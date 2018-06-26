Камикадзе в воздухе, на суше и в воде

Для большинства людей Япония в период Второй мировой войны ассоциируется с атакой на Перл-Харбор, а также первым (и пока единственным) применением ядерного оружия по японским населенным пунктам. Не менее популярная ассоциация с Японией связана с пилотами, главной задачей которых было долететь до противника и направить в него свой самолет.Разумеется, появление таких летчиков не может объясняться просто стечением ряда случайных обстоятельств. Даже несмотря на то, что у японцев на протяжении веков был выработан свой военный кодекс чести, по которому погибнуть в бою было столь же почетно, как и победить, потребовалась достаточно мощная пропаганда, чтобы молодые люди поступали в школы камикадзе. Можно даже сказать, что отголоски этой пропаганды присутствуют до сих пор. Например, такой момент, что юноши выстраивались в очереди в пункты набора для школ камикадзе, сейчас очень широко распространен. Но действительность была несколько другой, были и те, кто явно не хотел быть одноразовым летчиком.Доказательством этого могут служить воспоминания Кеничиро Онуки, одного из немногих несостоявшихся (по воле случая) камикадзе. Как вспоминает сам Кеничиро, запись в школы была делом добровольным и, когда ему предложили поступить в одну из школ, он мог отказаться. Однако такой отказ мог быть воспринят не как здравомыслящий поступок, а как проявление трусости, что могло привести к не самым лучшим последствиям как для него самого, так и для его семьи. Потому в школу пришлось поступить.Выжить Кеничиро Онуки удалось только благодаря благоприятному стечению обстоятельств: когда другие выпускники отправлялись в свой последний полет, двигатель его самолета отказался заводиться, а в скором времени Япония капитулировала.Слово «камикадзе» ассоциируется в основном только с летчиками, однако не только летчики отправлялись в свой последний бой.Помимо подготовки летчиков-смертников, в Японии был еще один проект, который готовил из молодых людей живую самонаводящуюся часть для торпед. Принцип был абсолютно тот же, что и с летчиками: управляя торпедой, японский солдат должен был направить ее в уязвимое место судна противника. Обозначилось такое явление в истории как «кайтен».Технические возможности того времени не позволяли использовать средства наведения доступные и широко распространенные в наши дни, хотя в теории уже тогда можно было создать подобие на самонаведение, но это только с высоты современных знаний и достижений. Кроме того, такая разработка обходилась бы в производстве очень недешево, людской же ресурс бесплатен и совершенно бесцельно ходит по улицам.Было построено несколько вариантов торпед со смертником на борту, правда, ни один из них не смог дать преимущества японцам на воде, хотя на проект возлагали большие надежды. Как ни парадоксально, но слабым местом оказалось именно невозможность нормального наведения на цель, хотя вроде как человек с это задачей должен был справляться на ура. Причина крылась в том, что управляющий торпедой был фактически слеп. Из всех средств, которые позволяли бы ему ориентироваться на поле боя, имелся только перископ. То есть сначала нужно было отметить цель, а после уже без возможности сориентироваться плыть вперед. Получается, что никакого преимущества перед обычными торпедами особо и не было.До непосредственной близостью с противником такие подводные мини-лодки-торпеды «подбрасывала» подводная лодка-носитель. После получения приказа подводники-камикадзе занимали места в торпедах и отправлялись в последний путь. Максимально известное количество таких торпед с живой системой наведения на одной подводной лодке равнялось 4. Интересная особенность: на первых вариантах таких торпед присутствовала система катапультирования, которая, по понятным причинам, нормально не работала и в принципе была бессмысленной, так как скорость серийно выпускаемых торпед достигала 40 узлов (чуть менее 75 километров в час).Если смотреть на ситуацию в целом, то непонятно очень многое. Среди камикадзе были не только малообразованные, по сути, еще дети, но и кадровые офицеры, соответственно, простая математика показывает не только неэффективность подобных атак как в воздухе, так и под водой, но и явную финансовую затратность. Как ни крути, а опытный летчик мог принести намного больше пользы именно как летчик, а не как смертник, с учетом стоимости своего обучения, не говоря уже о стоимости самолета. В случае с кайтенами, которые показывали еще меньшую эффективность, часто проходя мимо целей, все еще более странно. Создается впечатление, что в Японии на тот момент активно работала группа людей, основными целями которых были подрыв экономики и продвижение максимально непопулярных идей в армии, которые даже при замалчивании реальной ситуации воспринимались не всегда хорошо.Проводить параллели между камикадзе и другими смертниками можно бесконечно долго, но попробуем сосредоточиться на периоде Второй мировой войны, при этом не будем брать в расчет проявление героизма в безвыходной ситуации, а рассмотрим целенаправленное уничтожение противника вместе с собой, все-таки это несколько разные вещи.Говоря о японских камикадзе, я не упомянул о «живых» противотанковых гранатах. Было бы несправедливо сказать о том, как японцы привязывали к шестам противотанковые гранаты и таким способом пытались бороться с американскими танками, при этом умолчав, что в Северной Африке можно было наблюдать ту же картину, только уже борьба велась с немецкой бронетехникой. Такой же метод борьбы с японской бронетехникой применялся в Китае. В дальнейшем американцам пришлось столкнуться с противотанковыми камикадзе уже во Вьетнаме, но это другая история.Известным фактом является то, что к концу Второй мировой войны на территории Ирана была развернута подготовка камикадзе, но ни подготовить, ни задействовать полуобученных летчиков не успели из-за окончания военных действий, хотя в последующем уже в 80-х годах обучение возобновили, но без применения в бою.А что происходило в это время в Европе? А в Европе люди почему-то абсолютно не хотели умирать таким способом. Если не брать во внимание применение фаустпатронов, которые были не многим лучше палки с гранатой и годились только для боя в городе, если не брать во внимание единичные случаи, то можно сказать, что европейцам очень хотелось жить. При этом и самолеты направлялись в наземные объекты противника и подвергались атаке вражеские суда, при помощи легких катеров начиненных взрывчаткой, только у людей была возможность эвакуироваться, чем они пользовались и, в большинстве случаев, весьма удачно.Нельзя пройти мимо и упоминаний о подготовке камикадзе, в том или ином виде, в СССР. В последнее время с завидной регулярностью появляются статьи, за которые в приличном обществе могут дать и по лицу, рассказывающие о подобном. Сводится все к тому, что на основе опыта японцев и отдельных примеров героизма советских солдат рассматривалась возможность создания фанатиков, способных беспрекословно жертвовать собой. Ссылаются обычно такие статьи на зарубежную прессу периода холодной войны, а не на реальные факты или документы. Абсурдность самой идеи заключается в том, что в Советском Союзе банально не было ни религиозного учения, ни идеологии, способствующей появлению камикадзе.Как показывает история, да и современные события, камикадзе как явление может возникнуть не на пустом месте, а при достаточно долгом культивировании отдельных религиозных идей и при соответствующих традициях, причем и их зачастую недостаточно без дополнения пропагандой и угрозы расправы над родными и близкими.В завершение нужно еще раз отметить, что разница между камикадзе, который был обучен и тренирован морально только для одной цели – убить себя вместе с противником, и проявлением самопожертвования в безвыходной ситуации есть огромная разница — размером с пропасть. Такая же пропасть, как между подвигом Николая Францевича Гастелло и смертью Угаки Матомэ.