nehist
      2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:24
        А вообще его зовут "Иприткой" ! И он неистребляем !
        Uncle Lee
      3. Дирижер Сегодня, 06:27
        А еще душит он полезные растения. Здоровый вырастает по 3 метра.
        Дирижер
        1. igordok (Игорь) Сегодня, 06:39
          Цитата: Дирижер
          А еще душит он полезные растения. Здоровый вырастает по 3 метра.

          Но и сам не любит тени. Деревья его глушат.
          igordok
    2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 05:44
      Цитата: Vard
      Он вроде еще и вызывает волдыри при соприкосновении.. или я чего путаю... Автору большое спасибо... Буду знать про это растение...

      ожоги ! очень болезненные и долго не заживающие.как то не хочется связываться с этой "очень полезной культурой".
      Дедкастарый
    3. Дирижер Сегодня, 06:24
      Волдыри если повышенная чувствительность . а так покраснение и зуд .
      Дирижер
      1. dsk (Сергей) Сегодня, 07:24
        Если "трансгенные" генетики поработают - выведут "безвредный" сорт.
        dsk
  2. Nehist (Александр) Сегодня, 05:40
    Интересно. Посмеялся... Вопрос только в одном как потом от него избавиться? Этот сорняк не убиваем!!!)))
    Nehist
    1. igordok (Игорь) Сегодня, 06:02
      В Эстонии и Латвии от него избавились. Просто стали штрафовать тех, на чей земле он растет, и так его вывели. Избирательного гербицида для него не существует. Единственный способ уничтожить, выкорчевывать на глубине не меньше 20см. Беда в России, что борщевик до сих пор считается полезным растением, и официально, борьба с ним запрещена.
      Прогулялся бы автор со своей идеей по нашим дачам, ему бы, борщевиком .... очень бы многое сделали бы.
      igordok
      1. Дирижер Сегодня, 06:25
        А какой НПА запрещает борьбу с ним?
        Дирижер
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 05:59
    Распространению борщевика Сосновского нетрудно помочь. Для этого достаточно собрать семена, поместить их в специальный аэростат, в котором семена помещены в коробки, автоматически раскрываемые при определенном давлении. Дальше аэростаты с семенами борщевика Сосновского отправляются с попутным ветром на территорию вероятного противника.
    ...А Ын над ядерным оружием колдовал..Оказывается все просто... wink
    parusnik
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:35
      Цитата: parusnik
      ........А Ын над ядерным оружием колдовал..Оказывается все просто... wink
      Уж очень долговременная программа с непредсказуемым результатом.
      Reptiloid
      1. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 07:18
        Чего уж тут непредсказуемого? Я тут на днях наткнулся на проект одного кренделя - засеять Австралию борщевиком в качестве мести за антироссийскую политику laughing . Все реально. Семена покупаются/добываются здесь, перевозятся к антиподам, высеваются где-нибудь в слабозаселенной местности (там таких мест процентов 80). Все. Ввиду отсутствия естественных врагов и потребителей, а также благоприятного климата культура быстро распространяется, успевая приносить по 2-3 урожая в год. Пока потомки аглицкого криминалитета расчухаются, борщевик успеет захватить огромную территорию. Враги в шоке.
        inkass_98
        1. EvilLion Сегодня, 08:38
          В Австралию запрещен ввоз растений и животных.
          EvilLion
  4. kartalovkolya Сегодня, 06:11
    Очередной "околонаучный" бред,а о последствиях автор не задумывался или он так хорошо изучил проблему с борщевиком?!
    kartalovkolya
    1. Шурале (Шурале) Сегодня, 06:18
      Скорость роста и количество используемых в нем компонентов огромное, что и подвигнуло учёных прошлого века на его культивирование, теперь надо понаблюдать кто кого в результате будет использовать... )))))))))
      Шурале
  5. sxfRipper (Александр) Сегодня, 06:21
    Появился даже метод очистки почв от тяжелых металлов и радиоактивных элементов, под названием фиторемедиация
    Травка гадость вытянула, почва (будем считать) очистилась, травку с гадостью собрали - и куда её, а?
    А в целом - доля истины есть, особенно по части спирта, только автор забыл, что для того, чтобы накормить солдата (если уж речь о войне), то сначала надо вырастить корову.
    sxfRipper
  6. Угомон (Угомон) Сегодня, 06:24
    Наркоторговцы это враги общества, что если с БПЛА под покровом ночи засеять скажем Чуйскую долину, и молчок. А дальше наблюдать так ли эффективно это биооружие в купе с южным солнцем... пока бородатый мальчики смекнут что к чему...
    Угомон
    1. igordok (Игорь) Сегодня, 07:03
      Не поможет. Во первых, где вращаются очень большие деньги, все проблемы устраняются молниеносно. Во вторых, вроде борщевик, родом с горного юга, где у него много природных врагов.
      igordok
    2. Шалтай (Александр) Сегодня, 07:27
      Цитата: Угомон
      сли с БПЛА под покровом ночи засеять скажем Чуйскую долину, и молчок. А дальше наблюдать так ли эффективно это биооружие в купе с южным солнцем..

      Шоб-ты знал малчик о Чуйской долине ? Здесь такие злые вредители произрастают , что борщевик покажется шалостью , никто и не приметит . Ежевика , карагач , камыш . Важный российский военный объект расположен , в... сейчас измерю , рекламировать не стану , совсем рядом со знатными пятаками . И что все помешались на Чуйской долине , где на ее периферии по границе песков и окультуренной степи водятся не бородатые мальчики , а люди-ящерицы , известные своим умением почти моментально при шухере закопаться в песок . Бородатые проживают тоже кое-где , в многочисленных городах и селах Чуйской долины , песок их не привлекает . Много мест гораздо приятней , прямо скажем курортных , с оригинальной флорой . Зайдите хотя-бы в музей и зацените походный балабас Пржевальского . Его балабас сравнивать с балабасинками торчков , это как сравнить Черчилля с сигарой , в пиджаке присыпанном пеплом и трудного подростка , который собирает бычки .
      Казахстанские экологи в настоящее время считают , что бороться с дикорастущей коноплей вредно и опасно ,т.к. она мешает распространяться пескам .
      В Киргизии ( в том числе в пределах Чуйской долины) иногда легально производятся промышленные заготовки растительного сырья для производства сильнодействующих препаратов по заказу иностранных фарм.компаний . Это не конопля и не мак . На счет наркоманов - свинья везде грязь найдет .
      Шалтай
  7. wooja (Dmitry) Сегодня, 06:32
    Возможно это и бред, но с другой стороны ценный возобновляемый ресурс , и этот борщевик не один, крапива, конопля, хлорелла..., сколько всего , что не используется по разным соображениям, проще рубить леса, покупать хлопок.... Если разобраться-- золотое дно, но....
    wooja
    1. Дирижер Сегодня, 06:42
      Просто день Триффидов будет . У мя я на даче вывел это, а на склонах гор . растет только шум стоит .
      Дирижер
      1. Дирижер Сегодня, 06:44
        А бороться, да выкапывать , к химии он . что то у нас. стойкий.
        Дирижер
        1. Дирижер Сегодня, 06:46
          Еще можно его отваром ромашки поливать, но не простой нашей ромашки, а целебной, или как она там, но дорого выходит.
          Дирижер
      2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:56
        Когда я вижу эти непроходимые заросли, то точно, на ум приходит "День триффидов" !
        Uncle Lee
  8. нивасандер Сегодня, 07:28
    а еще он ядовит и плодовит --семена можно отослать в окраины с этикеткой "Антиколорад" и селюки радостно его рассадят во всех огородах
    нивасандер
  9. Доктор Зло (Илья) Сегодня, 08:19
    В Калининградской области борщевика раньше не было. Первый раз увидел в 2009-м, родственники ещё удивлялись, что за укропчик расцвёл рядом с огородом. "Убейте это! Убейте! Немедленно".
    Доктор Зло
  10. Лесс Сегодня, 08:28
    Вообще-то затронутая автором тема довольно интересная, но лично меня больше беспокоит не использование борщевика в промышленных масштабах, а способы борьбы с ним в тех же масштабах, ибо на данный момент слишком велик ареал его распространения.
    Лесс
  11. 2112vda Сегодня, 08:29
    Единственный вредный живой организм на планете Земля это сам человек. Просто нужно уметь пользоваться дарами природы. Так что автор полностью прав.
    2112vda
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